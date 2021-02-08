Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал. ВИДЕО камер наблюдения
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В ночь на 7 февраля на мосту Патона в Киеве произошло ДТП с пострадавшим. Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.
"Ночью патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на мосту Патона. Автопатруль немедленно отправился на место, где обнаружил поврежденный отбойник и автомобили Skoda, Subaru и ВАЗ.
На месте происшествия находились два водителя и пострадавший - пассажир автомобиля ВАЗ. Водителя же ВАЗа на месте не было.
Инспекторы немедленно обратились к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения и получили фото водителя. Удалось также проследить его маршрут до Русановского бульвара. Меньше 10-ти минут понадобилось патрульным, чтобы вернуть беглеца на место происшествия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пассажиру автомобиля ВАЗ понадобилась помощь врачей, мужчину госпитализировали.
"Водитель автомобиля ВАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения в специализированном учреждении. По заключению врача, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.
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градус в крови повышает долю пофигизма в голове....
из кабака вываливается пьяный и спотыкается об порог...его, чтоб он не упал, подхватывает скучающая у дверей, проститутка..
- отвали шалава..чего вцепилась?
- та на фиг ты мне впал... я чтоб ты рожу не расквасил..
- а... ну тогда помоги дойти до вон той Ауди
- ты собираешься в таком виде сесть за руль? ты ж на ногах не стоишь !!
- все бабы дуры! ну если я на ногах на стою...как же я домой доберусь???
Коли вона закінчується прямо на мосту і починається ряд з паркану
слава пілотам!
горілка + в хелси