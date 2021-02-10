Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский шоумен, член партии "Голос" Сергей Притула говорит, что не собирается уходить из политики.
Об этом Притула сообщил в видеообращении в Facebook, комментируя сообщения в соцсетях и медиа о том, что он якобы собрался уходить из политики, передает Цензор.НЕТ.
"Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что якобы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Кітики, ну, во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты. В принципе, могу не нравиться. Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь. В прошлом году я принял для себя достаточно серьезное и важное решение - не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране. Для этого пойти в политику достаточно серьезно. Ну по крайней мере гораздо серьезнее, чем это было до 2020-го", - сказал Притула.
Он отметил, что с тех пор ничего не изменилось.
"Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением так же. Моя мотивация никуда не исчезла, а вот круг сторонников и единомышленников, наоборот, расширился. Возможно, это и является причиной этих вбросов, которые начали появляться в последнее время в СМИ. Поэтому, друзья, если вам нужен источник - то вот он. Игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой", - заявил Притула.
Он также пообещал "достаточно интересный и насыщенный 2021 год".
Ранее сообщалось, что Притула решением партии от 29 января 2020 года перестал состоять в политсовете "Голоса", но остается членом партии.
В пресс-службе политсилы объяснили, что "прежний состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год".
Новыми заместителями председателя партии "Голос" Киры Рудик стали Инна Совсун, которая будет отвечать за программное направление, Андрей Осадчук, который будет заниматься международными вопросами, и Ярослав Железняк, который будет курировать парламентское направление.
На решение партии об исключении Притулы из политсовета активно отреагировали соцсети. Пользователи шутили о том, что Притула пошел по стопам Святослава Вакарчука.
Пожалуйста, подождите...
А это и было основной задачей Голоса с самого момента образования.
Кацапу Фридману и Пинчуку большего в 2019-м от своего проекта и не нужно было.
Голосовал за "Голос". Нет, если бы не было Голоса - за ПЕС не голосовал бы все равно.
Голос как раз предоставил реальную возмоность проголосовать проукраински настроенным украинцам, которых не устраивала партия одного олигарха.
Трое в Раде, один из них играет?
- Притула, Вакарчук и магнитофон
Хто зверху?
"Отсель грозить мы будем шведу" - раздался Голос откуда-то из жопы.
Усі хто тут пишуть погане про нього гадаю або зєлябоби або з набутилкіно-скалєнвставанії.
Помиляєтесь - всі, хто про нього тут пишуть погане - 100%ві порохоботи - вони всі тут відомі поіменно.
Пустой звиздеж с трибуны и видосики не предлагать.
Достижение его партии - правильная парламентская деятельность: разработка нужных законопроектов, проукраинские голосования и тд - то есть все то, чем и должна заниматься парламентская партия.
Политик и партия ВР могут гораздо больше, чем голосовать. С этим прекрасно справлялся и Ляшко.
Скольких узников режима ЗЕ Голос взял на поруки?
В скольких акциях протеста Голос и Притула принимали участие с 2019-го года?
Сколько Голос предотвратил антигосударственных действий режима ЗЕ?
Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?
Сколько оборонных, медицинских и прочих жизненноважных программ Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?
"Скольких узников ...Голос взял на поруки?"
Достаточно. Например - Стерненко выдали на поруки именно нарпеду от Голоса.
"В скольких акциях протеста "
В акциях протеста кого, против кого и за кого?
"Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?"
Смотри его отчеты. В отличие от тебя, абсолютно бесполезного виртуального бесполезного мешка с де-ом, Притула регулярно примерно 2 раза в месяц ездит на фронт и выкладывает отчеты о том, кому, куда и на сколько он что привез. В частности - он возит реально дорогие вещи - беспилотники, которыми пользуются наши военные.
" Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?"
Свои больные фантазии оставь при себе. В отличие от олигархической партии ПЕС, Голос не спонсируется олигархами.
Что и требовалось доказать.
Для початку.
Более чем на 45 миллионов.
Странно, что не Джавелинами. На кого это вранье расчитано? На таких, как ты, телепузиков, которые Майдан видели только у голубого экрана.
Учитывая, что моя одногруппница даже в сентябре 2014-го не могла ввезти из Канады даже каски, за которые мы уже заплатили, рассказы Притулы про бронежилеты на Майдане - это просто песня.
Ваши доказательства - не доказательства. Знакомо.
Для тебя, дурачка соевого - видеопруфы с канала Притулы, где он передает волонтерскую помощь нашим бойцам - это "не доказательства", а слова какой-то там безымянной однокласницы, да еще и перевранные безымянным и неоднократно уличенным во лжи тобой - это оказывается "доказательства".
Это реальное волонтерство в 2014-м году, а не бла-бла-бла для лохов, которые про волонтерство только по наслышке знают.
Это и есть бла-бла для лохов. Любой твой пост является именно "бла-бла" и ничем более.
Как ты относишься к тому, что Голос срачами погнал Притулу из партии?
Вот такие патриоты и молодцы партии Голос вот просто сцаными тряпками без всякой возможности сохранить лицо такого молодца и патриота Притулу погнали.
Или Голос не выпер Вакарчука чуть ранее?
Или Фриндман и Пинчук не финасируют Голос?
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Були у нас "волонтери", які їздили по військових частинах з печивком і розповідали про "ворог в Києві", були редутники чи т.з. "патріоти", які перекривали дороги щоб не дати "торгувати на крові", або кидали гранати в нацгвардію під ВР, з абсолютно патріотичними гаслами. Що заважає людині Притулі допомагати армії і водночас вести деструктивну діяльність на політичному фронті?
Дивно не те, що Притулу поперли з Голосу.
Дивно, що йому не дали зберегти обличчя і поперли рішенням партії. Зазвичай у таких випадках розкрученій зірці надають можливість вийти на прес-конференцію, подякувати за чудовий час і фантастичних людей, бла-бла-бла. Потім зірка каже, що втомилася, хоче більше бути із сім'єю, починає новий проєкт, спасає бобрів на Сулі та інше і йде у відставку. Все красіво, всі довольні. Але в Голосі вирішили піти іншим шляхом і тепер Сергій Притула виглядає кинутим.
До речі, про кинутих. Цікаво, а як тепер себе почувають виборці Голосу в Києві, що голосували за Притулу?
ПроУкраїнська ЄС повинна обєднатися з проУкраїнькими слугами народу + інші проУкраїнські сили і подбати врешті -решт за свій народ, інакше буде туго. . .
"GOLOS"-molodci !