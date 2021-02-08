РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11764 посетителя онлайн
Новости Видео Здоровье Коронавирус и карантин
1 984 20
вакцина (3815) Зеленский (16567) карантин (16730) Ляшко Виктор (1320) Шмыгаль Денис (2327) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Несколько этапов вакцинации могут стартовать одновременно, - Ляшко рассказал, в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Несколько этапов вакцинации для приоритетных групп в Украине могут стартовать параллельно.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которой планируется охватить 55 тыс. человек, потому что мы не будем использовать все 117 тыс. доз, а потом ожидать, пока приедет еще одна вакцина. Будет первая доза, вторая доза будет ждать этого же человека на национальном складе. Далее до конца месяца мы ожидаем поставки вакцин еще из двух источников – дополнительные вакцины от AstraZeneca (от 2,2 млн) и вакцину, закупленную за средства госбюджета (около 1,2 млн доз в феврале). Это позволит нам получить большое количество вакцины и начать несколько этапов параллельно (первый-третий этап)", - сказал он.

Ляшко добавил, что президент, как главнокомандующий будет вакцинироваться на втором этапе вакцинации. Также на втором этапе могут получать вакцинацию лица, выполняющие критические для государства функции. То есть премьер и министры могут вакцинироваться и без изменения дорожной карты.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко. ВИДЕО

Замминистра подчеркнул, что в ближайшем времени будет обновлена дорожная карта вакцинации на первый и второй этапы с четким микропланированием, где будет видно кто из медработника в какой очереди вакцинируется в зависимости от количества вакцин, которое приходит в рамках COVAX.

"Сегодня состоится презентация портала, через который спустя некоторое время можно будет записаться на вакцинацию. Когда кампания по вакцинации в апреле-мае выйдет на полную мощность, мы сможем проводить около 5 млн вакцинаций в месяц", - добавил Ляшко.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Ляшко, а привиться китайской вакциной с эффективностью 51% президенту и министрам, слабо?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:54
+5
Так их уже из под полы вакцЫнировал контрабандным пфайзером товарыш кРадуцкий Несколько этапов вакцинации могут стартовать одновременно, - Ляшко рассказал, в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры - Цензор.НЕТ 3272
показать весь комментарий
08.02.2021 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так их уже из под полы вакцЫнировал контрабандным пфайзером товарыш кРадуцкий Несколько этапов вакцинации могут стартовать одновременно, - Ляшко рассказал, в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры - Цензор.НЕТ 3272
показать весь комментарий
08.02.2021 14:52 Ответить
Не згоден з вами, ви мабуть не зрозуміли їх слів. На першому етапі вакцинують тільки лікарів і похилих людей, самі вразливі верстви населення. В другій і третій стадії вакцинують всіх інших.
Якщо етапи розпочнуться одночасно то першими вакцинують як завжди самих хитросраких, тобто депутатів суддів поліцейських, а лікарям і похилим, так як вакцини нормальної зебанда не закупили, будуть колоти шмурдяк. Подивіться як Зеленський, Степанов і інші хочуть вколотися, начебто для приклад.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:35 Ответить
Так многим "похилим" и так достанется шмурдяк- ведь кумовство и блат никто не отменял!! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4073 У самих врачей медсёстр есть и свои родня ,друзья и начальство...и они всю качественную вакцину отдадут им !!! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 8984Да и шмурдяк может недостаться "похилим" людям!!!Вколят им витамины и покажут им пустую ампулу из под вакцины и всё! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4725Советские люди они такие....
показать весь комментарий
08.02.2021 18:26 Ответить
Спасибі кеп. Все саме так буде.
показать весь комментарий
08.02.2021 19:49 Ответить
Народу Украины глубоко плевать в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:50 Ответить
...смотря чем прививать Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 7372 Я за то, чтобы их в первейшую очередь прививали самой надежной вакциной в мире Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 9773
Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4307
показать весь комментарий
08.02.2021 15:17 Ответить
117 / 2 = 55 ???
показать весь комментарий
08.02.2021 14:53 Ответить
Ляшко, а привиться китайской вакциной с эффективностью 51% президенту и министрам, слабо?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:54 Ответить
На видео очередной ковиидиот без намордника в помещении. Куда смотрит полиция и милиця?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:59 Ответить
Pfizer'ом?) астрозенекой колитесь.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:59 Ответить
это беспокоит всех )))) когда и в какой очередности будет вакцинироваться ылита))))
прямо кушать все не могут)))
показать весь комментарий
08.02.2021 15:08 Ответить
Виберіть щось одне. Чи хрестик, чи штани.
Чи ви Бубочку вирішили уконтрапупить?
"Если человек болел, имеет антитела, - проводить вакцинацию категорически нельзя."
Источник: https://censor.net/ru/n3246535

Чи, все- таки, не хворів, а шоу влаштовував, як зазвичай.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:11 Ответить
А ви сумнівалися?
показать весь комментарий
08.02.2021 15:23 Ответить
Ні
показать весь комментарий
08.02.2021 15:40 Ответить
Дмитрий Корнейчук

4 ч. ·

Зеленский сказал, что будет вакцинироваться «Пфайзером».

Логично. Не китайской же вакциной, которую за бюджетный счёт купили ( да и нормально при этом украли), дабы тестировать на нищих рабах...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:12 Ответить
Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 6821
показать весь комментарий
08.02.2021 15:38 Ответить
Если бы было достаточно вакцин, то пусть бы вакцинировались в первую очередь, а Ляшко еще сказал, что и все министры должны вакционироваться сразу за медиками. Ни в одной стране такого нету,что б чиновники шли впереди людей, которые подвержены наиболее высокому риску умереть, т. е.пенсионеров. Людей 60 + планируют вакционировать в конце года. Политика в Украине такая, чем больше пенсионеров будет болеть, ( а в основном в больницы попадают пенсионеры) больше денег можно разбазарить, украсть на медикаментах. Больше умрет стариков - сэкономят на пенсиях - вот такая политика в Украине. БРАВО !
показать весь комментарий
08.02.2021 15:58 Ответить
Люди 60 + попадають в 5 - у чергу по вакцинаії і більша частина може не дождаться вакцинації. Чиновників обєднають в 1- у чергу. тоб то з медиками. Цікаво, чи в світі єсть такі країни, де чиновників вакцинують в першу чергу ?
показать весь комментарий
08.02.2021 16:05 Ответить
 
 