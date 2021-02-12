Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему". ВИДЕО

У Алексея Навального заявили о победе над российской пропагандой - после выхода фильма "Дворец для Путина" "Алексей Навальный превратился из человека, имя которого нельзя произносить, в главную тему для обсуждения в каждом политическом шоу".

Об этом говорится в новом ролике Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает Цензор.НЕТ.

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"Последние пару недель на федеральном телевидении творятся удивительные чудеса. Алексей Навальный превратился из человека, имя которого нельзя произносить, в главную тему для обсуждения в каждом политическом шоу. Что произошло? Пали оковы цензуры? Не совсем. Согласно опросу "Левады", наш фильм "Дворец для Путина" посмотрел каждый четвертый россиянин. Почти 70% - либо видели сами, либо знают о нем. А это значит, что мы с вами победили телевизор. Наша аудитория стала слишком большой, чтобы ее не замечать. Специально для вас мы окунулись в пучину государственной пропаганды. Этот мужественный поступок мы совершили с одной целью: чтобы разоблачить ложь телевизионных пропагандистов и вооружить вас лучшим оружием - правдой", - говорится в ролике.

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"Корреспонденты федеральных каналов, словно юные фанатки, гоняющиеся за рок-звездой, ездят по местам, где когда-то бывал Навальный. Прикасаются к вещам, которые он мог трогать, анализируют каждую его фразу и жест", - отмечают сотрудники ФБК.

Ранее фонд Навального выпустил фильм о дворце Путина за 100 млрд рублей.