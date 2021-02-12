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коррупция (8383) Рябошапка Руслан (409)

Рябошапка призвал Зеленского ветировать поправки к закону "сдай коррупционера - получи 10%": "Тогда, возможно, придет весна с обещанными посадками". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал принятый парламентом законопроект по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Об этом Рябошапка сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"4 февраля 2021 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей". Правильные по своей сути изменения испакощены несколькими поправками, которые полностью перечеркивают выполнение закона "сдай коррупционера - получи 10 процентов", - подчеркнул Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, человек, который "сдал" коррупционера должен предоставить доказательства.

"Он должен стать следователем, детективом или прокурором. Очевидно, что обычный человек, даже за 10% вознаграждения этого сделать просто не сможет. Тоди коррупционеры выдохнут с облегчением и поблагодарят президента и его большинство в парламенте, которое приняло этот законопроект", - сказал Рябошапка в видео.

Экс-генпрокурор обратился к президенту Зеленскому с просьбой вернуть парламенту законопроект, чтобы исправить все ошибки в нем.

Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Также читайте: "Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Вот вам и вся типа "борьба" гринпоца и зеленогнойной власти с внешним врагом - рашей. Даже тут все согласовывают с шефом- ******.

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)

4 февраля 2021 года
Служебная записка на имя секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (входящий номер оперативной документации №09[.....]286[..]
"К оперативному докладу № [A...........] *
Исходя из существующих договоренностей, восстановление деятельности украинских телеканалов, заблокированных решением СНБО Украины и указом президента Украины №43/2021, нецелесообразно. План для согласования финансовых и организационных мероприятий по данному вопросу подан на Ваше утверждение. "
подписи
Дмитриев К. А. генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Максимович М.А. без расшифровки должности (заместитель директора СВР России ?)
Холодков В.М. без расшифровки должности (Российский институт стратегических исследований ? ) Марчан М.Т. советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
* Данная информация подготовлена департаментом международных отношений ближнего зарубежья и СНГ аппарата Совета безопасности Российской Федерации и подписана действительным государственным советником РФ 3 класса Никитенко Е.Г. Точное содержание нам неизвестно, но судя по ответу - это комплекс мероприятий на реагирование
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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12.02.2021 10:19
+4
а заміські маєтки різного чиновництва хіба не є ознакою корупційної діяльності? чи ніхто їх не бачить? просто система побудована на корупції своїх не здає...щоб там не тринділи різні бєнядиктові та рябошапки.
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12.02.2021 10:23
+4
Зе-наркоман:
"Сдай коррупционера - получи ДВЕ статьи НА ВЫБОР:
а) Клевета.
б) Разглашение гос-тайны.
Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559
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12.02.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Закон в перву чергу для Зелених чмирів... щоб здавали друг-дружку...
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12.02.2021 10:17 Ответить
Вот вам и вся типа "борьба" гринпоца и зеленогнойной власти с внешним врагом - рашей. Даже тут все согласовывают с шефом- ******.

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)

4 февраля 2021 года
Служебная записка на имя секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (входящий номер оперативной документации №09[.....]286[..]
"К оперативному докладу № [A...........] *
Исходя из существующих договоренностей, восстановление деятельности украинских телеканалов, заблокированных решением СНБО Украины и указом президента Украины №43/2021, нецелесообразно. План для согласования финансовых и организационных мероприятий по данному вопросу подан на Ваше утверждение. "
подписи
Дмитриев К. А. генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Максимович М.А. без расшифровки должности (заместитель директора СВР России ?)
Холодков В.М. без расшифровки должности (Российский институт стратегических исследований ? ) Марчан М.Т. советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
* Данная информация подготовлена департаментом международных отношений ближнего зарубежья и СНГ аппарата Совета безопасности Российской Федерации и подписана действительным государственным советником РФ 3 класса Никитенко Е.Г. Точное содержание нам неизвестно, но судя по ответу - это комплекс мероприятий на реагирование
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
показать весь комментарий
12.02.2021 10:19 Ответить
якщо не надавати докази, то кожен ображений почне писати заяви в прокуратуру на свого сусіда, який живе хочаб трохи краще
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12.02.2021 10:19 Ответить
без какихлибо наводок и даже косвенных зацеопк, твое писмо просто выкинут. Сейчас не сталинские времена. Слава богу.
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12.02.2021 11:38 Ответить
а заміські маєтки різного чиновництва хіба не є ознакою корупційної діяльності? чи ніхто їх не бачить? просто система побудована на корупції своїх не здає...щоб там не тринділи різні бєнядиктові та рябошапки.
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12.02.2021 10:23 Ответить
Если в Заяве не будет каких-то фактов, фактических данных (доказательств), которые могут быть проверены, то это анонимка, которая не рассматривается
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12.02.2021 10:56 Ответить
Потому что нужно давать награду не 10% а 75%.

Во-первых государство сейчас вообще ничего не получает от коррупционеров, а во-вторых цель не взятку в бюджет положить а очистить систему от коррупционеров!
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12.02.2021 11:04 Ответить
а гыде ваши доказательства, спросила фемида ехидно ухмыляясь...
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12.02.2021 12:09 Ответить
Зе-наркоман:
"Сдай коррупционера - получи ДВЕ статьи НА ВЫБОР:
а) Клевета.
б) Разглашение гос-тайны.
Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559
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12.02.2021 14:31 Ответить
Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 7769
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12.02.2021 20:54 Ответить
Этот закон не работает даже если предъявить доказательства.
Я год назад сдал коррупционера и предъявил доказательства и нихрена, тишина. Корупционер до сих пор на свободе и хде мои 10%?))
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13.02.2021 10:26 Ответить
 
 