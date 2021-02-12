В украинских школах не будет обязательного предмета "христианская этика", будет просто "этика", - Шкарлет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг информацию о том, что его ведомство предложило внести в школьную программу обязательный предмет "христианская этика". Ранее возможность введения такого предмета вызвала острые дискуссии.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время", видео опубликовано на YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10–11 классы. Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы могут формировать различные варианты этой "этики", – сказал министр.
По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.
Он отметил, что вопрос нравственно-духовного воспитания обсуждают на Всеукраинском совете церквей, где представители всех конфессий высказались за такое направление предмета, как "этика".
Пожалуйста, подождите...
С текстологической точки зрения (самая ранняя копия относительно оригинального списка, количество переводов, и количество копий ранних списков, Библия является самой достоверной книгой древности. Для особо невнимательных (это не к Вам Владислав), с текстологической !!! точки зрения.
Так вот Если вы возьмете протестантскую Библию и Ефиопскуюи сравните, то вы не найдете в них ничего, что будет противоречить смыслу друг друга. Более того, те не вошедшие в Канон книги, тоже не будут противоречить главному учению общеканонических книг Библии о том, что Бог создал мир, человек стал грешен, но Бог по Своей любви проложил путь к спасению, через заместительную жертву Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа.
Вы совершенно верно указали, что между оригиналом книг Нового завета, и самой ранней его сохранившийся копией это около 100 лет. И именно поэтому Библия и является рекордсменов среди древних текстов. После Библии идет Гомер. Гомер написал Иллиаду в 900 до РХ, а самая ранняя копия дошедшая до нас датируется 500 после РХ - 600 лет!
Светоний 800 лет
Цезарь 1000 лет
Платон 1200 лет
Согласитеся 100 лет у Нового завета выглядят очень уж скромно. Это я еще говорю о колличестве копий. Вот тут можете поинтересоваться https://www.reformed.org.ua/2/337/4/McDowell
Попрошу привести ссылку, где в Евангелиях проповедуется насилие!!!
Ананербе это христианская или оккультная секта.
Церковь Сатаны была основана в Сан Франциско, вы ведь не будете утверждать, что ее протестанты основали?
Чем вы собираетесь забивать головы несчастным детям?
Понятиями и категориями?
Основные проблемы этики
Проблема критериев добра и зла, добродетели и пороков.
Проблема смысла жизни и назначения человека
Проблема свободы воли
Проблема должного, его совмещение с естественным желанием счастья[1]
Уж лучше бы ввели изучение правил дорожного движения, хоть какой-то смысл!
а коли буде голод в три дорого його продати своїм же громадянам - БРЕХНЯ - написано, що зерон було зібрано, щоб зробити запаси на випадок голоду, і про "втридорого" нічого ніде не сказано, порядні атеїсти таких брехливих заявок заявок не роблять.
Якщо країна хоче отримати мракобісся то вона повинна скрізь насаждати панівну і не панівну релігію, яка вб'є останні ростки мислення БРЕХНЯ - "Набування премудрости як же це ліпше від золота, набування ж розуму добірніше від срібла!" (Приповісті Соломона 16:16)
Она сказала: «Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?»
Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,
и мы сказали: «Хорошо».
Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: «Не убивай», «Не кради» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»!).
И мы сказали :хорошо
Затем кто-то сказал: «Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям».
И мы сказали: «Хорошо». Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: «Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе».
И мы сказали: «Хорошо».
Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.
Тогда кто-то сказал: «Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической
высокой оценкой красоты женского тела». И мы сказали: «Хорошо». Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.
И мы сказали: «Хорошо, у них есть свобода слова».
Затем индустрия развлечений сказала: «Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм».
И мы сказали: «Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе».
И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что «что посеешь, то и пожнешь».
Один молодой человек написал: «Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент».
Вот ответ: «Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог».
Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.
Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.
Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.
Смешно, когда кто-то говорит «Я верю в Бога», но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, «верящего» в Бога.
Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.
Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.
Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.
Без Бога, без Абсолюта, без Истины, без Святого Судьи, без Творца, человек сам делает себя "богом", создает свою вымышлинную вселенную со своими вымышленными правилами и законами... И эти законы становятся звериными, людоедскими, несовершенными или даже злыми, ведущими к деградации, войнам, смерти...
И на сколько нужно быть слепым и тупым, чтобы отвергать Бога и не замечать вокруг себя гениальность природы и живых существ... Не замечать строение клетки и сложнейшую структуру ДНК и генетичесскую информацию...