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задержание (2595) МВД (2821) мошенничество (466) Николаев (622)

В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники полиции в Николаеве задержали мошенника, который только за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Преступник действовал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а его жертвами становились пожилые люди. Под видом помощника врача, злоумышленник приходил к своим жертвам и забирал все ценности, которые якобы необходимы для "лечения родственников".

По данным полиции, задержанный причастен, как минимум, к 30 эпизодам мошенничества.

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Топ комментарии
+12
за сутки нагрел десятки граждан - мама дарагая! У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5622

вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
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08.02.2021 12:54
+5
Как дети...

В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4993
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08.02.2021 12:51
+3
Ще б таке населення влада не розводила. ><
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08.02.2021 13:03
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Как дети...

В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4993
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08.02.2021 12:51 Ответить
-Чого ви такі бідні?
-Бо дурні.
-А чого такі дурні?
-Бо бідні.
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08.02.2021 12:52 Ответить
за сутки нагрел десятки граждан - мама дарагая! У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5622

вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
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08.02.2021 12:54 Ответить
Та это было три дня назад ... У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5264
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08.02.2021 12:57 Ответить
вау... это ты к чему ....три дня назад... мол не попался бы мог бы заработать в три раза больше?
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08.02.2021 14:18 Ответить
Я это к тому ,что подавать новости надо как-то оперативней ,новости они как пирожки ,вкусные пока горячие . У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5500
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08.02.2021 14:28 Ответить
Ще б таке населення влада не розводила. ><
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08.02.2021 13:03 Ответить
Вы себе как хотите, но это просто на голову не налазит.
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08.02.2021 13:16 Ответить
бедный безмозглый нарид....хотя о чем я, если самого на олх надули несуществующим товаром....
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08.02.2021 13:20 Ответить
С ноги по ипальнику. У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7963
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08.02.2021 13:19 Ответить
Зато потом радость какая..Не случилось никакого несчастья с родственником.За это можно и заплатить.
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08.02.2021 14:14 Ответить
Без лоха і жизнь плоха... А якщо серйозно то скільки вже говорено переговорено на цю тему. І по телевізору і в газетах і по радіо. Невже люди такі тупі? Хочааа.... На виборах 2019 думаю що так...
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08.02.2021 14:18 Ответить
И этот дом борется за звание дома высокой культуры и быта(с) ...
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08.02.2021 14:29 Ответить
мошенник не подумал, что испортил свою карму и теперь будет гореть в аду?
видать не шибко умный.иначе знал бы что на етом деньги не делаются
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08.02.2021 17:46 Ответить
 
 