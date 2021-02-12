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пропаганда (3469) Путин (29846) Россия (91193) Навальный (825)

Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

У Алексея Навального заявили о победе над российской пропагандой - после выхода фильма "Дворец для Путина" "Алексей Навальный превратился из человека, имя которого нельзя произносить, в главную тему для обсуждения в каждом политическом шоу".

Об этом говорится в новом ролике Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает Цензор.НЕТ.

"Последние пару недель на федеральном телевидении творятся удивительные чудеса. Алексей Навальный превратился из человека, имя которого нельзя произносить, в главную тему для обсуждения в каждом политическом шоу. Что произошло? Пали оковы цензуры? Не совсем. Согласно опросу "Левады", наш фильм "Дворец для Путина" посмотрел каждый четвертый россиянин. Почти 70% - либо видели сами, либо знают о нем. А это значит, что мы с вами победили телевизор. Наша аудитория стала слишком большой, чтобы ее не замечать. Специально для вас мы окунулись в пучину государственной пропаганды. Этот мужественный поступок мы совершили с одной целью: чтобы разоблачить ложь телевизионных пропагандистов и вооружить вас лучшим оружием - правдой", - говорится в ролике.

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"Корреспонденты федеральных каналов, словно юные фанатки, гоняющиеся за рок-звездой, ездят по местам, где когда-то бывал Навальный. Прикасаются к вещам, которые он мог трогать, анализируют каждую его фразу и жест", - отмечают сотрудники ФБК.

Ранее фонд Навального выпустил фильм о дворце Путина за 100 млрд рублей.
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Топ комментарии
+4
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 9212
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12.02.2021 13:39
+1
Пора узнать , когда украинские журналисты начнут ломать олигархов Украины м их дворцами
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5639
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12.02.2021 14:33
+1
ви маєте на увазі правдорубів з трк україна?
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12.02.2021 14:49
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Зламали вони...)))
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12.02.2021 13:39 Ответить
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 9212
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12.02.2021 13:39 Ответить
нашего боха Валодью Криваногих только зажег фонарик можно пабедить.
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12.02.2021 13:40 Ответить
хай кацапня чубиться...нам краще.
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12.02.2021 13:43 Ответить
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 7244 Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 1316
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12.02.2021 13:44 Ответить
В схватке жабы и гадюки мы запасаемся попкорном.
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12.02.2021 13:44 Ответить
та що вы там сломали ? оппозиция стерилизованная ... посидеть во дворах с фонариками - это где такой план борьбы нарисовали , в ФСБ ?
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12.02.2021 13:47 Ответить
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5643
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12.02.2021 13:48 Ответить
25% від дорослого населення рашки - це близько 20-25 млн. осіб . . . . а переглядів набрало 110 млн. . . . . висновок: москалям *****. . . Вони готові і далі прислуговувати.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Зламалка не виросла, в уяві москалів цар і має мати дворець, неважно як його офіційно обзивають, цар, генсек чи 2,3,5,6 президент.
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12.02.2021 13:49 Ответить
Ви подивіться на це опитування Левада-центру!
Там хоч зараз діагноз можна ставити:
Посилання на опитування

В кінці особливо цікаво 33% вважають то неправдою.
24% (майже кожен 5-й) говорять що стало жити краще і будуть голосувати за нього далі!
29% не вірять що путін взагалі міг зловживати владою))
Висновок - де-біл-ли поголовно.
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12.02.2021 13:59 Ответить
Пора узнать , когда украинские журналисты начнут ломать олигархов Украины м их дворцами
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5639
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12.02.2021 14:33 Ответить
ви маєте на увазі правдорубів з трк україна?
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12.02.2021 14:49 Ответить
всё правильно, молодцы.
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12.02.2021 16:10 Ответить
 
 