РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12572 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 695 41
демография (283) депортация (621) Крым (26018) Россия (91317) деоккупация (838) Резников (1168) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": "Россиянин, вали домой!". Как ЗЕ-власть хочет позволить оккупантам остаться в Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто подменил Владимира Зеленского? Кому удалось убедить президента, что поиски мира в глазах Путина ему не помогут? А главное – почему не стоит очаровываться неожиданным милитаризмом команды Зеленского и где искать подвох? А подвох есть!

И о нем сегодня – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После закрытия пророссийских медиа-помоек кажется, что Владимир Зеленский вынужден идти по пути ненавистного Порошенко, но очаровываться рано. Потому что есть куча тревожных процессов.

Так глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников на днях высказался о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации. Мол, если захотят легально жить на территории Украины, то могут оставаться. И здесь есть очень много "но".

Во-первых, не так давно на заседании ООН представитель Украины Сергей Кислица прямо назвал искусственные демографические изменения, которые россияне делают в Крыму, огромной проблемой. Россия сознательно вытесняет украинское население с нашего же полуострова.

Во-вторых, за семь лет оккупанты завезли, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона людей! И все они - по мнению Резникова - могут просто взять и остаться в Крыму? ДЛЯ ЧЕГО? Чтобы при первой же возможности кричать "Путин, войди война"? Неужели жизнь действительно так ничему не учит?!

Чем было переселение российских "новых русских" в украинский Крым? Для чего нам повторять ошибки прошлого и закладывать бомбу замедленного действия под самих себя на будущее?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. 

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует после деоккупации Крыма принудительно выселять оттуда переехавших граждан Российской Федерации.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Понаїхавшим 90 днів перебування згідно міжнародних правил і за паребрік. Інакше будуть вважатись нелегалами з відповідними висновками.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:11
+11
всіх панаєхавших кацапів дамой в Сибір,а хто буде впиратися,на гіляку
показать весь комментарий
08.02.2021 10:14
+10
Тому резнік та узеленські і проти Закону про співпрацю з окупантом. Для закріплення вати в Україні, для відродження милого їх колаборантьким і кацапським серцям, сОвка-2, пліснява, і протягає подвійне громадянство.
Ми зараз живемо в наслідках того, що було розпочато ще сцарями та членіним. ВАЗеленський продовжує кацапську політику окупації та знищення України.
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1360
показать весь комментарий
08.02.2021 10:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вспомнилось как в Египте в прошлом году,единственной россиянке в отеле, аниматор местный сказал, езжай домой.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:07 Ответить
Чемодан-Вокзал-Московия! А квартиры в понастроенных на месте крымских парков домах отдать ветеранам!
показать весь комментарий
08.02.2021 10:07 Ответить
РЕЗНИКОВУ ПОРА НА ВЫХОД это пока...а ведь могут и повесить??? А резников готов поиграть в рулетку.. кто не кацап -тот дьявол???
показать весь комментарий
08.02.2021 11:28 Ответить
милитаризмом команды Зеленского / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:08 Ответить
Понаїхавшим 90 днів перебування згідно міжнародних правил і за паребрік. Інакше будуть вважатись нелегалами з відповідними висновками.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:11 Ответить
а нелегальний в'їзд і перебування на окупованій території прощаєш ?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 3813
показать весь комментарий
08.02.2021 13:49 Ответить
смайлики- це мова людей з проблемами вербалізації думок
бракує слів?
подумай ще раз, що ти хотів сказати.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:04 Ответить
В товарні вагони, як вони татарів в 1944 році для "полноти ощущєній".
показать весь комментарий
09.02.2021 09:32 Ответить
ЗЭ, чи ЗЄ?...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:12 Ответить
ЗК
показать весь комментарий
08.02.2021 10:15 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 2474
показать весь комментарий
08.02.2021 10:13 Ответить
Это только в Украине кремлевский уголовник Рабинович может напевать в Верховной Раде сталинские песни или еще в какой-то стране такое возможно?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 695
показать весь комментарий
08.02.2021 10:14 Ответить
всіх панаєхавших кацапів дамой в Сибір,а хто буде впиратися,на гіляку
показать весь комментарий
08.02.2021 10:14 Ответить
Тому резнік та узеленські і проти Закону про співпрацю з окупантом. Для закріплення вати в Україні, для відродження милого їх колаборантьким і кацапським серцям, сОвка-2, пліснява, і протягає подвійне громадянство.
Ми зараз живемо в наслідках того, що було розпочато ще сцарями та членіним. ВАЗеленський продовжує кацапську політику окупації та знищення України.
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1360
показать весь комментарий
08.02.2021 10:22 Ответить
Пусть глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников, введёт в свою квартиру свиней и собак диких, это лучше чем свинособак лишнехромосомных и тогда, лет через 5, поговорим...
Пан призЕдент, а что резников у тебя делает? Или ЖОПеЗешники правы, всё ради рейтинга..?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30 Ответить
сказать Вам, господин Буткевич, что Вы молодец - это покривить душой... Вы прекрасно ведете эти передачи... но есть небольшой вопрос к Вам - как-то по доброму Вы их пытаетесь бить... мочите... самый лучший враг - мертвый враг!
показать весь комментарий
08.02.2021 10:31 Ответить
насправді раша копіює досвід ізраїлю. як зробити деокупацію фізично неможливою- зміни етнічний склад захоплених територій! так той же ізраїль захопивши голанські висоти в 1967 депортував звідти арабів, лишивши лише жменьку друзів, тепер там більшість поселенці євреїв. в сх.єрусалимі на час окупації основне населення складалося з арабів, вірмен та християн різних конфесій. внаслідок машстабної конфіскації земель(як приватних так і церковних), забудови житла для потреб панаєхів з ізраїлю, юридичне обмеження для арабів на розширення житла- на даний момент в сх.єрусалимі живе понад 400тис поселенців, і вони все ростуть і ростуть(на відміну від арабських та вірменських кварталів). на зах.березі згідно планів шарона мало було переселено 2млн евреїв, причому для їх потреб були конфісковані найкращі землі зах.берегу та водні ресурси р.йордан. палестинців згідно цього плану мало б бути відтіснено економічно і фізично в анклави, які з усіх сторін були б оточенні євреями. головний =*кліч* шарона був- захоплюйте(поселенці) землю де хочете, а ми вам допоможемо. і на даний момент понад 300тис поселенців живуть в сотнях поселень(основна маса в 4новозбудованих містах типу маале адумім та аріель), і продовжує рости далі( тим паче окупаційне законодавство дозволяє владі ізраїлю присвоювати обширні приватні і церковні землі). раша в своє законодавство ввела той же термін що використовує ізраїль щодо окупованих територій- контрольовані території.раша вслід за ізраїлем конфісковує найкращі землі криму та кримчан під *військові * потреби. іде масштабна забудова нових кварталів, інфраструктури в севастополі, сімферополі і ін для потреб панаєхів з раші- військових, спецслужб, і членів їх родин.таким чином раша копіює досвід ізраїлю, а саме фізичне витіснення *неправильного* населення за допомогою терору та конфіскацій, і заміщення його *правильним*. доречі україна в своїх юридичних баталіях в суді гааги використовує рішення цього ж суду по єврейським поселенням на окупованих палестинських землях
показать весь комментарий
08.02.2021 10:41 Ответить
та далеко за прикладами ходити не теба - у нас проходять ти ж самі процеси
показать весь комментарий
08.02.2021 22:29 Ответить
И это действенная стратегия ,дающая свои плоды .А мы даже на освобождённых территориях донбасса не вытесняем прокацапское коллаборантское население играя с ними в гуманизм и демократию,тем самым закладывая сами под себя бомбу замедленного действия
показать весь комментарий
08.02.2021 10:59 Ответить
цього кондома обРезникова пора катапультирувати на паРашу до вати, тварюка **************!
показать весь комментарий
08.02.2021 10:59 Ответить
утирок небритий, КОНДОмінімум слугоуродівський, ти спитав у кримських татар, чи захочуть вони жити на своїй землі з цими **************** виродками?
показать весь комментарий
08.02.2021 11:25 Ответить
на даному етапі перед нами стоїть зворотня проблема
а татар вже років 300 ніхто ні про що не питає
показать весь комментарий
08.02.2021 13:47 Ответить
але це не значить що питати не потрібно.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:11 Ответить
Nazad !!!
показать весь комментарий
08.02.2021 12:41 Ответить
Берем пример с Хорватии и Азербаджана
показать весь комментарий
08.02.2021 13:56 Ответить
за семь лет оккупанты завезли, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона людей! И все они - по мнению Резникова - могут просто взять и остаться в Крыму? ДЛЯ ЧЕГО? Чтобы при первой же возможности кричать "Путин, войди война"? Источник: https://censor.net/ru/v3246544

Перевибори президента і Пороха на місце Зе лоуна Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 981
Кацапів які незаконно в їхали у Крим і хто протермував час прибування як турист депортувати з Криму коли він знову стане контрольованим Україною, все буде дуже просто.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:59 Ответить
Свинособак- в конуру!
показать весь комментарий
08.02.2021 14:06 Ответить
Что за бред? Они все незаконно заехали на территорию Украины - как минимум админ. наказание. Приобрели недвижимость без регистрации по украинским законам - все сделки являются ничтожными. Отобрать недвижимость, штраф - и за поребрик нах.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:15 Ответить
Укр. паспорта нет? - Давай вперёд через мост.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:00 Ответить
Набагато гірше закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Порівняно з ним заява Резнікова дитячий лепет. А пан Буткевич про цей закон чогось забув.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:17 Ответить
Все из-за того, что безнаказанность порождает все дозволенность. Может хватит щеки подставлять кремлевским е#ланам... - гнать ссаной тряпкой.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:57 Ответить
Пусть валят на родину. и пофиг, что попродавали там все. раша ж своих не бросает.
показать весь комментарий
08.02.2021 19:34 Ответить
Після війни Австрія інтернувала всіх без винятку німців незважаючи на те що деякі родини жили в Австрії понад 300 років. Це саме маємо зробити і ми в Криму. У росіян є куди повернутися. Єдині кого не можна інтернувати з Криму то це курди бо й них своєї держави на карті світу немає...
показать весь комментарий
09.02.2021 08:55 Ответить
вспомнилось как "Без цензуры" топило против пороха. Результат и следствие. Ваших рук работа и нечо жаловаться
показать весь комментарий
09.02.2021 09:15 Ответить
Чем было переселение российских "новых русских" в украинский Крым? Для чего нам повторять ошибки прошлого и закладывать бомбу замедленного действия под самих себя на будущее? Источник: https://censor.net/ru/v3246544

Кацапи хрєн вам , а не Український Крим, валіть до себе у Сибір Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 4645
показать весь комментарий
09.02.2021 11:53 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1839
показать весь комментарий
09.02.2021 11:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 4104
показать весь комментарий
09.02.2021 11:58 Ответить
 
 