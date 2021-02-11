"Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США". ВИДЕО

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил о "колонизации" Украины "посольством США" в эфире пропагандистов росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива рассказал о якобы несостоятельности государственных структур .

"Правительство и власть в Украине не самостоятельны. Они всячески будут заигрывать перед американским посольством, перед Госдепом. Так устроен мир - рабы заигрывают перед своими хозяевами...", - сказал Кива в прямом эфире росТВ кремлевским пропагандистам.

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