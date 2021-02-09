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Беларусь (4248) Тихановская (382)

Полгода после выборов президента Беларуси: Тихановская представила "стратегию победы белорусов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Среди шагов к победе над режимом Александра Лукашенко - освобождение политзаключенных и переговоры о новых выборах, объявила Светлана Тихановская. Оппозиция ожидает возобновления протестов в марте.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 9 февраля, представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике Александра Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Составители характеризуют полную победу как выход политзаключенных на свободу, начало переговоров о проведении новых выборов, проведение голосования с участием международных наблюдателей и развитие демократических институтов в стране.

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Среди прочего, авторы призывают рабочих вступать в независимые профсоюзы и организовывать стачки, а также проводить расследования о проблемах своих предприятий. Госслужащим же следует присоединяться к так называемой итальянской забастовке (предельно строгое выполнение должностных инструкций, фактически выливающееся в саботаж. - Ред.) и "коллективно давить" на своих руководителей, говорится на сайте стратегии. По версии ее составителей, сотрудникам сферы образования в Беларуси необходимо знакомить учащихся с темами прав человека и демократических ценностей, не показывать им "идеологические материалы", а также выходить из государственных профсоюзов, а лидерам мнений и СМИ - противостоять пропаганде.

В марте Беларусь увидит новую волну уличных протестов, следует из стратегии. По версии ее авторов, в апреле сторонники Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.

Оппозиция работает над проектом новой конституции, который "практически написан" и скоро будет опубликован для открытого обсуждения, отмечается в стратегии. Авторы признали, что упускали диалог с властями.

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Напомним, в Беларуси уже 6 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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Топ комментарии
+10
Квітів, більше квітів!
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09.02.2021 21:21
+9
Ви знаєте, це вже не смішно.
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09.02.2021 21:23
+7
Как так получилось, что целый народ одержим странным, абсолютно необъяснимым психозом преданности неким выдуманным, не имеющим никакого реального наполнения абстракциям?

Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…

Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.

Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.

Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…

Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!

Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…

Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…

Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…

Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…

Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.

Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…

Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».

Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!

Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…

Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».

А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…

Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.

Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.

Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.

Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?

Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!

На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…

А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.

Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.

Альфред Кох,
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09.02.2021 21:23
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Квітів, більше квітів!
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09.02.2021 21:21 Ответить
Да эта долбоновская уже давно у колхозника на зарплате сидит. Или изначально под ним была, чтоб все протесты на ноль умножить
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09.02.2021 21:32 Ответить
Морда потихоньку толстеет, скоро нашего Зелю догонит.
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09.02.2021 23:48 Ответить
Ви знаєте, це вже не смішно.
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09.02.2021 21:23 Ответить
Це з самого початку не було смішно .
Кремлівський сценарій виконується лідерами опозиції бездоганно.
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09.02.2021 21:33 Ответить
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Цiкава паслухаць якi сцэнар на ваш погляд - "па дэлiгiцiмiзацыi найвялiкшага лiдара *********** i патрыета Беларусi" - Лукашэнкi?!
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09.02.2021 21:54 Ответить
Как так получилось, что целый народ одержим странным, абсолютно необъяснимым психозом преданности неким выдуманным, не имеющим никакого реального наполнения абстракциям?

Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…

Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.

Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.

Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…

Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!

Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…

Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…

Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…

Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…

Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.

Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…

Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».

Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!

Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…

Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».

А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…

Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.

Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.

Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.

Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?

Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!

На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…

А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.

Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.

Альфред Кох,
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09.02.2021 21:23 Ответить
Полгода после выборов президента Беларуси: Тихановская представила "стратегию победы белорусов" - Цензор.НЕТ 2818
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09.02.2021 21:25 Ответить
Нехай боряться. Прапор їм у руки.І ми боролися.. і отримали бонрус негідників типку Сєньки, які отримали вигоду від нашої боротьби.
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09.02.2021 21:27 Ответить
Странно, вроде бы уже победили неоднократно Бацьку, с землей смешали. Вон всеобщая забастовка в Беларуси уже пол года как идет, да и от Ковида все там вымерли, обратно же Бацька парады проводил и в церковь на Пасху всех пускал. О чем эта женщина? Все уже, победили, расходимся по домам.
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09.02.2021 21:28 Ответить
Зато все при деле.
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09.02.2021 21:30 Ответить
А откуда вещает говорящая голова?
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09.02.2021 21:30 Ответить
Из Минска, из Президентского Дворца. Это же очевидно! Сорос не даст соврать....
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09.02.2021 21:38 Ответить
Герой Украины сейчас в прямом эфире, смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=F1n2Dk0XlQ0
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09.02.2021 21:32 Ответить
коли відбувається справжня революція, то є там і квіти і бур'яни
а коли тільки квіти - то революція не справжня
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09.02.2021 21:45 Ответить
больше вайфая, больше бородатых молокососов, больше тик тока и телеграма, поколение сцикунов!
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09.02.2021 21:44 Ответить
Мажу маслом бутерброт сразу мысль как народ, и коньяк не лезет в горло и икра не льется врот.
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09.02.2021 21:35 Ответить
Она видит ,что кончается шампанское, а я вот не вижу с ее программы ,вырастет моя пенсия или упадет. Коммуналка вырастет, или упадет. Может на пакет молока не хватит, не то что на шампанское.
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09.02.2021 21:39 Ответить
Терпилы, бульбу вам у дупу! Революция не бывает без жертв и потерь!
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09.02.2021 21:42 Ответить
Смотрю на Тихановскую-вспоминается Тимошенчиха. Ухххх!
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09.02.2021 21:56 Ответить
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Вот этО тихановская уже даже ни разу не то, что не смешно, а даже, как бы за нее стыдно. О чем оно вещает, сидя за границей Беларуси и призывая своих соотечественников? Это что? Кобыла (сорри) безмоглая? Каким своим примером оно может поднять Беларусь? Это "позор какой то". Не сторонник стереотипов, но... агент) сами знаете кого..
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09.02.2021 21:50 Ответить
Интересно а шо там ее блогер-муженек, кот. в попу целовал Хутина. Ниче ни чуть, похоже выкинули его москали из проекта за ненадобностью.
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09.02.2021 21:51 Ответить
Ей думать противопоказано ФСБ.
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09.02.2021 21:59 Ответить
Меле,шо попало.До речі,а якого чорта ця дамочка звертається до своїх співвітчизників на кацапській мові?
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09.02.2021 22:00 Ответить
А того що білоруси свою мову забули...
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09.02.2021 23:08 Ответить
Во-первых нужно пожарить котлеты...
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09.02.2021 22:04 Ответить
Жанна Дарк єту домохозяйку просто отмудохала би нагайкой и вигнала за поребрик.
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09.02.2021 22:09 Ответить
до тіхановскай всі ті декларації... суспільство деградувало після певної активізації внаслідок отриманої Білоруссю незалежності (принаймні часткової)...
нам хоч трішки пощастило на "навіжених" патріотів...
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09.02.2021 22:14 Ответить
Страйки та саботаж. Ця домогосподарка закликає розвалити економіку Білорусі. Цікаво, на кого вона працює? Не на Білорусь, це точно.
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09.02.2021 22:20 Ответить
Ну, ти підтримай бяларускаю економіку: піва, молочка, бензин - усе зі знаком якості СССР.
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09.02.2021 22:24 Ответить
Узбагойтесь, бацька тільки ногами вперед винесете.
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09.02.2021 22:22 Ответить
Центр тяжести!
Фігура тела!
Хімка дура...
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09.02.2021 22:23 Ответить
А всё уже, всё...
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09.02.2021 22:46 Ответить
Судячи по формі пики, їй "празднік нєпослушанія" пішов на користь... Прямо як ВАНОЙ у Качанівці - "морда, хоч пацюків бий...", округлилася...
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09.02.2021 23:07 Ответить
Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів" - Цензор.НЕТ 4001
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09.02.2021 23:14 Ответить
Чому вуса не поголила? Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів" - Цензор.НЕТ 7646
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09.02.2021 23:16 Ответить
Даже по тому как она говорит видно что она очень тупая.
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09.02.2021 23:38 Ответить
 
 