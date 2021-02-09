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ипотека (54) Шмыгаль Денис (1733)

Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых

По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.

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Топ комментарии
+9
Шо то от этого хфорума так съездом КПСС потянуло... светлое будущее не за горами, товарисчи!
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09.02.2021 10:56
+8
Бо то такий самий популізм. Тут економіки немає. Іпотека 5 відсотків при інфляції у двозначних числах - це як черв у совку на безкоштовну квартиру. На всіх е вистачить. А за тих, кому вистачило, платять ті, що в черзі. До речі, черга могла тривати і 20 та більше років.
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09.02.2021 11:08
+7
цікаво, на кого це розраховано..за час правління зебілів доходи за депозитами значно впали (наприклад у доларах та євро до 0,5 річних)..звісно, що банки не видають кредити з власних коштів, а надають з залучених..питання - хто у здоровому глузді буде ризикувати та класти кошти на депозит?
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09.02.2021 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Шо то от этого хфорума так съездом КПСС потянуло... светлое будущее не за горами, товарисчи!
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09.02.2021 10:56 Ответить
Бо то такий самий популізм. Тут економіки немає. Іпотека 5 відсотків при інфляції у двозначних числах - це як черв у совку на безкоштовну квартиру. На всіх е вистачить. А за тих, кому вистачило, платять ті, що в черзі. До речі, черга могла тривати і 20 та більше років.
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09.02.2021 11:08 Ответить
Уже сейчас я думаю о пенсии и знаю что то что даст мне гос-во мне не будет хватать для полноценной жизни... за последние годы мне удалось купить две квартиры под сдачу, и это будет подспорье на пенсии. Если бы гос-во не заботилось обо мне и мне не нужно было платить налоги, возможно я бы и третью квартиру купил... но оно всячески хочет мне помочь и дать по итогу тысяч 5 пенсии... А если брать в счёт мою фирму то я сейчас плачу в месяц намного больше! Нах мне такая забота???!
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09.02.2021 11:13 Ответить
Шмыгаль уже на реальную отставку сказок наговорил.
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09.02.2021 11:15 Ответить
ну... 5 тыщ это еще и круто - могут и двумя осчастливить
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09.02.2021 11:28 Ответить
"за последние годы мне удалось купить две квартиры" - намародёрил на войне? Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 7544
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09.02.2021 11:33 Ответить
Прямо из Донецка на грузовиках вывез 2 квартиры... я посчитал что я заслужил!
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09.02.2021 11:35 Ответить
все валят в польшу и сливают недвижимость - кому она тут надо в стране без работи и будущего
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09.02.2021 11:36 Ответить
Возможно, когда я выйду на пенсию я тоже это все продам и свалю только не в Польшу а куда то на Бали... а сейчас она приносит хоть и не большой но доход...
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09.02.2021 11:38 Ответить
У нас не работает ипотека, нету инструмента конфисаации жилья за долги. Под камеру раздадут сотню ипотек, а потом вся страна будет процентов 20% годовых платить из бюджета. Нахер этот цирк.
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09.02.2021 10:58 Ответить
а зачем тебе инструмент конфискации жилья за долги? ты чьих будешь? Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 5352
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09.02.2021 11:34 Ответить
Звучит як фантастика.
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09.02.2021 10:59 Ответить
цікаво, на кого це розраховано..за час правління зебілів доходи за депозитами значно впали (наприклад у доларах та євро до 0,5 річних)..звісно, що банки не видають кредити з власних коштів, а надають з залучених..питання - хто у здоровому глузді буде ризикувати та класти кошти на депозит?
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09.02.2021 11:00 Ответить
От нанюхался какой-то дряни ,так глядишь договорится до того ,что скоро ещё и доплачивать будут за кредиты ... Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше" - Цензор.НЕТ 9523
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09.02.2021 11:00 Ответить
В Японии например так и есть - отрицательный процент по кредитам - только бери, развивай экономику! Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 6836
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09.02.2021 11:35 Ответить
Да, где-то есть нулевой ,где-то отрицательный ,но это где-то совсем ни в Украине . Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 6179
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09.02.2021 11:39 Ответить
Тобто депозити будуть 1-2%? А нах.ра тоді вони взагалі потрібні?
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09.02.2021 11:02 Ответить
Як це навіщо? Для того щоб ви приймали участь в строітєльствє свєтлово будущєво. Недарма ж банки звітують про мільярдні прибутки. 😁
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09.02.2021 11:05 Ответить
Так депозити й зараз такі, що простіше якийсь дрібний готовий бізнес купити. Окупність та сама, та й продати можна не через рік, а вже ось.
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09.02.2021 11:06 Ответить
Про яку банківську систему тоді можно говорити?
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09.02.2021 11:24 Ответить
Очень здоровый подход! Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 4823 А тот привыкли утащить и заныкать в банку Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 4668 В развитие нужно деньги пускать! Создавать рабочие места!
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09.02.2021 11:36 Ответить
Вы хотя бы поняли, что предлагает человек в своем посте? Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 7698 Он предлагает спекулировать готовым бизнесом. Т.е. купил за одни деньги, нашел покупателя и продал за другие деньги. Он не предполагает этим бизнесом заниматься и расширять его, создавая, как Вы выразились, рабочие места. Это такие же "инвесторы" которые "инвестируют" в ценные бумаги нашего государства. Таких "инвесторов" на бирже ценных бумаг и форексе пруд пруди. Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 7698
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09.02.2021 12:26 Ответить
такий лізінг від ********
Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше" - Цензор.НЕТ 7198
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09.02.2021 11:03 Ответить
Какой банк жаст деньги. "Ощадбанк"? Он еще по вкладам СССР с украинцами не рассчитался. Хотя за30 лет и гривна в 15 раз упала и много вкладчиков просто умерло
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09.02.2021 11:04 Ответить
По вкладам СССР деньги из Ощадбанка в 1991 году в полном объеме скиздила рашка, учи матчасть! Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 2477
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09.02.2021 11:37 Ответить
Рашка-то украла. А теперь, ...., расскажи. Хоть один президент Украины потребовал от Рашки вернуть украденное бабло?
И чтобы ты, пустозвон, знал мат. часть. Сбербанк забрал деньги не только у Украины, а у всех республик. Но Литва, Латвия, Эстония, Казахстан эту тему закрыли
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09.02.2021 12:41 Ответить
каким образом закрыли, можно поподробней?
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09.02.2021 13:59 Ответить
все просто - интернет в зубы и вперед. Попривыкли все на шару. Но ты же вроде не кацап
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09.02.2021 15:59 Ответить
национальная мечта украинцев:
Кредиты под 5%, а депозиты под 15%
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09.02.2021 11:05 Ответить
Депозиты по 7%, кредиты по 42% реальность
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09.02.2021 11:19 Ответить
и главное никто не против Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 8480
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09.02.2021 11:38 Ответить
Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше" - Цензор.НЕТ 6370
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09.02.2021 11:05 Ответить
один хрен тебе из бюджета ничего не достанется! а так хоть люди квартиры себе купят! Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 8905
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09.02.2021 11:38 Ответить
Ну как ипотека может быть ниже инфляции и ставки НБУ. Я так понимаю нужным людям сейчас выдадут ипотеку для выкупа площадей, а потом эти нужные люди будут сдавать в аренду эти ж площади государству? Ну так и раньше такое было. Державна Іпотечна Кредитна Організація. Или ее объемов уже не хватает?
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09.02.2021 11:06 Ответить
вы всерьез думаете , что избиратели блазня будут заморачиваться цифрами? им сказали "халява", значит халява, а кто за нее платит - задумываться нечем и некогда
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09.02.2021 11:31 Ответить
Элементарно, если она частично датируется государством из бюджета за счет налогоплательщиков.
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09.02.2021 11:43 Ответить
Для военных было бы неплохо ,при выходе на гражданку.Чтобы военные городки освободить для молодых.
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09.02.2021 11:09 Ответить
Вот это правильно. Хотя наверно нужно что-то более весомое.
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09.02.2021 11:17 Ответить
Ну и за счет чего военный, при выходе на гражданку, платить ипотеку будет? За счет пенсии военного?
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09.02.2021 11:47 Ответить
Брехня какая то
По всем каналам - перекріли и изьяли на миллионі долларив всяких психотропов
У все руководство в гавно
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09.02.2021 11:13 Ответить
люди кинутся брать такую ипотеку,спрос возрастет и цена на недвижимость возрастет на 30-40%, а за такими ценами можно уже недвижимость покупать в Польше и жить в нормальной стране со всему сопутствующими плюсами.
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09.02.2021 11:13 Ответить
Не кинутся. Для среднестатистического украинца даже такая ипотека неподъемна. Да и смысл. Для молодой семьи легче в той же Польше закрепиться. Шансов больше устроить себе нормальную жизнь.
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09.02.2021 11:20 Ответить
в кацапстане тоже люди не шикуют,в 2020 году дали кредит под 6,5% на новостройки,цены взлетели на 30%
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09.02.2021 11:23 Ответить
Да похер мне шо там у кацапов. Для меня они не показатель. Я просто думаю что даже при гипотетических 2-х процентах ипотеки желающих особо не увеличилось бы. Поезд ушел. Нет стимула молодежи обустраивать свою жизнь в Украине.
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09.02.2021 11:37 Ответить
вы видели сколько недвижимости строится в крупных городах? если народ не покупает то для кого это? с 2015 года посмотрите как вырос рынок недвижимости в стране,дело в том что при кризисных ситуациях у нас сложилась такая традиция нести деньги не в банки а вкладывать ее в недвижимость,вот и спрос вырос соответственно,и растет и дальше так как кризису не конец,и это очевидно,а когда будет ипотека такая то он увеличеться в разы
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09.02.2021 12:09 Ответить
В крупных городах возможно. Но это не долго будет происходить. Вангую, что в пределах 20-30 лет, когда мы потеряем пару поколений молодежи за счет миграции, пойдет на этом рынке стагнация. Да и кстати, могу сказать по своему городу. В новостроях очень много квартир пустует. Наш город конечно небольшой - порядка 300 тыс населения, но как говорится тенденция.
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09.02.2021 12:16 Ответить
нерухомість тільки впаде в ціні..
до 50 відсотків..
так,квартири у більшості викуплені.. Але це "вкладення" спекулянтів...просто в Україні Немає ,крім землі(майбутній бізнес афериста Арахамії) більше в що вкладати...(((
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09.02.2021 11:20 Ответить
Не від Шмгаля залежить базова ставка НБУ... А її вже "тримає" НБУ через "зовнішнє управління"..
При Пороху,чи при ЗЕ воно те саме...
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09.02.2021 11:15 Ответить
Шмыгаль, а куда учетную ставку НБУ засунем? У нас, допустим, есть один вариант, но ты вряд ли будешь рад.
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09.02.2021 11:15 Ответить
вы уверены? может, он того и ждет? Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 3762
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09.02.2021 11:35 Ответить
Та вы подождите. Ближе к выборам они ещё пообещают вернуть вклады МММ. И главное, что хомячки им поверят.
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09.02.2021 11:16 Ответить
Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше"

Прочитал и прослезился. Прям дух от счастья забило. Потом пошел на сайт минфина глянуть среднюю зарплату пересичного гражданина Украины. Даже с учетом средней зарплаты Киева в 21812грн средняя по Украине 14179 грн. что по текущему курсу 27,58 грн за бакс составляет 514 баксов валовой средней зарплаты без учета налогов. Потом глянул среднюю цену квадратного метра жилья, которая приблизительно составляет в среднем более 700 баксов за квадрат. И опять прослезился. От того, что подумалось - а для кого эта ипотека? Кто из обычных граждан способен ее вытянуть? Тут между дебетом и кредитом семейного бюджета бездна. Это первое. Ну а второе и основное каков стимул молодой семье пытаться устроить свою жизнь в Украине? Доступных программ для молодых семей нет, условий для развития малого бизнеса нет, достойной оплаты труда нет, все цены и коммуналка подбираются к европейским (а многие уже выше) при том что зарплата так и остается зимбабвийской. К сожалению Украина становится потихоньку страной без будущего. Вот такая жестокая правда жизни.
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09.02.2021 11:17 Ответить
Да іпусть, главноє што бариґу скінулі, а там оно както наладіца.
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09.02.2021 11:22 Ответить
Так именно при барыге основной рост цен с тарифами и произошел, и соответственно зарплата упала. В 2014 году она составляла те же самые в среднем 500 баксов. Только все в разы дешевле было. Давайте смотреть правде в глаза. Мне Вы сейчас естественно начнете за "папередников" и войну. Так я могу оппонировать теми же "попередниками", войной плюс еще и кризисом связанным с ковидом.
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09.02.2021 11:26 Ответить
складно оппонируешь киздишь, набутылочник Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 5308Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 6596
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09.02.2021 11:43 Ответить
О, а вот и тролльчата подтянулись. Всякий Полиграфы - Шариковы. Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 5436 По существу есть что сказать, убогое. Хотя.... О чем это я. Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 5436
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09.02.2021 11:45 Ответить
ехать в Европу работать и зарабатывать на жилье....других выходов не вижу. Сам так сделал
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09.02.2021 11:24 Ответить
Многие так сделали. В основном молодежь. Их в Украине ничего не держит. Все равно где за квартиру, которую снимаешь, платить. А зарплаты там выше наших. Расходы приблизительно такие же.
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09.02.2021 11:30 Ответить
Я думаю воно все з часом збалансується як і з Польщею коли всі масово валили на початку 90-их. Навпаки потрібно радіти що така нація як українці збережеться. навіть. якщо Україна зникне. не дай Боже.
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09.02.2021 12:10 Ответить
Нажаль, діти тих, хто виїде українцями можна буде вважати тільки номінально. Етничний українець не дорівнює українець. Менталітет його буде формуватися більшістю суспільством та культурою тієї країни, де він народиться та буде жити. Родина звісно буде мати певний вплив, але сутність людини визначає оточуюче суспільство та буття.
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09.02.2021 12:20 Ответить
Як казав Шевченко -чужому навчайтесь й свого не цурайтесь. Можливо менталітет українців зміниться в кращу сторону. Евреїв он ганяли більше тисячі років і вони не втратили своїх звичаїв.
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09.02.2021 12:27 Ответить
Менталітет євреїв дуже сильно відрізняється від українців. Цей народ, як наприклад і цигани або китайці, дуже слабо асімілюються з іншими народами. Щоб побачити що буде достатньо глянути на туж саму канадську та американську українські діаспори. Незважаючи на їх вплив на світогляд етничного українця, не зважаючи на те що вони зберігли любов до України, її культурної спадщини, що вони може навіть більшї патріоти України ніж багато хто в самій Україні, і все ж на скількі вони від українців загалом відрізняються. Номінально їх можна вже вважати окремою нацією або народністю. Щоб в цьому переконатися достатньо пошукати на ютюбі ролики звідти. В них навіть мова вже від нашої відрізняється. Акцент інший. А це я навів приклад тільки за великі та впливові діаспори. Що вже про їнших казати.
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09.02.2021 12:38 Ответить
Кстати. У нас уже число пенсионеров практически сравнялось с числом работающих. Если не запамятовал, статья пробегала что на 11 млн пенсов 13 млн. работающих. Бинго. И это еще не предел.
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09.02.2021 11:41 Ответить
и дальше только хуже....Уже количество работающих не может обеспечить пенсионеров. И когда мои пожилые родители говорят, а как же пенсия моя, ведь работаю я не в Украине? я прекрасно понимаю, что у меня не будет пенсии даже из-за демографических причин. Что заработаешь, на то и будешь жить.
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09.02.2021 11:55 Ответить
Я для себя уже давно решил что буду работать сколько сил будет. Мне сейчас 55 лет и думаю, что к моменту моего выхода на пенсию, пенсию заменят каким-то жалким пособием по старости. Посему на него прожить будет невозможно. Ну да слава Богу, что моя работа мало зависит от возраста. Глаза бы только видели, руки двигались, да моск не впал в старческий маразм. Как-то прокормлюсь. Да собственно и сейчас у более 60% украинцев пенсию уже можно называть жалким пособием. Ибо с нынешними ценами 3000 грн (а эти 60% получают даже менее этой суммы) пенсией назвать нельзя.
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09.02.2021 12:07 Ответить
К сожалению Украина становится потихоньку страной без будущего.

перебільшувати теж не треба...
АЛЕ теж правда,що народ на виборах вибирає свою долю на роки наперед...
Україна ДЕСЯТИЛІТТЯМи вибирає "своїх" і популістів..

тому ми і далі в ЖОПІ... бо підхід неправильний.. і пам"ять куряча...

ДЕбілам -совкопідарам...Виборцям Порошенків-тимошенків-Ляшків -Бойків -Зеленських....
Ви не зауважили !? ПЕРЕД ВАМИ ЯК ВИБОРЦЯМИ НЕ БЕРУТЬ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ..

вам лише обіцяють,знаючи,що ви забудете їх обіцянки і проголосуєте знову !
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09.02.2021 11:27 Ответить
Який гнівний пост, скільки лайки. А самі за кого голосували? Вибирають тих хто є. Інших нажаль немає.
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09.02.2021 11:33 Ответить
зато лапша качественная на ушах
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09.02.2021 11:36 Ответить
Які 514 баксів? То грудень від попереднього місяця завжди на 20% жирніший за рахунок 13 з/п. А з січня знов падає. Загалом середньомісячно 425 баксів виходить за 20 рік. Бомжатських.
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09.02.2021 12:25 Ответить
Ну я оптимістичний розклад брав. Навіть за цим розкладом ситуація більш ніж сумна.
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09.02.2021 12:29 Ответить
Большие сомнения. Либо введут 7% + ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ. Не может быть кредит , меньше чем инфляция по стране, а еще гешефт банков должен быть. По этому это на на уровне фантастики
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09.02.2021 11:20 Ответить
походу, торкнуло сегодня не только приЗЕдента, но и его подданых - что-то свежее подвезли, крепенькое такое
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09.02.2021 11:26 Ответить
В общем эти левацкие ушлепки стараються втянуть маленького человечка в максимальную зависимость от государства. Сначала заплати налоги, больше 50% своего заработка, а в перспективе и все 70%. А потом, если тебе что-то нужно, иди и проси чиновника, чтобы выделил средства с государственного бюджета или фонда. И это уже будут не твои деньги, которые у тебя отобрали, а милость от доброго барина, за которую ты должен этого барина благодарить.
Это худшие евролевацкие практики, которые даже в относительно богатой Европе висят гирей на шее у добросовестного работящего человека. А уж в нашей нищей и коррумпированной стране тотальное засилие государства это вообще рабство и смерть.
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09.02.2021 11:47 Ответить
Вы абсолютно правы! Чиновники любят корчить из себя "благодетелей" за счет налогоплательщиков))
Более того, такие практики извращают рынок и искажают конкуренцию, а также этот поппулизм является по сути подкупом избирателя за счет админресурса и также нецелевым использованием бюджетных денег...
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09.02.2021 15:53 Ответить
Цілком можливо він таки дасть комусь під п"ять відсотків...Ну а ті тут же перепозичать їх під двадцять відсотків з відкатом у тих же п"ять Шмигалю...Вдало ж він прошмигнув в уряд,той лисий ахметовський протеже...
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09.02.2021 11:49 Ответить
если где-то прибывае, то где-то убывает.. - походу И процент депозита станет ещё меньше, что стабильно наблюдается за сцарювання зелених.. инфляция - само собой..
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09.02.2021 11:58 Ответить
сейчас в долларах 0.01 %, в гривнах 7 %. А инфляция под 15-20
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09.02.2021 12:02 Ответить
Краще б обнулили мито на ввіз виробничої техніки та обладнання, яка не виробляється в Україні.
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09.02.2021 12:13 Ответить
Можно под 0%, но только для криворожских.
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09.02.2021 14:03 Ответить
От лукавый 7% только на новое жилье. ВСЕ. Занавес. Также видимо и под 5%.
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09.02.2021 14:22 Ответить
Хвантазеризвиздуни. Не змінюючи закритої для світового бізнесу економічної моделі України, де в останні роки олігархічний контроль нікуди не подівся, а лише доповнився елементами зовнішнього управління, вони видають за реальність якісь реформи. За рівнем ВВП на душу ми за 30 років впали у 5-6 разів нижче країн східної Європи і далі нарощуємо відставання. Якщо не розірвати удавку мафіозної системи, і не забезпечити шляхом реального, а не удаваного, відкриття ринку для великих зовнішніх інвестицій, Україна остаточно збанкрутує. Великі - це від сотні мільярдів доларів на рік інвестицій від справжніх інвесторів в інфраструктуру і промисловість. Лише це нас врятує.
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09.02.2021 14:52 Ответить
Ни кто не будет вкладывать в промисловість і інфратруктуру , все хотят "инвестировать" в Землю и природные ресурсы, базу промышленной переработки,которую они сами у себя с успехом проводят ,зачем им создавать комуто раб.места,им нужно сырье.
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09.02.2021 17:44 Ответить
да чё уж там, ставку нужно снижать на столько, что банки ещё и доплачивать должны что ты взял у них ипотеку Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше" - Цензор.НЕТ 4630
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09.02.2021 23:07 Ответить
Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%... в месяц.
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10.02.2021 04:17 Ответить
 
 