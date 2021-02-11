"БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире: "бордели" протестуют, Коломойский атакует США, рейтинги атакуют Зе, опять война. ВИДЕО

Российские "бордели" - против здравого смысла, Коломойский - против Соединенных Штатов, рейтинги - против Владимира Зеленского. И главное - обострение на фронте на фоне всего этого. Как всегда острый стрим "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" приготовил для вас информационные вкусности!

Сегодня в 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич говорят о следующем:

- "Бордели" протестуют, или Лучшие полчаса эфира 112, Zik и NewsOne. Как подсанкционные медиа-бордели Виктора Медведчука протестуют против закрытия? Кто защищает их, прикрываясь свободой слова? Есть ли перспективы у судебных исков пророссийских пропагандистов?

- Коломойский атакует США. Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания, принадлежащие бывшим собственникам "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на иски от Минюста США о конфискации недвижимости олигархов. Что вообще происходит и почему нам важно об этом знать? Поясним просто, доступно и недипломатично.

- Рейтинг атакует Зе. Свежие исследования общественного мнения о том, кому больше доверяют украинцы, что думают о закрытии каналов Медведчука, санкциях и вакцинации? Разбираем результаты опросов "Рейтинга" и Центра Разумкова.

- Опять война. Почему снова резко обострилась ситуация на Донбассе? Как это связано с закрытием пророссийских медиа-помоек в Украине? Чего сейчас хотят россияне и какой ценой готовы достигать своих целей?

- И на десерт: кому выгоден экспорт электричества из России, при чем здесь Дубинский (куда же без него), получится ли завалить Олега Татарова - заместителя главы ОП Ермака - в политическом смысле этого слова?

Присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире!