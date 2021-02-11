Проект "Без цензуры": Боится ли Россия ВСУ? Все о новом обострении на фронте. ВИДЕО

Зачем Россия снова устраивает обострение на Донбассе? И что говорит кремлевская пропаганда о Вооруженных Силах Украины? Все об эскалации боевых действий на Востоке Украины – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Буквально за несколько дней февраля у нас уже несколько погибших на фронте и еще больше – раненых. Даже Леонид Кравчук изменил свою миролюбивую риторику на 180 градусов: обозвал своего многолетнего однопартийца и спонсора Виктора Медведчука и все его кодло врагами украинского народа! А вдобавок заявил, что перемирия уже нет. Более того - нельзя дальше делать вид, что оно есть!

Если уж даже Кравчук такое заговорил - это значит, что получил соответствующую разнарядку из Офиса президента. И тут есть несколько вопросов.

Почему это вдруг офис президента резко стал очень патриотичным (как бы странно ни звучал этот вопрос)? Чего хотят от Владимира Зеленского в Москве и Вашингтоне? И что он со всем этим собирается делать?

Заглядываем в российский телевизионный ад: что тамошняя российская пропаганда рассказывает о ВСУ? Боятся ли русские нашей армии? Спойлер - боятся, еще и как боятся. Более того, ВСУ у них – уже законные силы. Но правосеками до сих пор пугают, должна же быть хоть где-то стабильность.

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