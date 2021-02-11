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"Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил о "колонизации" Украины "посольством США" в эфире пропагандистов росТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива рассказал о якобы несостоятельности государственных структур .
"Правительство и власть в Украине не самостоятельны. Они всячески будут заигрывать перед американским посольством, перед Госдепом. Так устроен мир - рабы заигрывают перед своими хозяевами...", - сказал Кива в прямом эфире росТВ кремлевским пропагандистам.
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+78 Вадим Гаврильчик
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+51 Lyk Omore
показать весь комментарий11.02.2021 14:46
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Це оцінили навіть тупі Зе і Лисий:
Похоже в Украине вся энергия населения направлена на борьбу с "проклятыми трампистами" и лобызанием Байдена. А всякие кивы при этом спокойно работают на паРашу, не боясь абсолютно ничего.
и товарооборот с Московией растёт.
Слушайте дальше, что расскажет нехолуй Медведчука дрочливый пацан Кива
Это факт.
при IQ 60 наркотики не нужны
отети все медведчуки, рабиновичи с бойками придя к власти не будут тихо лежать под москвой и делать, что она прикажет? как это было до 14го года?
да они сей час летают периодичиски в мордор и вещают бред кремлёвский. то есть явно видно рука кремля, торчащая из жопы опзж...
и кто чьи рабы и перед кем заигрывает? кто в москву летает толстолобик ты тупой?
кепец... и откуда в правительстве такие тупорылые? там наверно отбор какой то специальный - набирают самых ,,одарённых,, ...
Про яйця ще можна казати більш-менш впевнено, бо ж це їх це опудало відверто чухало у залі засідань Верховної Ради.
Не может же человек в самом деле быть таким долбо%%%м. Или может?