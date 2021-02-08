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Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
На предприятии в Хмельницкой области в результате оползня в силосной яме погиб человек и еще двое получили травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"7 февраля в 12:40 на линию Службы спасения "101" поступило сообщение, что в с. Поляхова Теофипольского района на предприятии произошло смещение в силосной яме, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились три человека. Пострадавших передали медикам.
В результате происшествия травмированы двое мужчин, 1960 г.р. и 1964 г.р., еще один 1986 г.р. погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Топ комментарии
+4 Gembel Basil
показать весь комментарий07.02.2021 23:24
+3 Welt Schmerz
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+2 Біле Пальто
показать весь комментарий07.02.2021 20:46
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Стив Коннер
За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
тож в совкэ . а це вжэ в "краiнi мрiй" .МЧС выполняет работу руководства предприятия.Которое не посодют.....