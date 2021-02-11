РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53408 посетителей онлайн
Видео Политика Украины
15500 67
расследование (1126) ЦИК (867) Шарий Анатолий (177)

Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Немецкая медицинская фирма с руководителем-русским выдала лидеру "Партии Шария" справку, согласно которой Ольга Бондаренко (Шарий) находилась за границей 4 года, поскольку все это время непрерывно лечилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, Ольге не рекомендовали путешествовать из-за болезней. Сама справка на немецком языке с нотариально заверенным переводом на украинский находится в редакции "Слидство.Инфо".

В справке, в частности, говорится, что Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза. Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения - например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто. Лечение продолжалось более четырех лет.

Также читайте: "Партия Шария" внесла 1,5 млн залога за подозреваемую в администрировании контролируемых из РФ Телеграмм-каналов

В то же время, как свидетельствуют фото из соцсетей Ольги Шарий, в течение четырех лет лечения она активно путешествовала. Ольга побывала в Москве, Риме, Париже, Вене, Монако, Мадриде, Амстердаме и в других городах. Правда, фото из Украины за этот период у нее отсутствуют.

Данная справка была предоставлена ​​в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в народные депутаты летом 2019 года. Напомним, согласно закону, кандидат в народные депутаты должен проживать в Украине не менее пяти лет до баллотирования. Или предоставить убедительные доказательства, почему это было невозможно. Например, мужа Ольги Анатолия Шария кандидатом в нардепы не зарегистрировали, поскольку что он не проживал в Украине и не смог обосновать причину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура

Сайт немецкой медицинской фирмы из Кельна (Германия) Medcologne, выдавшего Ольге справку, - русскоязычный. Среди ее партнеров - несколько учреждений из Российской Федерации. Например, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации и Президентская программа подготовки управленческих кадров. А директор фирмы - Михаил Хайтина, выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе в Санкт-Петербурге. Сейчас Хайтина - специалист в сфере медицинского туризма и маркетинга.

Журналисты позвонили директру Medcologne под видом клиентов из Украины, которым надо срочно задним числом "закрыть" медицинской справкой многомесячную отсутствие на работе вымышленного должностного лица. Михаил Хайтина телефону убедил, что он "может все" и сказал, что стоимость такой справки от немецкой медфирмы - 1000 евро.

Сама Ольга Шарий на прямые вопросы касательно медсправке не ответила. Редакция Слидства.Инфо также ожидает ответа на запрос о регистрации Ольги Шарий на выборы от Центральной избирательной комиссии.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
Все нормально. Теперь все стало на места. Обычные пи...оры.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:13
+17
а чего не сидится шариковой в Испании? казна пустеет и пора на заработки в Украину?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:01
+14
Эту ватную тупорылую потаскуху нужно объявить в Украине персоной-нонграта, запретить въезд на территорию Украины и выслать к своему мужу-петуху Шарию в Нидерланды, а их помойки в Ютубе заблокировать.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не уверен что не фейк, но по теме
показать весь комментарий
11.02.2021 10:59 Ответить
Бред какой-то, ее биография есть в свободном доступе...
показать весь комментарий
11.02.2021 11:09 Ответить
В порно хабе !
показать весь комментарий
11.02.2021 12:09 Ответить
Конечно фейк. Что болела - «В ожидании чуда» - супруга Анатолия Шария Ольга опубликовала «беременное» Или беременность 4 года продолжалась Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 4817 ?фото 20.07.2019 19:06:00
Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 6521
показать весь комментарий
11.02.2021 11:10 Ответить
https://ukrmir.info/anatoliy-shariy-zhenat-na-chechentse-transseksuale/
"Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги. Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы." Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 2022
показать весь комментарий
11.02.2021 11:23 Ответить
Таки, да.
показать весь комментарий
11.02.2021 15:04 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.02.2021 11:42 Ответить
петуШарий сверху или снизу на фото ???
показать весь комментарий
11.02.2021 12:14 Ответить
Зураб Бондаренко, партнер Шарія.))))
показать весь комментарий
11.02.2021 11:11 Ответить
Все нормально. Теперь все стало на места. Обычные пи...оры.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:13 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.02.2021 11:43 Ответить
Будто раньше не ясно было.
показать весь комментарий
11.02.2021 13:07 Ответить
Ну слава Господові! А то не знали, що й подумати.
показать весь комментарий
11.02.2021 15:31 Ответить
"Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза ....."

среди которых неизлечимый шаризм голового мозга Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 1287 Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 1287



зачем в Раде недееспособные кретины ? Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 3670
показать весь комментарий
11.02.2021 13:52 Ответить
ЦИК видно и взятку получил , бо все знают как чиновники упираются из-за запятыхъ
А тут прям бегом . СБУ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ К РАССЛЕДОВАНИЮ РЕГИСТРАЦИЙ
показать весь комментарий
11.02.2021 11:01 Ответить
дедаваєвал???? хочеш щоб тебе як в 45-му пулємьотами гнали на штурм з палкою в руках?
показать весь комментарий
11.02.2021 13:32 Ответить
СБУ занято тем, что Арселор-Миттал отжимают, на иное время не осталось.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:16 Ответить
а чего не сидится шариковой в Испании? казна пустеет и пора на заработки в Украину?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:01 Ответить
А где она в Испании Заработает ? Испанцы там зарабатывают и к своей кормушке не пускают
А вот украинцы ВСЕХ к кормушке допускают - олигархов, Бень, мам шо любят скорость . Мертветчуков. Дебилов типа КИВЫ, Штепы
Сколько ещё будет это продолжаться?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:06 Ответить
вічно....
показать весь комментарий
11.02.2021 13:33 Ответить
А ему Путлер платит не за то, чтобы он в Испании загорал
показать весь комментарий
11.02.2021 11:12 Ответить
Приказ от начальства получила, служивая она.
А то у таких есть выбор.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:17 Ответить
тут мало закрыть три канала...тут эту сколеновстанную сволочь надо запрещать постоянно.....
показать весь комментарий
11.02.2021 11:02 Ответить
Эту ватную тупорылую потаскуху нужно объявить в Украине персоной-нонграта, запретить въезд на территорию Украины и выслать к своему мужу-петуху Шарию в Нидерланды, а их помойки в Ютубе заблокировать.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:02 Ответить
За, что же на ней Природа так отдохнула? Или это она сама свои губени такими сделала?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:02 Ответить
то не губы, то - мозоли! Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями - Цензор.НЕТ 998
показать весь комментарий
11.02.2021 11:06 Ответить
Незабаром
Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 1418
показать весь комментарий
11.02.2021 11:15 Ответить
Спасибо порыгал!!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:24 Ответить
Терерь у нё 2 пи.ды !!!
показать весь комментарий
11.02.2021 12:12 Ответить
И одна с зубами... а может и две
показать весь комментарий
11.02.2021 13:28 Ответить
🤣👍👏👏👏👏
показать весь комментарий
11.02.2021 11:17 Ответить
Снять с выборов по состоянию здоровья и всех делов Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями - Цензор.НЕТ 5487
показать весь комментарий
11.02.2021 11:05 Ответить
Це тільки ізбіратєльная комісія сформована кацапським виплядком зеленським могла зарєструвати пєтушарію партію в Україні. Карл, чувак 10 років не живе в Україні, а в нього своя партія. Це як **** таке може бути?!!! А кузьмін, що 5 років був у бігах по європам, як міг пройти?!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:06 Ответить
є суд, "найсправедливіший" суд в світі. ну от має право громадянин обирати і бути обраним. а те що він під..ар і ворого, і не жив в країні 5 років- то це нюанси. а є ще дебілоїди, які цих під..арів обирають.
показать весь комментарий
11.02.2021 13:36 Ответить
Лошадиная морда оказывается так "болела" что путешествовала где только могла.. ох и ублюдочная семейка иуд
показать весь комментарий
11.02.2021 11:09 Ответить
Не повірю ніколи в цю маячню, більше 4 років лікування в німецьких клініках це сотнi тисяч євро, навряд чи той страховий поліс за 5 баксів що вона взяла з собою, покриє хоч тиждень перебування в німецькій клініці
показать весь комментарий
11.02.2021 11:09 Ответить
а хто сказав, що справка- це обов'язкове лікування? тим більше видана в кацапських профілакторіях
показать весь комментарий
11.02.2021 13:37 Ответить
Я ж про те й кажу що тільки тупі довбнi могли повірити в цю казку і в цю довідку, або вороги народу, коли цю паскуду реєстрували на вибори
показать весь комментарий
11.02.2021 14:04 Ответить
то он "может все" и сказал, что стоимость такой справки от немецкой медфирмы - 1000 евро.Источник:https://censor.net/ru/v3247299

вот и коррупция прибежала из Германии
показать весь комментарий
11.02.2021 16:43 Ответить
так вонв ще і хвора....кацапська шльондра
показать весь комментарий
11.02.2021 11:12 Ответить
С нетерпением ожидаю реакции нашего ЦИКа. И знаете что? Никакой реакции не будет. Сделают так, как скажут в ОП. Почему? Да потому, что могут. Нет закона, обязывающего ЦИК реагировать на подобные публикации. Почему нет такого закона? Законы пишут депутаты (вернее их карманные якобы юристы). Завтра журналюги что-то накопают на очередного депутата и шо ему, не балотироваться? Пчелы против меда не бывают.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:15 Ответить
"Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза. Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения - например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто."
если это правда, то тут вопрос: какого хрена эта развалина прется в депутаты - ей нужно лечиться и лечиться. в больничку!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:16 Ответить
Четыре года можно лечиться только в психушке. Но там можно и дольше. Может, стОит подыскать мамзели приличную клинику у нас и за госсчет (черт уж с ним!) подлечить эту соску кривоногую еще лет сорок. А?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:18 Ответить



Олег Леусенко

@leusenko1

·3 мин

Знов суд відмінив перейменування проспекту Московський на імені Бандери. Також відмінили перейменування вул. ката Суворова. Окупаційна ЗЕорда працює.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:25 Ответить
Я в шоке что творится, какая-то гнида Шарий лезет к влсти его тупую овцу пропускают и мало того находятся те ублюдки которые эту падаль поддерживают. Как, где санитары.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:30 Ответить
Вместо того, что бы тут сопли лить, идите на канал Петушария и отправляйте жалобы!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:31 Ответить
Скарги скаргами, але хотілось б, щоб і наші дипломати знайомили європейців із мовою ненависті в роліках толіка і його виступами проти Європи. Може тоді б його позбавили політичного притулку?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:33 Ответить
Я не розумію, чому наш МЗС ні при Пєті, ні при Зєлі не подає в міграційні органи ЄС матеріали про діяльність пєтушарія? Він ж там і на Європу часто гонить, і критикує суд по МН17 - хіба цього не вистачить, щоб позбавити його політичного притулку???
показать весь комментарий
11.02.2021 11:31 Ответить
а ось тут починається сам цікаве: пєтушара втекла ніби як від політичних переслідувань ще в 2012-му. такі нюанси політики в європі. але і тут не все просто. як би це не звучала банально- але все питання в грошах: пітушню просто доять, допоки воти тратять кремлівські бабки на європейських теренах - їх не випруть звідти. онлі бізнес, се ля ві...
показать весь комментарий
11.02.2021 13:42 Ответить
* Рейтинги президента падают вниз стремительным домкратом, президенту от этого грустненько и обидненько и настойчиво пахнет концепцией «на мороз без шапки».
Чтобы эффективно работать над выполнением обещаний президента, надо что? «Надо взять на работу стопиццот заправщиков, продавцов белья, грумеров и прочих арестовичей, а потом маневрировать и перегруппировывать их!», подумали уЗеленского и нашли выход.
Всех этих ********* они разбили на тройки, каждая из которых будет сказку делать былью, т.е. превращать президентские обещания в законопроекты. Тогда у Зеленского перестанет падать и начнёт подымацца по любому поводу, как в 15 лет.
Я считаю, что это глупая трата человекочасов. Всё придумано до нас - революционные тройки НКВД стимулировали невероятный рейтинговый прирост на 286%. В неделю!

* НАБУ открыло уголовное дело на Степанова, который всех ******, даже НАБУ.
В двух словах: сначала нам предлагали вакцину за 3 бакса. Но Степанов остановил переговоры на финальном этапе и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech. В итоге, цена вакцины, с эффективностью аж в 50,38%, стала для нас чуть ли не самой высокой в МИРЕ.
Вот тут должен вступить хор «А что ваш Порошенко лучше был?!», потому что хор «Зато они не воруют!» не получил зарплату за сентябрь и зловеще молчит.

* Мураев с Медведчуком и Рабиновичем соревнуются, кто из них лучше сосёт у Путина зачеркнуто выражает интересы пророссийского электората ОПЗЖ.
Мураев говорит, что Медведчук рожей своей неприятной портит им всю малину и не даёт объединиться единым фронтом. И вообще он вместе с Рабиновичем ОПЗЖ у Мураева отжал и российские бабки для оного заморозил.
Я щетаю, что милые бранятся - только тешатся, но смотреть на зарубу говноедов под озорные трели балалайки - весьма забавно.

* Рифа опять оставили за решеткой. Несмотря на полное отсутствие прямых доказательств вины. Несмотря на подорванное здоровье. Без цели, без выгоды - просто какая-то абсолютно тупая и бессмысленная расправа.

* Горсовет Днепра передаёт:
«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше»
Я не понимаю, они там лишние были и тупо жрали наши налоги, или Филатов просто меняет расходники? Будем наблюдать.

* Из-за пандемии, британцы стали меньше бухать. Выручка пабов упала в абсолютный минимум. Патамушта они научились бухать дома, как все приличные люди, то есть мы.
И Притула опять отличился, но за него я отдельно полыхну. Развёрнуто.
В целом - живём, не всираемся, надеемся на то, что говно тоже не бесконечно. Но нервы, конечно, ни к черту… Доброго утра всем и хорошего дня!
А що там у ПП
показать весь комментарий
11.02.2021 11:40 Ответить
справку отправить в полицию Германии
показать весь комментарий
11.02.2021 11:47 Ответить
Найманий провокатор Шарій і його половина так саме легко купують собі посади, як Рабинович, Шуфрич чи Ківа. Цим особам нема чого робити на державні службі.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:07 Ответить
препрошую, а можна детальніше, яку посаду і хто конкретно купив? чи у вас до сих пір тупориле мишлення "вони самі себе вибирають"? найманий провокатор? а хто йому платить? і відкоили це в переліку держсужби є така посада.
P.S. "ідіот"- особа, яка не ціакавиться і не розуміється в суспільно-політичному житті. це так, для загального розвитку.
показать весь комментарий
11.02.2021 13:48 Ответить
Сообщить немецким властям об этом религия не позволяет? Они то быстро разберутся...
показать весь комментарий
11.02.2021 12:17 Ответить
Ну це просто пдц...
Вже їм ГРУ генштабу кацапів документи готують і не ховаються.
Хоча, якщо Портнову можна то чого іншим ні?
От для чого їм закон про подвійне громадянство потрібний щоб всіх тих шмар, що по кацапіх ховаються до влади привести.
Скоро кіля азіров з овочем повернеться.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:25 Ответить
для шаріяки збрехати - шо в туалет сходити
показать весь комментарий
11.02.2021 12:27 Ответить
Ну, є факт підробки офіційного документу. І я не про саму справку, лікар скаже що, ми їй так рекомендували... Факт в тому що вона за допомогою справки стверджувала що, перебувала на лікуванні, а по факту лікування не проходила.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:46 Ответить
Игроман решил в справку сыграть .
показать весь комментарий
11.02.2021 15:08 Ответить
Уж что только эта парочка аферистов уже не на придумывала. И партию как-то полевому зарегистрировала, через однофамильца. Сейчас какие-то справки, чтобы обойти закон о обязательности нахождения в стране при баллотировании. Постоянно что-то мутят и обманывают. Аферисты и мошенники, следующий раз что придумаете? Записку от родителей?
показать весь комментарий
11.02.2021 16:24 Ответить
уберите этого петуха с портала - не могу смотреть на это гавно.
показать весь комментарий
11.02.2021 16:34 Ответить
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 9790
показать весь комментарий
11.02.2021 18:54 Ответить
да в расход давно пора
и справку поверх одеяла приложить
показать весь комментарий
11.02.2021 21:31 Ответить
Ахахаха перднули в калюжу як завжди і калюжа забулькала)))) Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 7474
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 2148
показать весь комментарий
11.02.2021 22:04 Ответить
Элементарно проверить. Должны быть поступления за лечение в эту клинику от нее за 4 года. На разумные суммы, а не на 1000 ойро.
показать весь комментарий
11.02.2021 22:24 Ответить
Солодка парочка пацюків
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 7442
показать весь комментарий
11.02.2021 22:45 Ответить
 
 