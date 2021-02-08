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В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники полиции в Николаеве задержали мошенника, который только за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Преступник действовал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а его жертвами становились пожилые люди. Под видом помощника врача, злоумышленник приходил к своим жертвам и забирал все ценности, которые якобы необходимы для "лечения родственников".
По данным полиции, задержанный причастен, как минимум, к 30 эпизодам мошенничества.
Топ комментарии
+12 Dack Cloud
показать весь комментарий08.02.2021 12:54
+5 Valery Greff
показать весь комментарий08.02.2021 12:51
+3 Меркава
показать весь комментарий08.02.2021 13:03
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-Бо дурні.
-А чого такі дурні?
-Бо бідні.
вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
видать не шибко умный.иначе знал бы что на етом деньги не делаются