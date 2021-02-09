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информационная война (243) пропаганда (1566) Шуфрич (383) 112_Украина (154) Newsone (148) ZIK (116) Данилюк-Ярмолаева (227) Оппозиционная платформа - За жизнь (342)

Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как медиа-бордели Медведчука оригинально протестуют против закрытия? Кто их защищает, прикрываясь свободой слова и словом "журналистика"? И при чем тут Нестор Шуфрич? Об этом в бескомпромиссном и разоблачительном "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Один из видных членов ОПЗЖ и экс-регионал Нестор Шуфрич во главе парламентского комитета по вопросам свободы слова (нонсенс, да?) защищал российских пропагандистов. Да и вообще Шуфрич последние семь лет без остановки врет про "гражданскую войну" на Донбассе и, конечно, не признает Россию агрессором!

Кто такой Нестор Шуфрич? Почему он возглавляет комитет по свободе слова? Жареные факты, чистые фейки и еще куча причин, почему он не должен был бы этого делать, обоснованные цитатами самого же Шуфрича.

Вспоминаем, что говорил Нестор Шуфрич о России, Украине, войне на Донбассе, как откровенно и нагло врал в эфире у российских пропагандистских телеканалов! И ищем ответ на сакральный вопрос: что он вообще делает в украинском информационном пространстве? И что нам делать с ним?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии
+15
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5855
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09.02.2021 15:42
+14
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5212
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09.02.2021 15:46
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Заглянуть бы ему в глаз кулаком Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? - Цензор.НЕТ 6550
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09.02.2021 15:33
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Заглянуть бы ему в глаз кулаком Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? - Цензор.НЕТ 6550
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09.02.2021 15:33 Ответить
Ждет что ему снова "пряников"-мандюлей на "портрет" начнут кидать, не может без них эта гнида прокремлядская.
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09.02.2021 15:35 Ответить
короче, всё понимают кто гавно, а кто гавно в квадрате.. не куй лепить ярлыки на тех кто и так не скрывают что они в кубе и люди понимают кто есть кто.. откопайте что-нибудь стоящее, а не кичтесь очевидными вещами..
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09.02.2021 15:36 Ответить
Кто ещё не ****** Шуфу? В очередь! Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 9728
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09.02.2021 15:36 Ответить
Одесса заждалась героя!
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09.02.2021 15:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5855
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09.02.2021 15:42 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5212
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09.02.2021 15:46 Ответить
Dyakuyu za analitiku.
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09.02.2021 15:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 2644
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09.02.2021 15:50 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 6181
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09.02.2021 15:54 Ответить
Билли Бонс---очкастая лошадь!
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09.02.2021 16:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 3552
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09.02.2021 15:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 7208
- Гражданин судья! А он не может сесть!
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09.02.2021 16:01 Ответить
Ермак узнал о блокировке телеканалов Медведчука за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
https://antikor.com.ua/articles/437120-ermak_uznal_o_blokirovke_telekanalov_medvedchuka_za_30_minut_do_nachala
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09.02.2021 16:10 Ответить
колаборант и падло шуфрич все просит и просит... и никак в правильные руки или сапоги не попадет....
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09.02.2021 16:18 Ответить
Типичная карьера в ОПЗЖ. Профессор тоже с шапок начинал.
Уті-путі.

Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 8628

Каріна Дячун у липні 2019 року в магазині «Та-Da» непомітно взяла смартфон, вимкнула його та принесла додому. Після увімкнення на телефон подзвонив поліцейський і сказав, що викрадену річ потрібно повернути. Після визнання своєї вини під час судового засідання, Каріна Дячун отримала штраф у сумі 850 грн.
У 2020 році її обрано заступником голови Полтавської райради від «ОПЗЖ».
Михайло Скляр
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09.02.2021 16:19 Ответить
одна школа...
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09.02.2021 16:20 Ответить
Инетересно как сотрудник позвонил на телефон из магазина, там что сим карта стояла? Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 17:02 Ответить
наверное она свою вставила, там же указано что сотрудник - знакомый ее.
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09.02.2021 20:14 Ответить
Латвия запретила 16 российских телеканалов.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
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09.02.2021 16:38 Ответить
Как медиа-бордели Медведчука оригинально протестуют против закрытия? Кто их защищает, прикрываясь свободой слова и словом "журналистика"? И при чем тут Нестор Шуфрич? Об этом в бескомпромиссном и разоблачительном "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Источник: https://censor.net/ru/v3246888

РЖАТИ НЕ ПЕРЕРЖАТИ З ЦОГО "ВИМКНЕННЯ" ВАТНИХ КАНАЛІВ ,

знову "многоходовочка" Кремля -

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины
№43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является
частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре
03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым.

(см. сообщение от 04.01.2021) 07.‎02.‎2021

Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 4436
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09.02.2021 17:48 Ответить
Дарагой шухрич! Чемадан, вакзал, паРаша!
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10.02.2021 11:02 Ответить
схема оП+Жо нагадує шайку де хтось провокує бійку , а другий тим часом тирить гроші , які потім їдуть в общак , частково на байки про те , які вони гарні хлопці , частково на кришу , частково на об"єднання з усіма шайками світу ! схоже на Сєр Сєр Сєрррр ?
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10.02.2021 11:30 Ответить
 
 