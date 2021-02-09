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розыск (375) СБУ (6998) Нескоромный Дмитрий (31)

"Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный заявил о готовности передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление находящийся в международном розыске Нескоромный сделал в видеообращении на своем телеграмм-канале

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"Полная информация об этом у меня есть. С доказательствами и документами. Я найду способ ее обнародовать", - говорит Нескоромный.

На записи видно, что свое обращение Нескоромный читает.

В то же время, в пресс-службе СБУ заявили, что не намерены комментировать манипулятивные заявления Нескоромного.

"СБУ не намерена коментировать заявления бывшего первого заместителя главы СБУ. Тем более когда он является фигурантом резонансных дел и, судя по данным СМИ, имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Любые заявления необходимо рассматривать, учитывая эти факты. В то же время обращаемся ко всем гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства незаконной деятельности СБУ и ее сотрудников,с просьбой  сообщать об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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Топ комментарии
+48
Отлично! Давай публикуй компромат. Жрите друг друга, пауки.)
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09.02.2021 14:10
+27
жаба гадюку! мегапорєво, незабаром! хоть паржьомс "Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников - Цензор.НЕТ 4184
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09.02.2021 14:09
+15
Масло масляное . Сулима привёл порношутов профессиональных к корыту , теперь их не остановишь
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09.02.2021 14:25
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Джугашвили служил Гитлеру с 1933 года и по 1953 год пока сдох,тоже 20 лет I am not going to work against Ukraine, but I ready to tell Europeans about corruption, Ukrainians about SBU – Neskoromny - Цензор.НЕТ 1554Соввпадение? не думаю
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09.02.2021 14:24 Ответить
"Я офіцер.. Честь імєю" Який, нахєр, офіцер, коли розказуєш про неподобства в службі і державі. Ти займав дуже високу посаду, заступника начальника СБУ, і мав би усунути ці недоліки. А ти дивився, і косив бабло. Ніякої честі в тебе немає, так само як і совісті.
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09.02.2021 14:27 Ответить
які недоліки?він кацапський фсбешник,який працював у відрядженні
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09.02.2021 14:46 Ответить
Не боягуз.
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09.02.2021 14:30 Ответить
Загнанная в угол крыса тоже "не боягуз".
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09.02.2021 18:47 Ответить
Десь так і є.І набагато цікавіше спостерігати" битви " бакановців з богданцями,єрмаковців з коломойцями за місця в їдальні,ніж розбрат серед проукраїнських сил.
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09.02.2021 19:20 Ответить
Предатель,сотрудник московского улуса получает неплохой пиар.
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09.02.2021 14:30 Ответить
Шляпа продажная, все петь как соловьи начинают, когда за задницу прихватят. Будет наверно как Вовком.
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09.02.2021 14:30 Ответить
якщо у нього щось є, і при цьому він достатньо розумний, ті матеріали вже мають бути на столі у начальника ЦРУ.
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09.02.2021 14:33 Ответить
А , он такой же ворюга и еще крот ********** , ну ,если пойдёт на сделку с ЦРУ будет интересно
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09.02.2021 18:29 Ответить
Сколько можно уже угрожать? Если у тебя что-то есть - выкладывай! Ведёт себя как загнанная в угол крыса…
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09.02.2021 14:35 Ответить
Да-с, очень интересно. Но не обнародует, будет крысятничать и мутить.
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09.02.2021 18:10 Ответить
Пустое бла-бла-бла, отработанная шавка пытается лаять, понимая, что укусить н может, прибъют на месте... что он может опубликовать? только результаты своих анализов мочи.
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09.02.2021 14:37 Ответить
Мельниченко-2! Публикуй если есть что-то, нечего трындеть
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09.02.2021 14:39 Ответить
Справжній офіцер давно пустив би собі кулю в лоб - таке чмо як це буде кукурікати і торгуватися з такими ж бандитами як сам ...
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09.02.2021 14:40 Ответить
Блефует. Знал бы много, свои бы шлепнули.
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09.02.2021 15:51 Ответить
пи.здобол.. был бы компромат уже давно бы вылил...
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09.02.2021 14:44 Ответить
Три недели тому назад он себе на груди майку с надписью " Служу России" рвал, кричал какой у него убийственный компромат есть на Зелю и всю шоблу что рядом. Кричал, что прямо 2-го февраля в Брюсселе расскажет всё всем. Пацаны в панике 3 медведчуковские "телепомойки " аж закрыли, отгреха подальше, а выхлопа 0. И де компромат то, про вторую семью, счета в офшорах и т.д. На выхлопе получилась очередная свинья, которую отогнали от корыта более успешные парнокопытные.
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09.02.2021 14:47 Ответить
Шифруется - бороду отпустил . Штирлиц мля!!!
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09.02.2021 14:49 Ответить
Не бачу нічого в ньому українського.
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09.02.2021 14:50 Ответить
Неможливо побачити те,чого нема.Цей сбушник - звичайна кацапогнида,яких ми годуємо у багатьох держструктурах.Нажаль ,їх досить багато...
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09.02.2021 17:57 Ответить
В камеру не смотрит, бухтит по бумажке как попка шо написали "Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 8272
Ахвицер, мля "Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 2349 Был внутри перечисленных схем - всё было зашибись, украинскому обществу ничего не нужно было нать. Как токо кышнули - срзу интересами Украины озаботился "Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 3911 "Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 9833
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09.02.2021 14:52 Ответить
Что-то с компроматом у него туго. Если патриот Украины - давно бы "слил". А тут просто торгуется за свою шкуру.
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09.02.2021 14:53 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·30 мин

Нескоромный в своей речи упомянул о "выводе денег из банков", в том числе и Приватбанка. Ну это уже прямо и Вове

Нескоромный помахал Зеленскому ручкой из Телеграма и сообщил, что он жив и ведет переговоры с европейскими правоохранительными органами о передаче информации о коррупции в высших эшелонах власти в Украине. В общем опять подтвердилась наша информация.
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09.02.2021 14:56 Ответить
за наші податки,тобто відібрані у нас гроші утримуються зрадники ,вбивці і інші
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09.02.2021 15:02 Ответить
Странно тут то,что свои мысли приходится читать с листочка...
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09.02.2021 15:07 Ответить
Ничего не будет. Идут торги. Или уже давно сидит в кацапии.
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09.02.2021 15:10 Ответить
Ты не угрожай.....
Ты обнародуй.....
А мы посмотрим
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09.02.2021 15:12 Ответить
Скільки я вже чув цих обіцянок.
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09.02.2021 15:12 Ответить
Даффай *дядя * ..А то тільки балачки !
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09.02.2021 15:15 Ответить
Мусор на панты берёт, то что у него что-то может быть это да вот на это он и расчитует. Не будет шоу, ничего у него нет.
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09.02.2021 15:20 Ответить
Это дно или еще нет? Бывало и похуже в некоторых бананово-нефтяных республиках, но я таки думал что мы до такого не докатимся...
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09.02.2021 15:22 Ответить
Когда это ты думал, когда за Зелю топил?
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09.02.2021 15:29 Ответить
Как-же вы , ГНИДЫ , достали. "Борцы за справедливость" , ***** ....
Пока за ...опу не взяли , то тебя все устраивало "Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 9693 .
А тут и компромат и документы и "вся правда" . Скоты - одним словом.
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09.02.2021 15:27 Ответить
очень нескромный этот нескромный.. прямо аж противно )))
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09.02.2021 15:33 Ответить
Так всё и устроено у них- по **@#утому. На системе- наличия компромата на каждого и у каждого из них. В противном случае, "чистых" система даже и не допускает до высоких должностей. Бывает- ругаются(как сейчас). Тогда система показывает свою "верхушечку айсберга", и то могут порешать по итогу.
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09.02.2021 15:35 Ответить
Чим довше ти тягнеш, тим менше буде толку від твоєї "інформації".
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09.02.2021 15:40 Ответить
Він там сам пов'язаний. Може навіть більше, ніж інші фігуранти.
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09.02.2021 15:43 Ответить
Так то зрозуміло, що він намагається продати Зеленим інфу, в обмін на шкурні інтереси, але мені цікаво, що ж він реально має, що ті так сполохались...
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09.02.2021 15:47 Ответить
Так ніхто цього не скаже. Шахрай-шахрая не здасть. Вони домовляться.
Зєлю геть. Дострокові.
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09.02.2021 16:11 Ответить
Якби домовились, ми би не бачили таких виступів. Поки що, Зелені працюють на випередження. Вже зробили з нього агента Москви, думаю, зараз терміново знімають чорні відосики про його майновий стан, коханок, батьків, як він не любить собачок і кішечок, ну і т.п.
Ні, не геть. Рано, ще не усі дебіли зрозуміли, що накоїли на попередніх виборах. А треба, щоби усім дійшло, раз і на завжди. Ми не маємо право повторювати цю помилку.
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09.02.2021 16:14 Ответить
а що,тюнінгована баба Юля з Дермаком про це вже порішали?
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09.02.2021 18:04 Ответить
Так ти ж обіцяв все розповісти ще 2 лютого на прессконференції, чи вирішив поторгуватися? От яка гнида Нескромна виявилася..., чи може по твоєму календарю 2 люте ще не настало?
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09.02.2021 15:41 Ответить
Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операция в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту".
https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7.html

"Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців - Цензор.НЕТ 9923 t.me/neskoromnyidmytro/21

Бурба під час Революції Гідності, перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану». За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.02.2021 16:06 Ответить
ця дешева, очевидно що тупа і нікчемна морда при генеральських погонах СБУ хоть уявляє з якого гівна виліз і яке гівно розповсюджує? кому воно треба з тим гівном в Європі і в світі, хто крім рашапідів здатен підібрати і носитися з тим гівном. Єдине в що можна повірити так це у "кваліфікацію" того дятла которий бакланов.
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09.02.2021 16:09 Ответить
Небезызвестный Мельниченко до сих пор живой потому,что все пленки не выложил!
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09.02.2021 16:12 Ответить
Ах, а какой был смачный компромат на "пленках Онищенко", которые он обещал передать в МИ-6, ЦРУ, Моссад и Сигуранцу! Компромат, правда, никто не узнал, а Онищенко сейчас под санкциями США
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09.02.2021 16:44 Ответить
Передавай компромат.Мочити,так мочити. Хай Європа почитає, хто у нас при владі. Заодно і ми ознайомимось.
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09.02.2021 17:21 Ответить
Та вже зрозуміло що це ******. Можна далі не продовжувати.
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09.02.2021 18:00 Ответить
Все що в нього є то дорівнює ніхуа! Щось би по ділу мало оце одоробло вже б давно оприлюднив! А так поскільки статус в нього "тупий до не можу" і за час перебування на службі окрім своєї харі нічого не на компрометувати йде воно нах!
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09.02.2021 18:13 Ответить
А чего до сих пор не публиковал твой компромат? Хотел выгодно продать?
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09.02.2021 18:48 Ответить
...чомусь згадалося... Марчук і чумадан...
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09.02.2021 18:53 Ответить
Це він "вєщає" на Росію? І де інфомація про замах на вбивство?
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09.02.2021 18:54 Ответить
Не знаю, как оно сложится на теперь потому, что всё может быть от слова "впервые". Но раньше у силовиков, особенно в СБУ, все сотрудники делились на две категории - на тех, кто только говорит, и на тех, кто молча делает.
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09.02.2021 18:54 Ответить
І цей СБУшник не в змозі вивчити мову. Як тошно слухати це на язику бидлячому.
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09.02.2021 19:01 Ответить
Який з нього СБУшник? Так чумоход з Луганська.
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09.02.2021 19:32 Ответить
Умеют кацапы , вербовать на отлично. Походу в УКраине ,таких (ЩИРЛИЦЕВ ) До#у& .
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09.02.2021 21:25 Ответить
Нескромное такое заявление от нескромного Нескромного
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09.02.2021 22:01 Ответить
С нетерпение ждем компромат. Уверен, будет интересно, хотя ничего особо нового и не узнаем.
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10.02.2021 13:08 Ответить
Хочешь жить ?? скорее обнародуй свои сведения !! Иначе не доживешь!!
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10.02.2021 14:18 Ответить
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