"СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах на округе №87 в Ивано-Франковской области.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава партии "СН" Александр Корниенко.
От 87 округа в Ивано-Франковской области будет баллотироваться спортсмен Василий Вирастюк, от 50 округа в Донецкой области - председатель Покровской РГА Андрей Бондаренко.
Корниенко отметил, что Бондаренко - человек из команды президента.
"Пишут, что ничем человек не занимался и не занимается и нужно идти и просидеть штаны. Это я не собираюсь делать, в случае, если меня люди на округе изберут", - сказал кандидат.
Вирастюк добавил, что его основана цель и цель кандидатства в нардепы - это создание реабилитационных центров для ветеранов АТО.
Ранее СМИ сообщали, что Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области.
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(Лесь Поддеревянський)......
Васю використовують бо тільки він зараз має шанси пройти від партії зелена помийка.
а от чи пройде це теж велике питання, від народної любові до ненависті один необачний крок, звісно спорт зали йому не спалять як синку Чорновола, та все ж авторитет свій втратить.
Согласно абсолютно всем социологическим исследованиям, в следующий парламент проходят только 4 политсилы: СН, ЕС, ОПЗЖ и БЮТ. И если раньше другие партии были на грани прохода, то сейчас все они безнадёжно отстали.
Что же сейчас происходит в этих партиях, и почему скоро выборы? Идём по порядку.
*** СЛУГА НАРОДА.Начнём с того, что такой партии никогда не было. Был набор лиц, объединённых между собой по кланово-олигархическому принципу с использованием медийной популярности Зеленского, денег Коломойского и случайного тыка их рекрутеров.
Идеологии - никакой, метания от либертарианства до «давайте, наконец, придумаем себе идеологию». Набор свадебных фотографов, собак за коммуналку и дубинско-бужанского сброда.
Спектр избирателей политического Франкенштейна тоже довольно широк: от проевропейского электората, ищущего «новые лица», до откровенной ваты квартального разлива.
И вот этот Франкенштейн начал ожидаемо расползаться по швам. И сколько бы Зеленский ни бегал с иголкой и ниткой от одной его части к другой, к лету моностадо распадётся на четыре части:
* Условно ватная часть, ориентирующаяся на Коломойского.
* Условные центристы, ориентирующиеся на Разумкова.
* Остатки верных Зеленскому во главе со Стефанчуком.
* Бессистемная оппозиция (Лерос, Ясько etc)
В любом случае, монобольшинства скоро не будет, и вопрос о досрочных парламентских выборах станет естественным образом.
Альтернативой этому может служить создание коалиции "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины".
Но у "Голоса" четкой позиции нет. Часть депутатов в коалицию не хотят. Поддерживает единение Кира Рудык. Она думает, что такой вариант- один из немногих шансов спасти политическое будущее. Проблема в том, что многие депутаты "Голоса" видят токсичность бренда "Слуга народа". И эта токсичность, по их мнению, может окончательно добить и без того слабую фракцию "Голос".
Тимошенко поймала кураж и просит за партнерство контроль над "Нафтогазом" и влияние на Кабмин. Зермак понимает аппетиты украинской леди Винтер и никчемность «Голоса», а потому сто раз подумает перед тем, как исполнительную власть полностью узурпирует политическая самка богомола.
В этой связи, ряд олигархов начал работать на медийную прокачку Разумкова. Всё более частое появление его персоны на каналах Ахметова, а также рекламные ролики о нём и выкладки центра Разумкова говорят сами за себя. Спикер ВР - скользкий, беспринципный, но, в отличие от Зеленского, умный и расчётливый персонаж. Он будет «продавать» себя медленно, но скрупулёзно. Думаю, именно он - будущий правонаследник и бенефициар наиболее крупного осколка монобольшинства.
Вот где развернулась нешуточная борьба!
Ряд источников (Печерский холм, Виктор Аросев и др) сообщают, что Москве надоела размытая часть украинского олигархата, которая, с одной стороны, ориентируется на Россию, а с другой - ни на сантиметр не хочет уступать Москве свои политические, а, главное, экономические активы. Поэтому в формате ОПЗЖ Москва попыталась сформировать четко пророссийскую силу во главе с Медведчуком. И Медведчук взялся такую политсилу формировать методом кнута и пряника - все, кто присоединялись к нему, имели политическое будущее, все кто не присоединялись - попадали под санкции России и получали арест своих российских активов.
Но Медведчука губит самовлюблённость. Он постоянно пытается быть в своей партии царем, а прочие лидеры партии хотят сотрудничества и равноправия. В результате, чтобы не нарываться на проблемы с Москвой, партийные лидеры ОПЗЖ не рвали с Медведчуком - они загнали его в глухой угол, лишив всего влияния внутри партии. И я думаю, что запрет его каналов и «наезд» на Козака - сговор ОПУ не с Медведчуком, а Зермака с группой Лёвочкина против путинского кума.
Какова плата за такой шаг со стороны Лёвочкина-Бойко? Всё просто: коалиция. Зермаку не нужны выборы, как не нужна коалиция с непредсказуемой БЮТ и ничтожным «Голосом». Ему нужна коалиция с «твёрдыми хозяйственниками», имеющими высокий рейтинг. Но без тотального влияния Медведчука. Который зарвался и стал неугоден всем.
Всем, кроме Москвы. Которая столько денег вбухала в этот проект, что просто так сдаваться не собирается. А потому сейчас будет и обострение на фронте, и новые санкции против бизнеса опальной части ОПЗЖ, и титушки Кивы, и многое другое.
А потому - досрочные парламентские выборы осенью практически неизбежны. На фоне битвы пауков в банке, которую я описал выше, появляется шанс у наиболее патриотической и прозападной силы - «Европейской Солидарности». И её лидер, Пётр Порошенко, это прекрасно понял - вчера (именно вчера) началось наступление со стратегическим прицелом. Если вы читали интервью Турчинова, смотрели Порошенко на Прямом, а также наслышаны о законопроекте про коллаборационизм, вы сделаете соответствующие выводы.
Завтра расскажу о тактике и шансах «Европейской Солидарности», БЮТ и более мелких партий. Хорошего всем дня!
Helgi Sharp
балотування від СН це ще один цвях у карму.
Не навчила їх слава Шеви в політиці, якби не успіхи зі збірною то й досі б асоціювався з тим болотом яке має мрію.