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моряки (1075) Одесса (7370) пикет (697) Саакашвили (3303) трасса (107) Криклий (323)

"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Общество

Моряки возмущены тотальным вымогательством при получении сертификатов для работы в море: каждые 5 лет они вынуждены отдавать до $ 8 тыс в карманы чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в пятницу 12 февраля, около полсотни моряков, работающих на торговых судах иностранных владельцев, перекрыли движение транспорта на автотрассе Одесса - Киев напротив поста полиции "Дачное" в знак протеста против коррупции при сертификации и дипломировании специалистов морской отрасли. К участникам акции протеста прибыл из Киева председатель исполкома Нацсовета по реформам Михеил Саакашвили.

"Это - не реформы, это - сохранение схем!", "Министра Криклия - в отставку!" - кричали протестующие, требуя осуществлять электронное тестирование моряков по европейским стандартам и прекратить поборы. Участники акции говорят, что при прохождении сертификации моряки вынуждены отдавать от до тыс в карманы чиновников.

Это - не реформы, это - сохранение схем!: Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия 01

"Вчера мы до 2 часов ночи вели переговоры с министром инфраструктуры Криклием и получили обещание, что будет подписан приказ, что об отмене нормы, позволяющей чиновникам ежегодно грабить моряков на 100-150 миллионов долларов", - отметил Саакашвили. Он сказал, что "сейчас мяч на стороне министерства", и выразил надежду, что данное тысячам моряков и их семьям обещание, будет выполнено. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоит отметить, что это уже вторая акция протеста (после 25 января) на автотрассе Одесса - Киев, которая заставляет автомобилистов объезжать этот участок дороги. Участники акции считают виновниками ущемления их интересов главу Мининфраструктуры и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют его отставки, упрощения системы и снижения цен за дипломирования моряков.

Патрульные полицейские требуют от протестующих прекратить блокирование движения на автотрассе. Протестующие собираются перенести протест под здание Одесской ОГА.
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Топ комментарии
+9
"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 3878
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12.02.2021 14:02
+9
Если бы у тебя в друзьях были грузины жившие в Грузии до, при и после Саакашвили ты бы такую хрень не нес про катастрофу. Катастрофа была, очень жопная, но ДО Саакашвили.
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12.02.2021 14:25
+8
Эй, морАк! Ты слишком долго плавал. Они уже успели протрезветь. "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 168
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12.02.2021 14:07
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"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 3878
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12.02.2021 14:02 Ответить
У меня в друзьях на ФБ есть украинский силовик «по связям с общественностью. Он жалуется, что из Грузии в Украину (как мухи на мёд) постоянно нелегально приезжают «на работу» «воры в законе», «домушники», «борсеточники», грабители, киллеры, насильники, а также финансовые аферисты. Эти «мцыри» с Главного Кавказского хребта являются «головной болью» местных копов.
При аресте грузинских бандитов, чтобы не обижать порядочных грузинов, торгующих на украинских рынках, журналисты обычно пишут в репортажах» «арестованы граждане иностранного государства».
В бытность Президентом Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
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12.02.2021 14:19 Ответить
Если бы у тебя в друзьях были грузины жившие в Грузии до, при и после Саакашвили ты бы такую хрень не нес про катастрофу. Катастрофа была, очень жопная, но ДО Саакашвили.
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12.02.2021 14:25 Ответить
"силовик по связям с общественностью" связывается с нею через тебя и тебе же жалуется...круто
вас, таких, мало
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12.02.2021 14:36 Ответить
.. по экономической и социальной катастрофе при Саакашвили в Грузии конечно зачётно вброшено!! Только глупый и очень недалёкий человек подобное мог написать. Для Грузии Саакашвили... как Порох для Украины... Делал много..успешно... но быдло пожелало быстро и сейчас..((((
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12.02.2021 15:53 Ответить
плавай.Те
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12.02.2021 14:04 Ответить
Морячки з відсутністю причинно-наслідкових зв"язків. Убрати криклія, а хто привів криклія - зеленомордий нарколига, а не ці ж морячки обрали його. Але сЦарь хАроший, а боярє погані. СКА коли ця кацапсько-кріпосницько-совкова нечесть повиздихуе.
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12.02.2021 15:15 Ответить
вот же мрази зеленые - а сколько хрипливому барыге отстегивают? вот в чем вопрос
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12.02.2021 14:04 Ответить
Не хрипливому, а гундявому "Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія - Цензор.НЕТ 6733
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12.02.2021 15:17 Ответить
Эй, морАк! Ты слишком долго плавал. Они уже успели протрезветь. "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 168
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12.02.2021 14:07 Ответить
Окуелі свині...Цей сертіфікат коштує максімум 300 євро
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12.02.2021 14:07 Ответить
Навіть якщо і 3 копійки. З яких хрєнов комусь за щось платити.
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12.02.2021 14:47 Ответить
ДЕРЗКИЙ МИШКА йде на вибори! Люсь, а Саакашвілі можна назвати так?
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12.02.2021 14:09 Ответить
Арестович объяснил, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе: "Знаем, что делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку"

Синонимы к слову дерзкий - о великий и магучий язык рашистов !!!
- смелый, резкий, грубый, героический ,мужественный, не робкого десятка ,храбрый ,оскорбительный,отважный доблестный, бесстрашный!!!
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12.02.2021 14:11 Ответить
и нада сказать самые большие шансы на Гетьмана у Михаэля.
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12.02.2021 14:16 Ответить
Ты ,как Миша ,злоупотребляешь веществами, изменяющими реальность? 😁😁😁
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12.02.2021 14:53 Ответить
"Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія - Цензор.НЕТ 1894
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12.02.2021 15:20 Ответить
перед тем, как задавать вопросы гражданам Украины, ответь на элементарные тесты: 1. Чей Крым ? 2 .Как правильно пишется "в/на "Украине ?
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12.02.2021 15:22 Ответить
Так ответ будет , ватная шляпа или ты слился ? Расскажи еще, кто такой С. А. Бандера : "Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія - Цензор.НЕТ 6312 "Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія - Цензор.НЕТ 6141
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12.02.2021 15:40 Ответить
ой умарил, разводящим аставленным законтаченной уркой, ты совсем куку?
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12.02.2021 15:44 Ответить
Итак по порядку : 1. Чей Крым? 2. Как правильно пишется в/на Украине. 3. Кто такой С.А. Бандера? А свои влажные мечты про блатную жизнь на дальняке , оставь в своих влажных мечтах, гребешок .
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12.02.2021 15:48 Ответить
Миша,езжай в Тбилиси.
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12.02.2021 14:11 Ответить
Да разве такое творится только в "морском" ведомстве !? ВЕЗДЕ где Зеленые засунули свой нос а потом и лапы под эгидой реформ в турборежиме стало еще хуже если не сказать матом.. "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 3809
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12.02.2021 14:11 Ответить
Сцикашвілі знову вишлють з України, лізька багуцька цього не переживе. "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 2745
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12.02.2021 14:11 Ответить
не вышлют, даже не мечтай те.
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12.02.2021 14:15 Ответить
Карлсон заколебался делать 1001 реформу и решил заняться привычным пиаром... "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 7692
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12.02.2021 14:14 Ответить
При этом Карлсоне восстановили легитимность попавших в черный список грузинских морских документов и европеизировали их получение и валидность.
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12.02.2021 14:19 Ответить
йдіть до сивниочолого, той хряк 5 років потянув.
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12.02.2021 14:14 Ответить
А при баріге это стояло в пять раз дешевле.
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12.02.2021 14:16 Ответить
наверное.
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12.02.2021 14:17 Ответить
Точно. Это инсайдерская информация.
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12.02.2021 14:27 Ответить
забыли добавить в пост слово наверное, так как хряк бакс в 5 раз рубанул.
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12.02.2021 14:29 Ответить
Я тебе в у.е. говорю. В 5 раз.
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12.02.2021 14:44 Ответить
наверное
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12.02.2021 14:52 Ответить
Правильно.

Верните Омеляна . При нем Виз Эйр и РЕН эйр начали летать во все аэропорты Украины
А теперь Беня втихую всех удаляет и опять свои поганые МАУ впихивает
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12.02.2021 14:22 Ответить
"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 1677
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12.02.2021 14:29 Ответить
Проклятые дальнобойщики - это они виноваты! Правильно что дорогу перекрыли.
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12.02.2021 14:23 Ответить
Шо, уже и этим зелёное ворье не нравиться?😁😁😁
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12.02.2021 14:25 Ответить
Так там все кодло во главе со Шмигалем нужно гнать. Такого убогого и коррумпированного правительства не было в истории Украины.
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12.02.2021 14:25 Ответить
Яких вам ще реформ не вистачає?

"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия - Цензор.НЕТ 8279

@RadioLemberg: У 2019 році санкції вже було скасовано проти А.Клюєва; у 2020 році проти Ставицького й Азарова. У 2021 році готують до скасування санкції до всіх решти крім, можливо, Пшонки та самого Януковича.

Реєстровий патріоте, а чим ще тобі надокучив "злочинний режим Порошенка"?..
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12.02.2021 14:26 Ответить
Пора вже шмигаля завершувати.
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12.02.2021 14:47 Ответить
Когда повысили минимальный страховой стаж с 15 лет до 35 то никто не перекрывал трассы.
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12.02.2021 14:29 Ответить
Цілком підтримую моряків: так би всім громадянам свої права відстоювати, а не бути рабсіянами...
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12.02.2021 14:30 Ответить
Кабинет Шмыглей Украины обложил бандитской данью моряков.
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12.02.2021 14:36 Ответить
Родственник Криклия незаконно поставленный гендиректором Украэроруха успешно разваливает прибыльное госпредприятие. Его зама Корнева арестовали за взятку 100 тыс.$.
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12.02.2021 14:40 Ответить
як так - крикун же ж так хоче пришвидшити повернення техогляду - бо грошей не вистачає на кармані у чинуш різних - а ви його у відставку..............не гарно якось...
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12.02.2021 15:09 Ответить
За яйца надо подвешивать ВСЕХ перекрывателей ВСЕХ дорог! Почему,блд, должны страдать и так замученные этой жизнью простые , ни в чем не повинные водители?! Идите к криклию и пикетируйте его хоть до всерачки! Или наймите адвокатов - и в суд. МУДАКИ И УРОДЫ...
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12.02.2021 15:22 Ответить
"Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія - Цензор.НЕТ 3152
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12.02.2021 15:31 Ответить
а чем вы думали, когда зеленое быдло выбирали по приколу?
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12.02.2021 15:40 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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12.02.2021 15:42 Ответить
Криклий что не есть ЧМО! Обычный хапуга и лакей для начальства!
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12.02.2021 22:14 Ответить
 
 