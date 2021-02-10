Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Одессе в рамках проекта "Украинский юг" презентовали пятый, заключительный, ролик из цикла краеведческих лекций, которые рассказывают историю образования Ханской Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского института нацпамяти (УИНП), на этот раз вниманию общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины.
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Достаточно сказать, что на территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским населением. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска Российской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз отменяет исторический миф о землях, которые принадлежали Российской империи.
"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан, - рассказывает начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк. - Но исследования, которые провели наши ученые, в очередной раз подтвердили существование украинского наследия на юге нашей страны".
Инициатором и координатором информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского и Южноукраинского педагогического университетов Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.
Пожалуйста, подождите...
Можете порівняти з капранівським випуском (7 місяців тому) :Таємниця Ханської України
Про Муромця теж є до Капранових претензії...
У кожного - своя "ніша" знань. У мене на полиці, поряд, стоять дві книги - "Біблія", і "Біблія для дітей". Суть їх однакова. А тексти написані "різними мовами". Перша - для "дорослих", друга адаптована для дітей... "Випуск" Капранових - та сама "адаптована" версія, розрахована на непідготовлену, в історичному аспекті, аудиторію...
Втім,кожен може порівняти сюжет "відповідаючих за базар авторитетів" ,де розказується про побут і місця розселення українців в Ханській Україні,і капранівський випуск,де оповідають про виникнення утворення,розвиток і занепад цього утворення.
А Ніскинею (чи то в польських,чи в чеських джерелах) йменують князя Мала.Це з Вікіпедії.
Де ви брали дані про династію Ніскиничів ? Не в "інститутських",часом ?
В книжкових магазинах ця книга в розділі "фантастика і альтернативна історія".
(Я ще благородних ромів циганами називаю).
Оцей,простигосподи,Члєнов,який є для вас авторитетним джерелом,ніякий не історик,а журналіст,любитель давньоруської старовини,член географічного товариства ссср.
І набіса мені той Гербер ? Залиш собі.
Так і твій "дивакуватий єврей" - міг, поряд з науковою діяльністю, займаться журналістикою... Моя освіта - військова, юридична. Однак, я теж займаюсь журналістикою, публікуюсь у кількох всеукраїнських та одному міжнародному виданні. Досить, чи продовжувать?
Але якщо вам до вподоби користуватись творчистю Члєнова,Соловйова і Ключевського-будь ласка,вільна країна.
Требо розуміти контекст йще такий , що в середньовіччі не було національного питання , а мотивами були виключно релігійні й феодально-іерархічні . Це аспект дуже допоможе в розумінні , на якому грунті виниколо козацтво . Православвя - це перший фактор й другий - воля від будь якої феодальної залежності . Кров , етнічне походження , родовитість -- не мали значення . Й тільки з точки зору теорії верогідності можно припустити , що значна більшість козаків походили з русинів (протоукраїнців) , а меньшість з прийнявших православвя нащадків кипчаків (половців) . Розумово , в козаки приймали усіх сильних й вільних , хто мав бажання буди добрим воїном й христіянином ... Так й потрапив в фолькльор вже ********* українців такий канон національної красуні як "чорноброва й караока" . Бо кримські татари для українців не тільки давні сусіди , але й дальні родичі -- як певна частина національного етногенезу ...
Я навмистно привів 3 версії походження Мамая -- абсолютно контроверсивні одна до іншої .
Московська літопис - джерело 90% інформації про Мамая взагалом зразець середньовічної нісенитниці . Нерозуміння георафії , історичного контексту . Але ж його назвали ординським війсковоначальником , хоча за походження й географією він не мав право керувати навіть десятою частиною туменю . У литовців є багато світчень як Ольгерт (син Ольги до речі) заволодів Київом й жодної про Мамая . Не згадуєтся Мамай й в документах Ягайла , що панував в ВКЛР в часи битви яка була невідомо де й десь на полі куліков . Нема згадок про Мамая у венеціанців . В документах Улуса Джучи йще це можно пояснити - бо цей улун на Московії представляв чингизіт Дмитро й дійсно згадуєтся , що Дмитро воював з зовнішніми й унуртішніми ворогами улуса й був добрим васалом у хана Тахтомиша . Але важно с тих рядків зрозуміти , чи то маєтсся на увазі (унуртішні вороги) то московськи бояри , яки вбили частку родини Дмитра й він втік північь и саме тоді Тахтомиш захопив й спалив Москву й повернув свого васала Дмитра на князівсво .
Чи то якись узурпатор з Криму , як то стверджують кремлівськи історики . Нема згадок про Мамая й в візантійських хрониках . Є згадка у українському давньому фолькльорі . А крім того , в приватних архівах однієї литовсько-русинської роду Глінських . Причому саме тієї гілки яка драпанула у Московію : , який потім повністтю ліг під владу Московії . Й не просто , але пра-пра-пра .. унук нібито Мамая Василь Львовч став дідом Івана IV , а його донька Олена Васильовна Глинська - мамкою цього живодера . Як живодер відносився до історії , якщо він себе іменував не інкаше як царь Єрусалимський можно здогадуватися . Тому жоден поважний історик за межами Московії й її впливу не наважиться ніколи називати Мамая більшим ніж Ахілес й троянський кінь у Гомера . Хоча й Шліман таки відкопав Трою йще в 1856 ... Усе інше залишаєтся лише легендами , бо джерело одне й дуже наівне с точки зору науки (навіть 300 років тому не кажучи про ********) .
1. Петро - частково погоджуюся , це лише припущення , бо нема кількох незалежних артефактів . Так саме як те припущення , що так званна "шапка Мономаха" це "тюбетейка Узбек-хана подарованна родичу чингизіту -- Івану Каліті" . Припущення , але верогітність припущення на десять порядків висша за те , що ций мусульманський предмет має хоч якесь відношення до київського князя Володимира Мономаха , що жив на 250 років раніше за Каліту й Узбек-хана .
З Петром як й тюбетейкою (якщо нема прямих артефактів) требо дивитися на супутні . Тобто -- аналогічні приклади в історії з історично тими ж гравцями . Вбивство посла Александра Грібоїдова в Тегерані . Персидський шах відкупаєтся диамантами царю Миколі Першому . Й це б ніколи не стало б відомим (бодай царі дуже не любили подібні історії) якщо б більшовики не дуже призирлово відносились до Миколи Палкіна й дуже поважно до Петра Великого ... Й тому вони оприлюднили цей ганебний факт , коли великого поета проміняли на камінці . Але з Петром так співпало , що й татари соромилися того факту , бо якщо б хан був не такий жадібний , то б ніякий Потьомкін не зруйнував би ханство . Петра роздовали в щебень , така військова сила була у ханства . Й ханство розвалилось потім не тільки зовнє , але й з таких характерних прикладів , коли геополітику міняють на каменці .
До речі що до Польші -- теж саме зауваження . Навіть через 150 років після 3го розділу Пілсуцький а нічого не зрозмумів , не зробив а ніяких висновків, й продовжував гнобити українців . Продовжував вічне польске "шляхеньсьтво" , коли кожний 10 шляхтич , й кожний 15 ксьонз , а кому працювати , якщо усі хотять буть панами ?! Ніхто того Августа Понятовського силой не заганяв кунілінгус до А́нгальт-Це́рбстскої ! Гонта й Залізняк були , розумово, пішаками в грі Потоцьких , Понятовських й німецької шльондри . Цербська виявилася хитрішою за усіх шльондр світу . В результаті море крові , різанина , подавна більшість українців стала кріпаками (й на правобережжі - теж) , Речь Посполіта - нах , Кримське Ханство нах , Січь - зруйнованна ... Усе теперь - одна Московія !
Й вже в 21 столітті не бажаємо робити висновки й бачити , що руїна була не тільки через Московію , але й через некчемність , жадібність й манії властної величі певних свої лідерів .
Вже зараз мацьковскі холуї волають про зовнішнє управління , а холуї західних спекулянців ногу Кремля бачать будь де й щиро вірять мовляв єдиний шлях від кремлівської навали - це продати землю іноземним банкам за бецінь , тобто під заставу . Але питання до холуїв ***** -- якщо ви не зробили 99% судей хабарниками й їм би довіряли б хоча б 10% (а не 1% як зараз) , хіба б хтось нав"язував західних наглядачів будь де ?! Аналогічне питання мастурбаторам на тему , мовляв на заході одні друзі й всі без зиску бажають Україні тільки добра -- з якого дітсадочка ви це почули ?! Бо на заході подавна більшість добрих , порядних , щирих , людяних судей , копів , навіть політики . Що до банкірів навіть за просту більшість я промовчу . Жорстокість , хитрість -- це професійні якості банкірів й фінансистів ! Тикий собі елемент фахової деформації !
"Валентин наш, Саввич Пикуль -
Он большой оригинал:
На историю "напикал"
А Россию - "обосрал"..."
А Катерина, на час перебування Петра у Прутському поході, була, "де-юре", наділена правами керівника держави, і рішення про викуп приймалося за її згоди... Підніми історичні документи - там є "височайший указ" Петра, де сказано про це... А Шафіров, виконуючи обов"язки "міністра закордонних справ, входив до державної ради, яка, фактично, керувала державою на час відсутності Петра... (Не думай, що всі тут - недоумки, і лише ти - "д"Артаньян...).
Правда в Сирии
@true_syria_
·17 ч
Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую многие называют «теневым ЦРУ» опубликовала карту предположительного влияния Турции к 2050 году
Й що неможливо бути одночастно ********* вченим з геофізики чи то штучного інтелекту й щирим вірянином що вважає нібито Мухамад коли вступив в статєви стосунки з девятирічною Аішєю це нормально . Або вважати , що жінки природньо приреченні для того , що обслуговувати бажання чоловіків й свого розуму не мають .
Є в США одна професор - Вафа Султан , що до 16 років жила в Сирії . Вона в 100 разів крайще знає іслам й перспективи ісламізації будь якої країни .
Її експертна думка -- у ісламізації нема жодної перспективи для розвитку . Успіхи й навіть в технічній галузі можливі локальні й тимчасові . Поки не виросте одне , два поколінь фанатиків , яки будуть щиро вірити в те , що підручник по фізиці - сатанинське утворення . Біологія це розбещення . Палеонтологія -- суперечить Корану . Й це тільки початок повної деградації .
Коли Кемаль Ататюрк забороняв навіть одяг традиційний хіба він бажав війни з властним народом ? Але ж він розумів , що без мінімізації кількості віруючих (тобто тотальної секуляризації) неможливий розвиток .
До речі , й зараз Ердоган спирається не на секулярну еліту , а на диких жителів аулів й дрібних містечок . В нормальних державах це не так жахливо . Бо осіта сама доходить до усіх закутків . Але религійний догмат ставить блок на будь яку думку , що протиречить догмам тисячирічної (або двохтисятирічної) давнини .
Будь яка релігія , будь який фанатизм унеможливлює так зване критичне мислення . А іслам це робить в кубі , бо в ісламі ніколи не було реформації . Ніколи не було якихось помітних течіїв щось змінити в Корані або поддати сумнів канонічність життя й вчинкив Мухамада .
А в канонічністі як раз й криється дуапізм іслама - ядерна бомба завдяки якої жоден добрий й людяний правовірний не зможе довести , що терорізм якесь порушення Корану . Кожен тероріст може знайти в Корані й у вчинках Пророку дії або заклики , схожі на дії й заклики терористів . Так само як добряк й гуманіст знайде там в Медінському періоді життя мирні , толерантні вчинки й добрі справи !
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Читав десь мовне дослідження: "Добрий день" ("добридень"), "Добрий вечір" ("добривечір"), але "Доброго ранку".
правда вещание трех башен Саурона запретили . но еще осталось две башни у Сарумана и у ... не знаю как Мураева назвать . а недавно один из назгулов в Раде " вставай страна огромная " пел
В описі його життя є звичаї його народу такі ж як і в українців, а римлянє то пєд*расти які і написали історію на свою вигоду, і це у той час коли вони постійно програвали від нас, як західна імперія, так і Східна Римські імперії.
І з яких це пір у кочового народу були звичаї урочистого вітання хлібом і сіллю? Вони що, зернові культури сіяли з сідла, коли пасли скот? Китайці, що жили багато століть поряд з "хунну", такого звичаю не відмічали... Крім того, жито, пшениця, ячмінь, як вказують спеціалісти з ботаніки - вихідці з Малої Азії та Північної Африки. (Це теперішні Сірія, Ізраїль, Ліван, Єгипет). Щось там про гуннів не чули. А дари богам, у вигляді хліба і солі, підносили...
А щодо "постійно програвали нам римляни", то дозволю собі тобі нагадать - Рим починався з одного міста на Апенінському півострові, а розповсюдив свою владу до Рейну, Шотландії Кавказу (не кажучи вже про все Середземномор"я). Поки Рим добрався до наших земель, він, просто, надірвався... Точно так само, як надірвалася Московія, захоплюючи нові землі...
Нагадую тобі вислів експертів-криміналістів: "Правда не те, чого ми хочемо, а те, що ми змогли встановить..."...
"Привіт "прохфессурі"!!!
Де тут "скіфи", "балабол?!...
Звиняй, а я не знав що ти тупий як валєнок як що вважаєш що українська мова з явилась лише 11 сторіччі, а до цього ії не було.
А ну раскажи була у 10 сторіччі англійська мова, німецька, іспанська ?
А то що у українців не було пращурів до Київської Руси вчили кацапські історики і продовжують вчити.
Атіла Гунн робив неоднаразові походи на Рим і на Константипополь, мішіаючи з лайном римлян як західних так і східних, історію шановний хоч цитуйте - теж саме робили і князі стародавньої України - Руси, ходили на Константинополь, ото так.
Кому подобається версія радянських істориків - на здоровля, мені цей радянських брехливий фуфел що українців ніколи не було до Київа і немає після Київської Руси і даром не потрібен.
Змінюй на кращу...
А довести ми можемо те що московські історики спотворювали всю історію древньої України, до скифів і після, єврейство хазар і зв язок з Київом вже став легендою.
"Імперія - «вид територіальної державної системи, всередині якої цілі народи чи нації (навіть якщо вони зберігають видимість територіальної чи іншої окремішності) вважаються панівними або підлеглими… Це взаємовідносини, за яких одна держава контролює ефективну політичну незалежність іншої. Це досягається силою, політичним співробітництвом, економічною, соціальною чи культурною залежністю»
Ти, я бачу, звик "словами кидаться", не розуміючи їх значення...
Багата в нас історія
в українській мові нема комуно-московських слів на кшалт нацпамять, нацполіція, нацгвардія, нардеп, генпрокурор, держдеп, Мінюст, Міноборони, Мінінформація, Держгеокадастр (скарбничий земельний реєстр) і т.д. Жодна цивілізована країна не допускає таких дурнуватих словоскорочень в своїй мові!
НЕ ПАПЛЮЖТЕ УКРАЇНСЬКУ МОВУ!!!