В Украине первую прививку от COVID-19 сделают медицинскому работнику, - Ляшко. ВИДЕО

Первую прививку от коронавируса в Украине сделают медицинскому работнику.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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"Кому достанется первый укол? Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой борьбы с коронавирусом. Я считаю, что любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше", — сказал Ляшко.

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