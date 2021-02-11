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Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям президента России и его бывшей любовнице, приобрели очередной объект элитной недвижимости. Это знаменитая дача Леонида Брежнева в Крыму, владеть которой Владимир Путин хотел не один год.

Леонид Брежнев, который руководил СССР с 1964 по 1982 год, любил отдыхать на госдаче "Глициния" в Крыму, напоминает российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ. Дворец расположен в 60 шагах от моря в поселке Ореанда неподалеку от Ялты. Генсек посещал дачу практически до последних дней своей жизни. После его смерти здание опустело, в 1990-х в нем открыли пансионат.

Структуры банка Россия, формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ дворец Брежнева в оккупированном Крыму, - росСМИ 01
Структуры банка Россия, формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ дворец Брежнева в оккупированном Крыму, - росСМИ 02

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"Глициния" состоит из участка площадью 26 га, четырех корпусов со спальнями, пятью бассейнами, летним домиком, бара и оранжереи. Общая площадь всех зданий - 14,5 тысяч кв.м.

Структуры банка Россия, формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ дворец Брежнева в оккупированном Крыму, - росСМИ 03

После оккупации Крыма в 2019 году стало известно о переходе госдачи в казну государства, а затем - о продаже частной компании за 1,2 млрд рублей ($16,36 млн). Тогда название покупателя не раскрыли.

Структуры банка Россия, формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ дворец Брежнева в оккупированном Крыму, - росСМИ 04

"Проект" выяснил, что бывшую госдачу в 2019 году приобрела компания, владельцем которой на тот момент был некий Янис Эрманис. При этом, по данным издания, хозяин фирмы вырос в Гольяново (окраинный район на востоке Москвы, считавшийся криминально опасным), сейчас также живет в "депрессивном районе на востоке Москвы", зарабатывает на жизнь частными уроками китайских боевых искусств.

Выяснилось, что еще в 2004 году дачу Брежнева пытался купить российский банк ВТБ, но в 2005 году планам помешал президент Украины Виктор Ющенко, который потребовал разорвать контракт с Москвой. Уже тогда не скрывалось, что дача приобретается в качестве резиденции для Владимира Путина - об этом в то время, якобы, заявлял прокурор Крыма (2005-2007) Виктор Шемчук.

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Издание выяснило, что за фирмой, которая приобрела "Глицинию", стоит банк "Россия", среди акционеров которого есть и давний друг Путина Юрий Ковальчук (до этого он фигурировал в других расследованиях "Проекта") и Светлана Кривоногих, которой приписывается статус бывшей подруги президента. Дача в Ореанде, пишет "Проект", возможно, уже 21-ая по счету резиденция Владимира Путина.

По словам местных жителей, гостей в "Глицинии" не было уже пять лет. Издалека здание и территория выглядят неухоженными. Между тем сотрудник расположенного неподалеку кремлевского санатория "Нижняя Ореанда", в котором отдыхают пациенты президентской Центральной клинической больницы, летчики специального летного отряда "Россия", судьи и рядовые льготники из Москвы и регионов, рассказал, что там идут строительные работы. Как отмечают журналисты, за забором дачи со стороны Ливадийского парка действительно слышен стук отбойника и визг пилы.

Структуры банка Россия, формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ дворец Брежнева в оккупированном Крыму, - росСМИ 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4280
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10.02.2021 20:38
+11
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4368
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10.02.2021 20:37
+7
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6758
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10.02.2021 20:40
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Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4368
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10.02.2021 20:37 Ответить
Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5248
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10.02.2021 23:38 Ответить
во "дворце Брежнева" для туПина обнаружили Крым......
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10.02.2021 20:37 Ответить
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4280
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10.02.2021 20:38 Ответить
+++
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10.02.2021 21:24 Ответить
Сам собі подарував Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2371
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10.02.2021 20:39 Ответить
подарили,блеать...а будку коломойского просто отжали...
странно это...где чвк за будку?чы оно просто жлоб?
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10.02.2021 20:39 Ответить
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6758
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10.02.2021 20:40 Ответить
ну нормально,прогресс налицо...обрыдло мокшанкам ссать через кольцо в супы женихам...
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10.02.2021 20:48 Ответить
да снег еще норм
могли и говно собачье
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11.02.2021 05:51 Ответить
Сколько он жить собирается? Зачем???? всё это?
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10.02.2021 20:41 Ответить
Ску-ко-та-а-а-а-а!!!
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10.02.2021 20:43 Ответить
Как она хвалит Ющенко. Святой человек был, то есть есть.
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10.02.2021 20:43 Ответить
Эх, прекрасные времена были при Брежневе.
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10.02.2021 20:48 Ответить
Стоял тогда?😂🌷
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10.02.2021 20:51 Ответить
Колбаса появилась...2-х сортов. И конфеты шоколадные. Ровно на 7-мь лет. Из 70-ти.
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10.02.2021 22:24 Ответить
Жалкая хибара по сравнению с Геленджикской.
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10.02.2021 20:50 Ответить
Да, мелочёвка какая то
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10.02.2021 22:40 Ответить
Україна -не кацапія.Навіть ЗЄ не будує дачі за держрахунок.
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10.02.2021 20:56 Ответить
В уголовном мире урки обычно ворованное дарят своим люмпен-быдлосамкам как их называют марухам, с которыми сожительствуют.
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10.02.2021 21:11 Ответить
Фуево гоммунисты жили...
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10.02.2021 22:22 Ответить
Стадо наївних дибілів...
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10.02.2021 23:10 Ответить
Наверное в детстве в бараке жил. Все никак не угомонится.
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11.02.2021 07:25 Ответить
Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3044
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11.02.2021 07:38 Ответить
 
 