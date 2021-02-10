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Интеграция с энергосистемой ЕС позволит снизить цены в Украине, - гендиректор ДТЭК Тимченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергии и интеграция энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит устранить системные проблемы на энергорынке, усилит конкуренцию и снизит цены.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции 10 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Все вопросы о монополии генерирующих компаний закончатся в тот момент, когда мы будем синхронизированы, потому что это будет совершенно другой размер рынка. Я надеюсь, что европейские регуляторы не дадут возможности тем практикам, которые у нас существовали здесь. Поэтому это та альтернатива, которую мы приветствовали все эти годы, сколько работает ДТЭК", - сообщил Максим Тимченко.

Он подчеркнул, что синхронизация с энергосистемой ЕС в 2023 году возможна только после внедрения в Украине европейских правил работы рынка.

"Масса спекуляций, манипуляций, обмана, политиканства уйдет, когда мы начнем работать по европейским правилам игры, а без этого никто нас там не ждет", - добавил гендиректор ДТЭК.

Альтернативой европейской интеграции является наращивание импорта из России, который разрушает целостность украинской энергосистемы.

"Есть вторая история – наращивания импорта из России и Беларуси. Сегодня в Украину идет коммерческий импорт – это не дефицит мощности, это важно понимать. Когда у нас идет импорт из-за дефицита – это аварийная помощь, эту электроэнергию закупает госкомпания "Укрэнерго". Сегодня у нас коммерсанты закупают электроэнергию из России и Беларуси. И это 3% или 4% - не так важно, важно то, что демпинговый импорт разрушает финансовый баланс в системе", - отметил Максим Тимченко.

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Топ комментарии
+5
Кому он врет?....Это же неправда.Хотят отсоедениться от дешевой Российской и Белорусской электроэнергии и взвентить цены...Это единственнвая цель....Красть и обворовывать украинцев....
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10.02.2021 14:09
+5
вы уже раз понизили цену на газ и электроэнергию.. помнится мне "когда заработает свободный рынок энергоносителей, будет конкуренция, цены снизятся" результат в корне противоположный вышел.. чет мне кажется и тут будет тоже самое!
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10.02.2021 14:20
+3
Самое страшное, что вы дебилы, и это не лечится вообще , имея 4 АЕС на территории Украины , искать электро энергию в Европе ,в 2012 году вы уже всунули топливо вместо Российских ТВЭЛ на американский Westinghouse,были выявлены поломки в ТВС этой компании и приостановлено их использование на Южно Украинскую АЭС , результат, убытки «Энергоатома» составили минимум 175 млн долларов. Вы дебилы, и это не лечится.
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10.02.2021 14:37
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Кому он врет?....Это же неправда.Хотят отсоедениться от дешевой Российской и Белорусской электроэнергии и взвентить цены...Это единственнвая цель....Красть и обворовывать украинцев....
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10.02.2021 14:09 Ответить
Горный Олень - только исключительно из за выбора псевдонима)) - иди к скво и быстро ,быстро - ну ты понял ,надеюсь)))
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10.02.2021 14:33 Ответить
с цапом спорить - ....... - я тебе конкретно написал.куда тебе идти ,хотя вас не поймешь ,может тогда - на бутылку,может ты такой, раз к жене не хочешь - бывает(конкуренция) ну да у вас на цапии - монополии ,по сему не знаешь)))
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10.02.2021 14:46 Ответить
это тебе в валенсии нашептали голоса? - хорош бредить - когда у цапов было шо то для нас дешевое - ellos no pasarán
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10.02.2021 14:28 Ответить
Энергосистема ЕС? У ЕвроСолидарности уже есть своя энергосистема? )))
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10.02.2021 14:12 Ответить
Ніколи в житті не повірю що бандит ахметка українцям буде продавати електроенергію дешевше ніж Європі!!!
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10.02.2021 14:15 Ответить
вы уже раз понизили цену на газ и электроэнергию.. помнится мне "когда заработает свободный рынок энергоносителей, будет конкуренция, цены снизятся" результат в корне противоположный вышел.. чет мне кажется и тут будет тоже самое!
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10.02.2021 14:20 Ответить
Самое страшное, что вы дебилы, и это не лечится вообще , имея 4 АЕС на территории Украины , искать электро энергию в Европе ,в 2012 году вы уже всунули топливо вместо Российских ТВЭЛ на американский Westinghouse,были выявлены поломки в ТВС этой компании и приостановлено их использование на Южно Украинскую АЭС , результат, убытки «Энергоатома» составили минимум 175 млн долларов. Вы дебилы, и это не лечится.
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10.02.2021 14:37 Ответить
Интеграция с энергосистемой ЕС позволит снизить цены в Украине, - гендиректор ДТЭК Тимченко.

В наших реалиях сильно сомневаюсь. Опять монополисты сядут на регулирование закупок и будут нам втирать, что такие цены вся Европа платит, как всегда забывая сказать о зарплатах и социалке, которую ее граждане получают.
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10.02.2021 14:41 Ответить
они даже цены на ЭЭ в Европе видимо не знают + там плата за доставку ЭЭ еще.
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10.02.2021 16:48 Ответить
готовимся к новому витку цен на энергетику, живые уже начинают завидовать мертвым
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10.02.2021 15:09 Ответить
Формально он прав.Но кто вам виноват,что 25 лет вы ничего для этого не сделали.Бурштыну ничего не мещало включится в энергосистему ЕС.Кстати эта станция была включена в систему ещё до Шмыгаля.где он побывал директором.Для интегрирования надо было ДЭЭК вкладывать деньги, для модернизации энергоблоков,чтобы они могли работать по требованиям ЕС.Модернизация на Бурштыне проходила за счёт бюджетных денег,под контролем людей Ахметовка,который до сих пор является монополистом на эл.эн.Интегрирование в систему ЕС говорит об одном.:то для развития капиталу нужно получить новые рынки сбыта.А тарифы,экономическая целесообразность и прочее блма,бла,бла-это лапша на уши потребителям.
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10.02.2021 15:30 Ответить
після націоналізації дтек подивимося.
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10.02.2021 16:18 Ответить
НЕ ИГРОКИ РЫНКОВ А ГОНДОНЫ!!!!
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10.02.2021 22:01 Ответить
 
 