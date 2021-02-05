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квартира (458) Москва (3006) Россия (91304) Козак (134)

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Наталья Лавренюк владеет квартирой площадью 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы. Тарас Козак не указывает Лавренюк в своей декларации.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Лавренюк стала владелицей квартиры в ЖК Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года.

"Квартиры такой площади в комплексе, как говорится в официальной презентации Knightsbridge Privat Park, - это "респектабельные двухуровневые квартиры с собственными придомовыми участками земли - крайне редкий для Москвы тип предложений", - сообщают журналисты.

Также Лавренюк владеет в этом жилом комплексе 4 паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 01

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 02

В марте 2020 года, когда Лавренюк стала собственницей квартиры, за один "квадрат" на вторичном рынке в среднем просили почти полтора миллиона рублей - то есть, чуть меньше 20 000 долларов. Таким образом, стоимость ее квартиры на 657 квадратных метров составляла около 13 млн долларов.

"Эта сумма выше той, которую выделили в 2019 году из Дорожного фонда, чтобы в течение года ремонтировать дороги в Закарпатской области и более чем вдвое превышает ту, за которую продали стадион "Черноморец" в Одессе весной 2020 года", - говорится в расследованиях.

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 03

Также на Цензор.НЕТ: В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении

Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара. Дома названы в честь английских династий - Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В официальном буклете сообщается, что дизайн комплекса разрабатывали известные компании, в том числе фирма племянника королевы Великобритании - Дэвида Линли.

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 04Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 05Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 06

Комплекс также известен тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв.м.) и сестры главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (170 кв.м.). Однако площадь квартиры гражданской жены нардепа Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

Читайте также: Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал

"Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому что юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон", - говорится в расследовании.

"Схемы" обратились к СНБО с вопросом о том, планируют ли власти обнаружить все имущество и бизнес, связанные с Тарасом Козаком, чтобы распространить санкции и на них. Ответа до эфира редакция не получила.

Далее на Цензор.НЕТ: Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО

Осенью 2019 года "Схемы" установили, что у народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака есть гражданская жена Наталья Лавренюк. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и воспитывают общего ребенка.

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 07

При этом Козак не вносит в декларацию сведения о Лавренюк, ее имуществе и доходах.

Наталья Лавренюк владеет общим нефтяным бизнесом в России с супругами Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко. Ей также принадлежит многочисленное имущество в Украине.

Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Натальи Лавренюк, однако ответов пока не получили.

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Чому не в ростові?
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05.02.2021 20:31
+21
Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:33
+17
та там тіпок завівся, шапки норкові краде. Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4120
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05.02.2021 20:35
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Чому не в ростові?
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05.02.2021 20:31 Ответить
та там тіпок завівся, шапки норкові краде. Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4120
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05.02.2021 20:35 Ответить
растовниризинавый!
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05.02.2021 20:37 Ответить
Да потому ,что плох что у нас и не Беларусь. Концы тяжело прятать.
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05.02.2021 20:43 Ответить
чому не в ізоляторі СБУ ? Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7646
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05.02.2021 20:48 Ответить
Крысы собираются сбегать?
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05.02.2021 20:32 Ответить
Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:33 Ответить
Вывфсёврёте-фу! Муж ваш редкий семьянин! Не грустите тётя---падло на работе, а не с кем то там в кине!
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05.02.2021 20:34 Ответить
и шо? красиво жить не запретишь, бабла у него завались...но лапшу развешивают мультимиллионеры, миллиардеры ъ с разных сторон, прежде украинским пенсионерам с пенсией в 1700 грн, о счастливом будущем, хотя у самих оно уже наступило давно.
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05.02.2021 20:35 Ответить
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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05.02.2021 20:36 Ответить
Та Разумков вже зашкварився з голосуванням за санкції. Втім можливо його готують як спойлера ОПЗЖопців, щоб відгризти в них голосів.
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05.02.2021 20:49 Ответить
свора...гирлянды из кишок помогут...)
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07.02.2021 10:18 Ответить
он по хвамилии КОЗАК а на рыло КАЦАП а Лавренюк скорее Сруль Сара Жоповна..крашенная ноги то кривулькиные как у всех евреек вот замечено давно у нас во власти да в Прашке.. или сам еврей или "втюхивает в еврейку"...
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05.02.2021 20:37 Ответить
Роттенберг подбросил квартиру, он собирался устроить там мини апарт-отель, но плесень покрыла все стены, и поэтому сейчас там идет капитальный ремонт.
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05.02.2021 20:37 Ответить
А чего достиг в жизни ты, обыкновенный таможенный нищеброд?
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05.02.2021 20:37 Ответить
А чему тут удивляться, Москва дорогой город.
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05.02.2021 20:38 Ответить
100% у обоих есть раисские паспорта.
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05.02.2021 20:39 Ответить
Справжні українці такий схрон собі не в Москві влаштовують.
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05.02.2021 20:40 Ответить
продається туалєт з диваном і кітченетою
Святошин, супєрмінілюкс
всього за 9000 баків

У Святошинському районі Києва у селищі Біличі продають квартиру без вікон площею 6 кв. м. Просить за помешкання власник $9 тис.
Оголошення розмістили на одному з торговельних майданчиків, пише "Depo.Київ".

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 587
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05.02.2021 20:40 Ответить
тут тока за район еще штук 5 баксов можно смело накидывать!
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05.02.2021 20:46 Ответить
и шо б ни слова кривого за Борщагу - да, в приличном районе все дорого,
не каждому между плечей...
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06.02.2021 09:33 Ответить
Неужели не понятно, что отключение медведчуковских помоек является некой многоходовкой х*йла-ермака-зеленского против Украины.
Х*йло обладает самосвалом железобетонного компромата на зеленского еще со времен Омана, если не значительно раньше. И ни капельки еще не слито тем же хлебалом мертвячука-рабиновича.
Так бывает?
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05.02.2021 20:41 Ответить
Какой компромат, хреном на рояле?
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05.02.2021 20:45 Ответить
Предательство, взятки, коррупция..
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05.02.2021 20:49 Ответить
Ага, ще згадай, що Порошенко ті санкції готував, тож він теж у темі Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 264
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05.02.2021 20:53 Ответить
Вижу, что не всем понятно. Порошенко такой же не меньший враг, чем зельц.
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05.02.2021 21:20 Ответить
Вот честно говоря нихрена не понятно. Какое предательство, какая коррупция, какие взятки?
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06.02.2021 02:30 Ответить
Всё жульё в Москву едет.
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05.02.2021 20:44 Ответить
это она так действует на благо державы - подрывает рынок недвижимости у агрессору
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05.02.2021 20:46 Ответить
Петушок, на петушатню
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05.02.2021 21:54 Ответить
Контуженый. Марш обратно на бутылку.
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05.02.2021 20:53 Ответить
Россиянцы вкладываются в недвижимость на Западе, а для наших подкацапников всю жизнь Москва - центр вселенной.
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05.02.2021 20:48 Ответить
отакі тепер "козаки"
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05.02.2021 20:52 Ответить
не хило "козаки" жируют -
в москве живут, а тут- воруют
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05.02.2021 20:55 Ответить
Она же заработала, чё тогда хныкать? Если обманом, тогда в тюрьму с конфискацией и прОблем не будет, далеко вам от ЕС.
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05.02.2021 20:57 Ответить
Американский "эксперт по санкциям" половину времени рассказывает про злодея Путина. Узнаю Америку.)
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05.02.2021 21:00 Ответить
Зависть, это плохо
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05.02.2021 21:01 Ответить
какие законы может написать этот чувак в парламенте? наверное направленные на защиту прав и свобод простых украинцев, которые его выбрали..., про то , что жена покупает какую-то там квартиру в москве, может он и не в курсе, может у него просто времени нет..., ведь он весь тут, на родине, в парламенте, борется со злом и несправедливостью с помощью правильных законов..
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05.02.2021 21:02 Ответить
Пані плюсую і добавляю.Для мене загадка ,як цей сепар може бути вихідцем з Львівщини? Агов галичани !. І довго ви терпітимете таку ганьбу?
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05.02.2021 22:08 Ответить
Дружині квартиру в Москві купив , а коханці посаду мера Києва ні . Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2900 . Мабуть грошей вже не вистачило . Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 364 .
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05.02.2021 21:21 Ответить
І де Козак стільки грошей нарубав? Москва гріла? Бо труїв мізки українцям?
Уявляю, скільки бабла у Медведчука.
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05.02.2021 21:22 Ответить
Треба негайно конфіскувати все це майно та активи на користь держави Україна.
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05.02.2021 21:34 Ответить
и это "наш" политик. вы вообще там ****** млять? вата куйловская вы уху ели???
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05.02.2021 21:40 Ответить
pust prokuror zajmiotsia otkuda u nejio takije dengi?
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05.02.2021 21:41 Ответить
Як може зацікавлена людина бізнесом в державі агресора ,бути депутатом ВР України?
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05.02.2021 22:03 Ответить
Який він козак, коли він кАзак?
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05.02.2021 22:06 Ответить
А батько цього поцаз Мостиського району с Стяннці Львівської обл
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05.02.2021 22:25 Ответить
Стоянці вибачте
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05.02.2021 22:28 Ответить
Примечательно что российские политики-бандиты покупают недвижимость на Западе тогда как их украинские вассалы на России. Налицо комплекс неполноценности. Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5990
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05.02.2021 22:41 Ответить
У них и там есть немеряно . Не переживайте
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06.02.2021 16:17 Ответить
даааа...сосать у такого
меньше чем за 13 лямов врядли какая согласится
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05.02.2021 23:45 Ответить
Прикольно буде, якщо ху#ло все це майно у них відбере.
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06.02.2021 00:17 Ответить
Knightsbridge норма так ватном мордоре рыцарский мост а почему не улица кокошников балаеечников.. проспект валенков..
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06.02.2021 00:35 Ответить
Повезло жучке. Козака посадят, а ей все достанется без судов и завещаний.
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06.02.2021 02:35 Ответить
Люди сорта "какаяразница" и "мову на хлеб не намажешь". Нувориши, из грязи - в князи. Но, когда их прижимают, сразу - больные (одеяло в клеточку), "несправедливо" обиженные и недопонятые. Предполагается, что остальным в отношении к ним не должно быть какая разница.
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06.02.2021 06:56 Ответить
Лавренюк - это движимое имущество (насос), должна быть в декларации.
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06.02.2021 07:49 Ответить
вот что примечательно..мордва люто ненавидит Запад, в частности Великобританию, но для своей илитки строят резиденции в английском стиле, а названия какие - Тюдоры, Ланкастеры...почему не Ленины, Сталины, ладно, там Минины, Пожарские..на худой конец Малюты Скуратовы..лицемерные мокши- аристократы засратые
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06.02.2021 08:32 Ответить
Я не понял, переплатила или недоплатила?
Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9916
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06.02.2021 08:43 Ответить
Отам і живіть.І рила свого не суньте до України.
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06.02.2021 12:10 Ответить
Оксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате

В фильме она ездит на элитном BMW с номером "Паломница".
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06.02.2021 17:05 Ответить
 
 