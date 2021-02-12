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Полковника Минобороны будут судить за взятку в 100 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении получения неправомерной выгоды полковником Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что должностное лицо получило 100 тыс. грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке.
50-летнего полковника задержали 12 ноября 2020 в здании Минобороны в Киеве.
8 февраля 2021 обвинительный акт был направлен в суд.
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Державний концерн «Укроборонпром» потрапив до переліку прозорих оборонних компаній світу складених Transparency International Defence & Security.
Перелік поділяється за рейтингом: A (VERY HIGH), B (HIGH), C (MODERATE), D (LIMITED), E (LOW) та F (VERY LOW).
За ним вітчизняна оборонна компанія отримала рейтинг LOW - низький.
Такий же рейтинг мають французькі Dassault Aviation (виготовляє винищувачі Rafale) та Nexter Group (виробник наземних озброєнь, серед яких танк Leclerc), корейська Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, японські Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd та Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, General Dynamics зі США та інші. На цій же сходинці розташовані підсанкційний російський «Ростех» та «Вертольоти Росії».Сам рейтинг складається з декількох розгорнутих показників - управлінський контроль, внутрішній контроль, конфлікт інтересів, тощо.
Гірші позиції за рейтингом F (VERY LOW) займають такі відомі компанії як австрійська Glock, австралійська суднобудівна Austal, турецькі Roketsan A.Ş. та TAI, корейська Hyundai Rotem Company, чеська Tatra та інші.
https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-uvijshov-do-pereliku-prozoryh-oboronnyh-kompanij-svitu/
ссыль на статью: В Міноборони ніяк не заспокояться з кольором ниток
Снова тихо изменили приказ, и поменяли цвет ниток на нашивках..