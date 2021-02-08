Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального. ВИДЕО

Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вместо ролика на Youtube сейчас информация о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав пользователя ViacomCBS.

Напомним, что в этом ролике Навальный в телефонном разговоре представился сотруднику ФСБ, который участвовал в операции по его отравлению, военному химику Константину Кудрявцеву помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и расспрашивал о подробностях происшедшего.

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