"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине террориста "ДНР" бросили "соратники". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Донецкий террорист с позывным Ленин оказался без средств для существования, когда получил увечия после тяжелого ранения и был уволен задним числом из отряда российских террористов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том как "русские своих не бросают" рассказывает журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на youtube.
"Боевик ДНР жалуется, что его соратники отказались от него после того, как он получил ранение и стал калекой. Не выплатили компенсации, не помогли с лечением. "Меня бросили. Командир даже не отвечает на звонки", - печально говорит он в интервью. Как я уже много раз писал ранее, россияне используют жителей Донбасса просто как дешевый расходный материал. Им плевать на людей. Им не жалко даже тех, кто за них воюет. Не говоря уже о простых гражданских", - пишет он в комментарии к видео.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Точно, греет для кого-то. Проклятые совдепы, и тут без блата никак...
Защитник Донбасса, напишите свой номер карточки и где Вас можно найти.
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Ленин первым голосом (очень жалостливо):
"-Я был батальонный разведчик, а он писаришко штабной,
-я был за россию в ответе, а он спал с моею женой..."
Сподіваюсь з гітлером та сталіному у одному котелку кип'ять в аду.
Не напрямум на ньому кацапи-комуняки-вбвці-шкуродери приклали свої руки.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
теперь остается только одно-утилизировать етот биомусор за ненадобностью
Российская полиция выпустила из изолятора боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного по прозвищу «Черный Ленин», но обязала появиться по требованию правоохранителей.
Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», членом которой является Айо, передают «Новости Донбасса».
По информации партии, «Черного Ленина» объявили в розыск Интерпола по заявлению Латвии, гражданином которой он является.
В связи с этим российская полиция доставила Бенеса в изолятор, а у Латвии запросила материалы уголовного дела, чтобы определить, соответствует ли оно законодательству РФ.
На время рассмотрения дела боевика выпустили из СИЗО, но обязали явиться по требованию полиции. Сам Бенес уже заявил, что будет просить у России политического убежища.
«Черный Ленин» находится в розыске в Латвии из-за участия в незаконном террористическом формировании.
Как пишет издание, во время Революции достоинства его заметили на акциях «Антимайдана», впоследствии он уехал в Крым, где находился в «местной самообороне». После этого он отправился в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой «ДНР».
Напомним, Бенеса задержали в Архангельской области в селе Яренск.
Давненько о нём не слышно что-то. Может прикопали уже тихонечко?
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
соратникисоватники"