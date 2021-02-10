Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками в Киеве, - Билецкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прямо сейчас активисты Нацкорпуса блокируют базу боевиков Кивы-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице.

Об этом говорится на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране. Не советую никому соглашаться на финансовые предложения ватных партий и участвовать в подобных "акциях неповиновения" в поддержку пророссийских интересов в нашем государстве", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков.

Активистам Национального Корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки. Сейчас мы блокируем помещения и ждем прибытия правоохранительных органов. По предварительной информации, титушки могут быть вооружены.

Мы уже неоднократно обращали внимание на деятельность силовых отрядов, которые финансируются из Российской Федерации через кума Путина Медведчука. Так, в прошлом году в Люботине Харьковской области СБУ разоблачила огромный схрон оружия, который по нашей информации, связывают с куратором т.н. общественной организации "Патриоты - за жизнь", народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Мы знаем насколько важно России через своих агентов дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого они готовы на любые провокации. Игнорирование их деятельности со стороны правоохранителей создает опасность для каждого гражданина Украины.

Национальный Корпус просит огласки СМИ! Сейчас мы находимся по адресу Тверской тупик, 3 и ждем журналистов.

Активисты Нацкорпуса задержали одного из бригадиров титушок ОПЗЖ возле их базы на Тверском тупике в Киеве. По его словам, титушки в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов.

У мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указанные расценки за работу.

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"Платили 10 тыс. грн в месяц, зарплата. Задачи разные ставили. В основном поддержка митингов", - рассказал титушка", - заявили в Нацкорпусе.