РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
71755 посетителей онлайн
Видео Общество
14563 33
Россия (38349) Навальный (583)

Российские пожарные приехали уничтожить надпись "Навальный", сделанную на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Российские пожарные выехали для уничтожения надписи "Навальный", которую неизвестные сделали на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "спецоперации" начала спецоперации опубликовала на своей странице в соцсети юрист российского "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

На записи видно, что экипаж пожарной машины развернул шланги и готовится, вероятнее всего, смыть надпись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+25
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
показать весь комментарий
09.02.2021 16:41
+15
Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:42
+13
Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
показать весь комментарий
09.02.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ОМОН своими гидрантами не справился?! Слабаки!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:39 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
показать весь комментарий
09.02.2021 16:41 Ответить
Причем, все.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:08 Ответить
Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
показать весь комментарий
09.02.2021 16:41 Ответить
написали б краще срака, ефект той самий)
показать весь комментарий
09.02.2021 16:41 Ответить
Российские пожарные приехали уничтожить надпись "Навальный", сделанную на льду речки

=========================================
а если бы кацапы написали "путин-)(уйло !" то что-не приехали бы? Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 8710
показать весь комментарий
09.02.2021 17:09 Ответить
Тю. Надо было писать "НЕБУТЕРБРОД"
показать весь комментарий
09.02.2021 16:42 Ответить
Я думаю, що зиму на рф офіційно заборонять, бо вона є способом західної пропаганди.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:42 Ответить
Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:42 Ответить
Надпись огнеопасная.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:44 Ответить
Не, ну они там все долбанутые!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:44 Ответить
дітки просили залити каток, от якийсь добродій і знайшов вихід.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:45 Ответить
мене завжди дуже цікавило питання: от цим пожежникам самим не гидко? виконувати такі накази не гидко?
чмирі
показать весь комментарий
09.02.2021 16:46 Ответить
Из серии "Тупой и еще тупее"
показать весь комментарий
09.02.2021 16:48 Ответить
Помню, году в 2012 когда Тимошенко сидела, на льду Днепра в написали "Свободу Тимошенко". Прошел лекодольчик, всё снёс.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:48 Ответить
Завгар мавпував ***** во всем.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
Мені новини з мокшандії замість КВНу й 95го кварталу.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:50 Ответить
Там актеры проживают роль и это видно. А кварталовцы кривляются...
показать весь комментарий
09.02.2021 17:10 Ответить
Нічого дивного. Це країна тотального непотребу, яким керує інший непотріб.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:53 Ответить
Не поняв?! А чого не снарядами? Кацапам же не привикати, зах**чили пару снарядів в пАрАдок... Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 1340
показать весь комментарий
09.02.2021 16:59 Ответить
Как вариант надпись могли и навозом выложить. И вообще, скульптуру в массы. Гавномесных дел мастера имеются. Даёшь Навального из говна сотворить раз народу так нужен. Эх, нехватает у диктаторов креатива...
показать весь комментарий
09.02.2021 17:15 Ответить
Что же это за "великая держава" в которой бояться какого то задохлика, которого вдобавок и в каталажку упекли?! А как же "смеються наши Искандеры"? А как же "вставание с колен"?
показать весь комментарий
09.02.2021 17:14 Ответить
Ледокол надо вызывать!
"Ну, дебилы, б*ля!" (с)
)))))
показать весь комментарий
09.02.2021 17:32 Ответить
Та пішла та Рацєя разом з новинами про неї Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 9343 Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 4413
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 6941
показать весь комментарий
09.02.2021 17:54 Ответить
А написали Путин, поставили бы омон охранять надпись)) Ссытся плешивый ппц)) А вот навальный может в той тюрьме остаться без здоровья.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:54 Ответить
Вот такая свобода слова даже на снегу,ещё кацапы будут указывать нам за каналы,и свободу слова,если б у них были такие анти каналы то всех журналистов и их покровителя отправили за решётку,и сказали бы как они всем говорят,что это внутренее дело,не понимаю почему Мертвечук ещё на воле
показать весь комментарий
09.02.2021 18:02 Ответить
ватный мир нанорейха в немецкой и итальянской архитектуре..
показать весь комментарий
09.02.2021 18:23 Ответить
А надо было написать Леха Небутербродович, шоб никто не догадался
показать весь комментарий
09.02.2021 18:50 Ответить
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 2302
показать весь комментарий
09.02.2021 19:43 Ответить
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
09.02.2021 20:27 Ответить
Их нравы..
показать весь комментарий
09.02.2021 20:57 Ответить
Клиника
показать весь комментарий
09.02.2021 22:50 Ответить
 
 