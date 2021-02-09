Еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Президент государства-агрессора занимает в оккупированном Крыму целых две "государственных" дачи. На территории - несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. В соседях - российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

Речь об этом идет в расследовании "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Летняя дача скрыта за двумя заборами. Первый – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы)… На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам", – говорится в сюжете.

На даче рядом с поселком Олива до оккупации Крыма отдыхали президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Но только при Путине здесь появился шестиметровый забор с камерами на каждом шагу. Перед этим забором расположены горы, по которым ранее ходили туристы — сейчас туда никого не пускают.

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Для Путина перестроили бассейны, сделали татами, вертолетную площадку, а также строят хоккейную площадку. Связь и дроны охрана резиденции глушит. Кроме этого, за безопасность резиденции отвечают и водолазы. Один из местных жителей Сергей Кабак рассказал, что когда они сидели на пляже, водолазы вынырнули перед ними.

"Единственная возможность для нас пойти искупаться на пляж — когда на дачу нет заезда", — добавляет он.

Когда Путин прибывает на дачу — все перекрывают, и из самой резиденции выгоняют весь персонал: садоводов, уборщиков, строителей.

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Соседняя дача сейчас принадлежит экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Сергей Кабак вспоминает, что когда там отдыхал Ющенко, его охрана не запрещала ходить на пляж, а сейчас там все перекрыто.

На другой соседней даче, которая когда-то была санаторием олигарха Игоря Коломойского, останавливается глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

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Вокруг этих трех дач ввели километровую охранную зону, поэтому жители поселка Олива не могут переоформить свою землю и дома по законодательству оккупантов. Некоторые из них даже обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).