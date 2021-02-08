В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен. ВИДЕО

Сотрудники полиции в Николаеве задержали мошенника, который только за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Преступник действовал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а его жертвами становились пожилые люди. Под видом помощника врача, злоумышленник приходил к своим жертвам и забирал все ценности, которые якобы необходимы для "лечения родственников".

По данным полиции, задержанный причастен, как минимум, к 30 эпизодам мошенничества.

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