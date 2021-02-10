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Зеленский (16483) снегопад (787) Богдан Андрей (384)

Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан напомнил политикам о лопата-челендже, запущенном Владимиром Зеленским в январе 2019 года во время избирательной кампании.

Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя нынешний снежный коллапс, передает Цензор.НЕТ.

"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - напомнил Богдан о "лопата-челендже".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снегопады, метели, гололедица и морозы до -20°С: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

В январе 2019 года во время избирательной кампании Владимир Зеленский запустил "лопата-челендж". Зеленский призвал людей самостоятельно почистить страну от снега. Он разместил в соцсети 30-секундное видео, где он вместе со своей командой взял в руки лопату и расчищал от снега проезд возле своего штаба в центре Киева. Мол, пока кандидаты в президенты завтракают в заснеженном Давосе, в Украине тоже есть что делать. Зеленский назвал это "Лопата-челлендж" и призвал людей самостоятельно почистить страну.

"Справимся без них. Почистим страну. Начнем со снега. ... Выходите на улицы, почистим страну, ребята", - призывал тогда Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, из-за снегопадов в различных регионах Украины, в том числе в Киеве, последние три дня происходит снежный колапс.

Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: +5% рейтинга 01
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Топ комментарии
+46
Троллинг 80 уровня. Вот что значит отверженная .....
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10.02.2021 10:43
+39
зеля такой молодой на видео, не откормленый еще такой, харя мелкая Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 4672 Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 6084
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10.02.2021 10:46
+38
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 949
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10.02.2021 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Троллинг 80 уровня. Вот что значит отверженная .....
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10.02.2021 10:43 Ответить
зеля такой молодой на видео, не откормленый еще такой, харя мелкая Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 4672 Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 6084
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10.02.2021 10:46 Ответить
Еще не так сильно наркоту зажирал, бомбист.
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10.02.2021 10:57 Ответить
пілять, тепер доведеться сидіти вдома і не чіпати лопату, бо пристойні люди подумають, що зебіл
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10.02.2021 11:43 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 9548
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10.02.2021 11:26 Ответить
...зеля такой молодой и синий лопат фпереди!
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10.02.2021 11:29 Ответить
брошенка истерит
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10.02.2021 10:44 Ответить
Ну, скажем членограю до Богдана как до Киева рачки
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10.02.2021 12:44 Ответить
в сортах богданов не разбираюсь
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10.02.2021 13:26 Ответить
30 сек покидали снег на видео и пошли бухать хенеси с лобстерами)))
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10.02.2021 10:45 Ответить
ага, всегда удивлялся что на эту ересь ведутся люди) на камеру можно что угодно сделать, тем более в ролике на 30 сек) но как оказалось в первом туре каждый третий поверил что Зеля таки убрал с друзьями всю улицу и остальное по списку)
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10.02.2021 10:49 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 949
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10.02.2021 10:58 Ответить
в последнее время как то не впечатляюсь уже этому идитизму... и все больше убеждаюсь в том что нельзя давать право голоса всем подряд, пока не сдадут тест на айкью....бо средства масовой дезинформации за год способны из человека сделать неадекватную крупнорогатую скотину, которой лишь бы чуть чуть в корыто насыпали и сильно не били
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10.02.2021 11:05 Ответить
ОН БЫЛ ПРАВ!
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 8825
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10.02.2021 11:28 Ответить
Я всегда говорил, что голосовать должны иметь право только те, кто платит государству налогов больше, чем получает обратно от него. Т.е. только те, кто за свой счет содержит эту страну. Тогда и такого идиотизма бы не было.
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10.02.2021 11:42 Ответить
это как минимум!
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10.02.2021 12:03 Ответить
но в данном случае проффесор не далеко ушел от гопника ибо повелся на 4 тысчи баксов и проголосовал за зелю)))
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 3338
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10.02.2021 13:13 Ответить
Неизлечимо больны и профессор,и гопарь,и,что самое печальное,73% населения/не путать с НАРОДОМ !!! / нашей страны....
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10.02.2021 16:27 Ответить
Хоть Богдан-чмо ещё то,но хорошо ткнул Шмаркле.Плюсую
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10.02.2021 10:45 Ответить
вы должны понимать, что Богдан ещё большее чмо, чем Зеленский.. и единственное что Богдан заслуживает, это осиновый кол в грудину.. а вот фоточку Богдана с кладбища можно залайкать до уровня "топ-коммента"..
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10.02.2021 11:15 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 6718
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10.02.2021 12:02 Ответить
Первая схема!
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10.02.2021 10:45 Ответить
" Я не злоПАМЯТНЫЙ.. я все записываю". ( шутка) Ну а шо.., шо было то было, не из пальца высосано) Слугам сразу после съезда на субботник как в старые времена при "Ильиче".
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10.02.2021 10:47 Ответить
Щоб хто не писав.
Але день з лопатою своє б дав...
Про те кому це потрібно? На який х... кому тепер той рейтинг?) Рейтинг вмер. І відповідно бігати з лопатою не потрібно.
Тут аби електроенергію до 7 гривень за кіловат не підняли.
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10.02.2021 10:47 Ответить
вам поднимут) обязательно поднимут)
бо вам впарить можно что угодно по телеку)
бо вам сложно вьехать что очисткой улиц занимаются мэры, а не кандидаты в президенты в полуминутной ролике)
бо вы, ****, верите в "Але день з лопатою своє б дав..." что б дал день с лопатой президенту? тебе нужен самый дорогой в мире уборщик улиц?
с хера ли не поднимать вам тарифы? вам наобещали золотые горы с тарифами около нуля, бо вам обьяснили что вы зубожылые.... после этого вам только тарифы на воду уже 3 раза поднимали, теперь и остальные тарифы...бо на вас имбицилов верящих в волшебника и простого чесного парня не грех и посцать прямо с балкона Банковой... потому что после того как вас обосцать можно спокойно запилить видосик и обьяснить что это не президент обосцал пришедших людей, а окропил святой водицей и пустить это по всем каналам олигархов....знаешь что самое смешное будет? это когда твой сосед посмотрев это по тэлэку начнет тебе доказывать что тебя не обосцали, а освятили...ржака, да?)
и пока вы не поймете, что важны не высокие тарифы а высокий доход... не возможность поумолять власть, а требовать свое согласно законов то так и будете стадом инфантильных имбицилов, которыми каждый новый зеленский будет вертеть как дешевой телкой на трассе за 50грн...
накипело просто немного... обращение не лично к вам, а к таким как вы, увы и ах...
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10.02.2021 11:01 Ответить
Супер, так их этих 73% дебилоидов! Из-за них страна в ж**е, еще лет 10 выхаркивать будем. Я не ярая порохоботка, но выбрать между КВНщиком с почти липовым образованием и профессиональным политиком ( образование не липовое)- КВНщика это нонсенс.
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10.02.2021 11:58 Ответить
их меньше, но не на много...что обидно все равно...
просто мне уже пригорает от этого треша, пригорает что далеко не каждый второй почему то связывает свой выбор правительства страны со своим кошельком по итогу, пригорает от святой веры в ленинское "каждая кухарка может управлять государством"... пригорает от того что далеко даже не каждый второй не задумывался почему весной 2019 все телеканалы дружно топили за любого лишь бы не Петро (даже путин)... пригорало и оттого что почти никому не было интересно кому эти каналы принадлежат и почему весь олигархат так сплоченно против действующего президента и ртами своих говорящих голов обещает таки побороть олигархат, хаха!
ну и да... выбрать шоумена, даже известного в главнокомандующие во время оборонительной войны против свихнувшегося старика с ядерной дубиной это млять победа! еще никто не пробовал заготовленными заранее шуточками выиграть войну на востоке против орков и внутри страны против всем извесных кровосисей...
и тут не надо быть порохоботом что б вьехать что если олигархат и путинские шлюхи топят против то голосовать надо "за" ибо не от хорошей жизни они топят против...а они зло... вроде как...
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10.02.2021 12:40 Ответить
я не такая, я жду трамвая.
вибирати між мародерам і квнщиком.
Я вибрав квнщика, і це мій вибір, а мародера підтримують менше ніж зажоп і медведчука. Ви подумайте, як же ж цей мародер дістав народ, що і через два роки при владі Зеленського, у Порошенка менший рейтинг чим у медведчукової банди.
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10.02.2021 12:59 Ответить
Ты выбирал между патриотом и клоуном, между Главнокомандуюшим и уклонистом, между крупным промышленником и средним шоуменом.
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10.02.2021 14:49 Ответить
Я вибирав між олігархом і примарною можливістю змін.
Демократія - демос кратос воля народу.
Народ свій вибір зробив.
Мені особисто, стало краще. Тому я впевнений мій вибір правильний.
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10.02.2021 15:14 Ответить
яка можливість змін, коли за спиною бубочки всі адеквтані люди знали хто стоїть? і там за тією спиною не тільки один Беня був. а й інші наші олігархи також. та й не тільки наші олігархи. там і із-за поребрика навіть сліди прослідковувались в оточенні бубочки. одна таємна сходка в Омані чого варта була...
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10.02.2021 16:07 Ответить
Тоді бери лопату і йди чистить сніг...
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10.02.2021 16:24 Ответить
Для чого?
У мене в місті все міська рада почистила.
У вас не так?
ДумайТе
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10.02.2021 16:40 Ответить
Та я ж, і думаю... Думаю, з якої помийниці тебе витягли, "свіженького", що ти так "строчить" азартно почав? Не надірвися...
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10.02.2021 17:05 Ответить
Ми з вами знайомі?
Чи за роки 'строчіння' тут на сайті, культура зникає як така.
Азартно? Я тут один день на рік.
А ви тут працюєте і живете.
Вікно відкрийте, сніг на вулиці. Дітей на санки звозіть.
Киснем вдихніть, замість газу пукального.
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10.02.2021 17:11 Ответить
То тобі "газ пукальний", підходить пазухою...
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10.02.2021 17:13 Ответить
Діду. Вспокійтеся.таблетку під язик візьміть валідолу.
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10.02.2021 17:15 Ответить
Кацапе! Гугл-перекладач поправ... "Лахта" визирає...
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10.02.2021 17:30 Ответить
Діду у вас "грамафон" зламався і платівка заїла
Підлога світу уже на електрокарах їздять, а вам досі парфуми москалів ввижаються.
Придумайте, щось нове.
Зи си хутін пуй.
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10.02.2021 17:43 Ответить
До речі. За рік вас поменшало. Раніше, щось на цензорі про петю написав, дві секунди і в спамі.
Тепер, бачу, зарплатню врізали?)
Бос в Данії шоколадні фабрики будує, на тролів не вистачає?) Чи він в кінці кінців зрозумів, те, що я писав в 2017-18?)
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10.02.2021 17:14 Ответить
Молодий чоловік, ви не аху..їли?
Якщо вам погано, терпіть. Пам'ятаєте, що говорив старий мудрий Єврей?) Нагадаю: Завжди так не буде.
Влада, це така штука, вчора ви біля корита, сьогодні я.
І це, мать його, не тільки у нас, але й усюди.
був пєтя, я їв капусту, тепер бачу, ваша черга.
Але в середньому, ми і далі їмо м'ясо.
Тарифи підняли! При тому ви замовчуєте, що нас ще з епохи януковича і Порошенка зеленим тарифом в кабалу загнали.
Тарифи виросли. Але й зарплати виросли, при чому, на порядок.
Тому, не все так погано як ви тут розповідаєте.
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10.02.2021 12:56 Ответить
В цій державі по іншому не було.
Нагадаю вам, Луценко з сім'єю живе то в Великобританії то в Угорщині, Грановський швиденько втік в Ізраїль. Демчина хз де. Пісний - помер, Довго лікувався за кордоном. Аваков - був і є.
Це було пару слів на випередження.
А по іншому не було ніколи, всі крали, всі до одного, вивозили гроші в офшори, сім'ї в Європу, США і Ізраїль. Там і живуть.
І в задниці вони все мали. Зараз мене одне радує, що кредитів не дають.
Між клоуном і мародером, я завжди виберу клоуна.
Знаєте чому? Бо третього варіанта нема. А мародер він при всіх владах сидів при владі. І при янику, і при Ющенка, і при кучмі і мільярдером став офіційним... Не міг, але став, порушень не виявлено так сказати... Ось це називається сцяти в очі.
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10.02.2021 14:27 Ответить
класика, *****....
даже ручные суды портнова по всем вопросам не могут найти что то ради хотелки зелечки)
никто так бы не отмазал от говна Петра как клоунские суды... но млять секта свидетелей мародера жива)... и будет жить пока г+г, наш, стб, украина, интер и остальных будут вещать об этом.... и вас жаба душит, что он милиардер, вам срать даже что его бизнес реален и законен...но он миллиардер)))) вам срать на то что он политик и дипломат, что имеет авторитет на западе, имеет там признание и уважение даже сейчас...просто он официально миллиардер...потому голосовать будем за бениного холуя....что б он боролся с олигархами, ахах) а потом вы обижаетесь еще на мои слова?) я очень мягко высказался еще, но даже так к вам не дошло, что банда бени и боголюбова, виновная в просто катастрофических масштабов обворовывании украинского государства обвинила в воровстве предыдущего президента, голословно и бездоказательно...и вы поддержали это и поддерживаете и дальше...потому что вам все равно, вам не интересно что там на самом деле, вам достаточно просто верить телевизору... мне нельзя в политику, я бы такое стадо плебса таки обосцал бы...потому что нет смысла что то дергаться и делать для неблагодарного быдла, которому можно вбить в голову любую правду если содержать за пару миллионов доларов телеканал) и зеля не будет) он как никто знает как развел плебс)
кстати правда потом вскроется...благодаря белому дому...после того как наш солнцеликий и молодой "политик" потеряет неприкосновенность)
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10.02.2021 14:48 Ответить
Ось це і є сцяти в очі. І це ви і робите.
Реальний бізнес?) В державі де без хабара кроку не ступиш! Де відкрив кафе і до тебе прийшли бандити і податківці і обом треба дати. Де у арцелор мітал два рази офіційно куплений завод криворіж сталь відбирали!!!
Чесно стати мільярдером???? Тоді і Ахметов і Пінчук теж чесні. І з Януковича ЄС санкції знімає - пишуть доказів нема.
Я ще раз вам пишу. Ви говорите не помилились стосовно мене. Можливо, а поки їжте капусту і чекайте свій час. Хоча, скоріш за все, він настане, якщо настане, лише після зажопа... Бо у них вищий рейтинг ніж у Порошенка. А за жоп Петра точно посадить, якщо той не втече. Як можна було бути 5 років президентом патріотом і мати нижчий рейтинг чим московський холуй юрій бойко??? Як б..ть??? Може досить у всьому винити дебільний народ і телебачення?! Можливо варто сісти всім до купи і подумати про свої поступки і своє оточення??
Можливо, знаючи що Петро токсичний, варто було підготувати наступника? Щоб Українці мали за кого голосувати? Питання риторичне... Відповідь на нього в рейтингах. Звинувачуйте далі дурний народ і мас-медіа в своїй поразці, і в тому, що в України немає Майбутнього. Влада як дракон з казки.
Зи си. Законні бізнеси в управління ротшильдам не віддають. Вони Проценти просять завеликі.
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10.02.2021 15:05 Ответить
Зи си. Коломойський просто конкурент і ворог Порошенка.
Враховуючи що саме ви його вважаєте, віссю зла, так можливо в очі вже насцяли вам?)
Приват Банк це реальний бізнес?
Різниця лише в тому, що приват відібрали (націоналізували), а Рошен ні.
І тут не треба про ручні суди... Якби ці суди були ручними, то відібрали б Рошен, а приват би повернули.
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10.02.2021 15:11 Ответить
зи си. Коломойський сам віддав банк державі за 1 грн, бо вивів звідти всі гроші вкладників на офшори, в тому числі і через фірми зеленського за що і можливо сяде в федеральну в'язницю в США колись, можливо і з зелечкою... суд в Англії те ж на користь державного Приватбанку, а не Приватбанку Порошенко, почуйте різницю...і бені вороги всі кто заважатиме йомувертіти нас всіх на своєму корнішоні... млять не можу далі це пояснювати імбіцилам з пультом.. все забудьте... Зеля зе бест, Порох ворог України і поплічник х...йла чи як вас там кормлять лайном...про 100 млрд дол вкрадених чи про що?) на все добре
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10.02.2021 15:25 Ответить
Вранье. Читаем внимательно.

Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 5171
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10.02.2021 17:26 Ответить
Пс.
Що змінилось в гіршу сторону?
Армія, віра, мова є?) Є. Можливо територію росії віддали? Ні. Генерали Порошенка хомчак і таран як керували, так і керують.
Закон про статус Української мови відмінили? Ні. В сторону росії повернули? Також ні.
Яких вам б...ть реформ не вистачає?? По декілька раз кожне відомство реорганізували.
Усного вам хочеться!!! І скільки процентів усний набере без телевізора? 3-5%. І не більше. В США теж усний до влади не прийде... В нас він хоть висунути свою кандидатуру може. А там ніяк. Тільки через партію.
Тому нема чого з пустого в порожнє лити. Не буде по іншому. Глобалізм і капіталізм правлять світом. Не я це придумав і з вітряками явно боротись не піду.
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10.02.2021 14:35 Ответить
ти щоб і на вибори не ходив голосувати за різні квартали і вакарчуків було б ще краще...я ж кажу тобі срати в цілому, завтра ти і за попугая голосувати підеш якщо кожного дня диктори з новин тобі будуть вбивати це в голову бо власної думки не маєшь... а змінилося все!
ми перестали реформувати армію до стандартів нато, а просто замовляем кореспондента відомого американського видання і через нього питаємо у Байдена чому ми не в нато) ми одна с декількох країн в світі які ще не почали вакцинацію, вау) (це успіх), одні з найгірших показників падіння економіки під час пандемії, та *** вашу мать в нас навіть тестів на 40 мілліонів в день можуть робити лише 10-20 тис, а потім переможно звітувати що хворих мало)))) та з нами навіть МВФ відмовився вже працювати бо немає сенсу віддавати банді гроші, а там повірте вони знают кто така банда по іменно... держ борг за неповні 2 роки зріс до нових рекордів, а при баризі ми поступово віддавали борги, багато чого змінилося... завжди при владних командах були пристосуванці і сволота...цього не позбутися на данному етапі розвитку нашої держави, але щоб щодня зашквари, клоунада і таке позорище у зовнішній політиці...але якщо вам "какая разница" мочі напитися чи моршинської то максимум що можу це висловити вам свої співчуття...
до речі...на останок...я більше довіряю західним спецслужбам ніж нашим лєщенкам, бігусам і мосійчучкам з шустерами... і якщо Майк Помпео каже що історія запам'ятає Порошенко як людину що врятувала країну в 14-15 роках то певен, що держсекретар трохи знає данні від розвідки США, а не г+г, бо з мародерами ніхто ручкатися не хоче, щоб не заплямовувати свою репутацію, а це в політиці одне з головних... тим більше хвалити їх після того я к вони втратили владу.... те саме стосується і бурхливих оплесків в европарламенті після програнних виборів...евродепутати виявилось теж з повагою до нього були... не хочу здатися забитим сектантом Пороха, але поваги до нього набагато більше ніж до юзіків, баканових та інших "професіоналів" імені Коломойського, Ахметова і Фірташа...
на цьому все... і так багато вам приділив як для зефаната звичайного....
Слава Україні!
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10.02.2021 15:16 Ответить
Героям Слава!
тільки порошенко підерас. І як в 14 році його з трактора на майдані здерли ніколи не забуду, шкода лома не було в руках, прибив би.
І Зеленський і Вакарчук - це тому, що третього не дано. Не можна з поміж них вибрати Патріота з Передової бо його немає в виборчому списку.
А все кіно і шоу від Олексійович тому що бізнес його в руках ротшильдів, а заводи в Європі будуються. Він їхнє вигідне капіталовкладення.
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10.02.2021 15:23 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 876
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10.02.2021 17:25 Ответить
Можливо доцільніше використати слова ненавиджу, або зневажаю?
Страхатись з порошенком, це якось фу, навіть уявити собі не можу.
До речі чого його боятись? У нього рейтинг гірший ніж у Юрія Бойко. При цьому ферми Бойко ботів нема. А ферма порохоботів є.
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10.02.2021 17:48 Ответить
Врешь. Пальчевский по рейтингам почти президент? Ну и что?

Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 3615
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10.02.2021 17:53 Ответить
И еще раз тупо врешь. Изучай
https://bykvu.com/ua/bukvy/opora-vyiavyla-merezhi-storinok-ta-botiv-iaki-prosuvaiut-konkretnykh-politykiv/
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10.02.2021 17:55 Ответить
Ого. Яке посилання круте. Скинув анекдот, тому ти правий.
А ще скинув посилання і перевів стрілки на медведчука, якого походу списали і свої і чужі і ти знову, ще правіший став.
Молодець.
Посилань скидати не буду. І переконувати також. Немає сенсу з посиланнями спілкуватись, це чужі думки, не ваші. І на істину вони мало схожі.
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10.02.2021 18:13 Ответить
Еще раз для непонятливого -- по рейтингам агентств перед выборами Пальчевский почти президент или, по крайней мере, мэр Киева. Ну и где он? Реальный рейтинг -- это выборы. По выборам ЕС - единственная сила, которая вошла во все областные советы и советы всех областных центров и Киева.
И для не умеющего читать, а только тут гадить -- тебе скинули ссылку на реальное исследование ботоферм Мертветчука, ОПЗЖ, СН и Зели. А не твои тупые фантазии. Кидай свои фекалии дальше. Do You Understand?
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10.02.2021 18:29 Ответить
Якщо думати правильно, то посил не Зеленському, а лохорату, який приплюсовав 5%. Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 6802
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10.02.2021 10:48 Ответить
Самое интересное на видео - результата 0. Собсно как и со всем за что берётся Моника Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 5087
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10.02.2021 10:48 Ответить
когда заставили снег кидать просто берешь на кончик лопаты Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 4799
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10.02.2021 10:49 Ответить
Он не на тот "кончик" брал. У него друго инструмент есть, бо руки кривые Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 6375
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10.02.2021 11:34 Ответить
А коли вже перестане це неподобство з'являтись на екрані? Ну прямо пандемія...
Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 1205
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10.02.2021 10:48 Ответить
*когда увидел новый имидж бабы Юли*
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 2527
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10.02.2021 10:58 Ответить
Кадр з фільму"Термінатор" чи "Хижак-1".То може новий бренд- Термюля"?
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10.02.2021 11:19 Ответить
Та шо тут не понятно? ВонЯ вже завоняла весь трафік Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 3737
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10.02.2021 11:05 Ответить
Так вона ж і його вже окружила Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 3560
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10.02.2021 11:17 Ответить
Зелин видос был просто очередным шоу для быдла, пока народ на столько скоткий, что бы такое жрать, подобный перфоманс реально будет поднимать кандидатам рейтинг
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10.02.2021 10:49 Ответить
Разве что такой:

Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга" - Цензор.НЕТ 9637
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10.02.2021 10:49 Ответить
що характерно - всі хоча би роблять вигляд, що працюють, а віслючок тільки триндить
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10.02.2021 10:56 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 1975Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 7773
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10.02.2021 10:58 Ответить
даже не вспотел)
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10.02.2021 10:59 Ответить
А шуХрич де? Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 1799
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10.02.2021 11:06 Ответить
Як де? Всрався.
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10.02.2021 11:20 Ответить
дрался, лечится, победил - его повезли на "скорой" как пана, а оппонент пошел дальше бухать, как собака)
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10.02.2021 11:29 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 6633 . Шоб я брав колись лопату в руки ,, не пам'ятаю такого , то схоже на фейк . Я ж не лох .!!

Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 7832.
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10.02.2021 11:07 Ответить
Отправили еврея в колхоз. Дают ему сапку. А он: " А нельзя ли к ней какой-нибудь мотогчик пгиставить?.."
- А где вы видели сапку с моторчиком?..
- А где вы видели евгея с сапкой?!..
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10.02.2021 11:24 Ответить
Люто ПЛЮСУЮ!!!!!!!!!!!!!!!
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10.02.2021 14:18 Ответить
Якщо по стільки брати на лотату, то до вечора (можливо) один кв. м. почистить, а відосиків скільки можна зробити Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 2440
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10.02.2021 11:15 Ответить
Як можна було ось це обрати?
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10.02.2021 11:17 Ответить
Хоч вся ця халявна бригада виглядає дивно, але зверніть увагу на малозрозумілі забавні маніпуляції Шефіра з лопатою на задньому фоні впродовж усього ролика)
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10.02.2021 11:18 Ответить
Одразу видно, що важче чліна він у руках нічого ніколи не тримав.
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10.02.2021 11:21 Ответить
Принцип первого руководителя - главный! Главнейший ! Об этом еще наши пра-пра… знали "В одной стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье. И два года прошло, прежде чем друге обезьяны стали это делать - мыть фрукты.
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.
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10.02.2021 11:21 Ответить
Любітєлям дрочіть на "Надувноє Брєвно" посвящяєца.
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10.02.2021 11:30 Ответить
Вспомнился старый анекдот "Где вы видели еврея с лопатой?"
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10.02.2021 11:48 Ответить
Та вони суки квартальні не розчищають дорогу від снігу, а перекидають сніжне місиво.
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10.02.2021 11:50 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 6704
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10.02.2021 11:51 Ответить
..тепер у преза Зєлі Лопати ложка такого розміру
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10.02.2021 12:39 Ответить
Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу" - Цензор.НЕТ 7848
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10.02.2021 12:40 Ответить
Президентом не выходит, попробую-ка дворником...
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10.02.2021 13:00 Ответить
наконецто, они нашли свое ремесло... этих дыбилов даже за трактор лучше не пускать, лопата это максимум.
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10.02.2021 16:03 Ответить
Тепер навіть лопата опозорена...
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10.02.2021 18:39 Ответить
Богдан респект__))
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10.02.2021 18:55 Ответить
 
 