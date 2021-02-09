Российские пожарные приехали уничтожить надпись "Навальный", сделанную на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Российские пожарные выехали для уничтожения надписи "Навальный", которую неизвестные сделали на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "спецоперации" начала спецоперации опубликовала на своей странице в соцсети юрист российского "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.
На записи видно, что экипаж пожарной машины развернул шланги и готовится, вероятнее всего, смыть надпись.
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Топ комментарии
+25 Ivan Ivanov 036c97a9
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+15 алексей свиридов 2ed6a76c
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+13 Харьковский украинец
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а если бы кацапы написали "путин-)(уйло !" то что-не приехали бы?
чмирі
"Ну, дебилы, б*ля!" (с)
)))))