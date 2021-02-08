"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине террориста "ДНР" бросили "соратники". ВИДЕО

Донецкий террорист с позывным Ленин оказался без средств для существования, когда получил увечия после тяжелого ранения и был уволен задним числом из отряда российских террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том как "русские своих не бросают" рассказывает журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на youtube.

"Боевик ДНР жалуется, что его соратники отказались от него после того, как он получил ранение и стал калекой. Не выплатили компенсации, не помогли с лечением. "Меня бросили. Командир даже не отвечает на звонки", - печально говорит он в интервью. Как я уже много раз писал ранее, россияне используют жителей Донбасса просто как дешевый расходный материал. Им плевать на людей. Им не жалко даже тех, кто за них воюет. Не говоря уже о простых гражданских", - пишет он в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО. ВИДЕО