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Притула Сергей (82) Голос партия (490)

Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский шоумен, член партии "Голос" Сергей Притула говорит, что не собирается уходить из политики.

Об этом Притула сообщил в видеообращении в Facebook, комментируя сообщения в соцсетях и медиа о том, что он якобы собрался уходить из политики, передает Цензор.НЕТ.

"Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что якобы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Кітики, ну, во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты. В принципе, могу не нравиться. Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь. В прошлом году я принял для себя достаточно серьезное и важное решение - не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране. Для этого пойти в политику достаточно серьезно. Ну по крайней мере гораздо серьезнее, чем это было до 2020-го", - сказал Притула.

Он отметил, что с тех пор ничего не изменилось.

"Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением так же. Моя мотивация никуда не исчезла, а вот круг сторонников и единомышленников, наоборот, расширился. Возможно, это и является причиной этих вбросов, которые начали появляться в последнее время в СМИ. Поэтому, друзья, если вам нужен источник - то вот он. Игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой", - заявил Притула.

Он также пообещал "достаточно интересный и насыщенный 2021 год".

Ранее сообщалось, что Притула решением партии от 29 января 2020 года перестал состоять в политсовете "Голоса", но остается членом партии.

В пресс-службе политсилы объяснили, что "прежний состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год".

Новыми заместителями председателя партии "Голос" Киры Рудик стали Инна Совсун, которая будет отвечать за программное направление, Андрей Осадчук, который будет заниматься международными вопросами, и Ярослав Железняк, который будет курировать парламентское направление.

На решение партии об исключении Притулы из политсовета активно отреагировали соцсети. Пользователи шутили о том, что Притула пошел по стопам Святослава Вакарчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин
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Топ комментарии
+17
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2982
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10.02.2021 15:46
+16
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8338
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10.02.2021 15:45
+16
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 15:46
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Правила форума Совет форумчан
надо сказать игрок...бесполезный
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10.02.2021 15:41 Ответить
лавку запасных тоже кто-то должен протирать Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 1800
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10.02.2021 15:43 Ответить
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 15:46 Ответить
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 3549
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10.02.2021 15:50 Ответить
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8338
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10.02.2021 15:45 Ответить
Сердючки не хватает
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10.02.2021 15:55 Ответить
Ага, обхохочетесь...
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10.02.2021 17:05 Ответить
Для оттягивания голосов - самое то.
А это и было основной задачей Голоса с самого момента образования.

Кацапу Фридману и Пинчуку большего в 2019-м от своего проекта и не нужно было.
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10.02.2021 15:52 Ответить
Чушь и бред.
Голосовал за "Голос". Нет, если бы не было Голоса - за ПЕС не голосовал бы все равно.
Голос как раз предоставил реальную возмоность проголосовать проукраински настроенным украинцам, которых не устраивала партия одного олигарха.
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10.02.2021 16:08 Ответить
Есть загадка про таких игроков:
Трое в Раде, один из них играет?
- Притула, Вакарчук и магнитофон
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10.02.2021 15:42 Ответить
Сколько ещё будет этого цирка?Нам нужно всех клоунов трудоустроить?
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10.02.2021 15:43 Ответить
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2982
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10.02.2021 15:46 Ответить
Перетопить.
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10.02.2021 16:43 Ответить
От на Притулу не треба наїжати. Я б за нього проголосував.
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10.02.2021 17:18 Ответить
Я думаю, что и этот сгорит, если его к главной кормушке допустят. Все превращаются в нечто, когда туда попадают. Лучше б они и дальше в шоу-бизнесе оставались.
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10.02.2021 15:43 Ответить
Ему и шыкаладной кормушки хватает
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10.02.2021 15:47 Ответить
"Игрок на поле" (с)
Хто зверху? Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 6434
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8150
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10.02.2021 15:43 Ответить
Да устройте уже всех комиков, там с них работы и толку нет, только поржать... Есть ещё Comedy Woman, там хоть сиськи есть. Что за мода всех с телевизора в хозяйственники. Страна непуганых долбо@бов
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10.02.2021 15:45 Ответить
З набутилкіно скалєнаставанії думка Українцям не цікава й немає якого хутлера їм тут робити.
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10.02.2021 16:00 Ответить
Ойвсьо. Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 6815
"Отсель грозить мы будем шведу" - раздался Голос откуда-то из жопы.
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10.02.2021 15:47 Ответить
хм.. Игрок !? "Заворотний бек" что ли !? Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 9467
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10.02.2021 15:49 Ответить
Дрова! Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2831

Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 575
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10.02.2021 15:51 Ответить
Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 5768
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10.02.2021 15:55 Ответить
А хто там хозяин Нового канала??
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10.02.2021 15:55 Ответить
Редкий случай совпадения содержания и говорящей фамилии. По русски звучит как "прилипала".
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10.02.2021 15:59 Ответить
Не звучить. Притулитися - прислониться. Прилипала однаково в обох мовах.
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11.02.2021 08:14 Ответить
дядя, смысл тот же - надоедливый приставала, не нужно тут объяснять разницу между дыркой и отверстием.
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11.02.2021 10:11 Ответить
Ага ,свой игрок в чужой команде ... Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 7340
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10.02.2021 15:59 Ответить
Притула проявив себе нормально, й як волонтер, й як Політик, й як шоумен..
Усі хто тут пишуть погане про нього гадаю або зєлябоби або з набутилкіно-скалєнвставанії.
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10.02.2021 16:03 Ответить
"Усі хто тут пишуть погане про нього гадаю або зєлябоби або з набутилкіно-скалєнвставанії."

Помиляєтесь - всі, хто про нього тут пишуть погане - 100%ві порохоботи - вони всі тут відомі поіменно.
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10.02.2021 16:10 Ответить
Напомни пожалуйста основные вехи и достижения этого политика и его партии.

Пустой звиздеж с трибуны и видосики не предлагать.
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10.02.2021 16:14 Ответить
Достижения этого политика - активное постоянное волонтерство на протяжении 7 лет. Учитывая то, что он никогда еще не занимал никаких должностей и не является мультимиллионером - это вполне достойное достижение.

Достижение его партии - правильная парламентская деятельность: разработка нужных законопроектов, проукраинские голосования и тд - то есть все то, чем и должна заниматься парламентская партия.
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10.02.2021 16:36 Ответить
Я просил тупой звиздежь не предлагать.
Политик и партия ВР могут гораздо больше, чем голосовать. С этим прекрасно справлялся и Ляшко.

Скольких узников режима ЗЕ Голос взял на поруки?
В скольких акциях протеста Голос и Притула принимали участие с 2019-го года?
Сколько Голос предотвратил антигосударственных действий режима ЗЕ?
Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?
Сколько оборонных, медицинских и прочих жизненноважных программ Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?
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10.02.2021 16:44 Ответить
Тупой звездежь - это все твои вопросы. А термин "режим" по потношению к украинской власти - это и вовсе чисто кацапская риторика.

"Скольких узников ...Голос взял на поруки?"
Достаточно. Например - Стерненко выдали на поруки именно нарпеду от Голоса.

"В скольких акциях протеста "
В акциях протеста кого, против кого и за кого?

"Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?"

Смотри его отчеты. В отличие от тебя, абсолютно бесполезного виртуального бесполезного мешка с де-ом, Притула регулярно примерно 2 раза в месяц ездит на фронт и выкладывает отчеты о том, кому, куда и на сколько он что привез. В частности - он возит реально дорогие вещи - беспилотники, которыми пользуются наши военные.

" Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?"
Свои больные фантазии оставь при себе. В отличие от олигархической партии ПЕС, Голос не спонсируется олигархами.
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10.02.2021 16:49 Ответить
Понятно. Т.е. в сухом остатке у тебя только тупой звиздеж и больше ничего. Никакой конкретики.

Что и требовалось доказать.
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10.02.2021 16:52 Ответить
В сухом остатке - это ты ничего кроме тупого звездежа выдать не способен. А я даже на твой звездешь ответил по существу. Что и требовалось доказать. Крыть тебе нечем, ибо правда не на твоей стороне.
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10.02.2021 16:54 Ответить
Tierre,zgoden na vsi 100 !
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10.02.2021 18:37 Ответить
Розмовляй зі мною нормальною мовою а не язиком свинорюсскіх шакалів.
Для початку.
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10.02.2021 20:19 Ответить
Сейчас мантра "волонтер" очень распостранённая. Такой себе карьерный лифт. Загаженный с вечера.
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10.02.2021 16:15 Ответить
Это не мантра. Притула - настоящий волонтер, который реально занимается этим уже 7 лет, без хайпа, вкладывает в это свои собственные деньги и которого очень хорошо знают в ВСУ.
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10.02.2021 16:37 Ответить
Из нот матра. Притула рили украинский волонтёр, бикоз хи мейк овер дофига лет, нот реклама, хим вери ноу ин зе всу. Ты это хотел сайд, пэтриот херов?
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10.02.2021 17:23 Ответить
Не срача ради, но таки спрошу. К Притуле-волонтёру вопросов нет. Но где он успел проявить себя как политик?
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10.02.2021 16:30 Ответить
Дивлячись на мову коментарів та риторику, припускаю що пишуть 73 % більшості.
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10.02.2021 16:05 Ответить
Помиляєтесь. Ці дописувачі (Роман з Камнем, Герхард і тд) - відомі порохоботи. Саме вони ненавидять Голос найбільше.
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10.02.2021 16:11 Ответить
Если человек знает Притулу как человека и общественного деятеля, он никогда не напишет о нем плохо... Обливают его гавном только кацапы и люди, которые понятия не имеют о его деятельности...
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10.02.2021 16:21 Ответить
В чем конкретно проявлялась его "деятельность"?
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10.02.2021 16:25 Ответить
Поинтересуйтесь его волонтерской деятельностью и сколько он сделал для армии. Еще попробуйте узнать что о нем говорят солдаты... Именно поэтому его не любят кацапы, многие из которых высказались тут в комментариях.
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10.02.2021 16:27 Ответить
Сколько?
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10.02.2021 16:46 Ответить
Видите, я не ошибся... Либо кацапы, либо те кто не знает...
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10.02.2021 16:53 Ответить
Много.
Более чем на 45 миллионов.
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10.02.2021 16:56 Ответить
И пруф найдется?
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10.02.2021 16:58 Ответить
Своє волонтерство Сергій почав ще з часів Майдану, як сам каже, «коли побили дітей» - тоді з колегами з «Вар'яти шоу» допомагав активістам спершу транспортом, а в активній фазі Революції Гідності бронежилетами тощо.

Странно, что не Джавелинами. На кого это вранье расчитано? На таких, как ты, телепузиков, которые Майдан видели только у голубого экрана.
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10.02.2021 17:03 Ответить
Ну ты точно не относишься к тем кто не знает...
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10.02.2021 17:05 Ответить
Угу. Поэтому Притула с брониками на Майдане меня очень порадовал.

Учитывая, что моя одногруппница даже в сентябре 2014-го не могла ввезти из Канады даже каски, за которые мы уже заплатили, рассказы Притулы про бронежилеты на Майдане - это просто песня.
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10.02.2021 17:07 Ответить
А это он тебе лично рассказал или ты где то нашел на просторах Интернета? Хреново значит твоя одногруппница хотела завести или зря вы ей заплатали. Весь 2014 год завозились и леворульные внедорожники и скорые и броники, каски и тепловизоры. Были моменты когда таможенники пытались быковать и вспоминали про законы, но эти ситуации решались в том числе придавая огласке в СМИ. Просто для того что бы не было проблем, нужно не заплатить деньги и ждать когда оно приедет, а ехать на границу когда возникают проблемы.
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10.02.2021 17:24 Ответить
Понятно. Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 8374

Ваши доказательства - не доказательства. Знакомо.
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10.02.2021 17:30 Ответить
А "моя одногрупница сказала" - это для кого-то должно служить доказательством?

Для тебя, дурачка соевого - видеопруфы с канала Притулы, где он передает волонтерскую помощь нашим бойцам - это "не доказательства", а слова какой-то там безымянной однокласницы, да еще и перевранные безымянным и неоднократно уличенным во лжи тобой - это оказывается "доказательства".
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11.02.2021 03:58 Ответить
Моя одногруппница везла эти шлемы из Канады. Она гражданка Канады.

Это реальное волонтерство в 2014-м году, а не бла-бла-бла для лохов, которые про волонтерство только по наслышке знают.
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10.02.2021 17:32 Ответить
Ну никто же не спорит что Притула лох а на вашей одногруппнице держится все волонтерское движение!
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10.02.2021 17:36 Ответить
"Моя одногруппница везла эти шлемы из Канады."

Это и есть бла-бла для лохов. Любой твой пост является именно "бла-бла" и ничем более.
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11.02.2021 03:59 Ответить
Вопрос лично к тебе.

Как ты относишься к тому, что Голос срачами погнал Притулу из партии? Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 9000

Вот такие патриоты и молодцы партии Голос вот просто сцаными тряпками без всякой возможности сохранить лицо такого молодца и патриота Притулу погнали.
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10.02.2021 17:35 Ответить
Кацапчик, иди в сраку!
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10.02.2021 17:37 Ответить
Т.е. ты затрудняешься ответить, как же так вышло, что Пинчуковско-Фридмановский Голос красивые вывески меняет чаще, чем некоторые носки. Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 7846
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10.02.2021 17:43 Ответить
Ты даже не понимаешь что говоря по скриптам которые не обновлялись более трех лет, ты сразу палишься....
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10.02.2021 17:47 Ответить
Так Голос не выпер Притулу? Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 4689
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10.02.2021 17:55 Ответить
Или Голос выпер Притулу 3 года назад?

Или Голос не выпер Вакарчука чуть ранее?

Или Фриндман и Пинчук не финасируют Голос?
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10.02.2021 17:57 Ответить
Не забудьте добавить "и порохоботы". Ибо по факту тут против Притулы именно они топят - ну ненавидят они Голос и все тут.
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10.02.2021 16:38 Ответить
Логіка якась лишньохромосомна. "Если человек знает Притулу как человека" - а які ще є варіанти знати Притулу? Як шимпанзе?
Були у нас "волонтери", які їздили по військових частинах з печивком і розповідали про "ворог в Києві", були редутники чи т.з. "патріоти", які перекривали дороги щоб не дати "торгувати на крові", або кидали гранати в нацгвардію під ВР, з абсолютно патріотичними гаслами. Що заважає людині Притулі допомагати армії і водночас вести деструктивну діяльність на політичному фронті?
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10.02.2021 16:40 Ответить
Я же и пишу что именно за это его не любит кацапня!
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10.02.2021 16:44 Ответить
Ну вам то видніше)
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10.02.2021 16:46 Ответить
Совершенно верно.
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10.02.2021 16:54 Ответить
Притула единственный достойный кандидат на мера Киева. А Виталя "пролез" в меры благодаря тому сговору в который вступил с порохом, а мер это избираемая должность. Сами понимаете как мог порох протянуть виталю.
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10.02.2021 17:33 Ответить
Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 1040

Дивно не те, що Притулу поперли з Голосу.
Дивно, що йому не дали зберегти обличчя і поперли рішенням партії. Зазвичай у таких випадках розкрученій зірці надають можливість вийти на прес-конференцію, подякувати за чудовий час і фантастичних людей, бла-бла-бла. Потім зірка каже, що втомилася, хоче більше бути із сім'єю, починає новий проєкт, спасає бобрів на Сулі та інше і йде у відставку. Все красіво, всі довольні. Але в Голосі вирішили піти іншим шляхом і тепер Сергій Притула виглядає кинутим.
До речі, про кинутих. Цікаво, а як тепер себе почувають виборці Голосу в Києві, що голосували за Притулу?
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10.02.2021 17:33 Ответить
Я так себе думаю что к власти рвутся уроды. Хороший человек власти над людьми не алчет.
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10.02.2021 17:42 Ответить
Я думаю краще Притула , аніж ватні прихлєбніки.
ПроУкраїнська ЄС повинна обєднатися з проУкраїнькими слугами народу + інші проУкраїнські сили і подбати врешті -решт за свій народ, інакше буде туго. . .
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10.02.2021 17:58 Ответить
У ПРИТУЛЫ ЕСТЬ ДОСТУП К ГЛАВНЫМ КОРРУПЦИОНЕРАМ СТРАНЫ И ОН МОЖЕТ ИХ УБИТЬ !!! ВОТ ГЛАВНАЯ ЕГО МИССИЯ !!! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ФИГНЯ !!!
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10.02.2021 18:21 Ответить
Prituli - povaga !
"GOLOS"-molodci !
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10.02.2021 18:29 Ответить
Забери цього телепня собi в Нiмеччину,у Вас буде гарний дуэт...
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11.02.2021 04:55 Ответить
Обов'язкова хiмiчна( припускаю фiзичну) кастрацiя,досить в Украiнi плодити дебiлов,вiдсоток блазнiв та пройдисвiтiв в державi зашкалюэ.Украiнi потрiбен економiчний рiст,на першому мiсцi повинна бути людина ПРАЦI,продукт якоi можна помацати руками та побачити очима.Ну а посмiятися можна буде тодi, коли ВЕСЕЛО БУДЕ ПЕНСiОНЕРАМ та ДiТЯМ...
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11.02.2021 04:52 Ответить
 
 