Рябошапка призвал Зеленского ветировать поправки к закону "сдай коррупционера - получи 10%": "Тогда, возможно, придет весна с обещанными посадками". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал принятый парламентом законопроект по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.
Об этом Рябошапка сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"4 февраля 2021 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей". Правильные по своей сути изменения испакощены несколькими поправками, которые полностью перечеркивают выполнение закона "сдай коррупционера - получи 10 процентов", - подчеркнул Рябошапка.
По словам экс-генпрокурора, человек, который "сдал" коррупционера должен предоставить доказательства.
"Он должен стать следователем, детективом или прокурором. Очевидно, что обычный человек, даже за 10% вознаграждения этого сделать просто не сможет. Тоди коррупционеры выдохнут с облегчением и поблагодарят президента и его большинство в парламенте, которое приняло этот законопроект", - сказал Рябошапка в видео.
Экс-генпрокурор обратился к президенту Зеленскому с просьбой вернуть парламенту законопроект, чтобы исправить все ошибки в нем.
Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.
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Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
4 февраля 2021 года
Служебная записка на имя секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (входящий номер оперативной документации №09[.....]286[..]
"К оперативному докладу № [A...........] *
Исходя из существующих договоренностей, восстановление деятельности украинских телеканалов, заблокированных решением СНБО Украины и указом президента Украины №43/2021, нецелесообразно. План для согласования финансовых и организационных мероприятий по данному вопросу подан на Ваше утверждение. "
подписи
Дмитриев К. А. генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Максимович М.А. без расшифровки должности (заместитель директора СВР России ?)
Холодков В.М. без расшифровки должности (Российский институт стратегических исследований ? ) Марчан М.Т. советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
* Данная информация подготовлена департаментом международных отношений ближнего зарубежья и СНГ аппарата Совета безопасности Российской Федерации и подписана действительным государственным советником РФ 3 класса Никитенко Е.Г. Точное содержание нам неизвестно, но судя по ответу - это комплекс мероприятий на реагирование
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Во-первых государство сейчас вообще ничего не получает от коррупционеров, а во-вторых цель не взятку в бюджет положить а очистить систему от коррупционеров!
"Сдай коррупционера - получи ДВЕ статьи НА ВЫБОР:
а) Клевета.
б) Разглашение гос-тайны.
Я год назад сдал коррупционера и предъявил доказательства и нихрена, тишина. Корупционер до сих пор на свободе и хде мои 10%?))