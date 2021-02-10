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Медведчук (1754) титушки (506) Билецкий (227) Кива (397) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Прямо сейчас активисты Нацкорпуса блокируют базу боевиков Кивы-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице.

Об этом говорится на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране. Не советую никому соглашаться на финансовые предложения ватных партий и участвовать в подобных "акциях неповиновения" в поддержку пророссийских интересов в нашем государстве", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков.

Активистам Национального Корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки. Сейчас мы блокируем помещения и ждем прибытия правоохранительных органов. По предварительной информации, титушки могут быть вооружены.

Мы уже неоднократно обращали внимание на деятельность силовых отрядов, которые финансируются из Российской Федерации через кума Путина Медведчука. Так, в прошлом году в Люботине Харьковской области СБУ разоблачила огромный схрон оружия, который по нашей информации, связывают с куратором т.н. общественной организации "Патриоты - за жизнь", народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Мы знаем насколько важно России через своих агентов дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого они готовы на любые провокации. Игнорирование их деятельности со стороны правоохранителей создает опасность для каждого гражданина Украины.

Национальный Корпус просит огласки СМИ! Сейчас мы находимся по адресу Тверской тупик, 3 и ждем журналистов.

Активисты Нацкорпуса задержали одного из бригадиров титушок ОПЗЖ возле их базы на Тверском тупике в Киеве. По его словам, титушки в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов.

У мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указанные расценки за работу.

Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий 01
Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий 02
Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий 03

"Платили 10 тыс. грн в месяц, зарплата. Задачи разные ставили. В основном поддержка митингов", - рассказал титушка", - заявили в Нацкорпусе.
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Топ комментарии
+92
Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9665
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10.02.2021 16:56
+56
Бакланов СБУ, ау!!!
Боевики ОПЗЖ не так угрожают рейтингам ЗЕ, как телеканалы?
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10.02.2021 16:54
+39
осталось подпереть двери и прочитать молитву о самовоспламенении...
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10.02.2021 16:54
Комментировать
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Страница 2 из 2
почему офис этого передаста кивы зарегистрирован почти в самом центре Киева, Тверской тупик 3, по всем правилам жанра должен находитьсч в жомовой яме.
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10.02.2021 18:03 Ответить
Чтобы не портить корм для животных.
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10.02.2021 21:11 Ответить
Мусора охраняют того, кто у них за спиной. А за спиной у них - титушки опзж, если я правильно понял.
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10.02.2021 18:10 Ответить
Думаю, аваков контролировал титушек на дистанции, а после подавления какой то провокации, показал бы себя, как герой, чтобы взять из бюджета дополнительное финансирования, патриотизм авакова имеет банальные шкурные интересы.
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10.02.2021 18:13 Ответить
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 7809 Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 4032
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10.02.2021 18:14 Ответить
Респект Білецькому і його хлопцям. ЦІікаво, чи бакланівські чорти прикривають мкртвечуківську бидло#ЗДОТУ?
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10.02.2021 18:19 Ответить
нацкорпус знайшов і заблокував нацкорпус.
білецький - таке ж ефесбешне лайно,як і опезеже
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10.02.2021 18:23 Ответить
Разом з вами на дивані.
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10.02.2021 18:37 Ответить
Интересно, а где же избиратели зебила, проукраинские, антиросийские, проевропейские - в этом, во всем известном месте - в тухесе. билецкий ещё тот поц - они нашли, да хрен вы искали - дали звонок с местом и поехало 30 человек. Фу, ***. За Петром сотни бегали - а как же, торговля на крови.
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10.02.2021 18:43 Ответить
Их тогда менты на своём транспорте по всем городам возили... При этом аналогичную акцию "хто замовив Катю..." от С14 на выступлении Тимошенко (Манагер из "батькивщины"), менты паковали дубинками под крики "ложись Бандера".
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10.02.2021 19:18 Ответить
таких баз по Украине есть более несколоко десятков
вооружение, обмунлировпние, полготовка
5 колона ждет своего часа
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10.02.2021 18:46 Ответить
Мда, давненько я не не был на Тверском тупике. Это бывший таксопарк, я так понимаю.
Аваков же липший друг Кивы. Чего чуби трещать у их прикормленных шаек?
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10.02.2021 18:58 Ответить
Не дайте этим тварям поднять голову.
Слава Україні!!!
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10.02.2021 19:36 Ответить
Якщо потрібна допомога, дайте клич у соцмережах !
Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 4848
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11.02.2021 17:25 Ответить
Головне крупними буквами написати ОПЗЖ, щоб всім було ясно що це тітушкі риговські, а не рюкзакевіча Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 8387
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10.02.2021 19:45 Ответить
Ківа може бути який завгодно подлєц, але вибираючи між Аваковим та Мертвечуком, Ківа вибирає політичного тата. Звісно, це може бути інстинкт самозбереження, бо Мертвечук може просто вбити, а Аваков може влаштувати купу додаткових триваючих неприємностей.
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11.02.2021 16:49 Ответить
РЕСПЕКТ НАЦКОРПУСУ на чолі з БІЛЕЦЬКИМ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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10.02.2021 20:21 Ответить
А что может этот неуч мл. лейтенант Баканов?? Разве что пукнуть!!
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10.02.2021 20:23 Ответить
Про наплив бойовиків до Київа та накопичення їх особового складу говрить лише про одне....розгойдувати анархію та дистибілізувати столицю. Це мусить бути найтяжчими Державними злочинами для Безпеки країни. Подивимось,що далі зробить Венядіктова та Зкленський.
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10.02.2021 20:31 Ответить
Чим займається СБУ,контррозвідка, Альфа, генпрокурорша,ДбР і весь цей непотріб?
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10.02.2021 20:33 Ответить
Молодцы1
Но их нужно было ПОКРОШИТЬ!
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10.02.2021 20:44 Ответить
Почему только этим занимается Нацкорпус, а не СБУ? Видимо, как всегда, чего-то боится? Так что правы те, которые требуют, чтобы численность СБУ сократили на 10000 человек.
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10.02.2021 21:00 Ответить
Кива уже закинул гнилую отмазку, шо это был спорт лагерь со спортсменами. "Трудовые резервы" готовятся к всесоюзному забегу, мля !
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10.02.2021 21:11 Ответить
активисты Нацкорпуса блокируют базу боевиков Кивы-Источник: https://censor.net/ru/v3247169

- Аваков проти Авкова ... Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 3773
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10.02.2021 22:02 Ответить
краще б там влаштували вибух газу, а то ще за гратами їх годувати, та охорону оплачувати
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10.02.2021 22:24 Ответить
А де СБУ???позор
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11.02.2021 00:26 Ответить
Та кто там кто заблокировал? Как дети в снежки поигрались. Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками в Києві, - Білецький - Цензор.НЕТ 809
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11.02.2021 00:38 Ответить
сталин был таки прав - нет человека - нет проблемы... нашли передастов-тётушек-титушек, в Днепр купаться... всех до единого... и багры подлиннее, чтобы отпихивать подплывающих к берегу... с одной стороны оздоровительная водная процедура, с другой стороны, смотришь, а весной после схода льда, и рыбкам будет что покушать... и так со всеми дрыстушками по всей Украине... с открытым забралом...
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11.02.2021 05:57 Ответить
но сразу возникает еще один вопрос (вопрос с утилизацией решен) - нашел этих передастов Нацкорпус... а за что получают деньги в СБУ и полиции? за преступную бездеятельность, направленную на подрыв государственности?
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11.02.2021 05:58 Ответить
Бандити вже починають стріляти, а в ОП ТИША!!! - на каштани готуються?
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11.02.2021 07:45 Ответить
Шото мудачук с нацкорпусом зачастили работать в спайке. Они еще и шария неплохо так раскрутили. Из маргинала наци его вывели в заметную полит силу, хоть и с небольшим но все же рейтингом.
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11.02.2021 09:48 Ответить
Здати куйню, утримати на плаву усіх інших.

Ну а СБУ займає позицію * нам немє коли, ми не встигаємо дахи будувати (кришевать).
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11.02.2021 14:56 Ответить
Сколько молодых, здоровых ...бездельников
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11.02.2021 16:37 Ответить
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