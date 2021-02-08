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"Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Позиция Украины и США по российскому газопроводу Nord Stream 2 является тождественной - и одновременно это едва ли не единственный ключевой вопрос, по которому у Киева противоположные взгляды с Берлином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

Глава МИД упомянул о позиции США, где говорят, что Nord Stream 2 - это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.

Однако, по словам Кулебы, Nord Stream 2 - едва ли не "один-единственный ключевой вопрос, по которому у нас противоположные взгляды" с Германией.

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"Более того, проблема "Северного потока-2" и в Европе является острой. И ЕС разделился. Одни страны поддерживают этот проект, другие выступают против него. Германия, безусловно, настаивает на завершении реализации этого проекта. Но наши интересы четкие. И позиция наша очень четкая по этому поводу. Будем работать", - заверил глава МИД.

Он отметил, что "мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы".

К тому же, по словам Кулебы, "меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа; во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС".

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Как известно, 94% спорного трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км - по 75 км на обеих линиях. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 г. из-за объявленных США санкций. Российская сторона пытается найти пути завершить строительство собственными силами, но западные компании из-за санкций отказываются сертифицировать и страховать газопровод.
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Топ комментарии
+1
смешно, это самое главное
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08.02.2021 09:46
+1
У Ірманії свої інтереси, а ви і далі продовжуйте зазирати ***** вглаз.
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08.02.2021 09:57
+1
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.

Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 09:59
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смешно, это самое главное
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08.02.2021 09:46 Ответить
Хіба тільки це?
Там і по іншим питанням є неузгодженості, особливо тих питань, що стосуються другої світової війни.
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08.02.2021 09:47 Ответить
У Ірманії свої інтереси, а ви і далі продовжуйте зазирати ***** вглаз.
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08.02.2021 09:57 Ответить
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.

Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 09:59 Ответить
Дойчи добудують газогін СП2, просто ми зараз бачимо димову завісу, баюкання лопухатих кулєб, типу все буде гаразд, Німеччина буде також транспортувати і через Україну бла бла... Звісно, що в реальності буде все інакше.
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08.02.2021 10:21 Ответить
Конечно же достоят, они в него вложили слишком много денег, в том числе и в материковую инфраструктуру, которая уже построена,сам газ им необходим. Да и проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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08.02.2021 10:41 Ответить
"Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином. Он ее послал, а она: "Северный поток-2" едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином. https://www.youtube.com/watch?v=8M89_eNRZ0Y
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08.02.2021 10:23 Ответить
ідіот ...зовсім дрібничка казли на газ навіть з ХАПа у Сіднеї заплатять ...
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08.02.2021 10:25 Ответить
Галантерейщик и Кардинал -это сила!
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08.02.2021 10:39 Ответить
У меня товарищ в Германии уже несколько лет работает в Сименс (на топовой позиции). Так он говорит, что в Германии половина крупных фирм имеют очень выгодные долгосрочные контракты с рашкой. Так что проблема "Северного потока" намного серьезнее и глубже.
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08.02.2021 11:23 Ответить
Є така наука логіка,у якій є поняття достатніх величин...По всякій фігні з німцями є повне порозуміння,а от по потоку...але це єдине...
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08.02.2021 11:33 Ответить
Поток для Украины - это как пакт Молотова-Рибентроппа для Польши. Достроят, и ничего больше не мешает нападать на нас, и разделять.
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08.02.2021 14:54 Ответить
У нас так носятся с этой трубой... это мне немного напоминает ситуацию, где бухарь-муж постоянно избивает жену, но она не уходит от него, потому что живет в его хате.
Объективно - СП-2 это реальность и нам остается только сделать хорошую мину при плохой игре, а не орать "это безопасность Европы!" немцам, которые думают исключительно про кэш в собственных карманах.
ИМХО, раша по максимуму снизит транзит через нашу трубу, сделав так, чтоб она стала нерентабельной, а так же, чтоб у нас не получалось отбирать газ для себя под видом реверса. И надо к этому готовиться, чтоб потом не чесать в затылке и мямлить "мы не ожидали такой подляны от рашки".
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09.02.2021 06:58 Ответить
 
 