Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович. ВИДЕО

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович считает, что Росиия использует заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, Россия попытается использовать заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины в невыполнении Минских соглашений. Так считает спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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Заседание Совета безопасности было инициировано Россией, оно должно состояться сегодня в открытом формате при помощи видеосвязи.

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"Скорее всего, РФ спользует его для демарша, обвинения Украины, Франции, Германии, возможно, ОБСЕ, в том, что мы не выполняем минские соглашения, не идем на уступки и тому подобное", – отметил Арестович.



Он сказал, что Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, потому что Россия пользуется правом постоянного члена Совбеза ООН.

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"Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании. Я думаю, что результаты этого заседания будут ожидаемые – российский демарш провалится, но инфоповод они из этого будут пытаться сделать, безусловно", – подчеркнул Арестович.