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На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 млрд грн для проведения прививочной кампании. Туда же непосредственно входит и закупка вакцин", - сказал Степанов.

Он напомнил, что закупку вакцин по решению правительства будет осуществлять международная организация Crown Agents, с которой Украина сотрудничает с 2015 года.

По словам министра, в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, в частности 117 тыс. доз производства BioNTech / Pfizer и от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого и второго кварталов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Предполагается провести многоуровневую кампанию с целью охвата вакцинацией не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов.

В Украине по состоянию на 8 февраля лабораторно подтверджено 1 246 990 случаев коронавируса, в частности 2141 за сутки.
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Топ комментарии
+2
знову тьощі почнуть в лохорєю вигравати?
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08.02.2021 14:19
+1
половину вакцины ( точнее выделенных на нее денег ) как обычно сгрызут зеленые мыши На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5557
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08.02.2021 14:25
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знову тьощі почнуть в лохорєю вигравати?
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08.02.2021 14:19 Ответить
новые дороги начнут на них строить или с весны начнут делать ямковый ремонт на прошлогодних?
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08.02.2021 14:21 Ответить
половину вакцины ( точнее выделенных на нее денег ) как обычно сгрызут зеленые мыши На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5557
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08.02.2021 14:25 Ответить
На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривен.

3,89 миллиарда гривен уже спиз... освоили На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7415
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08.02.2021 14:26 Ответить
Нееее, это выхлов для ЗЕлохов от 60 лярдов фонда!

Одна пятнадцатая, круто моя!
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08.02.2021 16:33 Ответить
Счастье то какое!!!!!....... Во бабла Степанов срежет на откатах!
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08.02.2021 14:28 Ответить
66+4. Степанов,тебя не разорвет, млять? Что на этот раз будем "строить"? Тротуары? Обочины? Пешеходные переходы?
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08.02.2021 14:33 Ответить
На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн,

Как то скромно. Никакого размаха.40млрд. куда лучше ...
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08.02.2021 14:37 Ответить
Не выделено!
Взято из денег, уплаченных народом.
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08.02.2021 15:01 Ответить
то есть всего 7-8 миллионов доз
4 миллиона вакцинированных
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08.02.2021 15:05 Ответить
А в асфальт скільки разів закатав?
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08.02.2021 15:10 Ответить
"предусмотрено всего более 3,9 млрд грн для проведения прививочной кампании. Туда же непосредственно входит и закупка вакцин" -сказал Степанов.

И не забудьте строительство дорог туда включить, а то как люди доберутся к пунктам вакцинации.
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08.02.2021 16:01 Ответить
 
 