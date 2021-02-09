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Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.
"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.
По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.
"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.
Топ комментарии
+9 Tat Prut
показать весь комментарий09.02.2021 10:56
+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий09.02.2021 11:08
+7 Олег Сидоренко 733a3033
показать весь комментарий09.02.2021 11:00
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И чтобы ты, пустозвон, знал мат. часть. Сбербанк забрал деньги не только у Украины, а у всех республик. Но Литва, Латвия, Эстония, Казахстан эту тему закрыли
Кредиты под 5%, а депозиты под 15%
По всем каналам - перекріли и изьяли на миллионі долларив всяких психотропов
У все руководство в гавно
до 50 відсотків..
так,квартири у більшості викуплені.. Але це "вкладення" спекулянтів...просто в Україні Немає ,крім землі(майбутній бізнес афериста Арахамії) більше в що вкладати...(((
При Пороху,чи при ЗЕ воно те саме...
Прочитал и прослезился. Прям дух от счастья забило. Потом пошел на сайт минфина глянуть среднюю зарплату пересичного гражданина Украины. Даже с учетом средней зарплаты Киева в 21812грн средняя по Украине 14179 грн. что по текущему курсу 27,58 грн за бакс составляет 514 баксов валовой средней зарплаты без учета налогов. Потом глянул среднюю цену квадратного метра жилья, которая приблизительно составляет в среднем более 700 баксов за квадрат. И опять прослезился. От того, что подумалось - а для кого эта ипотека? Кто из обычных граждан способен ее вытянуть? Тут между дебетом и кредитом семейного бюджета бездна. Это первое. Ну а второе и основное каков стимул молодой семье пытаться устроить свою жизнь в Украине? Доступных программ для молодых семей нет, условий для развития малого бизнеса нет, достойной оплаты труда нет, все цены и коммуналка подбираются к европейским (а многие уже выше) при том что зарплата так и остается зимбабвийской. К сожалению Украина становится потихоньку страной без будущего. Вот такая жестокая правда жизни.
оппонируешькиздишь, набутылочник
перебільшувати теж не треба...
АЛЕ теж правда,що народ на виборах вибирає свою долю на роки наперед...
Україна ДЕСЯТИЛІТТЯМи вибирає "своїх" і популістів..
тому ми і далі в ЖОПІ... бо підхід неправильний.. і пам"ять куряча...
ДЕбілам -совкопідарам...Виборцям Порошенків-тимошенків-Ляшків -Бойків -Зеленських....
Ви не зауважили !? ПЕРЕД ВАМИ ЯК ВИБОРЦЯМИ НЕ БЕРУТЬ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ..
вам лише обіцяють,знаючи,що ви забудете їх обіцянки і проголосуєте знову !
Это худшие евролевацкие практики, которые даже в относительно богатой Европе висят гирей на шее у добросовестного работящего человека. А уж в нашей нищей и коррумпированной стране тотальное засилие государства это вообще рабство и смерть.
Более того, такие практики извращают рынок и искажают конкуренцию, а также этот поппулизм является по сути подкупом избирателя за счет админресурса и также нецелевым использованием бюджетных денег...
Хвантазеризвиздуни. Не змінюючи закритої для світового бізнесу економічної моделі України, де в останні роки олігархічний контроль нікуди не подівся, а лише доповнився елементами зовнішнього управління, вони видають за реальність якісь реформи. За рівнем ВВП на душу ми за 30 років впали у 5-6 разів нижче країн східної Європи і далі нарощуємо відставання. Якщо не розірвати удавку мафіозної системи, і не забезпечити шляхом реального, а не удаваного, відкриття ринку для великих зовнішніх інвестицій, Україна остаточно збанкрутує. Великі - це від сотні мільярдів доларів на рік інвестицій від справжніх інвесторів в інфраструктуру і промисловість. Лише це нас врятує.