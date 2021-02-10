Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич. ВИДЕО

Россия начала обязательную массовую вакцинацию в Крыму вакциной "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" сказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

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"Нас прежде всего беспокоит, что российская вакцина не протестирована должным образом, мы не знаем, какие она может иметь эффекты, последствия для наших граждан. А все крымчане, которые были в Крыму на 2014 год, остаются нашими гражданами. Безусловно, мы следим за этой ситуацией", - сказал чиновник.

Кориневич рассказал, что в обязательном порядке начали вакцинировать военных.

"Действительно, вакцинация в Крыму началась, в частности, среди военнослужащих, срочников - а это крымчане, которые призываются в вооруженные силы Российской Федерации в нарушение международного права. Кстати, этот незаконный призыв продолжается во время пандемии, хотя очевидно должны были быть изменения. Среди военных процедура вакцинации является обязательной, вакцинируются военные разных частей, объединений. Есть информация о негативных последствиях для здоровья, ощущается головная боль, температура, слабость", - сказал Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич

Также, по словам представителя президента, в обязательном порядке вакцинируются медики, студенты, школьники и, таким образом, Крым является площадкой для испытания вакцины.

"Это массово среди военных с начала января, начало процесса среди бюджетников, это медработники. У нас нет доступа к оккупированному Крыму, и мы не можем верить любым официальным данным государства-оккупанта. Но медработники вакцинируются под предлогом того, что если откажутся, будут уволены. Также идут разговоры, что будет обязательная вакцинация среди студентов и школьников. Государство-оккупант очень серьезно взялось за вакцинацию именно в Крыму. И учитывая то, что вакцина не протестирована, нас беспокоит, что по сути Крым является полигоном для тестирования вакцины", - сказал Кориневич.

Напомним, президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущей канала "Украина" Анны Пановой во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сказал, что украинцев не будут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".