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Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Вместо реагентов в российской Воркуте дороги посыпают шлаком котельных. Из-за этого мышьяка в почве в городе в 4,4 - 6 раз больше, чем допускают нормативы. Также земля там загрязнена свинцом, медью и никелем.

Об этом сообщает российское интернет-издание Mash, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные активисты провели исследование: взяли пробы почвы и отходов ТЭЦ-2, которые свозят на хранение к шахте "Воркутинская". Нашли в них сильное загрязнение тяжелыми металлами. Но это полбеды, хуже то, что этими шлаками в городе покрывают дороги. Машины ездят по ним и превращают в пыль — в итоге над Воркутой стоит токсичный смог. Когда все тает — остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки", – пишет издание.

Активист Эдуард Петров рассказал, что содержание мышьяка в почве в Воркуте превышает норму в 4,4–6 раз, содержание свинца, никеля и меди находится на верхней границе нормы.

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"Специалисты говорят, что все это чревато болезнями лор-группы и онкологией. Но муниципалитет утверждает, что шлаки относятся к пятому (самому низкому) классу опасности. Поэтому менять реагент на безопасный никто не будет. Заявления активистов остаются в игноре. Кровью кашлять начнете — тогда и приходите", – отмечает Mash.

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Топ комментарии
+46
почувствуйте разницу )))))
Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом - Цензор.НЕТ 3432

Во Львове начали бороться с гололедом с помощью кофейной гущи.
В рамках первого эксперимента пилотного проекта в парке Львова посыпали около 200 метров дорожек. Кофейная гуща полезна для зеленых насаждений и не требует сбора после использования. Более того, кафе и кофейни с удовольствием делятся этой "посыпкой"
Об этом сообщает Львовский городской совет.
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09.02.2021 17:11
+27
Новичком поливайте!
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09.02.2021 17:01
+25
Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом - Цензор.НЕТ 3519
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09.02.2021 17:05
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Как раз то шо надо для колорадских ******
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09.02.2021 18:44 Ответить
От і пояснення як у росіян зявилась лишня пара хромосом.
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09.02.2021 18:45 Ответить
Один мінус: окрім кацапів, там ще й котики живуть.
А вони мають звичку старанно вилизуватися... Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 1614
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09.02.2021 19:02 Ответить
автор україномовного варіанту не мав часу заглянути у словник, щоб правильно перекласти з узкого язьіка слово "обледенельій"? - зледенілі дороги.
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09.02.2021 19:10 Ответить
Можна подумати, що у нас шлак нікуди не всовують!
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09.02.2021 19:17 Ответить
...больше видать обсуждать нечего .., пипцц !!?
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09.02.2021 20:13 Ответить
Еще пару ингредиентов и получится рашкавакцина СПУТНИК
Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 7503
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09.02.2021 20:28 Ответить
"Токсичний зміг", пилять... :-/
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09.02.2021 22:38 Ответить
зато солдаты НАТЫ тудый не прайдут!
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09.02.2021 23:06 Ответить
гребаный стыд зачтодедываевалитраливали ! Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 2650
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10.02.2021 09:33 Ответить
Эй !!Вы !!Козлы из ЦЕНЗОР.НЕТ!!! А,что вы не знали , что большая часть дорог построенных в прошлом году Зеленским, в качестве наполнителя, (вместо Щебня ), брали такой же шлак с котельных и с матреновских печей, где содержания свинца. мышьяка, смертельной радиации и прочей гадости ничуть не меньше, чем в Норильске!! Токсичность этих шлаков, во все времена зашкаливала за пределы нормального! Почему , же вы об этом не писали, не пишите и не возмущаетесь!??! Или вам здоровье населения Украины до ФЕНИ! Или вы работаете только по заказу?? Мало того Зеленсский и его банда, ещё и выплатила некоторым сомнительным (ПСЕВДО-профессорам))Огромные вознаграждения, за рацпредложения!! хотя их всех, СКОПОМ,( и профессоров и строителей и банду зеленского ) надо посадить за решётку!!!!...
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10.02.2021 14:33 Ответить
СКРЕПНО !)
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10.02.2021 19:31 Ответить
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