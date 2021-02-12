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СБУ заблокировала в Днепре деятельность "силового крыла" банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во время спецоперации в Днепре Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "силового крыла" межрегиональной преступной группировки. Участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Их главаря, криминального авторитета по прозвищу Ариец, сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.

По данным украинской спецслужбы, после задержания лидера группировки, часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входивших в состав "силового крыла" банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан с помощью угроз физической расправы и поджога имущества потерпевших.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 тыс. долларов от местного финансового консультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты "гарантировали" мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.

СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 01

Сотрудники Службы безопасности Украины с привлечением Центра специальных операций "А", задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания, которое происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Банды рэкетиров ликвидированы в Житомирской и Винницкой областях, Ривном и Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО

В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 02

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Спецоперация проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 03
СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 04
СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 05
СБУ заблокировала в Днепре деятельность силового крыла банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины 06
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+18
а толку..От як би одразу ..вивезли за місо і розстріляли..і сказали що так і було!!! а потім довго шукали вбивць в ,,бандітскіх разборках"..ото було би дієво..а так вийдуть через рік ,, за хорошеє повєдініє"
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12.02.2021 09:53
+9
Гарна новина.
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12.02.2021 09:49
+8
для таких злочинців потрібен Закон постійного діючого військового часу... щоб знищувати нечисть на місці... возитись тільки з їх трупами до безименної ями на цвинтарі.
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12.02.2021 10:12
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Гарна новина.
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12.02.2021 09:49 Ответить
А де ці *казли * ,лярдами крадуть !?
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12.02.2021 09:50 Ответить
а толку..От як би одразу ..вивезли за місо і розстріляли..і сказали що так і було!!! а потім довго шукали вбивць в ,,бандітскіх разборках"..ото було би дієво..а так вийдуть через рік ,, за хорошеє повєдініє"
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12.02.2021 09:53 Ответить
Для этого нам нужен свой Ли Куан Ю. А у нас то барыги, то клоуны ... и "незаменимый" Авакян.
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12.02.2021 10:10 Ответить
для таких злочинців потрібен Закон постійного діючого військового часу... щоб знищувати нечисть на місці... возитись тільки з їх трупами до безименної ями на цвинтарі.
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12.02.2021 10:12 Ответить
+++
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12.02.2021 10:48 Ответить
+++
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12.02.2021 10:47 Ответить
не за хорошее поведение выйдут, а сразу в зале суда за оплату судье.
_________________
субота, 30 січень 2021 Харків у шоці​: Суд випустив з-під варти одного з найкривавіших злочинців ********** Олега Кияшка.

23 июля Служба безопасности Украины отчиталась, что разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера «Князя». Четверо активных участников ОПГ, среди которых и Кияшко, были задержаны.
По данным СБУ, группировка длительное время беспредельничала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили среди прочих и бывшие правоохранители.

Судебный процесс шел тяжело и как-то неохотно. Несмотря на то, что удалось найти множество пострадавших от рук бандитов - и люди, осмелев, даже стали давать развернутые показания. Они даже попали в СМИ. От каждого такого - кровь стынет в жилах даже у повидавших жизнь оперативников.
Все, казалось бы, должно было обеспечить справедливый и однозначный исход: вор и бандит должен сидеть. Безвылазно.

Могут ли быть альтернативы?
Оказывается - могут. Например, отпустить бандита …под домашний арест. А по сути - на свободу. Что и учинили «служители» Фемиды на днях.
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12.02.2021 12:51 Ответить
Также Кияшко смог наладить семейную жизнь с дочерью своего друга, партнёром по ОПГ «Князем», Валерией Казарцевой. Казарцева является судьёй Хозяйственного суда Харьковской области.
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12.02.2021 13:02 Ответить
дякуючи зеленій наволочі
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12.02.2021 10:14 Ответить
Арийцы на Чератто???), а шо там по перестрелке на Титова с полицией на Геликах с 7777???, все чин-чинарем? СБУ заблокировала в Днепре деятельность "силового крыла" банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины - Цензор.НЕТ 3055
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12.02.2021 10:17 Ответить
Это похоже на Осенней Хрущева ,индусы тоже участвовали ? Ариец наверно из молодняка , первый раз слышу 🙄🤔
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12.02.2021 10:40 Ответить
Молодчины!!!! Мужики!!!!
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12.02.2021 10:43 Ответить
А де коментарі Геращенко, Авакова? Чому СБУ ловить злочинців замість МВС?. Це такий почин від багатоверстаників з СБУ - допоможи поліцаю зловити банду! Крота в ОПУ не ловлять, а те СБУ переключилось на горіхи, мед і ОЗУ. Краще б людям прийняли закон Про обіг зброї такий як в США: в штатах Джорджія, Монтана, Кароліна тощо. І не треба б було б тій багатоверстатній СБУ бігати по країні. Їх би похоронили самі фермери навіть сльозу пустили б на цвинтарі, що такого більше щастя не буде як відстріл бандитів безмотивників.
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12.02.2021 10:49 Ответить
А як нарахунок тих, хто на Геліках по 4-5 машин зайнявши 3 смуги руху, дивишся і не розумієш ти в Чечні чи в Дніпрі.
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12.02.2021 10:50 Ответить
А чого в них патронтаж на грудях ??
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12.02.2021 10:59 Ответить
ти ба як воно - силове крило... а може закрилок чи елерон?
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12.02.2021 11:08 Ответить
Владимир Щегольков "Ариец".

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України - Цензор.НЕТ 1597

Владимир Щегольков по прозвищу "Ариец" родился в Севастополе в 1981 году.
Он много раз сидел в СИЗО и крымских тюрьмах, и даже был смотрящим на зоне в Севастополе.Впервые за кражи и разбой "Ариец" оказался в тюрьме в 19 лет в 2000-м году. Судья отвел ему 3 года на отбывание наказания. В тюрьме Щегольков быстро подружился с криминальным миром и начал плохо себя вести по отношению к администрации, за что ему добавили еще полтора года.

Во второй раз "Ариец" отправился в 2008 году в СИЗО за совершение имущественных преступлений уже более прославленным, и за решеткой ему подчинялись и заключенные, и некоторые представители тюремной администрации.
На автомобиле сотрудников СИЗО он часто выезжал на званый ужин в ресторан к местным криминальным авторитетам, платив за услуги по 8 тысяч гривен. Для этого его сначала грузили в "скорую", а в районе больницы перемещали в неприметную легковушку.
За "спокойную" жизнь без рукоприкладства все осужденные платили ему дань, которой потом снабжались сотрудники следственного изолятора. Особенно доставалось неимущим, депутатам и богачам. И если первых за неимением денег нещадно избивали, то вторым приходилось жертвовать десятки тысяч долларов на "благотворительность", которая распределялась между "Арийцем" и его подчиненными. Так как правоохранители имели свою выгоду - дорогие водные скутеры и тысячи долларов бонусом к зарплате, они старались всеми силами надольше задержать "Арийца" в СИЗО и не переводить его на зону. В тюрьме Владимир Щегольков на то время не имел такого влиятельного авторитета и не смог бы снабжать сотрудников пенитенциарного учреждения деньгами и дорогими подарками.
За такое попустительство, помогающих Щеголькову сотрудников СИЗО, в 2011 году посадили за решетку на 5, 5 лет с конфискацией имущества, а самому криминальному авторитету добавили срок.
В апреле 2013 года за Владимира Щеголькова и осужденных сотрудников "СИЗО" "переговорили" влиятельные друзья, которые заказывали жареных кабанов, и вся троица вышла на свободу. С 2013 года Щегольков был смотрящим в Симферополе и вел привычную для криминального авторитета жизнь. Известно, что он стремился получить высший воровской титул.
6 марта 2019 года "Арийца" из Крыма занесло в Днепр. Приезд криминального авторитета сопровождался пожарами и погромами, и в конечном итоге, "Арийца" вместе с товарищами задержал спецназ "КОРД".

- Террористами руководил крымский криминальный авторитет по прозвищу "Ариец", который неоднократно сидел в тюрьме. Бандиты специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе совершали заказные убийства. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России, - рассказали в СБУ.
Силовики добавили, что для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также обнаружили почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем. Полученные средства поражения и предметы отправили на экспертизу.
Главарей группировки за совершение террористических актов закрыли в СИЗО. Согласно санкции статьи 258 им грозит до 15 лет лишения свободы.
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12.02.2021 11:51 Ответить
і чого неможна такого урода пристрелити при затриманні,раз і немає,і інші задумаються,чи треба їм цим займатися
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12.02.2021 12:26 Ответить
Його не можна, бо він приносить дохід. А от Вас при нагоді пристрелять у разі зміни прав правоохоронців.
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12.02.2021 13:50 Ответить
Есть большое подозрение, что большинство этих уродов наши ну очень гуманные к бандюкам и сепарам "судьи" отпустят под залог, и они продолжат заниматься рэкетом.
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12.02.2021 14:47 Ответить
а завалили бы при попытке к бегству" и ни пришлось бы судьям брать грех на душу и отпускать убийц и грабителей
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12.02.2021 15:21 Ответить
 
 