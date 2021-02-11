Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Немецкая медицинская фирма с руководителем-русским выдала лидеру "Партии Шария" справку, согласно которой Ольга Бондаренко (Шарий) находилась за границей 4 года, поскольку все это время непрерывно лечилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, Ольге не рекомендовали путешествовать из-за болезней. Сама справка на немецком языке с нотариально заверенным переводом на украинский находится в редакции "Слидство.Инфо".
В справке, в частности, говорится, что Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза. Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения - например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто. Лечение продолжалось более четырех лет.
В то же время, как свидетельствуют фото из соцсетей Ольги Шарий, в течение четырех лет лечения она активно путешествовала. Ольга побывала в Москве, Риме, Париже, Вене, Монако, Мадриде, Амстердаме и в других городах. Правда, фото из Украины за этот период у нее отсутствуют.
Данная справка была предоставлена в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в народные депутаты летом 2019 года. Напомним, согласно закону, кандидат в народные депутаты должен проживать в Украине не менее пяти лет до баллотирования. Или предоставить убедительные доказательства, почему это было невозможно. Например, мужа Ольги Анатолия Шария кандидатом в нардепы не зарегистрировали, поскольку что он не проживал в Украине и не смог обосновать причину.
Сайт немецкой медицинской фирмы из Кельна (Германия) Medcologne, выдавшего Ольге справку, - русскоязычный. Среди ее партнеров - несколько учреждений из Российской Федерации. Например, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации и Президентская программа подготовки управленческих кадров. А директор фирмы - Михаил Хайтина, выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе в Санкт-Петербурге. Сейчас Хайтина - специалист в сфере медицинского туризма и маркетинга.
Журналисты позвонили директру Medcologne под видом клиентов из Украины, которым надо срочно задним числом "закрыть" медицинской справкой многомесячную отсутствие на работе вымышленного должностного лица. Михаил Хайтина телефону убедил, что он "может все" и сказал, что стоимость такой справки от немецкой медфирмы - 1000 евро.
Сама Ольга Шарий на прямые вопросы касательно медсправке не ответила. Редакция Слидства.Инфо также ожидает ответа на запрос о регистрации Ольги Шарий на выборы от Центральной избирательной комиссии.
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"Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги. Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы."
среди которых неизлечимый шаризм голового мозга
зачем в Раде недееспособные кретины ?
А тут прям бегом . СБУ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ К РАССЛЕДОВАНИЮ РЕГИСТРАЦИЙ
А вот украинцы ВСЕХ к кормушке допускают - олигархов, Бень, мам шо любят скорость . Мертветчуков. Дебилов типа КИВЫ, Штепы
Сколько ещё будет это продолжаться?
А то у таких есть выбор.
вот и коррупция прибежала из Германии
если это правда, то тут вопрос: какого хрена эта развалина прется в депутаты - ей нужно лечиться и лечиться. в больничку!
Олег Леусенко
@leusenko1
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Знов суд відмінив перейменування проспекту Московський на імені Бандери. Також відмінили перейменування вул. ката Суворова. Окупаційна ЗЕорда працює.
Чтобы эффективно работать над выполнением обещаний президента, надо что? «Надо взять на работу стопиццот заправщиков, продавцов белья, грумеров и прочих арестовичей, а потом маневрировать и перегруппировывать их!», подумали уЗеленского и нашли выход.
Всех этих ********* они разбили на тройки, каждая из которых будет сказку делать былью, т.е. превращать президентские обещания в законопроекты. Тогда у Зеленского перестанет падать и начнёт подымацца по любому поводу, как в 15 лет.
Я считаю, что это глупая трата человекочасов. Всё придумано до нас - революционные тройки НКВД стимулировали невероятный рейтинговый прирост на 286%. В неделю!
* НАБУ открыло уголовное дело на Степанова, который всех ******, даже НАБУ.
В двух словах: сначала нам предлагали вакцину за 3 бакса. Но Степанов остановил переговоры на финальном этапе и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech. В итоге, цена вакцины, с эффективностью аж в 50,38%, стала для нас чуть ли не самой высокой в МИРЕ.
Вот тут должен вступить хор «А что ваш Порошенко лучше был?!», потому что хор «Зато они не воруют!» не получил зарплату за сентябрь и зловеще молчит.
* Мураев с Медведчуком и Рабиновичем соревнуются, кто из них лучше сосёт у Путина зачеркнуто выражает интересы пророссийского электората ОПЗЖ.
Мураев говорит, что Медведчук рожей своей неприятной портит им всю малину и не даёт объединиться единым фронтом. И вообще он вместе с Рабиновичем ОПЗЖ у Мураева отжал и российские бабки для оного заморозил.
Я щетаю, что милые бранятся - только тешатся, но смотреть на зарубу говноедов под озорные трели балалайки - весьма забавно.
* Рифа опять оставили за решеткой. Несмотря на полное отсутствие прямых доказательств вины. Несмотря на подорванное здоровье. Без цели, без выгоды - просто какая-то абсолютно тупая и бессмысленная расправа.
* Горсовет Днепра передаёт:
«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше»
Я не понимаю, они там лишние были и тупо жрали наши налоги, или Филатов просто меняет расходники? Будем наблюдать.
* Из-за пандемии, британцы стали меньше бухать. Выручка пабов упала в абсолютный минимум. Патамушта они научились бухать дома, как все приличные люди, то есть мы.
И Притула опять отличился, но за него я отдельно полыхну. Развёрнуто.
В целом - живём, не всираемся, надеемся на то, что говно тоже не бесконечно. Но нервы, конечно, ни к черту… Доброго утра всем и хорошего дня!
А що там у ПП
P.S. "ідіот"- особа, яка не ціакавиться і не розуміється в суспільно-політичному житті. це так, для загального розвитку.
Вже їм ГРУ генштабу кацапів документи готують і не ховаються.
Хоча, якщо Портнову можна то чого іншим ні?
От для чого їм закон про подвійне громадянство потрібний щоб всіх тих шмар, що по кацапіх ховаються до влади привести.
Скоро кіля азіров з овочем повернеться.
и справку поверх одеяла приложить