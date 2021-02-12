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Полковника Минобороны будут судить за взятку в 100 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении получения неправомерной выгоды полковником Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что должностное лицо получило 100 тыс. грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке.

50-летнего полковника задержали 12 ноября 2020 в здании Минобороны в Киеве.

8 февраля 2021 обвинительный акт был направлен в суд.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Полковника Минобороны будут судить за взятку в 100 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4248
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12.02.2021 11:39 Ответить
..а вот бредить - и не надо, пидлога..(((
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12.02.2021 11:42 Ответить
на то он и полковник шоб покрупняку брать а за крупняк много не дадут
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12.02.2021 11:48 Ответить
«Укроборонпром» увійшов до переліку прозорих оборонних компаній світу

Державний концерн «Укроборонпром» потрапив до переліку прозорих оборонних компаній світу складених Transparency International Defence & Security.
Перелік поділяється за рейтингом: A (VERY HIGH), B (HIGH), C (MODERATE), D (LIMITED), E (LOW) та F (VERY LOW).

За ним вітчизняна оборонна компанія отримала рейтинг LOW - низький.
Такий же рейтинг мають французькі Dassault Aviation (виготовляє винищувачі Rafale) та Nexter Group (виробник наземних озброєнь, серед яких танк Leclerc), корейська Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, японські Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd та Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, General Dynamics зі США та інші. На цій же сходинці розташовані підсанкційний російський «Ростех» та «Вертольоти Росії».Сам рейтинг складається з декількох розгорнутих показників - управлінський контроль, внутрішній контроль, конфлікт інтересів, тощо.

Гірші позиції за рейтингом F (VERY LOW) займають такі відомі компанії як австрійська Glock, австралійська суднобудівна Austal, турецькі Roketsan A.Ş. та TAI, корейська Hyundai Rotem Company, чеська Tatra та інші.

https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-uvijshov-do-pereliku-prozoryh-oboronnyh-kompanij-svitu/
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12.02.2021 11:51 Ответить
в МинОбороны уже новую аферу проворачивают прямо сейчас.. Схема та же..

ссыль на статью: В Міноборони ніяк не заспокояться з кольором ниток

Снова тихо изменили приказ, и поменяли цвет ниток на нашивках..
Полковника Міноборони судитимуть за хабар у 100 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 5392
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12.02.2021 11:51 Ответить
А это тот самый полковник-фалерист? В этом деле самый зашквар даже не в коррупции, коррупция в госучреждениях давно стала явлением привычным и обыденным. В этом деле самый зашквар, что в Минобороны целый отдел во главе с полковником занимаеться закупкой значков. Боюсь представить в каком звании у них уборщицы. Наверное не ниже майора.
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12.02.2021 11:53 Ответить
Вручить підозру...і на волю!
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12.02.2021 14:14 Ответить
 
 