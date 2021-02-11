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ВР (10582) Витренко Юрий (320) Слуга народа (2185) Корниенко (561)

Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Во фракции "Слуга народа" в настоящий момент обсуждают возможность вынесения в третий раз на голосование в парламенте назначения Юрия Витренко первым вице-пермьером - министром энергетики.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если фракция решит - будем выносить. Это решение фракции... Это еще обсуждается", - рассказал Корниенко.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

Читайте также: На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский

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Топ комментарии
+7
И шо так будут выносить пока ногами вперёд не вынесут их всех оттуда?
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11.02.2021 17:08
+7
Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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11.02.2021 17:09
+6
"Ты их в дверь - они в окно". (с)
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11.02.2021 17:12
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Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит Ахметов...
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11.02.2021 17:07 Ответить
И шо так будут выносить пока ногами вперёд не вынесут их всех оттуда?
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11.02.2021 17:08 Ответить
А цього разу з милом будуть голосувати чи якимось ГММ? Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 630
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11.02.2021 17:08 Ответить
Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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11.02.2021 17:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
бо так хочет америка?
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11.02.2021 17:10 Ответить
Та що там 3-й раз, хоч раз 10...
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11.02.2021 17:11 Ответить
"Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко" - вынесут на голосование ВР в третий раз, ведь деньги за должность взяли и уже наверное часть потратили.
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11.02.2021 17:11 Ответить
Во бабла занес!
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11.02.2021 17:11 Ответить
"Ты их в дверь - они в окно". (с)
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11.02.2021 17:12 Ответить
Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8363

Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8157
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11.02.2021 17:14 Ответить
Кто такой зануда с точки зрения женщины? - Это мужчина, которому легче дать, чем объяснить, почему она не может этого сделать. Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3589 Ситуация один в один.
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11.02.2021 17:15 Ответить
Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7425
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11.02.2021 17:22 Ответить
нам солнца не надо нам партия светит . каждому слуге народа по столбу и наступит энергетическая независимость
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11.02.2021 17:16 Ответить
Один раз не папуас Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3578. Но третий раз? Он министр или 321
Витренко попытаются в третий раз назначить министром
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11.02.2021 17:16 Ответить
Витренко стать подельником воровского кодлана Коломойского готов: НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме.
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11.02.2021 17:16 Ответить
Этому "делу" 20 годочков... Я понимаю, что, с недавних пор, Коломойский - единственный олигарх и вор в Украине и вешать на него одного всех собак - модная тэнденция... И модно это стало с того момента, как "сивочолого" отстранили от руля страны... Но, всё-таки, обоснуйте интерес Коломойского в этом, конкретном, случае.
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11.02.2021 17:30 Ответить
Для Коломойского Витренко-ценный кадр в разрушении энергетики Украины. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19/ Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко/ Этому "делу" 20(?) годочков.-И что ? Опять виноваты папередники? Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020. Тоже виноваты папередники? / Цель правящей Украиной еврейской мафии Коломойского- мародёрство воюющей Украины. А Витренко с Коболевым-подельники этой мафии.
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11.02.2021 18:02 Ответить
"Слуги" накінець допетрали,що Вітренка будуть виносити,а їм будуть заносити поки він не міністр...Тому Вітренкові завжди буде бракувати пару голосів...Це називається плюралізм думок...
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11.02.2021 17:22 Ответить
Что-то мне это напоминает... Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3760
Дежавю... Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4873
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11.02.2021 17:23 Ответить
А можно узнать кто стоит за этим Витренко что его так настойчиво пропихивают?
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11.02.2021 17:26 Ответить
Да допилить энергетику Украины, не хватает спецов умелых.
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11.02.2021 21:16 Ответить
Надо же, Старый Джо не берет трубку.
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11.02.2021 17:33 Ответить
Щось Корнієнко швидко переключивсь з коробельних сосен на Вєтрєнка. Вже по третьому колу пішов. Хм.
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11.02.2021 17:33 Ответить
Це той Вітренко, який за Порошенко в десятки разів піднімав тарифи на газ і електрику. Хочуть ще підняти тарифи. Ось, для чого Зєлє треба Вітренко.
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11.02.2021 17:44 Ответить
А чи не час винести з ВР разом з фракцією?
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11.02.2021 18:02 Ответить
Депутаты, посидевшие, на урезанных 5 тыс баксов, вместо 30 тыс, думаю радостно проголосуют и за черта лысого.
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11.02.2021 18:29 Ответить
Да этого козла давно пора тащить на живодёрню, а вы его в раду. Протянете его пойдёте сами и аж бегом.
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11.02.2021 18:41 Ответить
Дерьмаки, аванс за должность, не могут отдать, крепко погудели в ресторане!!! =)))
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11.02.2021 18:47 Ответить
Никак наташа дубинская (девичья, ныне витренко), не может успокоится за своих родичей...
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11.02.2021 19:04 Ответить
Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5681
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11.02.2021 19:08 Ответить
Парубій ставив на одне голосування 18 раз, так що у слуг є ще резерв. Ви ж без одного урода себе командою не відчуваєте, розривається корупційна цепочка.
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11.02.2021 23:04 Ответить
 
 