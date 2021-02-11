"СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО

Партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах на округе №87 в Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава партии "СН" Александр Корниенко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

От 87 округа в Ивано-Франковской области будет баллотироваться спортсмен Василий Вирастюк, от 50 округа в Донецкой области - председатель Покровской РГА Андрей Бондаренко.

Корниенко отметил, что Бондаренко - человек из команды президента.

"Пишут, что ничем человек не занимался и не занимается и нужно идти и просидеть штаны. Это я не собираюсь делать, в случае, если меня люди на округе изберут", - сказал кандидат.

Вирастюк добавил, что его основана цель и цель кандидатства в нардепы - это создание реабилитационных центров для ветеранов АТО.

Ранее СМИ сообщали, что Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области.

Читайте: Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук