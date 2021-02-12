Полковника Минобороны будут судить за взятку в 100 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО

Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении получения неправомерной выгоды полковником Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Установлено, что должностное лицо получило 100 тыс. грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке.

50-летнего полковника задержали 12 ноября 2020 в здании Минобороны в Киеве.

8 февраля 2021 обвинительный акт был направлен в суд.

Также читайте: Благодаря прямой закупке арктического дизеля у Госрезерва Минобороны сэкономило 39 млн грн, - Таран