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Совбез ООН (319) Арестович Алексей (223)

Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович считает, что Росиия использует заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, Россия попытается использовать заседание Совета Безопасности ООН для обвинения Украины в невыполнении Минских соглашений. Так считает спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Заседание Совета безопасности было инициировано Россией, оно должно состояться сегодня в открытом формате при помощи видеосвязи.

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"Скорее всего, РФ спользует его для демарша, обвинения Украины, Франции, Германии, возможно, ОБСЕ, в том, что мы не выполняем минские соглашения, не идем на уступки и тому подобное", – отметил Арестович.


Он сказал, что Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, потому что Россия пользуется правом постоянного члена Совбеза ООН.

Также читайте: Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович


"Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании. Я думаю, что результаты этого заседания будут ожидаемые – российский демарш провалится, но инфоповод они из этого будут пытаться сделать, безусловно", – подчеркнул Арестович.

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Топ комментарии
+12
опа!.. Арестович одним твиттом пАбидил Рашку в Собезе ООН!..
это уже 34 или 35 "боевой выход" Арестовича в Фейсбучике, или я сбился со счёта?..
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11.02.2021 12:50
+8
От чё так тошнит от этого штриха? Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович - Цензор.НЕТ 19
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11.02.2021 12:53
+6
люська,провались вместе с ними,простигоспади хреновый...
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11.02.2021 12:55
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опа!.. Арестович одним твиттом пАбидил Рашку в Собезе ООН!..
это уже 34 или 35 "боевой выход" Арестовича в Фейсбучике, или я сбился со счёта?..
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11.02.2021 12:50 Ответить
Да что там говорить, если и сам арестович провалился...
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11.02.2021 12:52 Ответить
От чё так тошнит от этого штриха? Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович - Цензор.НЕТ 19
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11.02.2021 12:53 Ответить
люська,провались вместе с ними,простигоспади хреновый...
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11.02.2021 12:55 Ответить
Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6406
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11.02.2021 14:03 Ответить
Посмотрел ради интереса последние люськины разговоры в ютуб. Надо полагать в ОП что-то изменилось. Потому что "расея-агрессор..режим прекращения почти закончен"..и чуть ли не "кацапов к ногтю". А что изменилось? Да Байден -президент США.
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11.02.2021 13:00 Ответить
Арестович говорит что полшестой сам дозрел и превратился в медведя Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович - Цензор.НЕТ 4041.Интересно весь,или голова ослиная осталась?
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11.02.2021 13:20 Ответить
"Віслюк лишиться віслюком, хоч ти обсип його зірками"
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11.02.2021 13:40 Ответить
Арестович уже в двух видео пытается героизировать нынешнего своего шефа. Выглядит очень смешно и глупо. Но его попытки обвинить во всех провалах зеленой власти ,,парахаботов так называемых патриотов,, повторяются все чаще. Даже ,,войну,, обьявил. Главная проблема Украины по арестовичу.Я понимаю,что он там просто новый жополиз и никто, но желание быстро выслужиться становится столь очевидным и неприкрытым что выливается в откровенный черный пиар.
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11.02.2021 14:19 Ответить
Много десятилетий в воздухе висит вопрос: "Что делать, если агрессором является член Совбеза ООН?". И что же на это отвечает ООН? Н И Ч Е Г О! Это все что нужно знать про ООН.
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11.02.2021 13:24 Ответить
aferistovi4! PNX !
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11.02.2021 13:50 Ответить
Давно уже надо гнать рашку из ООН, как некогда из Лиги Наций был изгнан ссср.
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11.02.2021 14:13 Ответить
Люся , а шо такое де твоя друга посада, чому її не назвали - САВЕТНІК КОЗИРЯ?
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11.02.2021 14:32 Ответить
Що Україні дає членство в ООН ?
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11.02.2021 14:36 Ответить
Арестовичу допомагає відмиватись від праці на Кремль з Козирем.
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11.02.2021 14:47 Ответить
 
 