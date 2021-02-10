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Институт нацпамяти (158) история (1004)

Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Одессе в рамках проекта "Украинский юг" презентовали пятый, заключительный, ролик из цикла краеведческих лекций, которые рассказывают историю образования Ханской Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского института нацпамяти (УИНП), на этот раз вниманию общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Одессе не два века, а более шести", - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города. ВИДЕО

Достаточно сказать, что на территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским населением. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска Российской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз отменяет исторический миф о землях, которые принадлежали Российской империи.

"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан, - рассказывает начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк. - Но исследования, которые провели наши ученые, в очередной раз подтвердили существование украинского наследия на юге нашей страны".

Инициатором и координатором информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского и Южноукраинского педагогического университетов Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.

Также смотрите: Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+17
Слава Украине, смерть Московии !
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10.02.2021 02:13
+16
Тема ця дуже актуальна й важлива для розуміння того , що ніякої Новососії ніколи не існувало й що величезній черзі на аутохронність в Таврії , Криму , усьому північному Приазовві московити останні й вже після ромів , іудеїв (кримчаки й караїми) й поляків . А перші в цій черзі : кримські татари й українці . На превеликий жаль в фільм цей не війшов важливий епізод історії , коли московський цар Петро був рзобитий під Азовом в щебень й потрапив у полон до кримського Хана (Катька Перша викупила за діамант) . Кримське Ханство нажаль випадає з головного контексту фільма , а було спрощення (для широкого загалу) до османів . А в реальності Кримське Ханство було лише номінальним васалом османів й требо сказати дуже непокірливим й самостійним . Тобто козаки завжди співпрацували ні з султаном в Істамбулі , а з ханами . Й договори складали - теж . Й так історично склалося йще з часів скоріше казкового персонажа Мамая -- чито якогось невідомого узурпатора в Золотій Орді з Криму , чито найманьця венеційских колонистів (в Криму) , чито кращура "козацького роду" якому нема переводу . Тоді йще згадки не було проякихось османів , хан улуса Джучи Тахтомиш воював з самозванцем Тамірланом ... А з Криму до Московії завітав з Криму Мамай від якого заляканний усіми Дмитро Донського й його патрона Тахтомиша ледь-ледь відбилися так й не зрозумів остаточно ким був той Мамай й чому його нащадки московитів назвали лідером Улуса Джучи , якщо він не був , а ні чингізітом (на відміну від Тахтомиша (й Доньского також) , а ні навіть темником . Але на відміну від історичної постаті-самозванця - Тімура ніколи не брав , а ні Багдаду, а ні Бухари , а ні Самарканда . Але інший аргумент дуже важливий -- Тімур загнав Тахтомиша (законого чингізіта) аж до Тобольської тайги , холодною зимою дойшов до Волги й Дону без жодного спротиву . Але до земель , які йще тоді були частиною Улуса Джучі , а через 50 років остоточно оформляться як Кримське Ханство навіть не спробував добратися . Але ж воно з"явилося на мапі кілька десятиліть раніше за 1453 рік , коли османи захопили Константинопіль . Й саме це теж зумовило величезну аутономність цього Ханства від Істамбулу . Й в усіх війнах імперії скоріше татари допомогали тюркам в їх війнах , ніж де-небуть турецькі загони приймали участь в війнах кримських Ханів .

Требо розуміти контекст йще такий , що в середньовіччі не було національного питання , а мотивами були виключно релігійні й феодально-іерархічні . Це аспект дуже допоможе в розумінні , на якому грунті виниколо козацтво . Православвя - це перший фактор й другий - воля від будь якої феодальної залежності . Кров , етнічне походження , родовитість -- не мали значення . Й тільки з точки зору теорії верогідності можно припустити , що значна більшість козаків походили з русинів (протоукраїнців) , а меньшість з прийнявших православвя нащадків кипчаків (половців) . Розумово , в козаки приймали усіх сильних й вільних , хто мав бажання буди добрим воїном й христіянином ... Так й потрапив в фолькльор вже сучастних українців такий канон національної красуні як "чорноброва й караока" . Бо кримські татари для українців не тільки давні сусіди , але й дальні родичі -- як певна частина національного етногенезу ...
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10.02.2021 04:17
+7
А знаєш різницю між роботою Капранових і роботою "інститутських"? Останні "за базар відповідають"... Юридично... Їх праця є науковою, такою, що опирається на історичні документи, а не на "казки дідуся Панаса"... З усією повагою до Капранових, що популяризують і доносять до людей справжню історію України - честь їм і хвала за це, їх "випуски" не можуть буть джерелом наукових знань, на яке можна послаться - надто вже там багато "вольностей", не підтверджених фактами... Продивився їх "випуск", стосовно "трьох богатирів". Про Поповича нічого не скажу - слабенько сам знаю, та й версія у мене інша є, стосовно його походження. Однак, "ляпнуть" про походження княжої древлянської династії Ніскиничів, що зафіксована в чеських (моравських) літописах, від назви села - це "занадто"... Був же не тільки "Рюрик" - засновник варяжської династії, але і "Кий" - засновник полянської династії "Києвичів", останніми потомками яких були Аскольд і Дір. А був і "Ніскиня" - родоначальник династії "Ніскиничів", останніми потомками якої були новгородські посадники "Добриничі", що дожили трохи не до розгрому Новгородської республіки московитами... Якраз Мал - керівник повстання, що стратило Ігоря, і його діти - Мала, мати Володимира І, і Добриня, були наставниками Князя-хрестителя. Саме тому його потомки, у "Слові о полку Ігореве..." титулуються не "Перуновими онуками", як титулувався Святослав, а "Даждьбожими", тобто титулатурою династії "Ніскиничів"... Є таке право монархів, згідно з династичним правом - мінять династію... Георг V, наприклад... Він не британець, не "Віндзор", за походженням, а німець. "В 1917 р. назва Саксен-Кобург-Готської династії була офіційно змінена на Віндзорську через антинімецькі настрої в роки Першої світової війни".
Про Муромця теж є до Капранових претензії...
У кожного - своя "ніша" знань. У мене на полиці, поряд, стоять дві книги - "Біблія", і "Біблія для дітей". Суть їх однакова. А тексти написані "різними мовами". Перша - для "дорослих", друга адаптована для дітей... "Випуск" Капранових - та сама "адаптована" версія, розрахована на непідготовлену, в історичному аспекті, аудиторію...
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10.02.2021 04:48
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Слава Украине, смерть Московии !
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10.02.2021 02:13 Ответить
+++
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10.02.2021 10:18 Ответить
Доценти,професори... Гора уродила мишу.
Можете порівняти з капранівським випуском (7 місяців тому) :Таємниця Ханської України
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10.02.2021 03:18 Ответить
А знаєш різницю між роботою Капранових і роботою "інститутських"? Останні "за базар відповідають"... Юридично... Їх праця є науковою, такою, що опирається на історичні документи, а не на "казки дідуся Панаса"... З усією повагою до Капранових, що популяризують і доносять до людей справжню історію України - честь їм і хвала за це, їх "випуски" не можуть буть джерелом наукових знань, на яке можна послаться - надто вже там багато "вольностей", не підтверджених фактами... Продивився їх "випуск", стосовно "трьох богатирів". Про Поповича нічого не скажу - слабенько сам знаю, та й версія у мене інша є, стосовно його походження. Однак, "ляпнуть" про походження княжої древлянської династії Ніскиничів, що зафіксована в чеських (моравських) літописах, від назви села - це "занадто"... Був же не тільки "Рюрик" - засновник варяжської династії, але і "Кий" - засновник полянської династії "Києвичів", останніми потомками яких були Аскольд і Дір. А був і "Ніскиня" - родоначальник династії "Ніскиничів", останніми потомками якої були новгородські посадники "Добриничі", що дожили трохи не до розгрому Новгородської республіки московитами... Якраз Мал - керівник повстання, що стратило Ігоря, і його діти - Мала, мати Володимира І, і Добриня, були наставниками Князя-хрестителя. Саме тому його потомки, у "Слові о полку Ігореве..." титулуються не "Перуновими онуками", як титулувався Святослав, а "Даждьбожими", тобто титулатурою династії "Ніскиничів"... Є таке право монархів, згідно з династичним правом - мінять династію... Георг V, наприклад... Він не британець, не "Віндзор", за походженням, а німець. "В 1917 р. назва Саксен-Кобург-Готської династії була офіційно змінена на Віндзорську через антинімецькі настрої в роки Першої світової війни".
Про Муромця теж є до Капранових претензії...
У кожного - своя "ніша" знань. У мене на полиці, поряд, стоять дві книги - "Біблія", і "Біблія для дітей". Суть їх однакова. А тексти написані "різними мовами". Перша - для "дорослих", друга адаптована для дітей... "Випуск" Капранових - та сама "адаптована" версія, розрахована на непідготовлену, в історичному аспекті, аудиторію...
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10.02.2021 04:48 Ответить
Тобто всі претензії до Капранових:сюжет про билинних богатирів,який вам не сподобався ?
Втім,кожен може порівняти сюжет "відповідаючих за базар авторитетів" ,де розказується про побут і місця розселення українців в Ханській Україні,і капранівський випуск,де оповідають про виникнення утворення,розвиток і занепад цього утворення.
А Ніскинею (чи то в польських,чи в чеських джерелах) йменують князя Мала.Це з Вікіпедії.
Де ви брали дані про династію Ніскиничів ? Не в "інститутських",часом ?
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10.02.2021 05:36 Ответить
Мал не "Ніскиня", а його потомок, представник княжої династії... Вікіпедію теж пишуть люди... Особливо, якщо це її "російський" сегмент... Як росіяни нею "крутять", видно "неозброєним оком"... А дані про династію Ніскиничів я брав з праці члена -креспондента Академії наук СРСР, Члєнова. На основі своїх досліджень ним була написана монографія, яка називається - "По следам Добрыни". В ній є посилання на самі історичні джерела та висновки, які зроблені на основі співставлення різних історичних та юридичних джерел... Ті літописи, що мені вдалось знайти в Гуглі і перекласти, версію Члєнова підтверджують...
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10.02.2021 05:56 Ответить
Почитав працю того дивакуватого єврея (третину).Поки він йшов за дослідженням Прозоровського 1864 р.,-ще біль-менш виглядало достовірно,далі-якась антинаукова белетристика,намагання прив'язати ономастику,топоніміку,антропоніміку,...до власних теорій.
В книжкових магазинах ця книга в розділі "фантастика і альтернативна історія".
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10.02.2021 09:24 Ответить
Тобі що поганого євреї зробили? Тим, що тебе "випередили" і не дали можливості зробить більшу половину відкриттів у науці? Ти вважаєш, що "Хай і лайно, смердюче, зате "своє", власне..."? І чим ти тоді відрізняєшся від кацапів? У тих навіть поняття таке є - "квасний патріотизм"...Саме цим ти і займаєшся...А те, що він "прив"язав", називається "робота з кількома різноманітними джерелами"... В ХХ столітті більшість наукових відкриттів здійснювалися на стику двох наук... Так виникли "біохімія", "біофізика", "біоніка". Навіть процес "трансмутації", про який мріяли алхіміки всього світу, два тисячоліття... Поїдь, викопай прах професора Гербера, спали і розвій його над морем - він це заслужив... Цей єврей був основоположником створення хімічної зброї, яка знищила мільйони людей... А те, що він щё й основоположник агрохімії, яка створила масу мінеральних добрив і врятувала десятки мільйонів від голодної смерті, великого значення не має - адже він, всього-навсього, "дивакуватий єврей"...
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10.02.2021 10:13 Ответить
Чого тебе пердолить ? Бо єврея євреєм назвав,а не совєцьким вченим ? Будь-хто може почитати його твір,і зробити висновок : це наукова праця,чи художня література.
(Я ще благородних ромів циганами називаю).
Оцей,простигосподи,Члєнов,який є для вас авторитетним джерелом,ніякий не історик,а журналіст,любитель давньоруської старовини,член географічного товариства ссср.
І набіса мені той Гербер ? Залиш собі.
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10.02.2021 10:26 Ответить
А брати Капранови - "науковці"? У людей бувають різноманітні заняття,крім основного... Чехов і Булгаков, наприклад, були земськими лікарями. Адмірал Колчак - гідрограф світового рівня, праці якого, з вичення Північного Льодовитого океану, служать до цих пір. Контр-адмірал Римський-Корсаков - композитор. Лермонтов, Купрін, Лев Толстой, офіцери (перші два - піхотні, а Толстой - артилерист). Пржевальський - офіцер Генерального штабу, картограф, але прославився своїми науковими дослідженнями в області географії та біології... Мєндєлєєва, за життя, знали не як винахідника періодичної системи, а, в першу чергу, як неперевершеного спеціаліста з виготовлення ексклюзивних дорожніх валіз для петербурзької знаті.
Так і твій "дивакуватий єврей" - міг, поряд з науковою діяльністю, займаться журналістикою... Моя освіта - військова, юридична. Однак, я теж займаюсь журналістикою, публікуюсь у кількох всеукраїнських та одному міжнародному виданні. Досить, чи продовжувать?
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10.02.2021 11:28 Ответить
Капранови не придумують факти,а викладають історичні сюжети в популярній формі,грунтуючись на працях українських істориків,причому викладаючи маловідомі пересічним українцям факти .
Але якщо вам до вподоби користуватись творчистю Члєнова,Соловйова і Ключевського-будь ласка,вільна країна.
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10.02.2021 12:09 Ответить
"Сонце моє", твої Капранови - це той самий Пікуль... Тільки у "вишиванці" і у подвійній кількості... А Ключевського і Солов"йова, просто, "уміть читать" треба... Є такий спосіб - "дослідження від зворотнього"... Коли читаєш брехню, в ній сумніваючись, і знаходиш правду, під нагромадженнями "придумок". Ти того Солов"йова, хоч, читав? А тобі відомо, що саме Солов"йов не тільки висловив сумнів у слов"янському походженні ******** "русскіх", але й довів це, ще в кінці 19 століття, навіть не знаючи такої науки - генетики?... Він навіть "рязанців" та "курян", не вважав слов"янами!... Перших називав "ослов"яненими угро-фіннами", а других - "ослов"яненими половцями"...
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10.02.2021 12:27 Ответить
Тема ця дуже актуальна й важлива для розуміння того , що ніякої Новососії ніколи не існувало й що величезній черзі на аутохронність в Таврії , Криму , усьому північному Приазовві московити останні й вже після ромів , іудеїв (кримчаки й караїми) й поляків . А перші в цій черзі : кримські татари й українці . На превеликий жаль в фільм цей не війшов важливий епізод історії , коли московський цар Петро був рзобитий під Азовом в щебень й потрапив у полон до кримського Хана (Катька Перша викупила за діамант) . Кримське Ханство нажаль випадає з головного контексту фільма , а було спрощення (для широкого загалу) до османів . А в реальності Кримське Ханство було лише номінальним васалом османів й требо сказати дуже непокірливим й самостійним . Тобто козаки завжди співпрацували ні з султаном в Істамбулі , а з ханами . Й договори складали - теж . Й так історично склалося йще з часів скоріше казкового персонажа Мамая -- чито якогось невідомого узурпатора в Золотій Орді з Криму , чито найманьця венеційских колонистів (в Криму) , чито кращура "козацького роду" якому нема переводу . Тоді йще згадки не було проякихось османів , хан улуса Джучи Тахтомиш воював з самозванцем Тамірланом ... А з Криму до Московії завітав з Криму Мамай від якого заляканний усіми Дмитро Донського й його патрона Тахтомиша ледь-ледь відбилися так й не зрозумів остаточно ким був той Мамай й чому його нащадки московитів назвали лідером Улуса Джучи , якщо він не був , а ні чингізітом (на відміну від Тахтомиша (й Доньского також) , а ні навіть темником . Але на відміну від історичної постаті-самозванця - Тімура ніколи не брав , а ні Багдаду, а ні Бухари , а ні Самарканда . Але інший аргумент дуже важливий -- Тімур загнав Тахтомиша (законого чингізіта) аж до Тобольської тайги , холодною зимою дойшов до Волги й Дону без жодного спротиву . Але до земель , які йще тоді були частиною Улуса Джучі , а через 50 років остоточно оформляться як Кримське Ханство навіть не спробував добратися . Але ж воно з"явилося на мапі кілька десятиліть раніше за 1453 рік , коли османи захопили Константинопіль . Й саме це теж зумовило величезну аутономність цього Ханства від Істамбулу . Й в усіх війнах імперії скоріше татари допомогали тюркам в їх війнах , ніж де-небуть турецькі загони приймали участь в війнах кримських Ханів .

Требо розуміти контекст йще такий , що в середньовіччі не було національного питання , а мотивами були виключно релігійні й феодально-іерархічні . Це аспект дуже допоможе в розумінні , на якому грунті виниколо козацтво . Православвя - це перший фактор й другий - воля від будь якої феодальної залежності . Кров , етнічне походження , родовитість -- не мали значення . Й тільки з точки зору теорії верогідності можно припустити , що значна більшість козаків походили з русинів (протоукраїнців) , а меньшість з прийнявших православвя нащадків кипчаків (половців) . Розумово , в козаки приймали усіх сильних й вільних , хто мав бажання буди добрим воїном й христіянином ... Так й потрапив в фолькльор вже ********* українців такий канон національної красуні як "чорноброва й караока" . Бо кримські татари для українців не тільки давні сусіди , але й дальні родичі -- як певна частина національного етногенезу ...
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10.02.2021 04:17 Ответить
Непоганий аналіз,якби не вплетені байки про викуп Петра й нібито напівміфічний персонаж Мамая.
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10.02.2021 05:00 Ответить
2. Мамай ...
Я навмистно привів 3 версії походження Мамая -- абсолютно контроверсивні одна до іншої .
Московська літопис - джерело 90% інформації про Мамая взагалом зразець середньовічної нісенитниці . Нерозуміння георафії , історичного контексту . Але ж його назвали ординським війсковоначальником , хоча за походження й географією він не мав право керувати навіть десятою частиною туменю . У литовців є багато світчень як Ольгерт (син Ольги до речі) заволодів Київом й жодної про Мамая . Не згадуєтся Мамай й в документах Ягайла , що панував в ВКЛР в часи битви яка була невідомо де й десь на полі куліков . Нема згадок про Мамая у венеціанців . В документах Улуса Джучи йще це можно пояснити - бо цей улун на Московії представляв чингизіт Дмитро й дійсно згадуєтся , що Дмитро воював з зовнішніми й унуртішніми ворогами улуса й був добрим васалом у хана Тахтомиша . Але важно с тих рядків зрозуміти , чи то маєтсся на увазі (унуртішні вороги) то московськи бояри , яки вбили частку родини Дмитра й він втік північь и саме тоді Тахтомиш захопив й спалив Москву й повернув свого васала Дмитра на князівсво .
Чи то якись узурпатор з Криму , як то стверджують кремлівськи історики . Нема згадок про Мамая й в візантійських хрониках . Є згадка у українському давньому фолькльорі . А крім того , в приватних архівах однієї литовсько-русинської роду Глінських . Причому саме тієї гілки яка драпанула у Московію : , який потім повністтю ліг під владу Московії . Й не просто , але пра-пра-пра .. унук нібито Мамая Василь Львовч став дідом Івана IV , а його донька Олена Васильовна Глинська - мамкою цього живодера . Як живодер відносився до історії , якщо він себе іменував не інкаше як царь Єрусалимський можно здогадуватися . Тому жоден поважний історик за межами Московії й її впливу не наважиться ніколи називати Мамая більшим ніж Ахілес й троянський кінь у Гомера . Хоча й Шліман таки відкопав Трою йще в 1856 ... Усе інше залишаєтся лише легендами , бо джерело одне й дуже наівне с точки зору науки (навіть 300 років тому не кажучи про ********) .

1. Петро - частково погоджуюся , це лише припущення , бо нема кількох незалежних артефактів . Так саме як те припущення , що так званна "шапка Мономаха" це "тюбетейка Узбек-хана подарованна родичу чингизіту -- Івану Каліті" . Припущення , але верогітність припущення на десять порядків висша за те , що ций мусульманський предмет має хоч якесь відношення до київського князя Володимира Мономаха , що жив на 250 років раніше за Каліту й Узбек-хана .
З Петром як й тюбетейкою (якщо нема прямих артефактів) требо дивитися на супутні . Тобто -- аналогічні приклади в історії з історично тими ж гравцями . Вбивство посла Александра Грібоїдова в Тегерані . Персидський шах відкупаєтся диамантами царю Миколі Першому . Й це б ніколи не стало б відомим (бодай царі дуже не любили подібні історії) якщо б більшовики не дуже призирлово відносились до Миколи Палкіна й дуже поважно до Петра Великого ... Й тому вони оприлюднили цей ганебний факт , коли великого поета проміняли на камінці . Але з Петром так співпало , що й татари соромилися того факту , бо якщо б хан був не такий жадібний , то б ніякий Потьомкін не зруйнував би ханство . Петра роздовали в щебень , така військова сила була у ханства . Й ханство розвалилось потім не тільки зовнє , але й з таких характерних прикладів , коли геополітику міняють на каменці .
До речі що до Польші -- теж саме зауваження . Навіть через 150 років після 3го розділу Пілсуцький а нічого не зрозмумів , не зробив а ніяких висновків, й продовжував гнобити українців . Продовжував вічне польске "шляхеньсьтво" , коли кожний 10 шляхтич , й кожний 15 ксьонз , а кому працювати , якщо усі хотять буть панами ?! Ніхто того Августа Понятовського силой не заганяв кунілінгус до А́нгальт-Це́рбстскої ! Гонта й Залізняк були , розумово, пішаками в грі Потоцьких , Понятовських й німецької шльондри . Цербська виявилася хитрішою за усіх шльондр світу . В результаті море крові , різанина , подавна більшість українців стала кріпаками (й на правобережжі - теж) , Речь Посполіта - нах , Кримське Ханство нах , Січь - зруйнованна ... Усе теперь - одна Московія !
Й вже в 21 столітті не бажаємо робити висновки й бачити , що руїна була не тільки через Московію , але й через некчемність , жадібність й манії властної величі певних свої лідерів .

Вже зараз мацьковскі холуї волають про зовнішнє управління , а холуї західних спекулянців ногу Кремля бачать будь де й щиро вірять мовляв єдиний шлях від кремлівської навали - це продати землю іноземним банкам за бецінь , тобто під заставу . Але питання до холуїв ***** -- якщо ви не зробили 99% судей хабарниками й їм би довіряли б хоча б 10% (а не 1% як зараз) , хіба б хтось нав"язував західних наглядачів будь де ?! Аналогічне питання мастурбаторам на тему , мовляв на заході одні друзі й всі без зиску бажають Україні тільки добра -- з якого дітсадочка ви це почули ?! Бо на заході подавна більшість добрих , порядних , щирих , людяних судей , копів , навіть політики . Що до банкірів навіть за просту більшість я промовчу . Жорстокість , хитрість -- це професійні якості банкірів й фінансистів ! Тикий собі елемент фахової деформації !
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10.02.2021 07:51 Ответить
Викуп Петра Катериною - не байка, а історичний факт... Візир, що командував турецькими військами і прийняв "бакшиш", повернувшись до Стамбула, отримав від султана шовковий шнурок...
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10.02.2021 10:16 Ответить
Ніякого викупу за катерининські діаманти не було.Це москальські байки.Був хабар,у вигляді армійської казни.переданої через Шафірова, Баталджі-паші.
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10.02.2021 10:33 Ответить
Я про "діаманти" щось писав? Про "ажерелья Екатерины" написав Пікуль, про якого навіть епіграму створили:
"Валентин наш, Саввич Пикуль -
Он большой оригинал:
На историю "напикал"
А Россию - "обосрал"..."
А Катерина, на час перебування Петра у Прутському поході, була, "де-юре", наділена правами керівника держави, і рішення про викуп приймалося за її згоди... Підніми історичні документи - там є "височайший указ" Петра, де сказано про це... А Шафіров, виконуючи обов"язки "міністра закордонних справ, входив до державної ради, яка, фактично, керувала державою на час відсутності Петра... (Не думай, що всі тут - недоумки, і лише ти - "д"Артаньян...).
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10.02.2021 10:50 Ответить
Звичайно,про діаманти ти не писав,бо я відповідав Elvic Vic,а ти прокоментував,не вникнувши в суть переписки.
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10.02.2021 10:55 Ответить
Я-то, "вник", а от тобі "віжки під хвіст потрапили...". Тільки й "хвицаєш копитами", в різні боки...
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10.02.2021 11:32 Ответить
На превеликий жаль в фільм цей не війшов важливий епізод історії , коли московський цар Петро був рзобитий під Азовом в щебень й потрапив у полон до кримського Хана ... Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 467 Нет желания злить кочевой народ московской Орды, который ищет предлог зайти на земли Украины .
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10.02.2021 08:29 Ответить



Правда в Сирии

@true_syria_

·17 ч

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую многие называют «теневым ЦРУ» опубликовала карту предположительного влияния Турции к 2050 году
Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 4434
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10.02.2021 06:59 Ответить
А Донбас і Греція яким боком? А Узбекістан і Казахстан чому частково, і ця частка зовсім не співпадає з реальним розповсюдженням іслама на цих територіях?
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10.02.2021 07:46 Ответить
Да ніяк . 99% західного світу взагалом не розуміють , що іслам зовсім інша релігія ніж навіть саме ортодоксальне провославвя .
Й що неможливо бути одночастно ********* вченим з геофізики чи то штучного інтелекту й щирим вірянином що вважає нібито Мухамад коли вступив в статєви стосунки з девятирічною Аішєю це нормально . Або вважати , що жінки природньо приреченні для того , що обслуговувати бажання чоловіків й свого розуму не мають .
Є в США одна професор - Вафа Султан , що до 16 років жила в Сирії . Вона в 100 разів крайще знає іслам й перспективи ісламізації будь якої країни .
Її експертна думка -- у ісламізації нема жодної перспективи для розвитку . Успіхи й навіть в технічній галузі можливі локальні й тимчасові . Поки не виросте одне , два поколінь фанатиків , яки будуть щиро вірити в те , що підручник по фізиці - сатанинське утворення . Біологія це розбещення . Палеонтологія -- суперечить Корану . Й це тільки початок повної деградації .

Коли Кемаль Ататюрк забороняв навіть одяг традиційний хіба він бажав війни з властним народом ? Але ж він розумів , що без мінімізації кількості віруючих (тобто тотальної секуляризації) неможливий розвиток .

До речі , й зараз Ердоган спирається не на секулярну еліту , а на диких жителів аулів й дрібних містечок . В нормальних державах це не так жахливо . Бо осіта сама доходить до усіх закутків . Але религійний догмат ставить блок на будь яку думку , що протиречить догмам тисячирічної (або двохтисятирічної) давнини .
Будь яка релігія , будь який фанатизм унеможливлює так зване критичне мислення . А іслам це робить в кубі , бо в ісламі ніколи не було реформації . Ніколи не було якихось помітних течіїв щось змінити в Корані або поддати сумнів канонічність життя й вчинкив Мухамада .
А в канонічністі як раз й криється дуапізм іслама - ядерна бомба завдяки якої жоден добрий й людяний правовірний не зможе довести , що терорізм якесь порушення Корану . Кожен тероріст може знайти в Корані й у вчинках Пророку дії або заклики , схожі на дії й заклики терористів . Так само як добряк й гуманіст знайде там в Медінському періоді життя мирні , толерантні вчинки й добрі справи !
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10.02.2021 08:57 Ответить
Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 794
Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 1463 . Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 6075
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10.02.2021 08:38 Ответить
Не так. Те що тут намальовано- хотілки делегації УНР на паризькій мирній конференції 1919 р. І є етнічною мапою а не політичною. Патріотизм на міфах не створиш.
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10.02.2021 09:37 Ответить
из видео понял только, что не надо отказываться от своих тюркских корней...в принципе поддерживаю...
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10.02.2021 07:13 Ответить
Вони об'єктивно є. І нікуди від цього не дінешся. Татари крали наших дівок, козаки татарських.
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10.02.2021 13:13 Ответить
Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине" - Цензор.НЕТ 3455
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10.02.2021 07:19 Ответить
Особисто мені більше до вподоби "Доброго ранку".
Читав десь мовне дослідження: "Добрий день" ("добридень"), "Добрий вечір" ("добривечір"), але "Доброго ранку".
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10.02.2021 19:37 Ответить
Стільки Україн: Ханська, Царська, Королівська, Цісарська, Імператорська, Радянська, Межигірська, Зеленська... Тільки до постання нормальної української досі не дійшло ))
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10.02.2021 07:19 Ответить
Заменив наглую ложь полуправдой - получаем раскол в мозгах.
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10.02.2021 09:02 Ответить
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До "Властелина колец" чуть-чуть не дотягивает )
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10.02.2021 09:09 Ответить
почему ? даже Горлум свой имеется . на Банковой сидит видосики про свою прелесть снимает
правда вещание трех башен Саурона запретили . но еще осталось две башни у Сарумана и у ... не знаю как Мураева назвать . а недавно один из назгулов в Раде " вставай страна огромная " пел
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10.02.2021 09:23 Ответить
ТБ канакли Мертвечука закрили по наказу з Кремля (бо Кремль їх і фінансував), закрив тому що прокремлівська пропаганда і без цих каналів добре почуває себе в Україні, є ще Інтер, Г + Г, ТРК Україна і багато іншого промосковського треша в Україні.
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10.02.2021 11:01 Ответить
от жалко шо медведчуковские каналы закрыли . они бы нарыли оченно авторитетного историка . ну например Киву . и он бы в прямом эфире опроверг эту бандеровскую пропаганду Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну" - Цензор.НЕТ 3086
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10.02.2021 09:18 Ответить
вот и турецкие скрепы нашлись)
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10.02.2021 10:08 Ответить
Гарна інформація, дуже шкода що в Україні немає уроків патриотизму у школах і діти України не знають чим Україна відрізняється від Мосоквщини, а в України богата істоіря - від скифів пращурів українців і Атіли Гунна який громив армії Рима і Константинополя і до ОУН УПА з Норильскими повстаннями у ГУЛАЗі Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну" - Цензор.НЕТ 9894
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10.02.2021 10:59 Ответить
Атіла - то кровожерний покидьок. Армія Рима якраз і поставила крапку в його жахливій діяльності. Давайте краще свій родовід вести від римлян! Мабуть, це буде простіще, ніж від скіфів ))) Тим більше, що римский форт колись розташовувався на місці Києва.
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10.02.2021 13:07 Ответить
Аітла це пращур українців, прохфесор ти сарбоновський )
В описі його життя є звичаї його народу такі ж як і в українців, а римлянє то пєд*расти які і написали історію на свою вигоду, і це у той час коли вони постійно програвали від нас, як західна імперія, так і Східна Римські імперії.
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10.02.2021 19:32 Ответить
Гунни якийсь час дійсно жили поряд з предками словьян. Можливо навіть, разом ходили в походи. Звідси і схожість деяких слів і звичаїв. Мадьяри теж вважають Атіллу своїм предком. І скоріш за все, у них більше підсттав для цього. Навіть якщо він наспраді був би нашим предком, то хизуватиця цим - було біи дивно. Алкоголік, серійний гвалтівник та негідник. Римляни добре йому накрутили хвоста на Каталуанських полях. Хизуватися Атіллою - те саме, що хизуватися Адольфом в предках.
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10.02.2021 21:56 Ответить
Х*р мад ярам - вони з явились в нинішній Угорщині в9 - 10 сторіччі, а походи Атілли були у 6 сторіччі і до речі - ЗВИЧАЇ НЕ ПЕРЕЙМАЮТЬСЯ З ПЛЕМЕНІ У ІНШЕ ПЛЕМ Я, в том і є їх відміність, звичай подавати хліб з сіллю був лише у пращурів українців, що і було зафіксовано у випадку з Атілой Гуном який вертався переможцем з військових походів. Славний і великий пращур українців.
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10.02.2021 23:13 Ответить
Ага... Я дивлюся, ти - такий самий "прохвесор"... Вчені до цих пір сперечаються, до якого саме народу віднести гуннів, а ти їх "одним помахом руки" вписав у "пращури українців". Був один уже такий "писака" - цілий роман написав, де вивів назву "гунни" від верхнього одягу гуцулів - "гуні"... Тобто, "гунни" це "людив гунях"... Ну, тоді білоруси - це "бульбаші", бо вони "бульбу їдять, а французи - "жабоїди"...
І з яких це пір у кочового народу були звичаї урочистого вітання хлібом і сіллю? Вони що, зернові культури сіяли з сідла, коли пасли скот? Китайці, що жили багато століть поряд з "хунну", такого звичаю не відмічали... Крім того, жито, пшениця, ячмінь, як вказують спеціалісти з ботаніки - вихідці з Малої Азії та Північної Африки. (Це теперішні Сірія, Ізраїль, Ліван, Єгипет). Щось там про гуннів не чули. А дари богам, у вигляді хліба і солі, підносили...
А щодо "постійно програвали нам римляни", то дозволю собі тобі нагадать - Рим починався з одного міста на Апенінському півострові, а розповсюдив свою владу до Рейну, Шотландії Кавказу (не кажучи вже про все Середземномор"я). Поки Рим добрався до наших земель, він, просто, надірвався... Точно так само, як надірвалася Московія, захоплюючи нові землі...
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11.02.2021 05:50 Ответить
Ага , прохфесор, зате там про скифів чули ))
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11.02.2021 17:48 Ответить
А в тебе є докази, що скіфи і слов"яни - одне й те саме? Доведи...
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11.02.2021 19:18 Ответить
Що тут доводити - це як ******* кацапи нащадки фіноугрів/ андрофанів які проживали на території ******** Московії. Тому і слов яни зі скифами одної крови.
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11.02.2021 23:48 Ответить
Фінно-угри існують до цих пір. Це і саами, і самі фінни, і естонці, і мадяри(угри), і удмурти, і чуваші, і ханти, і мансі.... Тому походження ******** "росіян", можна вирахувать генетично... Назви мені народ ******** "скіфської мовної групи", з яким можна було-б, порівнять генетично українців...
Нагадую тобі вислів експертів-криміналістів: "Правда не те, чого ми хочемо, а те, що ми змогли встановить..."...
"Привіт "прохфессурі"!!!
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12.02.2021 06:27 Ответить
Скіфська мовна група прохфесор це і є сім я слов янських мов, від України до Чехії.
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12.02.2021 16:04 Ответить
"Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑ̽ˈjɪnʲsʲkɑ̽ ˈmɔwɑ̽], історичні назви - ру́ська, руси́нська) - національна моваукраїнців. Належить до слов'янської групиіндоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Є державною мовою в Україні.українська мова відображає формування українців як етносу, що склався у VI-XVI століттях внаслідок інтеграції діалектів трьох слов'янських племен - полян, деревлян тасіверян за участі груп іраномовного татюркомовного степового населення...".

Де тут "скіфи", "балабол?!...
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12.02.2021 16:24 Ответить
"Україні.українська мова відображає формування українців як етносу, що склався у VI-XVI століттях внаслідок інтеграції діалектів трьох слов'янських племен - полян, деревлян тасіверян за участі груп іраномовного татюркомовного степового населення...".

Звиняй, а я не знав що ти тупий як валєнок як що вважаєш що українська мова з явилась лише 11 сторіччі, а до цього ії не було.
А ну раскажи була у 10 сторіччі англійська мова, німецька, іспанська ?
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12.02.2021 16:28 Ответить
От ти мене "тупим", вперто іменуєш... Але це стосується саме тебе... Українці та білоруси, до 17 століття іменували свою мову "руською", а не українською чи білоруською... Почитай історичні документи...
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12.02.2021 17:02 Ответить
Назва Україні це назва внутрішніх земель країни з центром у Киїіві, Київської Руси, України ще були у Залешанській землі, це назва ще часів Київської Руси. Руські це неточна назва наших пращурів, точніша - слов яни, є теорія що назва пішла від Прусії чи кольору голов норманів, бо українці частіше за все з чорним волоссям. А білоруські і українські книги називали у Московії литовськими тому що Київ головував в Великому Князівстві Литовському, тому були укази кацапських царів спалювати литовські церковні книги (українські, русинські)
А то що у українців не було пращурів до Київської Руси вчили кацапські історики і продовжують вчити.
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12.02.2021 23:17 Ответить
Все, "історик", ти мені уже "остох...в" своїми "казками"... У тебе рівень "нєдоросля" Фон Візіна, який історію вчив по розповідях "скотницы Хавроньи"...
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13.02.2021 03:58 Ответить
Залишаю фаната московської їсторії у спокої.
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13.02.2021 17:17 Ответить
Слава тобі, Господи... Хоч одним "проффессором" менше буде ...
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13.02.2021 17:40 Ответить
Вмирати зібрався? Ну покойся з миром...
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13.02.2021 17:47 Ответить
Та пішов ти в задницю, тріпло!!!...
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13.02.2021 18:21 Ответить
Оце і рівень історичної достовірності )
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13.02.2021 19:31 Ответить
Хто надривалвся? )))
Атіла Гунн робив неоднаразові походи на Рим і на Константипополь, мішіаючи з лайном римлян як західних так і східних, історію шановний хоч цитуйте - теж саме робили і князі стародавньої України - Руси, ходили на Константинополь, ото так.
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11.02.2021 17:53 Ответить
Щодо "походів на Константинополь" - дати, битви, будь ласка... І, додай імена князів, що керували цими походами... Я щось, у Льва Диякона, такого не читав... А от про похід Аскольда і Діра - читав... Тільки це було на два століття пізніше... Гунни Аттіли там і "поряд не стояли"... (Емоції збав, будь ласка.... Я тобі не "Святослав Сагайдачний", я на патріотичний вереск не реагую...).
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11.02.2021 19:23 Ответить
Google у поміч - це не таємниця перемоги Атіли Гунна над Римом і Константинополем, а от як Атіла став народним героєм Мад ярщини, це вже цікавіше..
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11.02.2021 23:45 Ответить
Коротше кажучи, тобі сказать нічого... Балабол...
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12.02.2021 02:29 Ответить
Балабол це ти судячи по всьому, пукани зриває на ровному місці, як що проти радянської історії щось пишешь Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну" - Цензор.НЕТ 5610
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12.02.2021 16:05 Ответить
Синок, перевір, спочатку, свій "пукан"... Бо я від тебе не чую фактів, а лише "високопафосне балабольство"... Ви тут що, согодні знайшли "кормушку", балаболи? Цілий табун набіг...Я поставив перед тобою конкретні питання, а ти лише "крутишся, як воша на гребінці", і ***********... І, будь ласка, підтягни граматику - "якщо" пишеться, українською, разом...
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12.02.2021 16:20 Ответить
Як що є бажання бути моїм коректором, то на здоров я, які факти, ти з дубу впав - про походи Гунна на Рим і його перемоги не знає тільки імбіцил і тупий...
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12.02.2021 16:23 Ответить
Я про Рим нічого не казав... Я задав питання стосовно Константинополя... Синок, я мене професійна пам"ять, і я нитку суперечки тримаю чепко... Не крути хвостом, відповідай на поставлені питання... (А, може, ти думаєш, що Рим і Константинополь - те саме? Тоді про що ми з тобою можем говорить? При Атіллі це вже були різні держави...). Так хто "тупий" та "імбіцил" (правильно "імбецил" : у мене мати - спеціаліст з "дефектології", все життя з ними пропрацювала...)
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12.02.2021 16:54 Ответить
Громив Атіла Гун Константинополь і його війська і це було файно, бо до скифів пращурів українців відношення мав, а до фіноугрів відношення не мав, тому слава військова у українців і їх пращурів була з часів Римської імперії і до Константинополя. раджу поцікавитись історичними трудами Бідлінського і інших українських вчених які докопались до правди про походження Атіли Гунна як пращура українців, до речі атіла співзвучен зі словом ГАТИТИ .
Кому подобається версія радянських істориків - на здоровля, мені цей радянських брехливий фуфел що українців ніколи не було до Київа і немає після Київської Руси і даром не потрібен.
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12.02.2021 23:44 Ответить
БІЛІНСЬКОГО
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12.02.2021 23:45 Ответить
Так-би відразу і сказав, що ти далі "БІДЛІНСЬКОГО" в історію не заходив... Знайшов "історика"... Ти мені, все-таки, назвеш дати і битви Атілли на території Східної Римської імперії, чи ні? А то тільльки "язиком теліпаєш, як собака - хвостом...". Атілла в 6 столітті жив. Саме в той час болгари колонізували її північно-західну окраїну - Балкани... Ану, назви мені "контакти" їх з гуннами? А їх нема... Бо гунни, щоб потрапить на Каталаунське поле, у Францію, пройшли північніше, через теперішню територію Угорщини... То як же вони могли до Константинополя добраться, якщо для цього треба було з болгарами воювать? Ти хоч трохи навчись логічно розмірковувать...
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13.02.2021 03:46 Ответить
А болгари тобі супер вояки чи як ) Вивчай історію, там написано як Атілла Гунн у свій похід збирав племена, ну то таке. фанату росйських істориків це безглуздо казати...
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13.02.2021 17:20 Ответить
"Бидлінського" читать?...
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13.02.2021 17:38 Ответить
Це твоя хфамілія?
Змінюй на кращу...
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13.02.2021 17:40 Ответить
Це все, на шо ти здатен? "Серонуть", і в кущі?... Саме з-за таких ідіотів-суперпатріотів", нас, українців, і зневажають...
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13.02.2021 18:24 Ответить
Такого фаната московської історії як ти тільки і залишається зневажати.
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13.02.2021 19:30 Ответить
Щодо "римського форту на місці Києва" - це ти "круто"... І, мабуть, римляни, поряд з "Траяновим валом", на Балканах, і "Змієві вали" збудували? От тільки проектуються вони, з півночі, на південь, проти Степу... Тобто, для оборони від кінноти кочівників... Римляни були кочовим плем"ям? Не швиди... Почекай, поки Маск добереться до Марса... Він там знайде залишки римського Колізею...
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11.02.2021 05:29 Ответить
Для мене римляне то тварі були, бо псували все до чого дотягувались, особливо писали історію на свою користь.
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11.02.2021 17:49 Ответить
"Тварі", не "тварі", а державу створили непогану... Тільки Єгипет і Китай можуть посперечаться і по часу існування, і по величині... А щодо того, "хто, що, писав", відповім словами експерта-криміналіста: "Правда не те, що ми хочемо почуть, а те, що ми можемо довести ...". Доводь протилежне - я не заперечую...
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11.02.2021 19:28 Ответить
Не державу, а імперію, а імперії гарними бути не можуть.. Ресублікой Рим пробув недовго.

А довести ми можемо те що московські історики спотворювали всю історію древньої України, до скифів і після, єврейство хазар і зв язок з Київом вже став легендою.
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11.02.2021 23:43 Ответить
А "імперія" - це один з видів держави...
"Імперія - «вид територіальної державної системи, всередині якої цілі народи чи нації (навіть якщо вони зберігають видимість територіальної чи іншої окремішності) вважаються панівними або підлеглими… Це взаємовідносини, за яких одна держава контролює ефективну політичну незалежність іншої. Це досягається силою, політичним співробітництвом, економічною, соціальною чи культурною залежністю»
Ти, я бачу, звик "словами кидаться", не розуміючи їх значення...
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12.02.2021 02:34 Ответить
Для тебе у мене новина - Римська імперія мало чим була краща за Московську імперію, дійде до тебе це колись чи ні, мабуть навряд чи. Навіть Британська імперія гарною моделлю держави не була, бо там де імперія, там утиски всього національного. Так хто з нас сумує по імперії, совдепівської також ?
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12.02.2021 16:09 Ответить
Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну" - Цензор.НЕТ 8102
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10.02.2021 11:19 Ответить
Плохо все сделано. Внешне непривлекательно, много говорящих голов, отсутствие анимации. На массовую аудиторию не рассчитано.
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10.02.2021 12:20 Ответить
Султан і хан - то вже не "прокляті бусурмани", а добрі хлопи! Он як. Цікаво. І це дуже резонує з нинішнім історичним моментом, коли турки і татари, знову наші союзники. Співпадіння? Не думаю!
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10.02.2021 13:01 Ответить
Вони всі по колу були: "прокляті бусурмани" - "кляті ляхи" - "прокляті жиди" - "кляті москалі" - "прокляті бусурмани" - ...
Багата в нас історія
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10.02.2021 18:15 Ответить
Он мог бы быть ханом Крымского ханства. Государственного образования, которое стало жертвой аннексии.
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10.02.2021 13:15 Ответить
до журналістів ЦЕНЗОРа
в українській мові нема комуно-московських слів на кшалт нацпамять, нацполіція, нацгвардія, нардеп, генпрокурор, держдеп, Мінюст, Міноборони, Мінінформація, Держгеокадастр (скарбничий земельний реєстр) і т.д. Жодна цивілізована країна не допускає таких дурнуватих словоскорочень в своїй мові!
НЕ ПАПЛЮЖТЕ УКРАЇНСЬКУ МОВУ!!!
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11.02.2021 09:47 Ответить
до кого ти звертаєся, ці бовдури, дурналісти і журнашлюхи сцензорські, статті сюди пишуть кацапською, а може взагалі на кацапії, у них ще губернатори є в Україні, а потім перекладають машинним перекладом на українську, а ти кажеш не паплюжте.
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11.02.2021 19:55 Ответить
 
 