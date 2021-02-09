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Еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Президент государства-агрессора занимает в оккупированном Крыму целых две "государственных" дачи. На территории - несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. В соседях - российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

Речь об этом идет в расследовании "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Летняя дача скрыта за двумя заборами. Первый – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы)… На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам", – говорится в сюжете.

На даче рядом с поселком Олива до оккупации Крыма отдыхали президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Но только при Путине здесь появился шестиметровый забор с камерами на каждом шагу. Перед этим забором расположены горы, по которым ранее ходили туристы — сейчас туда никого не пускают.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 16-уровневый бункер, "Димина дача" и две аквадискотеки, - расследование "Медузы" о дворце Путина в Геленджике (обновлено)

Для Путина перестроили бассейны, сделали татами, вертолетную площадку, а также строят хоккейную площадку. Связь и дроны охрана резиденции глушит. Кроме этого, за безопасность резиденции отвечают и водолазы. Один из местных жителей Сергей Кабак рассказал, что когда они сидели на пляже, водолазы вынырнули перед ними.

"Единственная возможность для нас пойти искупаться на пляж — когда на дачу нет заезда", — добавляет он.

Когда Путин прибывает на дачу — все перекрывают, и из самой резиденции выгоняют весь персонал: садоводов, уборщиков, строителей.

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Соседняя дача сейчас принадлежит экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Сергей Кабак вспоминает, что когда там отдыхал Ющенко, его охрана не запрещала ходить на пляж, а сейчас там все перекрыто.

На другой соседней даче, которая когда-то была санаторием олигарха Игоря Коломойского, останавливается глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

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Вокруг этих трех дач ввели километровую охранную зону, поэтому жители поселка Олива не могут переоформить свою землю и дома по законодательству оккупантов. Некоторые из них даже обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
Путлєр -ЦАР.
а всі русачки - його раби.
Хто з українців хоче піти в рабство до плєшивого ?
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08.02.2021 18:58
+28
а мне нравиться что эта крыса демонстративно вытирает лапы и плюет в рыло свои тупым баранам
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08.02.2021 19:00
+25
Путин вручает медаль не за взятие Берлина, а за взятие, жюрнашлюшкой, туалетного ёршика в задрипанном Берлинском хостеле, где жил НавальныйЕще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6229
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08.02.2021 18:59
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А чё отдали-то?
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08.02.2021 20:52 Ответить
всю свою недвижимость.
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08.02.2021 21:16 Ответить
Ну как чё.. дык ёптыть, а чё бы не отдать-то? Ради того чтобы Расеющъку гнобить да отчебучивать санкциями..вон видишь, как рабы от нищеты там беснуются, лупят их по почкам, хрясь, хрясь!! Лепота!
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09.02.2021 12:21 Ответить
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.


.


.


.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.


.


. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
..
Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .


.
.
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08.02.2021 20:41 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
..
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08.02.2021 20:43 Ответить
123
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08.02.2021 20:58 Ответить
Любой здравомыслящий турист, желающий оздоровиться на морском курорте, никогда не выберет целью своей поездки временно оккупированный россиянами ЮБК (Южный берег Крыма). И вот почему.
Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы.
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
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09.02.2021 11:19 Ответить
Зачем ваш лечащий врач уменьшил вам дозировку нейролептиков? Вы бредите!
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09.02.2021 19:28 Ответить
...На другой соседней даче, которая когда-то была санаторием олигарха Игоря КоломойскогоИсточник: https://censor.net/ru/v3246719

бывший санаторий Коломойского в пос. Олива в Крыму назывался пансионат Таврия. С большим удовольствием по разумным ценам раза три там останавливались. До войны.
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08.02.2021 21:25 Ответить
Нафіг нам потрібні хороми путіна! Ти краще покажи хороми українських олігархів і за які награбовані гроші вони побудовані. А депутати відстають?
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08.02.2021 23:28 Ответить
неплохой будет госпиталь для ветеранов ато
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09.02.2021 06:03 Ответить
"рядовые граждане" считают, что путин в"вернул величие" их стране и, потому "заслужил" хоть сто дворцов. И, сколько таких? Соотношение упоротых "власть любящих" к тем, кто считает власть явлением временным для ее носителей - главное для "братского" соседнего народа. Наше дело - следить пристально и быть на поготове в любом случае.
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09.02.2021 07:30 Ответить
Якщо Україна якнайшвидше не візьметься за розум і не зверне з шляху крадійства, лихоїства, кумівства і ще, чорт зна чого, то невдовзі черговий палац Путіна знайдуть вже у Конча-Заспі.
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09.02.2021 09:33 Ответить
А бункерів цього щура мабуть і не перерахувати!
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09.02.2021 10:07 Ответить
***** - Голлум кремлядский.
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09.02.2021 10:19 Ответить
Даже могучий русский народ такой забор не перепрыгнет...
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09.02.2021 11:14 Ответить
Вокруг этих трех дач ввели километровую охранную зону, поэтому жители поселка Олива не могут переоформить свою землю и дома по законодательству оккупантов. ©
- Вєрнулісь в радную гавань говєнь, чо.

Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1307
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09.02.2021 11:27 Ответить
выплясывающий шибзик руся-********** уже откинул таки копыта. видать, камень неба в башку попал...
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09.02.2021 15:25 Ответить
Ros Vishen: "...я сюда захожу чисто поржать с вас, кастрюлеголовые! Привет из Солнечного Донбасса"
- Ти з паРаші строчиш, долбасянін? А чого ж з Донбабве п'ятами накивав? Сподівався на "жисть в багатай і вєлікай Рассіюшкє"?
"Чота ржу." ©

Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5570
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09.02.2021 13:08 Ответить
Хорошо, говоришь, живётся на лугандонской помойке? Да уж. повезло тебе, как никому другому.... На чеченских членах , наверное, скачешь по три раза в день...За это они тебя кормят сытно - дают за щеку всем своим стадом....Ну живи, радуйся.... Пока тебя на яму не кинули и бошку не отрезали...
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09.02.2021 13:38 Ответить
на то он и "ЦАРЬ" что бы иметь в каждой губернии по дворцу. А уж в Крыму "путинило- таврическому" по всем уголовным понятиям хаза должна быть как с куста.
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09.02.2021 12:41 Ответить
ботоксный шибзик Сцарь-педофил ***** и так имеет уже 25 резиденций на паРаше, которые содержатся за счёт нищающего восьмой год кряду стада *********...

дворец в Геленджике, место сходки для банды Озеро, построен приближенными к пуйлу ворами на ворованное у быдлонаселения паРаши бабло. пуйло думало там роскошествовать после того, как уйдёт с галеры барствовать и нежится почти в раю до конца его сраной жизни... но не получается, грехи и преступления не отпускают, будет крыса сидеть в бункере и тянуть лямку по управлению кацапо-ордоф пока не сдохнет или не получит табакеркой между зенек...
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09.02.2021 15:36 Ответить
Ну помечтать то ему ходя по залам дворцов не кто не мешает.. Ампиратор ядрен батон, "наполеон", эго выше крыши. Из грязи ( зав клубом в ГДР и шестерки в КГБ) и вдруг в цари. Даже если не придется попользоваться, это ему наверное " чертовски приятно". Но закончит жизнь видимо в бункере, это верно.
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09.02.2021 15:47 Ответить
Цей малорос добалакається, що у нього взагалі все відберуть, це ж рузкій мір, а він такий. Крисчани повинні страждати.
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09.02.2021 13:10 Ответить
Путин - собирательный образ военщины сталинского образца. Он - условный... Кто знает, когда настоящего путина грохнули... у него столько "двойников", что они уже стали "многойниками".
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09.02.2021 14:11 Ответить
Кабаева жалуется на двойников, у одних часы на 12,у других на 9 часов, а больше попадаются на пол шестого. Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5965
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09.02.2021 15:59 Ответить
самое ужасное, что крымчане в это все равно не поверят...скажут что при оккупантах нормальные дороги с разметкой появились, пенсии и зарплаты стали намного больше и прочее перечисление имперских подачек... Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4189
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09.02.2021 15:21 Ответить
Во кремлёвский Фюрер даёт, построил себе на военной базе Крым бункер, как был по крепости бункер у Гитлера в Виннице.
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09.02.2021 15:55 Ответить
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