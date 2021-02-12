СБУ заблокировала в Днепре деятельность "силового крыла" банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины. ВИДЕО
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Во время спецоперации в Днепре Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "силового крыла" межрегиональной преступной группировки. Участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Их главаря, криминального авторитета по прозвищу Ариец, сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.
По данным украинской спецслужбы, после задержания лидера группировки, часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входивших в состав "силового крыла" банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан с помощью угроз физической расправы и поджога имущества потерпевших.
Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 тыс. долларов от местного финансового консультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты "гарантировали" мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.
Сотрудники Службы безопасности Украины с привлечением Центра специальных операций "А", задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания, которое происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.
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В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Спецоперация проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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субота, 30 січень 2021 Харків у шоці: Суд випустив з-під варти одного з найкривавіших злочинців ********** Олега Кияшка.
23 июля Служба безопасности Украины отчиталась, что разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера «Князя». Четверо активных участников ОПГ, среди которых и Кияшко, были задержаны.
По данным СБУ, группировка длительное время беспредельничала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили среди прочих и бывшие правоохранители.
Судебный процесс шел тяжело и как-то неохотно. Несмотря на то, что удалось найти множество пострадавших от рук бандитов - и люди, осмелев, даже стали давать развернутые показания. Они даже попали в СМИ. От каждого такого - кровь стынет в жилах даже у повидавших жизнь оперативников.
Все, казалось бы, должно было обеспечить справедливый и однозначный исход: вор и бандит должен сидеть. Безвылазно.
Могут ли быть альтернативы?
Оказывается - могут. Например, отпустить бандита …под домашний арест. А по сути - на свободу. Что и учинили «служители» Фемиды на днях.
Владимир Щегольков по прозвищу "Ариец" родился в Севастополе в 1981 году.
Он много раз сидел в СИЗО и крымских тюрьмах, и даже был смотрящим на зоне в Севастополе.Впервые за кражи и разбой "Ариец" оказался в тюрьме в 19 лет в 2000-м году. Судья отвел ему 3 года на отбывание наказания. В тюрьме Щегольков быстро подружился с криминальным миром и начал плохо себя вести по отношению к администрации, за что ему добавили еще полтора года.
Во второй раз "Ариец" отправился в 2008 году в СИЗО за совершение имущественных преступлений уже более прославленным, и за решеткой ему подчинялись и заключенные, и некоторые представители тюремной администрации.
На автомобиле сотрудников СИЗО он часто выезжал на званый ужин в ресторан к местным криминальным авторитетам, платив за услуги по 8 тысяч гривен. Для этого его сначала грузили в "скорую", а в районе больницы перемещали в неприметную легковушку.
За "спокойную" жизнь без рукоприкладства все осужденные платили ему дань, которой потом снабжались сотрудники следственного изолятора. Особенно доставалось неимущим, депутатам и богачам. И если первых за неимением денег нещадно избивали, то вторым приходилось жертвовать десятки тысяч долларов на "благотворительность", которая распределялась между "Арийцем" и его подчиненными. Так как правоохранители имели свою выгоду - дорогие водные скутеры и тысячи долларов бонусом к зарплате, они старались всеми силами надольше задержать "Арийца" в СИЗО и не переводить его на зону. В тюрьме Владимир Щегольков на то время не имел такого влиятельного авторитета и не смог бы снабжать сотрудников пенитенциарного учреждения деньгами и дорогими подарками.
За такое попустительство, помогающих Щеголькову сотрудников СИЗО, в 2011 году посадили за решетку на 5, 5 лет с конфискацией имущества, а самому криминальному авторитету добавили срок.
В апреле 2013 года за Владимира Щеголькова и осужденных сотрудников "СИЗО" "переговорили" влиятельные друзья, которые заказывали жареных кабанов, и вся троица вышла на свободу. С 2013 года Щегольков был смотрящим в Симферополе и вел привычную для криминального авторитета жизнь. Известно, что он стремился получить высший воровской титул.
6 марта 2019 года "Арийца" из Крыма занесло в Днепр. Приезд криминального авторитета сопровождался пожарами и погромами, и в конечном итоге, "Арийца" вместе с товарищами задержал спецназ "КОРД".
- Террористами руководил крымский криминальный авторитет по прозвищу "Ариец", который неоднократно сидел в тюрьме. Бандиты специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе совершали заказные убийства. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России, - рассказали в СБУ.
Силовики добавили, что для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также обнаружили почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем. Полученные средства поражения и предметы отправили на экспертизу.
Главарей группировки за совершение террористических актов закрыли в СИЗО. Согласно санкции статьи 258 им грозит до 15 лет лишения свободы.