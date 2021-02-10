Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли. ВИДЕО

На создание ленты "Паломница" ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Тизер фильма опубликован на канале Оксаны Марченко в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В 20-секундном ролике Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами "паломница", заходит в храм и ставит свечу.

"Эти фильмы о главном – о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное – получить ответы", – говорится в описании к тизеру.

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Марченко сообщила в Фейсбуке, что на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Фильм должен был выходить на телеканале ZIK, который попал под санкции и был закрыт. Теперь Марченко утверждает, что ее проект выйдет на другой площадке.

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