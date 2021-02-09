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Молодежь нужно заинтересовать идти работать в учебные заведения, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Государство и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии, а молодежь хотела идти работать в учебные заведения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".

"Я уверен, что основой любой успешной школы являются, прежде всего, учителя. И в этом году мы повысили заработные платы для педагогов. Но хочу подчеркнуть: останавливаться на этом не можем. Мы должны и в дальнейшем искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии не просто на словах, а чтобы молодежь хотела идти работать в учебные заведения", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что власть Украины намерена изменить подход, когда внимание на сферу образования обращали по остаточному принципу.

"Хочу, чтобы у родителей не возникал вопрос, как устроить ребенка в ближайший детский садик. Кроме доступности, очень важным заданием правительства является мотивация, а именно финансовая для всех работников дошкольного образования. Также мы строим и восстанавливаем современные школы в каждом регионе Украины, этот процесс будет продолжаться", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что каждая украинская школа должна иметь современную материально-техническую базу, качественное здоровое питание, доступ к интернету, а также возможности для занятия учеников спортом и инклюзивного образования.

Также читайте: Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский"

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Топ комментарии
+17
Сначала их нужно научить выжить за 4000 в месяц!
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09.02.2021 11:06
+11
дурко, молодь їде з країни, система вищої освіти не витримує жодної критики, працевлаштування після отримання вищої освіти - це окрема болюча тема.
Чим ти вирішив залучати молодь - зарплатами по 5-7 тис. грн.?
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09.02.2021 11:07
+11
Їм вже мало 4 тищі долярів. Абарзєлі.
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09.02.2021 11:07
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Дешевый клоун снова лозунги нам толкает "- мы должны и в дальнейшем искать механизмы и средства...не просто на словах, а чтобы молодежь хотела идти работать...Хочу, чтобы у родителей не возникал вопрос, как устроить ребенка в ближайший детский садик"
А мы хотим чтобы вы уже все здохли, только обещать и врать умеете а сами все воруете и распродаете. Возьми блдь конфискуй и верни все детские дошкольные в муниципальную собственность, да посади тех кто ее распродал, тогда у родителей не будет возникать вопрос как устроить ребенка в садик. Создай рабочие места для начала и обеспечь нормальные зарплаты а потом и ПТУ восстанавливай, дибил криворогий, но вы ж только рушить и тырить можете.
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09.02.2021 14:32 Ответить
Нормального каменщика, токаря, фрезеровщика, слесаря сейчас найти - постараться нужно, вангую лет через 20 когда вымрут советские, вообще хер кого найдете. На работеUA нужны только менеджеры, уборщицы, бухгалтера, водилы, сплошное купи-продай деградация на лицо, экономика пала.
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09.02.2021 14:39 Ответить
ублюдки. вы посмотрите на ментов и пограничников... уходят на пенсию в 40-45 лет а потом идут работать в охрану ( дома скучно) но у нас в городе кроме охраны работы нету. что делать молодежи и где брать стаж ???
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09.02.2021 14:53 Ответить
вы сначала выживите пердунов оттуда, как и с больниц. по 70 лет не видят нихрена и соображают с трудом но сидят суки и рабочие места занимают.
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09.02.2021 14:56 Ответить
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