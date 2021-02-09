Полгода после выборов президента Беларуси: Тихановская представила "стратегию победы белорусов". ВИДЕО
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Среди шагов к победе над режимом Александра Лукашенко - освобождение политзаключенных и переговоры о новых выборах, объявила Светлана Тихановская. Оппозиция ожидает возобновления протестов в марте.
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 9 февраля, представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике Александра Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Составители характеризуют полную победу как выход политзаключенных на свободу, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.
Среди прочего, авторы призывают рабочих вступать в независимые профсоюзы и организовывать стачки, а также проводить расследования о проблемах своих предприятий. Госслужащим же следует присоединяться к так называемой итальянской забастовке (предельно строгое выполнение должностных инструкций, фактически выливающееся в саботаж. - Ред.) и "коллективно давить" на своих руководителей, говорится на сайте стратегии. По версии ее составителей, сотрудникам сферы образования в Беларуси необходимо знакомить учащихся с темами прав человека и демократических ценностей, не показывать им "идеологические материалы", а также выходить из государственных профсоюзов, а лидерам мнений и СМИ - противостоять пропаганде.
В марте Беларусь увидит новую волну уличных протестов, следует из стратегии. По версии ее авторов, в апреле сторонники Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.
Оппозиция работает над проектом новой конституции, который "практически написан" и скоро будет опубликован для открытого обсуждения, отмечается в стратегии. Авторы признали, что упускали диалог с властями.
Напомним, в Беларуси уже 6 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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Кремлівський сценарій виконується лідерами опозиції бездоганно.
Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…
Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.
Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.
Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…
Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!
Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…
Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…
Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…
Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…
Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.
Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…
Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».
Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!
Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…
Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».
А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…
Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.
Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.
Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.
Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?
Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!
На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…
А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.
Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.
Альфред Кох,
https://www.youtube.com/watch?v=F1n2Dk0XlQ0
а коли тільки квіти - то революція не справжня
нам хоч трішки пощастило на "навіжених" патріотів...
Фігура тела!
Хімка дура...