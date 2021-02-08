"Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО
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Позиция Украины и США по российскому газопроводу Nord Stream 2 является тождественной - и одновременно это едва ли не единственный ключевой вопрос, по которому у Киева противоположные взгляды с Берлином.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.
Глава МИД упомянул о позиции США, где говорят, что Nord Stream 2 - это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.
Однако, по словам Кулебы, Nord Stream 2 - едва ли не "один-единственный ключевой вопрос, по которому у нас противоположные взгляды" с Германией.
"Более того, проблема "Северного потока-2" и в Европе является острой. И ЕС разделился. Одни страны поддерживают этот проект, другие выступают против него. Германия, безусловно, настаивает на завершении реализации этого проекта. Но наши интересы четкие. И позиция наша очень четкая по этому поводу. Будем работать", - заверил глава МИД.
Он отметил, что "мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы".
К тому же, по словам Кулебы, "меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа; во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС".
Как известно, 94% спорного трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км - по 75 км на обеих линиях. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 г. из-за объявленных США санкций. Российская сторона пытается найти пути завершить строительство собственными силами, но западные компании из-за санкций отказываются сертифицировать и страховать газопровод.
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Там і по іншим питанням є неузгодженості, особливо тих питань, що стосуються другої світової війни.
ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
Объективно - СП-2 это реальность и нам остается только сделать хорошую мину при плохой игре, а не орать "это безопасность Европы!" немцам, которые думают исключительно про кэш в собственных карманах.
ИМХО, раша по максимуму снизит транзит через нашу трубу, сделав так, чтоб она стала нерентабельной, а так же, чтоб у нас не получалось отбирать газ для себя под видом реверса. И надо к этому готовиться, чтоб потом не чесать в затылке и мямлить "мы не ожидали такой подляны от рашки".