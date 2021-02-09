Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
"Уверен, что в этом году мы все увидим введение законодательства и такой накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что введение накопительной пенсийснои системы имеет за собой две основы: обеспечение достойной пенсии гражданам и в будущем всем украинцам, также это элемент инвестиции в экономику.
Ранее сообщалось, что если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.
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Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы."
Зелень не здатна мислити стратегічно.
а з цих грошей ще треба нараховувати зп директору і буху
типапенсійного фонду..
Ввели. Заморозили. Зникло.
"Это был обман граждан". Куда исчезли два триллиона из Пенсионного фонда"
Но очевидно что руководству страны нужны лохи для грабежа, а не забота о будующих пенсиях!
в Україні немає фондового ринку,
відсотки по депозитам менші за інфляцію..
а довіряти свою зп "капітанам укр.бізнесу", тобто
олігархам, хвірташу, ахметке, пете, льовочкіну, бабакову, жеваго і тд...,
то дурних немає
Мое бурное воображение отказывается выдать рациональное толкование этого бреда.
Візьмемо хоча б прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
Шляхом РФ!
Я ще маю час виїхати і заробити людську пенсію.
А банку заройте в подвале.