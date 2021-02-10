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Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Россия начала обязательную массовую вакцинацию в Крыму вакциной "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" сказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

"Нас прежде всего беспокоит, что российская вакцина не протестирована должным образом, мы не знаем, какие она может иметь эффекты, последствия для наших граждан. А все крымчане, которые были в Крыму на 2014 год, остаются нашими гражданами. Безусловно, мы следим за этой ситуацией", - сказал чиновник.

Кориневич рассказал, что в обязательном порядке начали вакцинировать военных.

"Действительно, вакцинация в Крыму началась, в частности, среди военнослужащих, срочников - а это крымчане, которые призываются в вооруженные силы Российской Федерации в нарушение международного права. Кстати, этот незаконный призыв продолжается во время пандемии, хотя очевидно должны были быть изменения. Среди военных процедура вакцинации является обязательной, вакцинируются военные разных частей, объединений. Есть информация о негативных последствиях для здоровья, ощущается головная боль, температура, слабость", - сказал Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич

Также, по словам представителя президента, в обязательном порядке вакцинируются медики, студенты, школьники и, таким образом, Крым является площадкой для испытания вакцины.

"Это массово среди военных с начала января, начало процесса среди бюджетников, это медработники. У нас нет доступа к оккупированному Крыму, и мы не можем верить любым официальным данным государства-оккупанта. Но медработники вакцинируются под предлогом того, что если откажутся, будут уволены. Также идут разговоры, что будет обязательная вакцинация среди студентов и школьников. Государство-оккупант очень серьезно взялось за вакцинацию именно в Крыму. И учитывая то, что вакцина не протестирована, нас беспокоит, что по сути Крым является полигоном для тестирования вакцины", - сказал Кориневич.

Напомним, президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущей канала "Украина" Анны Пановой во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сказал, что украинцев не будут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
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Топ комментарии
+6
Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 8750
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10.02.2021 14:47
+3
"Наши граждане", это те, кто оказался предателем? Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 604. Особенно вояки. Ну и хрен с ними, пусть там дуба дадут
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10.02.2021 14:46
+3
Чипируют, зомбируют - все по Михалкову Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9563
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10.02.2021 14:48
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"Наши граждане", это те, кто оказался предателем? Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 604. Особенно вояки. Ну и хрен с ними, пусть там дуба дадут
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10.02.2021 14:46 Ответить
Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 8750
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10.02.2021 14:47 Ответить
Чипируют, зомбируют - все по Михалкову Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9563
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10.02.2021 14:48 Ответить
тільки матеріали з цього тестування не мають права бути доказом ніби-то успішного тестування для ВООЗу
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10.02.2021 14:49 Ответить
Да, предательство нельзя ни забыть, ни простить и для этого нет никакого срока давности!
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10.02.2021 14:50 Ответить
каждый сделал - ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ - выбор - для себя и будущих своих детей и внуков - кто им доктор - все
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10.02.2021 14:51 Ответить
камни оттестили, воду тоже. теперь вакцину. в планах тестонуть большое крымское землетрясение. ну и потом - умножение крыма со всем его гамузом на 0. глянуть, шо получится в результате ))
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10.02.2021 14:52 Ответить
Армия Вихтара Индюковича "защитила" Крым...типа Березовского и прочих крыс Путлера..любит РАБссия предателей Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 1511
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10.02.2021 14:52 Ответить
Зато бандеровцев не пустили и зарплаты с пенсиями как в Мацкве!!!!! Какой то там Спутник, да хоть камни с неба!
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10.02.2021 15:00 Ответить
Путлер поднял пенсии РАБссиянскому быдлу до 30 000 ржублей,теперь все махнут Чемодан-вокзал-солнечный-Магадан... Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2186 Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2186
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10.02.2021 15:04 Ответить
В Зауралье жителей на 1 000 кв.км всего 0,7 человека.. Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2863Дамбацских чуваков расселят с новыми РАБссиянскими ксивами комфортно и тепло... Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2346Добро пожаловать в концлагерь Путлера...
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10.02.2021 15:09 Ответить
Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 3655 Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5776
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10.02.2021 15:10 Ответить
Чего переживать украинцы Крыма которые действительно хотели уехали на материк,остались хохлы и вата а что может быть хуже для ваты? Я думаю "хуженебудет"
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10.02.2021 15:13 Ответить
Украинцев в крыму 19% по переписи 2014, сейчас конечно больше.
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10.02.2021 16:35 Ответить
ну в росию куда уехали миллионы в основном с донбасса тоже федеральные сми называют украинцами но на на самом деле они хохлы или ватники так как украинец не уедет в Мордор он уедет в Польшу или Италию но не в россию ,формально по паспорту да они украинцы но по жизни мировозрению ватники и хохлы а кацапы не розличают разницу украинец и хохол когда называют что украинцы переезжают к ним и получают гражданство дай Бог чтоб такой естественный фильтр продолжился и вата отсеевалась и ехала туда где она близка с подобными терпилами
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10.02.2021 19:43 Ответить
Крым предавали и менты и СБУшники времен Индюковича,фамилии многих из низ я знаю...
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10.02.2021 15:16 Ответить
главное что бы не Кримских Татар ... а так - нехай щастить )))....RiP
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10.02.2021 15:47 Ответить
Ну, гарний привід для шкандалю- Мордор використовує окуповані території для медичних дослідів.
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10.02.2021 16:56 Ответить
Почему так много идиотов в Украине?
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10.02.2021 17:02 Ответить
А есть рецептура по излечению ?
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10.02.2021 18:48 Ответить
есть, спутничок
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11.02.2021 10:02 Ответить
 
 