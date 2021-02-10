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ДТП (3304) Киевская область (1520) Турчинов (985)

"Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь на среду, 10 февраля, между населенными пунктами Буча и Ворзель (Киевская область) произошло серьезное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщается, джип летел на скорости не меньше 140 км столкнулся с бензовозом. 

"Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал. ВИДЕО камер наблюдения

Бухие в хлам, - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева 01

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Топ комментарии
+12
Мені чогось цих хєроїв і не жалко.
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10.02.2021 11:52
+12
В цій ДТП постраждав лише водій бензовоза
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10.02.2021 11:56
+7
Роздайся море, гівно пливе. "Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева - Цензор.НЕТ 6186
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10.02.2021 11:50
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Роздайся море, гівно пливе. "Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева - Цензор.НЕТ 6186
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10.02.2021 11:50 Ответить
цікаво, коли нарешті все дебіли зрозуміють, що під час зйомки мобільник треба повертати горизонтально?
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10.02.2021 12:23 Ответить
Я про це писав вже разів 10. Результат нульовий.
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10.02.2021 12:35 Ответить
Мене теж цікавить, коли нарешті всі дебіли зрозуміють, що коли людина попала в аварію та знімає наслідки, особливо у теперішню погоду, то їй не до положення телефону, щоб, не дай Бог, не образити відеогурманів.
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10.02.2021 16:00 Ответить
Интересно, а что бухали? Так влететь и никто не погиб, хорошее бухло. )))
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10.02.2021 11:51 Ответить
так схоже ж на Мерседес Бенц GLS!
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10.02.2021 12:24 Ответить
Мені чогось цих хєроїв і не жалко.
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10.02.2021 11:52 Ответить
В цій ДТП постраждав лише водій бензовоза
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10.02.2021 11:56 Ответить
а сам бензовоз???
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10.02.2021 12:10 Ответить
Успели
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10.02.2021 11:56 Ответить
бухие в хлам

Интересно, а как в протоколе напишут?
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10.02.2021 11:57 Ответить
пьяные в ж...
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10.02.2021 12:03 Ответить
Жалко бензовоз попортили......
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10.02.2021 11:59 Ответить
Не понял, а бензовоз, что пустой был? "Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева - Цензор.НЕТ 9793
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10.02.2021 11:59 Ответить
Жалко бензовоз. А у алкашни за рулём какой-то специфический ангел-хранитель. Почти всегда выживают.
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10.02.2021 12:04 Ответить
Країна бардака, що переміг все!
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10.02.2021 12:05 Ответить
Интересно это был Джип марки Jeep?
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10.02.2021 12:05 Ответить
Хозяева жизни....
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10.02.2021 12:13 Ответить
Головне - люди не постраждали, лише "свині"...
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10.02.2021 12:13 Ответить
Жаль что не в цистерну.
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10.02.2021 12:19 Ответить
"мі нє єтого хотєлі" "Бухі в хлам", - джип на швидкості 140 км/год влетів у бензовоз біля Києва - Цензор.НЕТ 9461
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10.02.2021 12:30 Ответить
Добре що вантажівка зупинили ує#ана а міг би вбити когось як би у ВАЗ, срАнос чи бус з пасажирами влетів.
Поки за алкоголь та керування не почнуть давати РЕАЛЬНІ тюремні терміни ув'язнення, років 3 як що нікого не вбив, толку НЕ БУДЕ. Дуже багато бидло "*************" наплодилось за часів совку й після-по енерції.
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10.02.2021 12:33 Ответить
та не, основное быдло это как раз уже после совка. Вместе с появлением джипов.
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10.02.2021 12:59 Ответить
Приблизно в тому місці, може кілометр ближче до Києва, колись в 60-х налетіли один на другий два державних екскорти. Кажуть чайки та волги валялися по всьому полю, а постраждалих вивозили гелікоптерами.
То ж, таке там трапляється здавна. Прокляте місце- пряма ділянка шляху. Я сам крутився 81-го року в машині між Ворзелем та Немішаєво москалик пішов на обгон хлібовозки, там теж "прокляте місце".
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10.02.2021 14:05 Ответить
ЗМІ готує народ, щоб швидше прийняти закон 2695
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10.02.2021 12:47 Ответить
За нетрезвую езду нужно лишать прав пожизненно!
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10.02.2021 12:52 Ответить
Добре, що люди не постраждали...
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10.02.2021 13:04 Ответить
Від коментаря утримуюсь аби не порушувати правила форуму.
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10.02.2021 13:57 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.02.2021 16:52 Ответить
Добре, що люди не постраждали.
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02.08.2021 21:00 Ответить
 
 