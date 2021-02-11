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Проект "Без цензуры": Боится ли Россия ВСУ? Все о новом обострении на фронте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Зачем Россия снова устраивает обострение на Донбассе? И что говорит кремлевская пропаганда о Вооруженных Силах Украины? Все об эскалации боевых действий на Востоке Украины – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Буквально за несколько дней февраля у нас уже несколько погибших на фронте и еще больше – раненых. Даже Леонид Кравчук изменил свою миролюбивую риторику на 180 градусов: обозвал своего многолетнего однопартийца и спонсора Виктора Медведчука и все его кодло врагами украинского народа! А вдобавок заявил, что перемирия уже нет. Более того - нельзя дальше делать вид, что оно есть!

Если уж даже Кравчук такое заговорил - это значит, что получил соответствующую разнарядку из Офиса президента. И тут есть несколько вопросов.

Почему это вдруг офис президента резко стал очень патриотичным (как бы странно ни звучал этот вопрос)? Чего хотят от Владимира Зеленского в Москве и Вашингтоне? И что он со всем этим собирается делать?

Заглядываем в российский телевизионный ад: что тамошняя российская пропаганда рассказывает о ВСУ? Боятся ли русские нашей армии? Спойлер - боятся, еще и как боятся. Более того, ВСУ у них – уже законные силы. Но правосеками до сих пор пугают, должна же быть хоть где-то стабильность.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Топ комментарии
+6
За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
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11.02.2021 10:58
+5
80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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11.02.2021 11:57
+4
Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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11.02.2021 10:54
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Слово Яхве мужик в эфире, а то от голоса .....-...... или как там, мона иногда почувствовать я не мужиком...(в штанах или даже в брюках тесно становится от интонации ведущей)
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11.02.2021 10:34 Ответить
По Крав-Чухче напомню: этой старой комунячьей содержанке переобуться на ходу - как высморкаться!
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11.02.2021 10:51 Ответить
80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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11.02.2021 11:57 Ответить
несовместима
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11.02.2021 15:11 Ответить
Более того,если оглянуться назад и уже рассмотреть ситуацию возникновения войны на Донбассе при полученных сейчас открытых данных , стало очевидным - Украину отстояли украинские РАЗНОЯЗЫЧНЫЕ патриоты,остановившие почти-крутые российские "спецназы", заблудившихся псковских десантников и бурятских танкистов...Остановила НЕОРГАНИЗОВАННАЯ стихийная военная сила фермеров и строителей с автоматами 70-х годов и в "картонных" бронежилетах (один на полтора десятка).Временщики Майдана ВООБЩЕ НЕ ДУМАЛИ защищать Украину и НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЛИ.Они боялись как самого Майдана так и того,что началось. Они шли с майдановцами только для перераспределения денежных потоков с прежней властью.а тут победа Майдана и бегство прежней власти...Приняли меры патриотические движения и волонтёрские организации.Донбасс временщиками-от-власти сдавался так же как и Крым-просто отдавался...Это в Киеве и Днепре "грабили грабителей" (новые старых).
Только благодаря содействию Канады,Британии, Израиля в Украине вернулись к вопросу пересоздания армии .Разворовываших армию клоунов в генеральских погонах вывели и ввели подготовленных инструкторов.Далее от трусливого Обамы до нынешнего Байдена прошла градация помощи летальным оружием.На смену "Джевелинам" при Обаме,годным лишь для защиты села в условиях местного боя, пришло хорошее вооружение Армия Украины теперь возродилась и стала самой опытной в войне на территории современной Еврпопы (Россия таки не Европа).Появление армии в Украине заставило кремлёвского недонаполеончика сменить тактику и уже начать только перестрелками кошмарить Украину и включить все свои "евробляхи" для политического принуждения Украины.Вопрос применения Россией военной силы остался только понтами..
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12.02.2021 08:03 Ответить
Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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11.02.2021 10:54 Ответить
За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
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11.02.2021 10:58 Ответить
судячи з самого матеріалу то бояться вони не ЗСУ, а окремі підрозділи "хвашистов".
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11.02.2021 11:00 Ответить
С холодных окопов пишите "фельдмаршал"? Похоже что с залесских "***-ней", все дрочите о великой победе над биндерами.
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11.02.2021 12:38 Ответить
Свинособаки в свое время разбомбили Грозный и убили 50 тысяч чеченских детей. Украинцы в отличие от вас уродов, свои города не бомбят и они стоят целые. Некоторые правда мокшане засрали, но это поправимо.
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11.02.2021 15:07 Ответить
По делу свинособакам ответить нечего, приходится увиливать. Но это вряд ли им поможет, когда начнется заключительный этап распада их ымперии. Вырезать мерзких свинособак будут все.
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11.02.2021 15:20 Ответить
Ну, слава Богу що, ви не генерал. Чи я помилився?
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11.02.2021 13:29 Ответить
Аби багато не патякати, рекомендую вам дуже уважно прочитати "Мистетство війни" Сунь цзи, великого китайського автора. Найкращою перемогою він вважає ту, яка дісталася без втрат. Чим більше втрати, тим менше шани полководцю. А наша війна на десятиліття і потрібно дуже обачно витрачати ресурси, особливо людські.
Краще підірвати економіку ерефії, ніж розбомбити якесь місто. Свої міста хай вони вони роздовбають самі.
Читайте уважно Сунь цзи і ви побачите наскільки підло і підступно веде себе Московія. Вони цю книжку читали дуже уважно.
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11.02.2021 14:00 Ответить
Была. Когда-то.
Основные ЕС и Китай.
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11.02.2021 14:33 Ответить
Ну, для початку могла б заборонити імпорт хоча б деяких товарів, які можна купляти напряму. У нас навіть чай та кава сьогодні постачаються через ерефію у великій кількості. Для цього не потрібно ні великого ума, ні великих ресурсів. Просто хтось має на пряму заключити контракти з Індією, Цейлоном, Китаєм, Гондурасом... Щонайменше це, виключить маржу російських компаній. Багато речей, які закуповуються на ерефії взагалі не мають ніякого стратегічного значення і є, сугубо декоративними, делікатесними чи косметичними але на них витрачається вільно конвертована валюта. Багато є такого що, продається на ерефію і тут же завозиться з ерефії. Багато товарів, які московія взагалі нікуди більше продати не може. Скільки в Україні продається електротоварів, які китайці виготовили на замовлення ерефії, навіть з надрукованими в Китаї з етикетками "Сделана в Рассии".
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11.02.2021 14:53 Ответить
А почему рэфия не обьявляет войну Украине? Боиться!
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11.02.2021 13:51 Ответить
Но у остального мира другая позиция.
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11.02.2021 14:09 Ответить
И не даст! Их просто НЕ пускают,где есть присутствие. Замена паспортов вскрываеться только при попадании в плен. Это практиковалось еще в ссср.
Но есть резолюция ООН.Есть дела в судах,и много других фактов оккупации ВС РФ территорий Украины,Грузии,Молдовы.
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11.02.2021 14:31 Ответить
По-новомодному це, зветься проксі-війна, коли ворог напряму не приймає участі аби зберегти свої ресурси і авторитет у світі, а використовує місцеву наволоч і своїх дебілів. Користь ерефії в тому що, ніхто не прийме зовнішню окупацію, а ось потім сказати що, то все місцеві так вирішили і зробили, набагато легше. Легше поневолити народ, якщо ти маєш місцевого сцарька, якого ти начебто просто захищаєш.
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11.02.2021 14:06 Ответить
Все зрозуміло! Там є і військовослужбовці ЗС РФ і багато інших громадян рефії!
В ********* світі країна,яка офіційно оголосить війну,буде повністю ізольована від іншого світу. Повне ембарго на будь- яку торгівлю/постачая/закупівлю.
Це обов'язок задекларований не тільки в ООН. І це буде зроблено. Звісно ОДКБ буде щось робити,а от офіційно вони не можуть підтримувати навіть своіх члєнів,які ОГОЛОШУЮТЬ ВІЙНУ,а не є жертвою аргесії/нападу.
От такий він - ******** світ!
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11.02.2021 14:24 Ответить
Ну, так було завжди. Одна справа, коли воює Мухосранськ з Зажопинськом, а інша коли війну ведуть Рим з Персією. Тай в давнину монголи захопили Суздаль і роздали трофеї татарам чи булгарам, а суздальців погнали на Володимир, потім володимирців сколотили в колону і поперли на Чернігів. Нічого нового.
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11.02.2021 14:40 Ответить
Толстый ведущий так хорошо разбирается в военном деле! Интересно, он в армии служил хотя бы писарем?
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11.02.2021 12:51 Ответить
A tebe tilki ce zacikavilo?
Butkevi4 ROBE svoyu spravu na "vidminno" !!!
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11.02.2021 13:42 Ответить
Dyakuyu Bogdanu za analitiku !
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11.02.2021 13:38 Ответить
5 лет назад ВСУ воевала оружием 50-60 годов, за прошедшие годы ничего не изменилось... Окопной войны против современной российской армии не будет, то есть реального опыта ведения современной войны у нас нету, нас защищает только пропаганда и надежда на санкции и то что мы просто не нужны РФ... Ведь если убрать пропаганду то не Вьетнам, не Ирак, не Афганистан в реальности войну не выиграли, просто сменился политическая воля в странах агрессорах... Вот и наша надежда на то что сменится политический дискурс в РФ и они откажутся от агрессии...
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11.02.2021 14:22 Ответить
Я би не казав що, так вже кремлядь боїться ЗСУ і не бачу я тут страху. Йде програма розчоловічення ворога, кожен кадр і кожне слово побудовано так аби створити картинку в головах глядачів картинку нелюдей-фашистів, які вбивають мирне населення на опорних пунктах жітєлєй Данбасса. Тут тобі камера на максимальному зумі знімає жіночок, які йдуть краєм поля, а потім кадри керованої ракети, яка вражає ціль на краю села. Днями на телеканалі "Дождь" ліберали розповідали, які мирні московські поліцаї, і як звіряче луплять москвичів "космонавти", котрі говорять з українським акцентом. Залишається тільки дати зброю і сказати: "Страшно? А дєдиваєвалі! За что убівать? Так ета же правасєкі крававиє!" І у простого Ваняткі не залишається ні тіні сумління, він готовий різати кожного, кого назвали біндєрай. Патамуша, ані масквічєй жестока ізбівалі на мірних дєманстраціях за Навальнава. Патамуша дєдиваєвалам в спіну стрєлялі і па мірним жєнщінам с ПТУРа.
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11.02.2021 14:32 Ответить
Панове! Видавати бажане за дійсне, брехати народу й тішити себе іллюзіями - це зовсім не прояви патріотизму. Ви так розвалили й продовжуєте розвалювати армію, не забуваючи про свої власні статки, що говорити про можливість реального протистояння з набагато численнішим ворогом можна тільки зарані плануючи капітуляцію під благовидним приводом. Й "перемоги" в пісочниці, як показв досвід минулої війни, зовсім не означають перемоги на полі бою.
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11.02.2021 14:38 Ответить
Зєгенералісімус казав же нам, що якби він був президентом, то ми би померли, а Крим не здали... А те що в нас армія була на бумазі і не була готова виконувати відразу боєві завдання він того не розімує, думає мабуть я наказ віддам і от браві, ніхто не знає хто, вирішать усі проблеми...
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11.02.2021 15:07 Ответить
Кривавий 2014 нічого не навчив? Ай я забув, тих, хто засвоїв урок поперли в 2019 мутрий наріт...
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11.02.2021 18:07 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті - Цензор.НЕТ 2042
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11.02.2021 18:48 Ответить
"Боится ли Россия ВСУ?" - глупый вопрос...
Конечно боится! Если бы не боялась, то на курантах торчал бы не сатанинская звизда, а Украинский Тризуб!
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12.02.2021 09:50 Ответить
 
 