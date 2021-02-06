"Закройте российскую помойку!", - акция под офисом телеканала "НАШ" окончена. Конфликтов не наблюдалось. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодняшняя акция под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве прошла спокойно. Конфликтов и столкновений не наблюдалось.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола", которые требовали заблокировать работу телеканала.
В ходе акции в спор с собравшимися вступила сторонница пропагандистского телеканала. Однако вскоре ее увела полиция.
В конце акции протеста активисты скандировали "Закройте российскую помойку!!!".
Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.
Топ комментарии
+15 Топ Ган
показать весь комментарий06.02.2021 19:27
+11 Гыг с Вами
показать весь комментарий06.02.2021 19:01
+8 Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
показать весь комментарий06.02.2021 19:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ну також вирно...
слабовики перекрыли центр Питера - человеки пошли по реке.....
Заводы и газ, электроэнергию, порты в управление иностранцам, они ведь не воры и умеют управлять. А народу цитатник Зе, вместо учебников, с хорошо прописанными правилами для рабов.
И теперь у кого узнавать инфу стало сложнее. Нужны ещё "жёлтая пресса". Слушать что всё замечательно -это себя обманывать!
почему мы снова ведём борьбу со следствием, а не с причиной ???
всё равно что вместо того чтобы удалить раковую опухоль, назвать её доброкачественной и постоянно мазать зелёнкой ...
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
.
правда через несколько часов стерла.
...