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Кива (317) Оппозиционная платформа - За жизнь (342)

Моя секретарша имела судимость? Да, бл#дь, ну и что?! Я предложил ей стать депутатом, - Кива. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива с ипользованием нецензурной лексики прокоментировал скандал с судимостью его бывшего секретаря Карины Дячун.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива объяснил свое видение ситуации в специальном видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети.

"Ну, и что? Да, бл#дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?.. У меня как у руководителя не было к ней нареканий нет. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девченки все получается. Вот и все. А все вот эти крищащие, #баные грязные рты - да, за своими жизнями смотрите", - заявил народный депутат.

Внимание! Нецензурная лексика!

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Топ комментарии
+71
дебил...
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09.02.2021 18:14
+60
Это пиз....ец товарищи. Какое же необразованное и безмозглое гавно сегодня сидит у власти. Еще и законы принимает.
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09.02.2021 18:23
+59
Вот сразу видно интеллигентного носителя культурного наследия Тютчева и Фета
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09.02.2021 18:14
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Фу...какая отвратительная рожа...
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10.02.2021 15:24 Ответить
I ми , бажаемо побудовати эвропейску державу з такими депутатами?
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10.02.2021 21:13 Ответить
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