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"Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил о "колонизации" Украины "посольством США" в эфире пропагандистов росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива рассказал  о якобы несостоятельности государственных структур .

"Правительство и власть в Украине не самостоятельны. Они всячески будут заигрывать перед американским посольством, перед Госдепом. Так устроен мир - рабы заигрывают перед своими хозяевами...", - сказал Кива в прямом эфире росТВ кремлевским пропагандистам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. ВИДЕО

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Топ комментарии
+78
Вопрос в другом, почему это гандон еще не сидит ???
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11.02.2021 14:24
+62
Нет. вопрос в третьем, почему он еще вместе с портновым не встретелись с оленем бузиной "Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США" - Цензор.НЕТ 9408
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11.02.2021 14:28
+51
"нераб" Кремля Кива, сидя в Москве на московсковском телеканале, отрабатывая заказ Кремля, обвиняет свободных людей в рабстве. Ухохотаться! 😂
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11.02.2021 14:46
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"Так устроен мир - рабы заигрывают перед своими хозяевами", - сказал Кива в прямом эфире росТВ кремлевским пропагандистам.
Це оцінили навіть тупі Зе і Лисий:

"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 1212
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11.02.2021 15:42 Ответить
Де закон про колаборацію!!!
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11.02.2021 15:45 Ответить
..П*ять років готують !" "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 6285
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11.02.2021 15:50 Ответить
Ага, і без поняття "колаборант" - як же цей "закон" може бути "законом про колаборацію"? Як кажуть, ви вже визначтесь: або їхати, або "шашечки" "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 5856
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11.02.2021 15:59 Ответить
Пам'ятник Ківі "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 3115
"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 318
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11.02.2021 15:57 Ответить
"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 7777 "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 6154
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11.02.2021 21:50 Ответить
Избиратели Киви примерно так же выглядят))
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12.02.2021 12:46 Ответить
От цікаво: таких, як кива мерветчук навмисто бере у команду? Бо на тлі таких кадрів не важко бути геніальним, та ще й кумом самого *****. Або ж які кадри, такі і виборці цих кадрів - ідіотів до мізка кісток. А якщо врахувати, що це прарасєйський іліктарат, ну, не дивно, не дивно..."Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 4637
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11.02.2021 16:03 Ответить
"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 7218
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11.02.2021 16:05 Ответить
Есть еще колонизаторы в ОРДЛО И Крыму, тоже с Амегики)
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11.02.2021 16:05 Ответить
Я - птичка Киви, ********!
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11.02.2021 16:06 Ответить
"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 9989
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11.02.2021 16:19 Ответить
Это вы у Авакова спросите, он его туда назначал, - пусть он и отвечает!
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11.02.2021 18:52 Ответить
Горилла еще и разговаривает?
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11.02.2021 16:22 Ответить
Шуфрич неожинанно отодвинулся на второе место как кандидат для лечебной пи*****ны
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11.02.2021 16:26 Ответить
Их обеих надо подвергнуть лечебной процедуре... "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 6003
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14.02.2021 10:24 Ответить
Вот интересно: этот гандон не боится говорить такие вещи в-открытую из страны, находящейся в состоянии войны? Это как в 1942 году давать интервью из Москвы агенству Геббельса и говорить подобные вещи.
Похоже в Украине вся энергия населения направлена на борьбу с "проклятыми трампистами" и лобызанием Байдена. А всякие кивы при этом спокойно работают на паРашу, не боясь абсолютно ничего.
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11.02.2021 16:35 Ответить
ПТУР поможет Киве выйти из рабства.
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11.02.2021 16:52 Ответить
ПТУР ему в зад.
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11.02.2021 18:16 Ответить
Байдена в Украине не лобызают. Его боятся. Иначе не объяснить резкое прозрение зеленых слуг. Если бы в Штатах остался рыжый кремлелюб то Зеленский до сих пор бы в шоколадный глаз Пуйла всматривался.
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11.02.2021 17:05 Ответить
У него охрана нехилая от арсенборисыча
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11.02.2021 18:01 Ответить
Глядя на выступление этого гандона на рашатв закономерно напрашивается вопрос, эта жертва аборта депутат какой страны?
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11.02.2021 16:40 Ответить
Украина так "под управлением США", что закупает электричество у кремля,
и товарооборот с Московией растёт.
Слушайте дальше, что расскажет нехолуй Медведчука дрочливый пацан Кива
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11.02.2021 16:41 Ответить
Кива всю жизнь находится под "внешним управлением".
Это факт.
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11.02.2021 16:43 Ответить
Наркотиків?
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11.02.2021 22:32 Ответить
))
при IQ 60 наркотики не нужны
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11.02.2021 22:44 Ответить
КРАЇНИ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ США- ГЕРМАНІЯ ЯПОНІЯ ФІЛІПІНИ,ПІВДЕННА КОРЕЯ ЗАЙМАЮТЬ НИНІ ПОЗИЦІЇ ЛІДЕРІВ А ВСІ ТІ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ СРСР- РФ - ЧАХНУТЬ .Ще можна назвати Канаду, що була домініоном Англії.
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11.02.2021 16:52 Ответить
"Рабы заигрывают перед своими хозяевами"- это он о себе ,о ОПЗЖ и России!
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11.02.2021 17:00 Ответить
нормально так... мальчишь кибальчишь нашёлся)) то есть правительство украины продалось как мальчиш-плохишь за печеньки нуланд ещё в 14м году, а они не продались параше?
отети все медведчуки, рабиновичи с бойками придя к власти не будут тихо лежать под москвой и делать, что она прикажет? как это было до 14го года?
да они сей час летают периодичиски в мордор и вещают бред кремлёвский. то есть явно видно рука кремля, торчащая из жопы опзж...
и кто чьи рабы и перед кем заигрывает? кто в москву летает толстолобик ты тупой?

кепец... и откуда в правительстве такие тупорылые? там наверно отбор какой то специальный - набирают самых ,,одарённых,, ...
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11.02.2021 17:01 Ответить
этож сколько надо отвалить бабла мужчине, что он не боялся, а старался выглядеть п*дором?
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11.02.2021 17:22 Ответить
Саме "мужчине"? Не виглядати зовні жінкою/бабою, це ще не значить неодмінно бути чоловіком. Лише тільки - "щось із яйцями". Не більше.
Про яйця ще можна казати більш-менш впевнено, бо ж це їх це опудало відверто чухало у залі засідань Верховної Ради.
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12.02.2021 13:20 Ответить
Фаберже на шее у этого босяка имеет лишь скорЛУПУ, без внутреннего содержания "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 2163
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11.02.2021 17:31 Ответить
Повесить онаниста-********* -медведпута на гилляке!
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11.02.2021 17:37 Ответить
Боїться фсб от і меле все, що скаже кремлівська мафія....залетіла бовдуряка...а далі тільки на кремлівські скрепи.
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11.02.2021 18:01 Ответить
Оно ж ущербное....
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11.02.2021 18:06 Ответить
У него и справка есть.
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11.02.2021 23:53 Ответить
Тупой задрот из жомовой ямы...
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11.02.2021 18:07 Ответить
когда вещал наверное обе руки в штанах были,а на столе фото х..у..й..ла и мертвечины))))
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11.02.2021 18:12 Ответить
З МАТАМИ, АЛЕ ПРАВДА --


"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 1016
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11.02.2021 18:34 Ответить
КІВА ЦЕ ПРИКЛАД СПІВПРАЦІ КРИМІНАЛУ І СПЕЦСЛУЖБ, СВОГО ЧАСУ ЗАВЕРБОВАНИЙ СПЕЦСЛУЖБАМИ ЦЕЙ ГОПНІК - ІМБІЦИЛ БУВ ПОСТАВЛЕНИЙ У ЧАСИ АТО НА ВЛАДУ ВИКОНУВАТИ СПЕЦИФІЧНІ ДОРУЧЕННЯ "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США" - Цензор.НЕТ 201
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11.02.2021 18:38 Ответить
Этому Шарикову (Киве) - Швондер (Рабинович) книжку дал, чтоб он развивался. Называется "Переписка Медведчука с Путиным" (зелёная, как купорос). Этот пес книжку почитал и начал гавкать "Я тебе покажу, твою мать!, Примус! Вмешательство Америки!"
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11.02.2021 18:41 Ответить
дегенерата даже звания не лишили....
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11.02.2021 18:48 Ответить
чому його мама невисцяла його на кропиву???????????????????????????????????????????
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11.02.2021 18:57 Ответить
Кивлюха - лысый, дрочистый, тупой, преданный раб Кремля.
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11.02.2021 20:10 Ответить
А может он просто *******?
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11.02.2021 23:27 Ответить
ці скотиняки, якщо їх не зупинити нароблять біди в країні. Ви ж подивіться, коли він говорить це йде просто вилив лайна на Україну. І він обранець.
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11.02.2021 20:24 Ответить
Ну і у.буй в маскалією - раз такий самостійний
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11.02.2021 20:58 Ответить
дрочер страшно хочет стать рабом х у й ла!
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11.02.2021 21:42 Ответить
Мегапіхарь хочєт на раісю? Падло, збирайся та їдь, а ми тут з «клятими» держдеповцями будемо жити та не тужити.
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11.02.2021 21:48 Ответить
А вдруг Кива, это наш глубоко законспирированный агент в ОПЗЖ? Нет, были же времена когда он с Корчинским целовался и вроде как в АТО чем то командовал.
Не может же человек в самом деле быть таким долбо%%%м. Или может?
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11.02.2021 22:35 Ответить
Полностью с вами согласен. Сейчас очень трудно понять и отличить агента от ********. Я если честно то не пойму кто он на самом деле.
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11.02.2021 23:25 Ответить
- ОНО ДОЛЖНО СИДЕТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО.. В НЕЗАВИСИМОЙ ОТ РФ - УКРАИНЕ!.
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11.02.2021 22:57 Ответить
хто про що, а раб про рабів.....
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12.02.2021 02:01 Ответить
Кива - што рублей)
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12.02.2021 06:36 Ответить
Когда Господь возлюбленным чадам своим раздавал интеллект, Киве удалось от этого дела уклониться. Когда у Господа иссяк запас интеллекта, но ещё оставалась "печать интеллекта на лик", Кива чудесным образом избежал и этого Божьего дара. Вместо этого Кива обворовал склад Сатаны с глупостью и тупостью - Киве одному удалось умыкнуть и присвоить себе дури на десятерых. Кроме того Кива у Сатаны добыл и вставил себе в башку переключатель "или мозги, или язык". И теперь, когда Кива активирует свой язык, его мозги вырубаются напрочь, а язык разгоняется до состояния "пионерский галстук на ветру". Ту пургу и ахинею, которую языком молотит Кива, вменяемому человеку невозможно слушать - хочется либо убежать, либо взять глины и плотно зашпаклевать Киве рот. А вот неадекватам спичи Кивы заходят на "ура". А поскольку сложившаяся в Украине за последние 30 лет "невыносимая лёгкость бытия"© наплодила табуны неадекватов (но при этом наделённых правом голосовать), то использовать Киву как одного из спикеров - разумное и эффективное решение.
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12.02.2021 07:21 Ответить
когда этого пассивного ублюдочного писькососа перестанут показывать... судя по нему и его поведению - такая вся верхушка Украины...
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12.02.2021 07:46 Ответить
почему никто не потролит этого ган..на в эфире парашской помойки? Вышел бы кто то и задал бы неудобный вопрос- скольких лаптеногих оно убило в те далекие времена когда служило в добровольческом батальоне ВСУ? Пусть поразрываются пуканы и скрепы))
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12.02.2021 09:34 Ответить
Почетный дрочер партии ЖОПА
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12.02.2021 09:37 Ответить
урод
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12.02.2021 11:33 Ответить
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