Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле". ВИДЕО

Украинский шоумен, член партии "Голос" Сергей Притула говорит, что не собирается уходить из политики.

Об этом Притула сообщил в видеообращении в Facebook, комментируя сообщения в соцсетях и медиа о том, что он якобы собрался уходить из политики, передает Цензор.НЕТ.

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"Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что якобы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Кітики, ну, во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты. В принципе, могу не нравиться. Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь. В прошлом году я принял для себя достаточно серьезное и важное решение - не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране. Для этого пойти в политику достаточно серьезно. Ну по крайней мере гораздо серьезнее, чем это было до 2020-го", - сказал Притула.

Он отметил, что с тех пор ничего не изменилось.

"Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением так же. Моя мотивация никуда не исчезла, а вот круг сторонников и единомышленников, наоборот, расширился. Возможно, это и является причиной этих вбросов, которые начали появляться в последнее время в СМИ. Поэтому, друзья, если вам нужен источник - то вот он. Игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой", - заявил Притула.

Он также пообещал "достаточно интересный и насыщенный 2021 год".

Ранее сообщалось, что Притула решением партии от 29 января 2020 года перестал состоять в политсовете "Голоса", но остается членом партии.

В пресс-службе политсилы объяснили, что "прежний состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год".

Новыми заместителями председателя партии "Голос" Киры Рудик стали Инна Совсун, которая будет отвечать за программное направление, Андрей Осадчук, который будет заниматься международными вопросами, и Ярослав Железняк, который будет курировать парламентское направление.

На решение партии об исключении Притулы из политсовета активно отреагировали соцсети. Пользователи шутили о том, что Притула пошел по стопам Святослава Вакарчука.

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