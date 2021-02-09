"Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный заявил о готовности передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление находящийся в международном розыске Нескоромный сделал в видеообращении на своем телеграмм-канале.
"Полная информация об этом у меня есть. С доказательствами и документами. Я найду способ ее обнародовать", - говорит Нескоромный.
На записи видно, что свое обращение Нескоромный читает.
В то же время, в пресс-службе СБУ заявили, что не намерены комментировать манипулятивные заявления Нескоромного.
"СБУ не намерена коментировать заявления бывшего первого заместителя главы СБУ. Тем более когда он является фигурантом резонансных дел и, судя по данным СМИ, имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Любые заявления необходимо рассматривать, учитывая эти факты. В то же время обращаемся ко всем гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства незаконной деятельности СБУ и ее сотрудников,с просьбой сообщать об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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Ахвицер, мля Был внутри перечисленных схем - всё было зашибись, украинскому обществу ничего не нужно было нать. Как токо кышнули - срзу интересами Украины озаботился
tZE inform
@tZEinform
·30 мин
Нескоромный в своей речи упомянул о "выводе денег из банков", в том числе и Приватбанка. Ну это уже прямо и Вове
Нескоромный помахал Зеленскому ручкой из Телеграма и сообщил, что он жив и ведет переговоры с европейскими правоохранительными органами о передаче информации о коррупции в высших эшелонах власти в Украине. В общем опять подтвердилась наша информация.
Ты обнародуй.....
А мы посмотрим
Пока за ...опу не взяли , то тебя все устраивало .
А тут и компромат и документы и "вся правда" . Скоты - одним словом.
Зєлю геть. Дострокові.
Ні, не геть. Рано, ще не усі дебіли зрозуміли, що накоїли на попередніх виборах. А треба, щоби усім дійшло, раз і на завжди. Ми не маємо право повторювати цю помилку.
https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7.html
t.me/neskoromnyidmytro/21
Бурба під час Революції Гідності, перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану». За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87