Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга". ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан напомнил политикам о лопата-челендже, запущенном Владимиром Зеленским в январе 2019 года во время избирательной кампании.

Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя нынешний снежный коллапс, передает Цензор.НЕТ.

"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - напомнил Богдан о "лопата-челендже".

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В январе 2019 года во время избирательной кампании Владимир Зеленский запустил "лопата-челендж". Зеленский призвал людей самостоятельно почистить страну от снега. Он разместил в соцсети 30-секундное видео, где он вместе со своей командой взял в руки лопату и расчищал от снега проезд возле своего штаба в центре Киева. Мол, пока кандидаты в президенты завтракают в заснеженном Давосе, в Украине тоже есть что делать. Зеленский назвал это "Лопата-челлендж" и призвал людей самостоятельно почистить страну.

"Справимся без них. Почистим страну. Начнем со снега. ... Выходите на улицы, почистим страну, ребята", - призывал тогда Зеленский.

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Напомним, из-за снегопадов в различных регионах Украины, в том числе в Киеве, последние три дня происходит снежный колапс.