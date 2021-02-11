Проект "Без цензуры": Боится ли Россия ВСУ? Все о новом обострении на фронте. ВИДЕО
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Зачем Россия снова устраивает обострение на Донбассе? И что говорит кремлевская пропаганда о Вооруженных Силах Украины? Все об эскалации боевых действий на Востоке Украины – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Буквально за несколько дней февраля у нас уже несколько погибших на фронте и еще больше – раненых. Даже Леонид Кравчук изменил свою миролюбивую риторику на 180 градусов: обозвал своего многолетнего однопартийца и спонсора Виктора Медведчука и все его кодло врагами украинского народа! А вдобавок заявил, что перемирия уже нет. Более того - нельзя дальше делать вид, что оно есть!
Если уж даже Кравчук такое заговорил - это значит, что получил соответствующую разнарядку из Офиса президента. И тут есть несколько вопросов.
Почему это вдруг офис президента резко стал очень патриотичным (как бы странно ни звучал этот вопрос)? Чего хотят от Владимира Зеленского в Москве и Вашингтоне? И что он со всем этим собирается делать?
Заглядываем в российский телевизионный ад: что тамошняя российская пропаганда рассказывает о ВСУ? Боятся ли русские нашей армии? Спойлер - боятся, еще и как боятся. Более того, ВСУ у них – уже законные силы. Но правосеками до сих пор пугают, должна же быть хоть где-то стабильность.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
Только благодаря содействию Канады,Британии, Израиля в Украине вернулись к вопросу пересоздания армии .Разворовываших армию клоунов в генеральских погонах вывели и ввели подготовленных инструкторов.Далее от трусливого Обамы до нынешнего Байдена прошла градация помощи летальным оружием.На смену "Джевелинам" при Обаме,годным лишь для защиты села в условиях местного боя, пришло хорошее вооружение Армия Украины теперь возродилась и стала самой опытной в войне на территории современной Еврпопы (Россия таки не Европа).Появление армии в Украине заставило кремлёвского недонаполеончика сменить тактику и уже начать только перестрелками кошмарить Украину и включить все свои "евробляхи" для политического принуждения Украины.Вопрос применения Россией военной силы остался только понтами..
Краще підірвати економіку ерефії, ніж розбомбити якесь місто. Свої міста хай вони вони роздовбають самі.
Читайте уважно Сунь цзи і ви побачите наскільки підло і підступно веде себе Московія. Вони цю книжку читали дуже уважно.
Основные ЕС и Китай.
Но есть резолюция ООН.Есть дела в судах,и много других фактов оккупации ВС РФ территорий Украины,Грузии,Молдовы.
В ********* світі країна,яка офіційно оголосить війну,буде повністю ізольована від іншого світу. Повне ембарго на будь- яку торгівлю/постачая/закупівлю.
Це обов'язок задекларований не тільки в ООН. І це буде зроблено. Звісно ОДКБ буде щось робити,а от офіційно вони не можуть підтримувати навіть своіх члєнів,які ОГОЛОШУЮТЬ ВІЙНУ,а не є жертвою аргесії/нападу.
От такий він - ******** світ!
Butkevi4 ROBE svoyu spravu na "vidminno" !!!
Конечно боится! Если бы не боялась, то на курантах торчал бы не сатанинская звизда, а Украинский Тризуб!