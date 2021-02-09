"Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников. ВИДЕО

Бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный заявил о готовности передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление находящийся в международном розыске Нескоромный сделал в видеообращении на своем телеграмм-канале.

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"Полная информация об этом у меня есть. С доказательствами и документами. Я найду способ ее обнародовать", - говорит Нескоромный.

На записи видно, что свое обращение Нескоромный читает.

В то же время, в пресс-службе СБУ заявили, что не намерены комментировать манипулятивные заявления Нескоромного.

"СБУ не намерена коментировать заявления бывшего первого заместителя главы СБУ. Тем более когда он является фигурантом резонансных дел и, судя по данным СМИ, имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Любые заявления необходимо рассматривать, учитывая эти факты. В то же время обращаемся ко всем гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства незаконной деятельности СБУ и ее сотрудников,с просьбой сообщать об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.