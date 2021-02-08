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Бизнес готов помогать государству с COVID-вакцинацией: в день я получаю пять-шесть писем, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнес готов поддерживать государство и самостоятельно закупать вакцину от COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Бизнес не прекращал помогать государству. Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса, который просит дать возможность закупить вакцину для государства. Однако в настоящее время производители вакцин не работают ни с кем, кроме правительства, но постепенно это будет меняться. Украинский бизнес готов закупать вакцину даже для государства, а не для того, чтобы перепродать в аптеке. Как только мы сможем дать бизнесу возможность закупать вакцину, как только производители начнут работать не только с правительством, это будет большой помощью от бизнеса",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К тому же многие хотят вакцинироваться за свой счет. И тут также бизнес должен помочь, чтобы на рынке появилась вакцина",- добавил Радуцкий.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что серьезным шагом будет, если продвижение вакцинации будет идти от представителей бизнеса в рамках своего предприятия.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что государственно-частное партнерство является очень важным в процессе вакцинации от COVID-19.

"В вакцинации должно быть государственно-частное партнерство. Надеюсь, что представители бизнеса продолжат поддерживать Минздрав. Они могут сделать это, распространяя позитивный посыл о необходимости вакцинации",- сказала она.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине отметила наличие в стране проблемы с неуверенностью в вакцинации.

"Более 40% медработников выказывали неуверенность, стоит ли вакцинироваться, однако медработники обязаны знать: вакцины безопасны. Нам нужно работать сообща, чтобы остановить сплетни о вакцинации, работать вместе, чтобы построить доверие к вакцинации. В первую очередь, нужно помочь медработникам понять важность вакцинации, чтобы они могли спокойно работали с пациентами",- сказала она.

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"Если вакцинация не будет проводиться оперативно и люди заметят, что плохая организация, распределение (вакцины – ИФ) не срабатывают, это негативно отразится на доверии к кампании",- добавила Сильвандер.
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Топ комментарии
+14
Операції з продажем масок мало для бюджету родини Радуцького. Він хоче ще з щепленнями замутити справу на кілька лимонів.
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08.02.2021 16:50
+13
канешна готов ))) закупать и продавать дороже - это ж золотая жила )))
а как жеж! у околомедицинских бизнесменов руки уже давно чешутся (с тех пор как маски на сторону пихали и самолеты епицентра встречали))))
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08.02.2021 16:49
+5
"Купить для государства" -- это шо-то за пределами моего жизненного образования... *)
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08.02.2021 16:53
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канешна готов ))) закупать и продавать дороже - это ж золотая жила )))
а как жеж! у околомедицинских бизнесменов руки уже давно чешутся (с тех пор как маски на сторону пихали и самолеты епицентра встречали))))
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08.02.2021 16:49 Ответить
"Купить для государства" -- это шо-то за пределами моего жизненного образования... *)
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08.02.2021 16:53 Ответить
Беня Каломойский обещал два ларька покрасить
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08.02.2021 16:57 Ответить
и так и не покрасил ))) между прочим)))
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08.02.2021 17:00 Ответить
Оно понятно -- тратить деньги приятней, чем зарабатывать...*)
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08.02.2021 16:50 Ответить
Операції з продажем масок мало для бюджету родини Радуцького. Він хоче ще з щепленнями замутити справу на кілька лимонів.
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08.02.2021 16:50 Ответить
Надо покидать эту ветку, все в стране хорошо, все готовы помогать, корче, РАЙ.
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08.02.2021 16:51 Ответить
хтоб сумнівався )))))))) зебіли - жеріть!
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08.02.2021 16:56 Ответить
Формируется очередь к черному входу минздрава. Спешите
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08.02.2021 16:57 Ответить
одно ясно...предоставляется (и закупается) вакцина только по заявке от государства...
но...хитро**** хотят и тут быть хитрее...благодетели наши...)))))
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08.02.2021 17:00 Ответить
В 2021 году он получает письма от бизнеса? Они заканчиваются ЦЕЛУЮ, БИЗНЕС и написаны почерком Мендель?
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08.02.2021 17:00 Ответить
Снова прокладки продвигают. От "бизнеса". Знаем мы имена этого "бизнеса". Ворье.
Опять прокладки, стандартная схема. Пусть ЕС и США блокируют продажу через прокладки.
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08.02.2021 17:01 Ответить
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Но наказания не будет. Радуцкий - из мафии Колойского.
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08.02.2021 17:04 Ответить
Якщо "бізнес готовий допомогати вакцинацією",то це означає,що вакцинація - хороший бізнес...Тільки й того...
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08.02.2021 17:12 Ответить
Точно так і є. Це сутність бізнесу. Якщо немає зиску бізнес справою займатися не буде. Це не благодійне товариство. Навіть якщо ті ж самі фонди від того ж Ахметова, Пінчука, та інші займаються благодійністю то тільки тому, що це одна з форм зниження податків на інші види діяльності утримувачів фондів.
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08.02.2021 17:21 Ответить
Клиника БАРИС, да за бюджетные деньги, да про семь раз всех провакцынирует!
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08.02.2021 17:15 Ответить
Неужели в правительстве нет кому закупать вакцины, обязательно нужен бизнес?
Зачем такие "менеджеры-специалисты", которые централищзовано купить вакцину не могут? да любого менеджера с айтишных фирм среднего пошиба можно нанять - он с этим справится.
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08.02.2021 17:17 Ответить
Якщо Ви помітили нинішя влада має отримати зиск не менше 40% на кешеню. Так було з тестами, лікуванням, дорогами то чому з вакцинами має бути по іншому. Нічого особистого.
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09.02.2021 09:56 Ответить
Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса...

Ну конечно, все хотят урвать свой кусок от жирного пирога!
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08.02.2021 17:19 Ответить
Радуцький це мразота. Колись це чмо вивчилось на фельдшера в 1 київському медучилищі і поринуло в світ криміналу, латаючи постріляних та порізаних бандитів Бориса Савлохова. Борис навіть клініку створив під власним іменем "Борис" куди і призначив відданого "лєпілу" управляючим. Після чого якось дуже раптово помер після партії гри в настільний теніс. Радуцький успадкував клініку... Ця особа є злочинцем. Нічого окрім відрази і огиди його бандитська пика у нормальної людини викликати не може. Експерти стверджують що "радуцькі" (він не один такий "лікар"!) планують здерти з українців "за вакцинацію" 75 мільярдів. Я вірю експертам і не вірю жодному слову "радуцьких" з подвійним і потрійним громадянством.
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08.02.2021 17:35 Ответить
кРадуцький , ти вже із захисними масками ,, допоміг" , поклавши собі до кишені мілліони , може досить 😡
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08.02.2021 17:39 Ответить
Кто сомневается, что Бизнес уже готов зарабатывать на вакцинах...первой "подставила плечо" Богатырёва 😂😂😂 ...
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08.02.2021 17:54 Ответить
Крадуцкий уже почуял жирный куш... А что, источник воровство на дорогах временно закрыт из-за зимы, а деньги "простаивать" не должны....
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08.02.2021 17:56 Ответить
все тот же "гешефт" ,что и с продажей "крадуцкими бизнесменами" масок ,Бизнес с такими .как крадуцкий ,делов не водит из-за опасности потерять репутацию
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08.02.2021 18:40 Ответить
Все буде як і з тестуванням - хочеш за гроші - на тобі за гроші, думаю біля 2 тис.грн "адекватна" ціна.
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09.02.2021 09:54 Ответить
 
 