Молодежь нужно заинтересовать идти работать в учебные заведения, - Зеленский. ВИДЕО

Государство и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии, а молодежь хотела идти работать в учебные заведения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".

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"Я уверен, что основой любой успешной школы являются, прежде всего, учителя. И в этом году мы повысили заработные платы для педагогов. Но хочу подчеркнуть: останавливаться на этом не можем. Мы должны и в дальнейшем искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии не просто на словах, а чтобы молодежь хотела идти работать в учебные заведения", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что власть Украины намерена изменить подход, когда внимание на сферу образования обращали по остаточному принципу.

"Хочу, чтобы у родителей не возникал вопрос, как устроить ребенка в ближайший детский садик. Кроме доступности, очень важным заданием правительства является мотивация, а именно финансовая для всех работников дошкольного образования. Также мы строим и восстанавливаем современные школы в каждом регионе Украины, этот процесс будет продолжаться", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что каждая украинская школа должна иметь современную материально-техническую базу, качественное здоровое питание, доступ к интернету, а также возможности для занятия учеников спортом и инклюзивного образования.

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