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Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь на 7 февраля на мосту Патона в Киеве произошло ДТП с пострадавшим. Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

"Ночью патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на мосту Патона. Автопатруль немедленно отправился на место, где обнаружил поврежденный отбойник и автомобили Skoda, Subaru и ВАЗ.

На месте происшествия находились два водителя и пострадавший - пассажир автомобиля ВАЗ. Водителя же ВАЗа на месте не было.

Инспекторы немедленно обратились к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения и получили фото водителя. Удалось также проследить его маршрут до Русановского бульвара. Меньше 10-ти минут понадобилось патрульным, чтобы вернуть беглеца на место происшествия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиру автомобиля ВАЗ понадобилась помощь врачей, мужчину госпитализировали.

"Водитель автомобиля ВАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения в специализированном учреждении. По заключению врача, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

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Топ комментарии
+19
За бухло слід пожиттєве позбавляти прав та штраф конкретний ,без ьудь-яких перездач !!!))
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08.02.2021 10:31
+18
бухой олень на жигулях ехал по реверсной полосе - реверс закончился начялся отбойник, хорошо что пластиковый, был бы стальной - были бы жмуры.....
градус в крови повышает долю пофигизма в голове....
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08.02.2021 10:25
+16
Форсаж. Патонский дрифт
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08.02.2021 10:18
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Долбаный корч
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08.02.2021 10:16 Ответить
За бухло слід пожиттєве позбавляти прав та штраф конкретний ,без ьудь-яких перездач !!!))
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08.02.2021 10:31 Ответить
Пожиттєве позбавлення й в'язниця років 5 я за спробу вбивства. Інакше цих ідіотів не зупинити.
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09.02.2021 09:37 Ответить
Форсаж. Патонский дрифт
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08.02.2021 10:18 Ответить
Дрист в этом случае более подходящее слово.
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08.02.2021 10:34 Ответить
опять петебляха Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал - Цензор.НЕТ 788
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08.02.2021 10:20 Ответить
З полегшенням!! )))
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08.02.2021 10:29 Ответить
Не, теперь это всё ваше. ЖРИ-ТЕ Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 3346
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08.02.2021 10:32 Ответить
люди тонут в реках и озерах каждый день , нужно конфисковать все водоемы и забить их досками , а не эта мнимая борьба с неадекватными купальщиками ....
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08.02.2021 10:34 Ответить
повезло парню... ангел был вместе с ним...
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08.02.2021 10:24 Ответить
Розкажу щось подібне з минулого. В 81 році командир нашого автобатльйону бухнув з головою колгоспу. Потім сів за руль ГАЗ-69, а строковика естонця вигнав на місце пасажира - буцім той повільно їхав. В вечірній час на шосе Орел- Брянськ(9метрів ширина) виїхав на зустрічну смугу і результаті дотичного зіткнення комбат загинув на місці( удар виском в кронштейн лобового скла). А строковик пролетів через лобове, за даними гаїшннього протоколу 9,5 метра, і відбувся забоєм бедра і невеликим струсом. Боб Бімон відпочив
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08.02.2021 10:54 Ответить
бухой олень на жигулях ехал по реверсной полосе - реверс закончился начялся отбойник, хорошо что пластиковый, был бы стальной - были бы жмуры.....
градус в крови повышает долю пофигизма в голове....
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08.02.2021 10:25 Ответить
ну так сніг на вулиці - розмітки не видно, світлофор вимкнений )))
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08.02.2021 22:10 Ответить
жигулі - не та машина, на якій можна перевищувати швидкість. Їхав би зі швидкістю потоку - ймовірність аварії була б значно нижча.
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09.02.2021 03:43 Ответить
Боты 🤡🤢членограя , ваши в городе почти ДВА ГОДА !
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08.02.2021 10:27 Ответить
Как можно сесть в машину к пьяному водителю?
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08.02.2021 10:28 Ответить
Ты думаешь пассажир был трезв?? Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 1260
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08.02.2021 10:31 Ответить
Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 618
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08.02.2021 10:33 Ответить
Разом бухали !!!))))
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08.02.2021 10:33 Ответить
у сбежавшего есть алиби, шо он трезв. был бы пьян, он бы на ногах не стоял, куда ему ещё и бежать? )
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08.02.2021 10:43 Ответить
***
из кабака вываливается пьяный и спотыкается об порог...его, чтоб он не упал, подхватывает скучающая у дверей, проститутка..
- отвали шалава..чего вцепилась?
- та на фиг ты мне впал... я чтоб ты рожу не расквасил..
- а... ну тогда помоги дойти до вон той Ауди
- ты собираешься в таком виде сесть за руль? ты ж на ногах не стоишь !!
- все бабы дуры! ну если я на ногах на стою...как же я домой доберусь???
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08.02.2021 15:04 Ответить
))
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08.02.2021 17:02 Ответить
Повезло всем участникам.
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08.02.2021 11:07 Ответить
Класс! Він катапультувався!
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08.02.2021 11:29 Ответить
Интересно, ехавший по 2 полосе автомобиль, как я пронимаю, стукнувший искавший 3 полосу жигуль, сбежал?
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08.02.2021 11:29 Ответить
а шо єйо іскать ту паласу?
Коли вона закінчується прямо на мосту і починається ряд з паркану
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08.02.2021 22:08 Ответить
Чуваку не впервой видно из машин вылетать на ходу. Отряхнулся и пошел. А если серъезно, то как говорят, не смерть. А кто-то дома в ванной поскользнулся и все. Кому что определили свыше.
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08.02.2021 11:45 Ответить
Два дебила-зто....
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08.02.2021 12:41 Ответить
какой-то он узкий....
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08.02.2021 13:08 Ответить
Выпавшего оштрафовать за не пристегнутый ремень...
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08.02.2021 13:29 Ответить
на взлет шел , не подфартило
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08.02.2021 20:04 Ответить
Пасажир може святкувати другий день народження, можна сказати що виграв рулетку зі ставкою життя.
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08.02.2021 20:20 Ответить
внєзапна паласа рєвєрсівнага двіжєнія закончілась )))
слава пілотам!
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08.02.2021 22:07 Ответить
какая реверсивная полоса? на ней как раз и стоит этот "пластиковый отбойник". реверсивной полосы на мосту патона нет, с тех пор как отгородили крайние правые полосы, чтобы мост не разрушался
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08.02.2021 22:44 Ответить
тверезим би здех...
горілка + в хелси Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 6472
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09.02.2021 01:52 Ответить
Выпил после аварии - вариант
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09.02.2021 22:33 Ответить
 
 