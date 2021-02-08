РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
29171 посетитель онлайн
Видео Происшествия
10911 17
правоохранительные органы (2482) смерть (4822) Хмельнитчина (374) ГСЧС (2579)

Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На предприятии в Хмельницкой области в результате оползня в силосной яме погиб человек и еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"7 февраля в 12:40 на линию Службы спасения "101" поступило сообщение, что в с. Поляхова Теофипольского района на предприятии произошло смещение в силосной яме, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились три человека. Пострадавших передали медикам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

В результате происшествия травмированы двое мужчин, 1960 г.р. и 1964 г.р., еще один 1986 г.р. погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 01
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 02
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 03
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 04

Также читайте: Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
показать весь комментарий
07.02.2021 23:24
+3
Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

Стив Коннер
За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
показать весь комментарий
07.02.2021 21:30
+2
Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
показать весь комментарий
07.02.2021 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
показать весь комментарий
07.02.2021 20:46 Ответить
Всі вважають, що вони - найрозумніші, а посадові інструкції з охорони праці написані для лохів...
показать весь комментарий
07.02.2021 20:52 Ответить
Ти хоча б один раз в своєму житті крім вошей щось кормив?? Ти знаєш що таке силос, коли його туди засипають і як його набрати без допомоги екскаватора коли він промерзне по краях???
показать весь комментарий
07.02.2021 21:39 Ответить
А то думаю, звідкіля ж ви , соєві геапалітєги лізете...А ви ще вчора, виходить, коровам хвости крутили!
показать весь комментарий
08.02.2021 06:44 Ответить
Ти думай тоді коли коментуєш. Яке відношення має посадова інструкція з охорони праці до роботяги який набирає корм??
показать весь комментарий
08.02.2021 07:12 Ответить
Я думаю. Самий високий травматизм та смертність на виробництві саме в АПК. І головні фактори: недотримання вимог техніки безпеки та п'янство на робочому місці.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:23 Ответить
А яке відношення до цього має посадова інструкція з охорони праці?? Вона що заливає в них горілку?? Чи може вона заставляє лізти на гору силоса і розбивати замерзнуту скоринку?? Коли в робітника тільки вили і лопата в наявності, а худобі їсти потрібно, то посадова інструкція її не нагодує!
показать весь комментарий
08.02.2021 08:38 Ответить
Немає заперечень, що це - природній відбір. Але, зважаючи на те, що позитивні результати природного відбору проявляються через сотні тисяч років, чекати доведеться довго.
показать весь комментарий
07.02.2021 20:58 Ответить
Какой природный отбор? Посмотри на года рождения, они уже давно оставили потомство.
показать весь комментарий
08.02.2021 05:25 Ответить
комментарий отмечен как спам
Надеюсь погибший Мертведчук ?!! Если да, то земле станет легще !
показать весь комментарий
07.02.2021 20:57 Ответить
Силос, с-ка, опасный...
показать весь комментарий
07.02.2021 20:57 Ответить
Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

Стив Коннер
За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
показать весь комментарий
07.02.2021 21:30 Ответить
Это фейк
показать весь комментарий
07.02.2021 21:52 Ответить
настоящие люди. Соболезнование родным.
показать весь комментарий
07.02.2021 21:06 Ответить
фирма не кивы случайно, судя по предыдущей статье?
показать весь комментарий
07.02.2021 22:31 Ответить
охрана труда ,Техника безопасности (ТБ) - устаревший термин, обозначавший часть функции «охраны труда» - управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством. В настоящее время практически не применяется и не встречается в официальных документах.
тож в совкэ . а це вжэ в "краiнi мрiй" .МЧС выполняет работу руководства предприятия.Которое не посодют.....
показать весь комментарий
07.02.2021 23:18 Ответить
Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
показать весь комментарий
07.02.2021 23:24 Ответить
 
 