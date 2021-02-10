"Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева. ВИДЕО

В ночь на среду, 10 февраля, между населенными пунктами Буча и Ворзель (Киевская область) произошло серьезное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Как сообщается, джип летел на скорости не меньше 140 км столкнулся с бензовозом.

"Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)", - сказано в сообщении.

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