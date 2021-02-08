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отравление (532) ФСБ (740) Навальный (569)

Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вместо ролика на Youtube сейчас информация о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав пользователя ViacomCBS.

Youtube заблокировал ролик Я позвонил своему убийце. Он признался в видеоблоге Навального 01

Напомним, что в этом ролике Навальный в телефонном разговоре представился сотруднику ФСБ, который участвовал в операции по его отравлению, военному химику Константину Кудрявцеву помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и расспрашивал о подробностях происшедшего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост жены Навального в соцсетях с борта самолета "Берлин-Москва". ВИДЕО

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Топ комментарии
+15
Где там модерация происходит?В Москве?
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08.02.2021 12:27
+14
Вони перекладають на англійську ?
Та ні.
снговський ютюб модерують москалі.
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08.02.2021 12:31
+12
А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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08.02.2021 12:28
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Где там модерация происходит?В Москве?
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08.02.2021 12:27 Ответить
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У США.
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08.02.2021 12:28 Ответить
Вони перекладають на англійську ?
Та ні.
снговський ютюб модерують москалі.
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08.02.2021 12:31 Ответить
Ужоссс...)))
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08.02.2021 13:30 Ответить
в ленинграде .. офис в сша не модерирует рускоязычный контент ..
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08.02.2021 12:32 Ответить
Я у вас щось питав? Та невже...)))
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08.02.2021 13:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
Бо реклама "бутербродника" українцям і дарма не потрібна.
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08.02.2021 12:27 Ответить
А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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08.02.2021 12:28 Ответить
+
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08.02.2021 12:49 Ответить
Эффект Стрейзанд
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08.02.2021 12:28 Ответить
Те миллионы кто хотел уже посмотрел.. "блокировка" это выстрел в пустоту.. Хотя интересно с чьей подачи и под каким "предлогом" эта блокировка была сделана.
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08.02.2021 12:30 Ответить
американський диверсифікований багатонаціональний конгломерат засобів масової інформації, утворений шляхом злиття корпорації CBS та другого втілення Viacom 4 грудня 2019 року які були відокремлені від початкового втілення Viacom у 2006 році.
Баблишка что ле хотят срубить?
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08.02.2021 12:30 Ответить
А как же свобода слова?
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08.02.2021 12:30 Ответить
москалі не знають що це таке.
вони використовують слово для окупації, і старанно прибирають інші слова, які їй заважають.
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08.02.2021 12:33 Ответить
Кремлівський упиряка боїться Навального , як чорт ладана 😄
Не вдалося отруіти , то вирішив запроторити до буцегарні аж на три роки !
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08.02.2021 12:31 Ответить
Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального - Цензор.НЕТ 9246
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08.02.2021 12:37 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 февраля, 06:54 ·

...

Якісь вони всі там "нєнастоящіє", ці "царі" російської "опозиції". Хоча - якщо їхня ротація має на меті створити видимість політичного життя (а це дуже непросте завдання, імітувати щось таке при повній непорушності політичної системи, я пам'ятаю, як у 1970-80-ті СРСР над тим бився!), - тоді, по-чекістському, все досить логічно... Розуміється, "ротація облич" не може бути єдиною метою протестного сценарію - в таких проектах має бути цілий "букет" завдань, і зовнішніх, і внутрішніх (випереджальний "спуск пари" на тлі підвищення цін на хліб, демонстрація, urbi et orbi, що "власть сильна как никогда", привід до "закручування гайок", "стрижка" підрослого пасіонарного елемента і т.д.), плюс кремлівська влада сама не моноліт, концепція може мінятись по ходу... Все це загалом не так уже й цікаво, і якщо мене щось у цій історії вражає, то це безмежна, дитинна довірливість - не тільки Заходу, а й, що значно смішніше, українців, які від "російських протестів" все-таки чогось уперто сподівалися!
Змилуйтесь, товариство, таж не можна до такої міри не знати хоча б історії Гулагу! - де 20 років НІЯКИХ бунтів не було й близько, мовчки русскіє люді "штовхали автозак", поки "бандерівців" не підвезли, - з якого ж би то переляку сьогодні мало бути інакше?.. Невже хтось справді вірив, ніби вони підуть, як наш Волинський полк у лютому 1917-го, "скидати царя"? ЩО в понад-п'ятсотлітній історії Московського царства дає підстави для таких ілюзій, що наші ЗМІ напихали нам тої навальненщини ополоником через верх, створюючи враження, наче важливіших подій не було в ці тижні на світі?..
"Податок кров'ю" - так називала Лариса Косач участь українців (вирішальну!) у "всеросійському" визвольному русі. За століття, минуле звідтоді, цей "податок" впору назвати вже гекатомбою. То, може, перестанемо, нарешті, інвестувати свої ресурси (хай би тільки морально-психологічні!) у вічну мерзлоту й залишимо мертвим хоронити їхніх мерців? Упир сконає тільки тоді, коли припинимо його "підживляти" - зокрема й надією на те, ніби заміна Путіна на Навального (чи Навального на Волкова, чи ще якогось Ікса на якогось Ігрека) одмінить упиричну природу московської держави. Не одмінить.
Не умовите. Не переконаєте. Не переробите. (12 поколінь наших предків пробували, і намарно!) Покиньте на це сподіватися, відпустіть. Просто, відпустіть, - як психологи радять робити з токсичним зв'язком: не вірте, що "може, якось направиться". Не направиться. ))
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08.02.2021 12:39 Ответить
Бажання українців бачити поганих московітів в поганих трунах, а "добрих" в хороших.
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08.02.2021 16:12 Ответить
Фейковый не фейковый, а твоим патронам крепко засадили. Вас ипут вашим же оружием, касапуры. И ипать будут, воши умнявые. Вы, терпилы, теперь ответите за все проблемы на нашей планете.
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08.02.2021 12:57 Ответить
Это лахтинец вообще-то! Не тормози.
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08.02.2021 13:23 Ответить
Пракалолласся мардва, партянки смени, а то через нет ваняють. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 3755 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4526 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4526
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08.02.2021 17:26 Ответить
Навіть вуйко на селі знає,що по телефону нічого серйозного обговорювати не можна...А тут сотруднік ФСБ,офіцер,воєнний хімік все вибовкує як по замовленню...І це при тому,що розвідка Рашки вважається однією з кращих в світі...Навіть Порох,якого якийсь блогер розводив як останнього лоха в кінці розмови здогадався про розводняк...А тут тренована людина,що має досвід...думаю,все це фейк голімий...
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08.02.2021 12:44 Ответить
Ну и нормально. Вы же срете, шо вас нет на Донбассе, вот и получайте ответку. Вас бьют вашим же оружием, мацковиты. Если этот ролик липа, то я получу тройное удовольствие, от такого гибридного зашквара. Усек?
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08.02.2021 12:54 Ответить
Розвідка рашки була одною з найкращих у світі при товарище Сралине.
А щас туда набирают за бабло и по знакомству, шоб лаве мутить (точно также как у нас, к сожалению).
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08.02.2021 12:55 Ответить
Рассыветка пида рассии самая лущая. Дальче можжа не прадалжувать. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 9519 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1461 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1461 Усе срули уже выихали, так шо рассветувать некаму. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609
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08.02.2021 17:30 Ответить
Гнилой ресурс. Быстрее бы он загнулся. С такой "модерацией" они нафиг никому не нужны...
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08.02.2021 12:49 Ответить
Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 963 вспоминаем алгебру!Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4136
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08.02.2021 12:55 Ответить
Новодворская назвала Навального фашистом, Явлинский это подтвердил.
Зачем популяризировать кацапского фашиста, типо Лимонова?
Вопрос риторический!
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08.02.2021 12:56 Ответить
Ваш Насральний *****№2 тільки в псевдоліберальній обгортці.
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08.02.2021 16:07 Ответить
Бореться с путіним? Ти що з Лахти...
Всі вже давно знають що навальний це постанова, навіть рацєянє
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08.02.2021 21:37 Ответить
Х#ЙЛО видно срочно прикупил этот ViacomCBS или БАБЛА нормально им отсыпал - вот и вся история.
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08.02.2021 13:18 Ответить
Забанили самый популярный ролик, где было 42млн. просмотров, а оставили менее популярный.
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08.02.2021 14:37 Ответить
Чего удивляться когда все офиси в маскве. В фб за фразу руские алкаши на месяц банят.
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08.02.2021 13:33 Ответить
А у мене працює. Нічого не заблоковано.
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08.02.2021 16:04 Ответить
It works for me
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08.02.2021 16:50 Ответить
Один и тот же художник Репин
(родился в Украине, умер в Финляндии, но лишнехромосомные считают его рус.
художником) пишет картину про Украину - "Запорожцы пишут письмо турецкому
султану" и про Кацапию - «Бурлаки на Волге». Исторически время действия
идентичны - вот и вся разница между народами.
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08.02.2021 20:45 Ответить
Нічого не заблоковано! Усі посилання з статті відкриваються
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08.02.2021 21:07 Ответить
жалкие потуги пригожинских.
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08.02.2021 21:48 Ответить
Уже разбанили
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09.02.2021 01:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38
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09.02.2021 01:27 Ответить
 
 