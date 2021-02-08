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Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки", - рассказал Ляшко.

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По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украину. Ориентировочно - это апрель 2021 года.

Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую - Украина закупила у китайского производителя.
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Топ комментарии
+9
но только рассейским спутником Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8734
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08.02.2021 14:23
+8
Да их в первую очередь нужно вакцЫнировать. Они же кормильцы !!!
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08.02.2021 14:22
+7
А чи підійде їм людська вакцина? То ж "данбасский народ".
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08.02.2021 14:25
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Да их в первую очередь нужно вакцЫнировать. Они же кормильцы !!!
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08.02.2021 14:22 Ответить
но только рассейским спутником Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8734
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08.02.2021 14:23 Ответить
Новичком и только новичком и по два раза и не меньше!!!
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08.02.2021 15:14 Ответить
тоже вариант ))))
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08.02.2021 15:26 Ответить
Так они уже ним и вакцинируются. Гуманитарка с России..
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08.02.2021 16:39 Ответить
у тех уже есть прививка рюськогомира им не надо.....
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08.02.2021 14:23 Ответить
А чи підійде їм людська вакцина? То ж "данбасский народ".
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08.02.2021 14:25 Ответить
Sputnik V їм в поміч.
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08.02.2021 14:25 Ответить
Третий этап в апреле? Вы первый не начали. И не начнете.
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08.02.2021 14:26 Ответить
Украина единственная страна в Европе которая - не начала государственную вакцинацию населения - уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии - подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.
За-то 8 февраля в Киеве стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" Их ответ на наш вопрос - "денег нет, вакцины нет, ума у них тоже нет" ...
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации. (с)
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08.02.2021 14:27 Ответить
Ляшка, ти плануєш до квітня вакцинувати все населення України на неокупованих територіях??? Чи знову заведете мантру "там жє наші люді"??? Чи збільшення загиблих в ООС - то така мирна ініциатива кремлядів? Їм он московія спутнік вислала, то най і надалі їм "путін ввєді" продовжується! А може ще давай кримчан вакцінувати на пунктах пропуску? І, зрозуміло, державним коштом! Ну і воду з електрикою туди пустити, бо антісанітарія сприяє розповсюдженню віруса... Так??? От же ж курви!
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08.02.2021 14:27 Ответить
Так как вакцинация состоит из двух этапов и вся эта процедура занимает до 40 дней. В которые нельзя ПИТЬ. Планирование вакцинации для лиц проживающих на оккупированных "скрепоностных", " вставших с колен" и "богобоязненных" территориях из за повального пьянства ничего хорошего не принесет. Тем более нечистая сила Мордора из замка красного кирпича и с одноименной площади обещает вколоть им свой препарат " на основе Боярышника и подмененной мочи олимпийцев" для полного и окончательного зомбирования.
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08.02.2021 14:30 Ответить
А вакцинация от идиотизма для них не предусмотрена ? Вакцинація проти коронавірусу громадян України з окупованих територій передбачена на третьому етапі в квітні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8014
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08.02.2021 14:34 Ответить
И как вас со Степановым земля носит ?..
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08.02.2021 14:39 Ответить
Прикольно, я попадаю в 4тую волну, а они в 3тию, жесть,.... Как я их люблю
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08.02.2021 14:47 Ответить
Может мы чего-то не понимаем? Может Ляшко имел в иду вакцину от ватности? Если так, то принудительно и вчера.
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08.02.2021 15:01 Ответить
во полудурок! там сепаров уже колят "спутником"...
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08.02.2021 15:20 Ответить
А я шо? Я ничё, я тоже офигеваю, мягко говоря. А зачем волку жилетка, если в кустах порвёт? Там народ гордый, особенной. От биндёровцев подачки не приймёт, побоится, что чипируют как скот. Хотя какая разница!
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08.02.2021 15:27 Ответить
Бензином їх вакцинувати....
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08.02.2021 17:02 Ответить
 
 