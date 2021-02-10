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Днепр_город (1410) увольнение (908) Филатов (275)

На горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Заседание заняло 9 минут, включая двукратное исполнение гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой фейсбук страницу мэра Днепра, сегодня местный горсовет сократил 655 сотрудников районных администраций и департаментов.

На горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии 01

Мэр города заявил, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают "лишний административный персонал", убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

Больше всего "потерь" почувствуют штаты районных администраций — 36 человек в Новокодакском, 35 — в Соборном, 33 — в Шевченковском, 31 — в АНД районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр получит 5,5 млн евро на программы энергоэффективности, это первый подобный проект в странах Восточной Европы, - мэр Филатов

Филатов пообещал предоставить "все исчерпывающие пояснения по каждому конкретному случаю", а увольняемым людям, по возможности, – альтернативы трудоустройства и соблюдене их трудовых и социальных прав.

Мэр Днепра подчеркнул, что принимаемые меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры", и сделают город ещё более удобным для жизни.

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Кроме того, на заседании депутаты утвердили заместителей мэра Днепра – всего их у Филатова будет восемь.

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Топ комментарии
+49
Филатов - МОЛОДЕЦ!!!!
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10.02.2021 12:52
+33
Ну вот хоть у кого-то из власти в Украине есть ЯЙЦА....
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10.02.2021 12:53
+31
Я извиняюсь но таки вы уточните, когда Порошенко был мэром города Днепр. На горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии - Цензор.НЕТ 7210
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10.02.2021 12:57
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КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО РАССТРЕЛИВАТЬ !!!
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10.02.2021 19:03 Ответить
Війна ж ще іде, бережіть патрони! Можна ж іншим способом.
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11.02.2021 07:19 Ответить
655 помножити мінімум на 7 - 8 тис. гривень зарплатні чиновника і виходить що бюджет Дніпра з економив мінімум 5 млн.240 тис. грн в місяць, а зарплатня у чиновників може бути і 10 - 12 тис., тому цифра може бути і вище - до 10 млн гривень з економлених бюджетних коштів На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 8482
Ну а те що тих чиновників можуть знову взяти на роботу, дипломатично не повідомляється ...
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11.02.2021 04:35 Ответить
Якщо десь відбуває, то десь прибуває.
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11.02.2021 07:16 Ответить
Тож самое сделал Фургал в Хабаровском крае... На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 8833
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11.02.2021 07:26 Ответить
Не умеешь,пшол вон... На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 1586
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11.02.2021 07:27 Ответить
утверждаю с вероятностью 99%, из уволенных, 98% на выборах голосовало по-приколу... вот теперь вам прикол малята...
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11.02.2021 10:03 Ответить
развел как лохов на минималках-сначала гимн а потом идите в атб работать))
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11.02.2021 10:26 Ответить
При Порошенко такого не было, не допустил бы такого беспредела
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11.02.2021 10:59 Ответить
На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 4038 иди учи уроки. мэр - выборная должность и твоему зелёному *********** не подчиняется.
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11.02.2021 11:28 Ответить
Как бывший медийщик и типа "журналист", Филатов знает как важно время от времени кидать "кость электорату" (в данном случае горожанам). Важно чтобы "кость" была яркой, вкусной и PR привлекательной. А то что при этом происходит с городом и городским хозяйством ... ну то такое. Боре очень сильно мешают все контролирующие органы у которых масса вопросов по тратам 15-и млрд. бюджета города.
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11.02.2021 12:24 Ответить
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