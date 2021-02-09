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дороги (1110) Киев (10131) Кличко (2395) снегопад (329)

На улицах столицы работает более 450 единиц спецтехники, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как расчищают снег в Киеве.

Видео Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает его официальный сайт.

"Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Снег будет идти и в следующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке", – отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он отметил, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

"Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома – на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Поскольку стихия не отступает", – подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу. Стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах.

"Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе", – отметил Виталий Кличко.

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Топ комментарии
+5
Віталій Владімирович! Або Вас тупо обманюють Ваші підлеглі, або Ви самі хочете бути обманутим. З 7-50 годин до 11-50 годин я проїхав пів Києва і тільки по пр. Перемоги і вул. Кирилівській бачив, що мабуть проїздила якась авто і щось чистила, а такі вулиці як Ольжича, Сирецька, Парково-Сирецька, Василенко, Стражеско, Героїв Севастополя, Донця, Гарматна не то щоб очищувача, даже солепосипалки з учорашнього дня не було. А ось паливо і сольоматеріали списали мабуть з п'ять тисяч тон.
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09.02.2021 12:04
+2
звісно - не вір своїм очам, а вір тому що прочитав Кличко...
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09.02.2021 11:57
+2
що прочитав Кличко/ Кличко не только читает. Он умеет А кто умеет -тот делает. Кто не умеет-учит как делать. Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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09.02.2021 12:10
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Кличко показал, как расчищают снег в Киеве. / В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек- Кличко/ Киев приобрел 200 новых современных автобусов, - Кличко/построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского.
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09.02.2021 11:49 Ответить
звісно - не вір своїм очам, а вір тому що прочитав Кличко...
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09.02.2021 11:57 Ответить
що прочитав Кличко/ Кличко не только читает. Он умеет А кто умеет -тот делает. Кто не умеет-учит как делать. Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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09.02.2021 12:10 Ответить
можу тільки радіти, що у вас все гаразд з Кличком і тільки Шмигаль заважає... от я наче теж тут, а все якось по іншому...
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09.02.2021 12:14 Ответить
от я наче теж тут, а все якось по іншому.../Хочешь быть счастливым-будь им .- К.Прутков.
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09.02.2021 13:00 Ответить
та була б, якби не треба бо на вулицю виходити..
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09.02.2021 13:34 Ответить
Виталий Владимирович и его брат как личность сформировался среди бандитов 90х. В те годы он только начинал карьеру боксера и я очень часто, будучи школьником, встречал их в комплексе ЦСКА, возле воздухофлотского. За ними бегали совлоховцы, авдышевцы, киселевцы и сулили золотые горы.. но, как, они сами потом и говорили эти два брата помешаны на спорте. Не буду утверждать что они «подрабатывали» но то что выросли и сформировались как личности среди всех движений это факт. Поэтому кинуть лоха, без лоха и жизнь плоха для Виталия Владимировича не просто слова, что подтверждает круг его знакомых и бизнес партнеров...
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09.02.2021 12:22 Ответить
Виталий Владимирович и его брат как личность сформировался среди бандитов 90х./ Уважаемые-для 73% избирателей-люди. Состоялось заседание суда штата Делавер по иску "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США./ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского./ Депутата ВР Рабиновича в 1984 г. приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В 1999 г. СБУ запретила Рабиновичу въезд в Украину на пять лет из-за «причастности гражданина Израиля Рабиновича к деятельности, наносящей убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны»./Кто зону не топтал тот жизни не знает.
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09.02.2021 12:55 Ответить
А все удивляются откуда пробки - стока техники на улицах... На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко - Цензор.НЕТ 1389
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09.02.2021 11:57 Ответить
педалик 6 лет мер а как снег то он линяет
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09.02.2021 12:02 Ответить
Норм. Не те що львівський ******)))
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09.02.2021 12:04 Ответить
Віталій Владімирович! Або Вас тупо обманюють Ваші підлеглі, або Ви самі хочете бути обманутим. З 7-50 годин до 11-50 годин я проїхав пів Києва і тільки по пр. Перемоги і вул. Кирилівській бачив, що мабуть проїздила якась авто і щось чистила, а такі вулиці як Ольжича, Сирецька, Парково-Сирецька, Василенко, Стражеско, Героїв Севастополя, Донця, Гарматна не то щоб очищувача, даже солепосипалки з учорашнього дня не було. А ось паливо і сольоматеріали списали мабуть з п'ять тисяч тон.
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09.02.2021 12:04 Ответить
Бажана, саперно-слободская тоже с утра не чищены)
Подъем на пр.Лобановского каша, все прилегающие маленькие улицы вообще не почищены)
И где та техника ездит)))
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09.02.2021 13:18 Ответить
Около двух чистили Якуба Коласа и возле Колибриса, видел. Часов с 15-00 Лобана почистили, лично видел как трое тракторов в ряд чистили спуск в сторону Совских прудов. За ними ехала полицейская машина, и никого не пускала обгонять трактора. Впрочем, если бы не почистили Лобана в сторону Демеевской площади, там бы уже пару сотен машин было разбито, там же спуск капец какой крутой.

Нечего тут думать, чистить надо. Виталик, пусть чистят всю ночь. Я ехал 22-30 ни одной снегочистильной машины не было, может гугл строит маршрут по уже почищенным улицам? Мост Патона хреново почищен, проспект Соборности кое-как, Березняки, Русановка почищены на отлично, проспект Отрадный и Вацлава Гавела, вообще никакие, хотя видел там трактора и снегоуборочную технику.

Вероятно, некоторые места нужно чистить дважды. И главный вопрос, кто будет чистить дворовые проезды? Там вообще кромешный ад.
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09.02.2021 23:24 Ответить
Щойно бачив це на власні очі на Троєщині- чистили Радунську. Пройшло 5 машин снігоприбиральних, 6 розсипала сіль. Через 20 хвилин на дорозі вже була вода. А проїзд у дворах- це жах, хоча для пішоходів більш-менш розчищено.
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09.02.2021 13:28 Ответить
хорошо, молодцы.
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09.02.2021 13:42 Ответить
В целом дороги для транспорта более менее почистили. Другое дело что за час нападало опять сантиметров 5 сходу. А вот дворы и пешеходные дорожки - даже конь не валялся. Вообще! Так изредка. По дорогам проехать то можно, а вот со двора выехать еще попробуй. Пешком до остановки тоже как по тайге, да и с тралика сразу в сугроб по колено.
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09.02.2021 14:43 Ответить
Педалик плебеям писяет в уши и глаза.
Или он где-то за границей на курорте, а его намеренно подставляют.
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09.02.2021 16:37 Ответить
Для выполнения таких сложных работ всегда нужна надёжная спецтехника!
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24.06.2021 16:23 Ответить
Да, точно! Такие завалы только с помощью мощной спецтехники можно разобрать. Нам тоже аренда экскаватора https://rusavtokrans.ru/catalog/arenda-ekskavatora понадобилась, чтобы привести в порядок дворовую территорию. В Москве оперативно была заключена сделка, техника на участке была в день обращения.
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25.06.2021 10:57 Ответить
 
 