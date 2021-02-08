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"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине террориста "ДНР" бросили "соратники". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Донецкий террорист с позывным Ленин оказался без средств для существования, когда получил увечия после тяжелого ранения и был уволен задним числом из отряда российских террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том как "русские своих не бросают" рассказывает журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на youtube.

"Боевик ДНР жалуется, что его соратники отказались от него после того, как он получил ранение и стал калекой. Не выплатили компенсации, не помогли с лечением. "Меня бросили. Командир даже не отвечает на звонки", - печально говорит он в интервью. Как я уже много раз писал ранее, россияне используют жителей Донбасса просто как дешевый расходный материал. Им плевать на людей. Им не жалко даже тех, кто за них воюет. Не говоря уже о простых гражданских", - пишет он в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+47
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8609 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 985
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08.02.2021 16:14
+46
Донецкий террорист с позывным Ленин 🤣🤣🤣🤣 как же они так с илличом то "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4033
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08.02.2021 16:10
+42
Счас плять рoзплачусь !!!
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08.02.2021 16:12
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Донецкий террорист с позывным Ленин 🤣🤣🤣🤣 как же они так с илличом то "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4033
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08.02.2021 16:10 Ответить
...зверек, наверное, ожидал такого "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4616 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7874
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8219
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08.02.2021 16:16 Ответить
Не не не. Там ВВХ уже очередь занял.
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08.02.2021 18:46 Ответить
Атлична ящитаю!
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08.02.2021 17:59 Ответить
+++
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08.02.2021 18:54 Ответить
Впопучленцу с позывным "Троцкий" приготовится,альпеншток ему в жопу. "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 6421
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15.02.2021 12:54 Ответить
чЛєнін, дуй в мавзолей "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 306
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08.02.2021 16:12 Ответить
Там какой-то самозванец место занял...
Точно, греет для кого-то. Проклятые совдепы, и тут без блата никак...
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08.02.2021 18:15 Ответить
Счас плять рoзплачусь !!!
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08.02.2021 16:12 Ответить
Так шо, нам тепер всією громадою скидатися цій падлюці на лікування?
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08.02.2021 16:12 Ответить
Ну то фля-я-я,вашше-е-е...,ми ж усі із вами просто нелюди!Давйте,братця,усі заплачемо і поспівчуваємо отому ********. Давайте усім миром попросимо ПФУ виплачувати х-лопоклоннику пенсію по причині втрати праце(вбивце)здатності,давайте,га?
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09.02.2021 09:12 Ответить
как обычно . москали своих не бросают они их кидают "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7937
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08.02.2021 16:13 Ответить
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8609 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 985
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08.02.2021 16:14 Ответить
"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 6080
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08.02.2021 16:57 Ответить
Невозможно читать без слез.
Защитник Донбасса, напишите свой номер карточки и где Вас можно найти.
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08.02.2021 16:14 Ответить
лучше номер телефона . можно позвонить поприкалываться "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 9855
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08.02.2021 16:17 Ответить
Це точно. Наприклад порадити частіше займатися скандинавською ходою, а бо біг трусцою. Нарешті - стрибки у довжину (висоту).
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08.02.2021 17:49 Ответить
А нащо? Хай вчиться на гармошці грати біля Курського вокзалу це, теж агітація.
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08.02.2021 17:03 Ответить
предлагаю: добить,тоб не мучался)))
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08.02.2021 16:15 Ответить
не-не...не надо чтоб не мучился!! пусть п*дла мучится и скулит...пусть рассказывает со всех утюгов - мож кто-то услышит и задумается (если есть чем)
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08.02.2021 16:18 Ответить
Якось написав ось таке:

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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08.02.2021 16:48 Ответить
обрыдались все !
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08.02.2021 16:16 Ответить
От МУДАК ,пятнашкой по рогам недоноску ,на зоне долечится . "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7738
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08.02.2021 16:17 Ответить
Пох на чату.
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08.02.2021 16:18 Ответить
ат смеха даже слезы побёгли....
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08.02.2021 16:18 Ответить
Вакцинируйте его бесплатно, ну т.е. за наш счет. А детки его уже учатся бесплатно (ну за наш счет) в украинском ВУЗен?????
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08.02.2021 16:22 Ответить
На подвал или в «изоляцию» за дискредитации «молодой республики».
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08.02.2021 16:25 Ответить
В заголовке надо сразу указывать, что орк из Донецка, бо в наших реалиях ничего хорошего в голову не приходит.
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08.02.2021 16:26 Ответить
Поматросили и бросили.
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08.02.2021 16:27 Ответить
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 6089Ленин с Троцким на донецкой паперти.
Ленин первым голосом (очень жалостливо):

"-Я был батальонный разведчик, а он писаришко штабной,
-я был за россию в ответе, а он спал с моею женой..."
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08.02.2021 16:33 Ответить
От дивлюсь на фото лєніна... ну чмо чмом, пчихни й воно впаде... а що накоїв за допомогою тупих кацапів, скільки життів зруйнував... жах просто.
Сподіваюсь з гітлером та сталіному у одному котелку кип'ять в аду.
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08.02.2021 16:56 Ответить
На этом чме минимум 120 миллионов смертей.
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08.02.2021 17:07 Ответить
Так й я про те.
Не напрямум на ньому кацапи-комуняки-вбвці-шкуродери приклали свої руки.
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08.02.2021 21:46 Ответить
Дай Вам Пан Бог у Великобрітанії скоріше позбавитися від страшної россійско-кітаййського "ковіду" нової закваски, пане нік Олексій Укропович. Щасти Вам та сил вашої сім"ї "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 471
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08.02.2021 22:30 Ответить
Вам теж дай Бог пан Марк й вашій сім'ї позбавитися від "ковіду" нової чи старої "закваски" мутації.
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09.02.2021 09:33 Ответить
Нехай у "бульби" і "рисі" поцікавиться, як допомагають опущєнцам у випадку поранення)))
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08.02.2021 16:37 Ответить
Опущенці контужені і без лапок
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08.02.2021 16:39 Ответить
Ленин стал разчЛенин!!!
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08.02.2021 16:39 Ответить
как трогательно! сепар , обратись в лигу сексуальных реформ. там тебе уколы сделают кожаным шприцом.....
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08.02.2021 16:43 Ответить
Сльози заважають мені говорити )))0))0)))
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08.02.2021 16:44 Ответить
Какой же ты Ленин? Ты, Членин, ушлёпок даунбасский.
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08.02.2021 16:51 Ответить
Нехай дякує, що не посадили, як нашого Антоненка.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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08.02.2021 17:04 Ответить
Выдать Ленину талон на бесплатное бальзамирование...
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08.02.2021 17:06 Ответить
У нас в ОП вже вакантних місць немає.
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08.02.2021 17:07 Ответить
Это клиент опзж-оповцев, и тех, кто за них голосует.
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08.02.2021 17:07 Ответить
слезы душат и мешают мне говорить! "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 2845 как же так можно с хероем новоотсосии?
теперь остается только одно-утилизировать етот биомусор за ненадобностью
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08.02.2021 17:08 Ответить
А чего ты тупой недоумок ожидал?
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08.02.2021 17:09 Ответить
Оцей відос треба крутити цілодобово на вимкнених рашанських помийках Медведчука замість кольорових смуг із написом про блокування.
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08.02.2021 17:14 Ответить
Ключевая фраза:" Им не жалко даже тех, кто за них воюет Источник: https://censor.net/ru/v3246680" Так за какую дыныры, та падла, воюешь. Ты же воюешь, получается, за рашу? Езжай к кремлю, повесь плакат, что ты Ленин, и у мавзолея проси милостыню. Думаю, что местный омон тебе поможет
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08.02.2021 17:18 Ответить
так хвилиочку ми ж йього і підтримуємо - матері пенсію плотимо "наші люде"!!!
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08.02.2021 17:21 Ответить
Родина тебя бросит сынок, всегда (с)
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08.02.2021 17:29 Ответить
Умные мысли в голову приходят обычно тогда, когда жопа уже нашла своё приключение.
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08.02.2021 17:46 Ответить
За грехи нужно платить
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08.02.2021 17:52 Ответить
Дурість має наслідки насамперед для самого дурня. Донбасс це "операція прикриття" Криму і ніякої іншої мети там нема. Доки Україна займається "сепарами" кацапи мирно, тихо і спокійно мілітаризують Крим. А Донбасс це витратний матеріал. Переконаний що як тільки ми почнемо наступ вони "своїх" навіть не впустять на свою територію і змусять "відробляти" паспорт власним життям і здоровям - їх озброять і кинуть під кулі щоб потім Україна їх лікувала і утримувала. Тому я за те щоб в полон не брати а сепарських "підранків" дострілювати...
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08.02.2021 17:52 Ответить
Щось подібне сталося з моїм знайомим. В 2015 році він вирішив підзаробити. Послав сина служити в армію ДНР за 15 тисяч дерев'яних. Два місяці родина була щасливою. На третій син розбився в аварії. Коли пішли у військкомат за допомогою, то їм сказали, що їх син напередодні аварії був звільнений з армії і ніяких коштів вони не отримають. Мій знайомий обурювався, грозився звернутися до прокурора і самого Захарченка. Ідіот ! Загубив сина за 30 тисяч рублів.
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08.02.2021 17:56 Ответить
Я б на вашому місці подзвонив їм та сказав "Так вам і треба придурки, бачили очі що купували, тепер їжте".
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08.02.2021 18:52 Ответить
защищал распятого мальчика в одних трусиках, а получилось все как обычно
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08.02.2021 18:02 Ответить
Опа! Да это просто какая-то декоммунизация и снос ленинов в Донецке, получается? "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 8649
"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 58

Российская полиция выпустила из изолятора боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного по прозвищу «Черный Ленин», но обязала появиться по требованию правоохранителей.
Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», членом которой является Айо, передают «Новости Донбасса».
По информации партии, «Черного Ленина» объявили в розыск Интерпола по заявлению Латвии, гражданином которой он является.
В связи с этим российская полиция доставила Бенеса в изолятор, а у Латвии запросила материалы уголовного дела, чтобы определить, соответствует ли оно законодательству РФ.
На время рассмотрения дела боевика выпустили из СИЗО, но обязали явиться по требованию полиции. Сам Бенес уже заявил, что будет просить у России политического убежища.
«Черный Ленин» находится в розыске в Латвии из-за участия в незаконном террористическом формировании.
Как пишет издание, во время Революции достоинства его заметили на акциях «Антимайдана», впоследствии он уехал в Крым, где находился в «местной самообороне». После этого он отправился в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой «ДНР».
Напомним, Бенеса задержали в Архангельской области в селе Яренск.

Давненько о нём не слышно что-то. Может прикопали уже тихонечко?
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08.02.2021 18:21 Ответить
Денег нет, но вы лечитесь!
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08.02.2021 18:22 Ответить
А чеки на мыло и веревку имеются?🤣
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08.02.2021 18:27 Ответить
навіть Злодії медведчуки, рабіновічі з бойками і шуфричами відчули що на раSSії закінчується кормова база...а тут якийсь терорист паршивий, ленін хоче пенсію від руSSкого міра....а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2021 18:41 Ответить
Было бы очень хорошо, я считаю, если бы сюжет про этого "ленина" и подобные случаи обязали к периодической трансляции по всем телеканалам Украины.
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08.02.2021 18:48 Ответить
Жаль не добили собаку
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08.02.2021 18:53 Ответить
P.S.собак осень люблю.Коцапских убийц-нет.
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08.02.2021 18:54 Ответить
Помер Клим-ну и хер с ним!!!!!
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08.02.2021 18:59 Ответить
россиянин, смотри не
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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08.02.2021 20:50 Ответить
"...подорвавшегося на мине террориста "ДНР" бросили соратники соватники"
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08.02.2021 20:54 Ответить
и нафига мне эта "новость"? что-то у бытусава не то... клинит... а потом получается, что не даунбассы борются за то, чтобы быть в Украине, а Украина хочет этих уродов перевоспитать... пусть дохнут... такие люди Украине не нужны... территория - украинская, а население, еще в свое время завезенное из спивающихся бездельничающих пензенских-пермских краёв - оно так и не стало украинским, оно даже язык за сто лет не смогло выучить украинский...
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09.02.2021 07:30 Ответить
Спочатку думав пристрелити с"у"к"у, але прочитав коменти і вирішив - нехай падло живе і мучиться
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09.02.2021 08:33 Ответить
А он чем думал? Как лодку назовешь , так она и поплывет....
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09.02.2021 10:33 Ответить
Плачу )))))))))))) "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 3996 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 3996 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1080 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1503 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1503
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09.02.2021 14:43 Ответить
 
 