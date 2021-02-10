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"Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В ночь на среду, 10 февраля, между населенными пунктами Буча и Ворзель (Киевская область) произошло серьезное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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Как сообщается, джип летел на скорости не меньше 140 км столкнулся с бензовозом.
"Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+12 саша паламарчук
показать весь комментарий10.02.2021 11:52
+12 Gal
показать весь комментарий10.02.2021 11:56
+7 5 копійок
показать весь комментарий10.02.2021 11:50
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Интересно, а как в протоколе напишут?
Поки за алкоголь та керування не почнуть давати РЕАЛЬНІ тюремні терміни ув'язнення, років 3 як що нікого не вбив, толку НЕ БУДЕ. Дуже багато бидло "*************" наплодилось за часів совку й після-по енерції.
То ж, таке там трапляється здавна. Прокляте місце- пряма ділянка шляху. Я сам крутився 81-го року в машині між Ворзелем та Немішаєво москалик пішов на обгон хлібовозки, там теж "прокляте місце".