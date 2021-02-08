На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 млрд грн для проведения прививочной кампании. Туда же непосредственно входит и закупка вакцин", - сказал Степанов.

Он напомнил, что закупку вакцин по решению правительства будет осуществлять международная организация Crown Agents, с которой Украина сотрудничает с 2015 года.

По словам министра, в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, в частности 117 тыс. доз производства BioNTech / Pfizer и от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого и второго кварталов.

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Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Предполагается провести многоуровневую кампанию с целью охвата вакцинацией не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов.

В Украине по состоянию на 8 февраля лабораторно подтверджено 1 246 990 случаев коронавируса, в частности 2141 за сутки.