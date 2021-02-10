Интеграция с энергосистемой ЕС позволит снизить цены в Украине, - гендиректор ДТЭК Тимченко. ВИДЕО

Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергии и интеграция энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит устранить системные проблемы на энергорынке, усилит конкуренцию и снизит цены.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции 10 февраля, передает Цензор.НЕТ.

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"Все вопросы о монополии генерирующих компаний закончатся в тот момент, когда мы будем синхронизированы, потому что это будет совершенно другой размер рынка. Я надеюсь, что европейские регуляторы не дадут возможности тем практикам, которые у нас существовали здесь. Поэтому это та альтернатива, которую мы приветствовали все эти годы, сколько работает ДТЭК", - сообщил Максим Тимченко.

Он подчеркнул, что синхронизация с энергосистемой ЕС в 2023 году возможна только после внедрения в Украине европейских правил работы рынка.

"Масса спекуляций, манипуляций, обмана, политиканства уйдет, когда мы начнем работать по европейским правилам игры, а без этого никто нас там не ждет", - добавил гендиректор ДТЭК.

Альтернативой европейской интеграции является наращивание импорта из России, который разрушает целостность украинской энергосистемы.

"Есть вторая история – наращивания импорта из России и Беларуси. Сегодня в Украину идет коммерческий импорт – это не дефицит мощности, это важно понимать. Когда у нас идет импорт из-за дефицита – это аварийная помощь, эту электроэнергию закупает госкомпания "Укрэнерго". Сегодня у нас коммерсанты закупают электроэнергию из России и Беларуси. И это 3% или 4% - не так важно, важно то, что демпинговый импорт разрушает финансовый баланс в системе", - отметил Максим Тимченко.