Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "Наш", рассказал о том, как проиграл куму Путина Виктору Медведчуку борьбу за влияние на пророссийские силы в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с объяснениями Мураева опубликовал журналист Денис Казанский.
"После того, как на каналы Медведчука были наложены санкции, соратники из пророссийского лагеря кинулись… нет, не поддерживать Медведчука. А радостно пинать его вслед за Зеленским. Например, Евгений Мураев в эфире своего телеканала "Наш" по такому случаю вспомнил, как Медведчук с Рабиновичем отжали у него партию "За життя". Мураев заявил, что с самого начала был против сотрудничества с Медведчуком в какой-либо форме, но Рабинович фактически сфальсифицировал устав партии, и Мураева из нее просто выбросили. А после этого Медведчук, пользуясь своими связями с Путиным, уговорил своего кума ввести против Мураева санкции, и все активы и счета последнего в России были заморожены. Это лишило Мураева возможности финансировать собственный политический проект. По сути Мураев открыто назвал Медведчука и Рабиновича рейдерами и мошенниками, и признал, что Путин помогает Медведчуку расправляться со своими политическими оппонентами. Также из слов Мураева выходит, что и его собственная политическая карьера была возможна лишь благодаря деньгам из РФ (которые Медведчук в итоге заморозил)", - пишет Казанский в коментарии к видео.
Пожалуйста, подождите...
Їх головний - ***** кремлівське, тому зараз почнуть вигадувати нові схеми по дестабілізації ситуації в країні
зєВьісєр москаля...))
Немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей (Environmental Action Germany (DUH)), заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом пишет Радио Свобода Европа.
Медведчук борется против любой украинской власти, в последнее время - в лице бубочки.
Бубочка его и закрыл.
Мураев борется персонально против Порошенко.
Бубочка его оставил.
жалісна історія...
Он олигарх-миллиардер.
Шо-то мутит, гад
в Украине сплошные рабиновичи
Ну, что ж...
Так и должно быть
Сльози заливають мою клавіатуру і заважають висловити свою стурбованість і глибоке занепокоєння.
Во!
Чтобы зарево от полыхающих ватных срак засияло еще ярче надо сделать следующее:
1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
Найменша підозра про фінансову чи інформаційну підтримку з паРаші - тавро запроданця та ворога України "агент країни-агресора".
Це все ще до всякого рішення суду,за інформацією від СБУ,за фактами фінансування з масквабаду, від гебні чи кремляді...
І нехай тільки попробують виходити в ефір без тавра на пів-екрану "ЗАПРОДАНЕЦЬ. АГЕНТ паРаші."
От чеше язиком .