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Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "Наш", рассказал о том, как проиграл куму Путина Виктору Медведчуку борьбу за влияние на пророссийские силы в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с объяснениями Мураева опубликовал журналист Денис Казанский.

"После того, как на каналы Медведчука были наложены санкции, соратники из пророссийского лагеря кинулись… нет, не поддерживать Медведчука. А радостно пинать его вслед за Зеленским. Например, Евгений Мураев в эфире своего телеканала "Наш" по такому случаю вспомнил, как Медведчук с Рабиновичем отжали у него партию "За життя". Мураев заявил, что с самого начала был против сотрудничества с Медведчуком в какой-либо форме, но Рабинович фактически сфальсифицировал устав партии, и Мураева из нее просто выбросили. А после этого Медведчук, пользуясь своими связями с Путиным, уговорил своего кума ввести против Мураева санкции, и все активы и счета последнего в России были заморожены. Это лишило Мураева возможности финансировать собственный политический проект. По сути Мураев открыто назвал Медведчука и Рабиновича рейдерами и мошенниками, и признал, что Путин помогает Медведчуку расправляться со своими политическими оппонентами. Также из слов Мураева выходит, что и его собственная политическая карьера была возможна лишь благодаря деньгам из РФ (которые Медведчук в итоге заморозил)", -  пишет Казанский в коментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владелец телеканала "Наш" Мураев защитил "Л/ДНР": Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+65
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 140
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10.02.2021 10:25
+34
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 3556
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10.02.2021 10:27
+25
Как ловко Байден вбил клин в, как казалось, стройные ряды кремлевских агитаторов. Оказалось, достаточно припугнуть всего лишь одного х#@вого пианиста...
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10.02.2021 10:29
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обиженный на медведчука мураев стал центристом-
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10.02.2021 10:25 Ответить
Удаваним.
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10.02.2021 10:38 Ответить
центровим питарасом!
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10.02.2021 12:08 Ответить
Петирасды они там все. Мало того, все дерьмо, которое лилось с четырёх КГБистских каналов сейчас потекло с одного, Мураевского. С утра и до вечера там одна риторика МЫ, ОНИ, ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОХ. Наняли каких то *********,те пришли к ним под канал заплатили им, и льют на них дерьмо. В какой сртане такое возможно?
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10.02.2021 17:57 Ответить
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 140
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10.02.2021 10:25 Ответить
Явка з повинною??
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10.02.2021 10:25 Ответить
Угу, явно болтнул лишнего. Теперь буду искать кацапский след в финансировании ОПЗЖ.
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10.02.2021 10:33 Ответить
А що там шукати? Як каже моя мама,в любому місці вдома нагинайся, там робота знайдеться.
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10.02.2021 10:49 Ответить
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 3556
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10.02.2021 10:27 Ответить
Как ловко Байден вбил клин в, как казалось, стройные ряды кремлевских агитаторов. Оказалось, достаточно припугнуть всего лишь одного х#@вого пианиста...
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10.02.2021 10:29 Ответить
не треба недооцінювати тих потвор.
Їх головний - ***** кремлівське, тому зараз почнуть вигадувати нові схеми по дестабілізації ситуації в країні
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10.02.2021 10:31 Ответить
Там уже полным ходом идет операция "преемник", по замене х-йла на небудетброд. Прроблема не в персональном х-йле, а коллективном.
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10.02.2021 10:32 Ответить
у них там давно междуособная борьба бойко, левочкин, фирташ против рабиновича и медведчука, мураев против их всех
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10.02.2021 10:34 Ответить
лохтората на всех не хватает...
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10.02.2021 10:47 Ответить
а как Шуфрич закивал когда за 5млн. своих душ Мураев сказал?)))
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10.02.2021 12:13 Ответить
Наблюдаю полный застой в украинском политикуме. Шуфричу давно не чистили рыло Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 21:51 Ответить
😂
зєВьісєр москаля...))
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10.02.2021 10:30 Ответить
Ти ба яка ************* курва. Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 2555
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10.02.2021 10:30 Ответить
Берлин предлагал администрации Трампа поддержку в миллиард евро за отказ от использования санкций.
Немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей (Environmental Action Germany (DUH)), заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом пишет Радио Свобода Европа.
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10.02.2021 10:31 Ответить
Трамп может бабло и взял бы, но санкции против СП-2 ввел американский конгресс и только конгресс может их отменить.
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10.02.2021 10:43 Ответить
жаба и гадюка
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10.02.2021 10:32 Ответить
Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 8970
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10.02.2021 10:33 Ответить
Я так зрозумів він спочатку каже пида... а потім раси. Але що за слово? )))
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10.02.2021 10:36 Ответить
Він просто правильно вимовляє слово Наш. Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 1050
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10.02.2021 10:41 Ответить
Комаров из масок еще тот ватный сепарок
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10.02.2021 16:21 Ответить
Проаналізуйте монолог. Все я да я, я і влада. А де народ ? Де Україна, де її конкурентоспроможність з іншими країнами, де проблема подолання бідності і створення робочих місць ? Ось на цьому і закінчується вся українська політика, особисті інтереси вищі за національні.
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10.02.2021 10:35 Ответить
мураєв - ідійот, пройдисвіт рабінович уже працює над тим як віджати для мертвечука канал "наш".
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10.02.2021 10:36 Ответить
Тоже помойку эту надо прикрывать. Пусть валят в московию и свою херню вещают ватникам.
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10.02.2021 10:38 Ответить
Че там бороться.
Медведчук борется против любой украинской власти, в последнее время - в лице бубочки.
Бубочка его и закрыл.
Мураев борется персонально против Порошенко.
Бубочка его оставил.
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10.02.2021 10:39 Ответить
Ну тогда все понятно. Эти все мансы с каналами - чтобы задавить Медведчука-конкурента в конкуренции за финансирование Россией. Вот и причина найдена - все из-за российских денег.
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10.02.2021 10:40 Ответить
Глупо полагать, что антиукраинские силы монолитны. Среди них есть несколько крупных центров притяжения, которые борются за умы ватного электората. Да и сама вата так же неоднородна. Есть ортодоксальная, едрёная вата, которая мечтает о полном упразднении украинской государственности, а есть вата лайт-версии, которая просто хочет чуть менее украинскую Украину.)) Медведчуку удалось откусить львиную долю этого пирога. Мураев закономерно сердиццо.))
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10.02.2021 10:41 Ответить
Хай зригаються один на одного жовчю та перегризуть горлянки, колоради кляті.
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10.02.2021 10:42 Ответить
муратов мужньо боровся за право припасти губами до сісі путєна
жалісна історія...
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10.02.2021 10:46 Ответить
"Оценітє красоту ігри. Развєлі как катят"
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10.02.2021 10:47 Ответить
Ылітні бюджетники з ОЗГ баклановського СБУ продовжує колупатися у носі.. - замовлення і траншу від кремля на "Нашого" Мураєва не було..
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10.02.2021 10:50 Ответить
вот же сцуки... их нельзя вешать... их нужно арестовать, довести до суда и приговорить к смертной казни...
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10.02.2021 10:55 Ответить
Черв'яки починають гризти один одного. Це добре...Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 8914
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10.02.2021 11:03 Ответить
Гнили , яких потрібно терміново давити заради майбутнього вже наших дітей.
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10.02.2021 11:05 Ответить
это видео подходит как чистосердечное признание Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 871
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10.02.2021 11:06 Ответить
Зачем Медведчуку какое то финансирование?
Он олигарх-миллиардер.
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10.02.2021 11:06 Ответить
А він не плутає свою вовну з дежавною.
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10.02.2021 12:17 Ответить
Два дерьма борятся между собою, чтобы доказать свою преданность кремлевскому сверхдерьму, и показать ему кто из них самый дерьмовый в Украине..
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10.02.2021 11:14 Ответить
..вообще когда Рабинович возглавляет пророссийские силы в Украине это уже анекдот Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 9899
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10.02.2021 11:18 Ответить
ага...
Шо-то мутит, гад Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 744
в Украине сплошные рабиновичи
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10.02.2021 11:30 Ответить
Це коли йдеться про притомного Рабіновича, а не ведмедчукового.
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10.02.2021 12:04 Ответить
слезы мешают мне гаварить
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10.02.2021 11:23 Ответить
А Нестор - просто красссава! Сидит и поддакивает Жене, а ведь Нестор - активный "штык" именно "кума"!
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10.02.2021 11:26 Ответить
еврей рабинович швыранул кацапа мураева.
Ну, что ж...
Так и должно быть Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 6221
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10.02.2021 11:28 Ответить
Шуфрич злой сидит. Давно его в Одессе никто не бил.
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10.02.2021 11:32 Ответить
Ти ба, як вирулює..
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10.02.2021 11:43 Ответить
Главное-вовремя переобуться. Обезкровливать их надо,а кровь их - деньги. Вот за это я Порошенко и считаю барыгой. Он был,есть и будет только барыгой.
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10.02.2021 11:50 Ответить
Не забуваймо, що Мураєв - союзник рижої мразі і його "опоблоку". Короче: ще та шайка-лейка колишніх ригів.
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10.02.2021 11:51 Ответить
І що? Тепер нам усім тре' хором пожаліти бєдного-ніщасного-почті-сіроту мурляєва? Спробую.
Сльози заливають мою клавіатуру і заважають висловити свою стурбованість і глибоке занепокоєння.
Во!
Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 3314
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10.02.2021 12:01 Ответить
Закрытие только медведчуковских каналов свидетельствует о том, что нет никакой борьбы против коллаборации и предательства. Это личная обидка зеленого скомороха. Нет системности, нет стержня, нет ничего, что могло бы указывать на борьбу государства против рашистской чумы.
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10.02.2021 12:16 Ответить
Як українська земля цю гидоту носить? Повбивала би! Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:17 Ответить
Редкостный мерзавец.
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10.02.2021 12:20 Ответить
Сепары с малоросами рвут друг дружке волосы на жопе - это хорошо!

Чтобы зарево от полыхающих ватных срак засияло еще ярче надо сделать следующее:

1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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10.02.2021 12:23 Ответить
Треба щоб Бубочка заборонив РПЦ і її філіали в Україні.
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10.02.2021 15:17 Ответить
що, медальку треба від квартального піаніста бо так боровся, ЩО ТРОХИ НЕ ВСРАВСЯ7
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10.02.2021 12:29 Ответить
Йому ще повезло, боротьба за кремлівські ресурси дуже жорстока і Калашніков з Бузиною тому свідки. То ж, Мураєв має радіти що, обійшлося тільки втратою грошей, а могли щей сакральною жертвою призначити.
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10.02.2021 12:47 Ответить
Время покажет або ще не ранок Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 3714
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11.02.2021 08:59 Ответить
Годами в Украине работают кремлевские агенты, между ними даже происходит конкуренция "кто лучше предаст", порядка 20% избирателей хотят прихода Мордора к себе в дом, меняющиеся у "кормушки власти" персонажи продолжают плодотворно сотрудничать с олигархами, которые в свою очередь также не прочь от сотрудничества с бензоколонкой-террористом .... когда уже эта планета налетит на Небесную Ось ?
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10.02.2021 13:01 Ответить
СБУ, включайте мізки, негайно ініціюйте закон про агентів країни-агресора азіопської паРаші.

Найменша підозра про фінансову чи інформаційну підтримку з паРаші - тавро запроданця та ворога України "агент країни-агресора".
Це все ще до всякого рішення суду,за інформацією від СБУ,за фактами фінансування з масквабаду, від гебні чи кремляді...
І нехай тільки попробують виходити в ефір без тавра на пів-екрану "ЗАПРОДАНЕЦЬ. АГЕНТ паРаші."
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10.02.2021 13:09 Ответить
Не вижу разницы между кумом ***** и этим выродком. Обое рябое. В чем разница между кремлядем и ватником?
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10.02.2021 15:33 Ответить
Мураєв , як і Мертвечук- сепари , бо заперечують факти агресії РФ проти України.
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10.02.2021 16:58 Ответить
Ця боротьба Мураєва, Рабиновича і Медведчука не що інше, як боротьба трьох гомосеков в душовій.
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10.02.2021 17:15 Ответить
Пора СБУ братись за цього сєпара мураєва, який хитає Україну!
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10.02.2021 18:40 Ответить
Значит вся антиукраинская мразь кормится из рук Путина, т.е. их деятельность финансируется агрессором РФ и без этих денег они никто. Вопрос другой: почему же тогда у них еще есть телеканалы и места "народных депутатов" в ВР?
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10.02.2021 18:47 Ответить
Забегало *******, защебетало, заскулило убогое---жареным крепко запахло! Усрался сучёк? Толпа не зря приходила в контору скотскую. Умняка корчит, с понтом центриста-ананиста! Раньше надо было, сразу с апреля 19г. Может бы и дали охранную грамоту, индульгенцию бы отлистали. А так хотелось чтоб первым закрыли!
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10.02.2021 18:53 Ответить
ЖИВЕ БІЛОРУСЬ, СЛАВА УКРАЇНІ.
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10.02.2021 19:20 Ответить
Так риторика канала "НАШ" точь в точь как у Медведчуковских каналов.
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10.02.2021 19:22 Ответить
бо вони однакові.
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10.02.2021 20:42 Ответить
В цього покидька забрали гроші, тому він пішов в політику ніби для захисту людей . Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 4859
От чеше язиком .
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10.02.2021 20:42 Ответить
всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод... Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 7779 нужно быстро и однозначно, пожизненно запретить ВСЕ прорашистские информационные помойки, включая НАШ, ИНТЕР, все прорашистские интернет-Аналы, иначе потомки нам малодушия никогда не простят...
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10.02.2021 21:10 Ответить
ой к и з д и т!!! такая же прорашисткая гнида как все зажопа!!!
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10.02.2021 22:44 Ответить
а какие расценки у киллеров на утилизацию рашистского лайна --- или может борулька упадет на голову этой ********** мрази
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11.02.2021 06:48 Ответить
Боротьба мураєва і мертвечука.
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11.02.2021 09:07 Ответить
 
 