Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На предприятии в Хмельницкой области в результате оползня в силосной яме погиб человек и еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"7 февраля в 12:40 на линию Службы спасения "101" поступило сообщение, что в с. Поляхова Теофипольского района на предприятии произошло смещение в силосной яме, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились три человека. Пострадавших передали медикам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

В результате происшествия травмированы двое мужчин, 1960 г.р. и 1964 г.р., еще один 1986 г.р. погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.









Также читайте: Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники