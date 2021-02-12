"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия. ВИДЕО
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Моряки возмущены тотальным вымогательством при получении сертификатов для работы в море: каждые 5 лет они вынуждены отдавать до $ 8 тыс в карманы чиновников
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в пятницу 12 февраля, около полсотни моряков, работающих на торговых судах иностранных владельцев, перекрыли движение транспорта на автотрассе Одесса - Киев напротив поста полиции "Дачное" в знак протеста против коррупции при сертификации и дипломировании специалистов морской отрасли. К участникам акции протеста прибыл из Киева председатель исполкома Нацсовета по реформам Михеил Саакашвили.
"Это - не реформы, это - сохранение схем!", "Министра Криклия - в отставку!" - кричали протестующие, требуя осуществлять электронное тестирование моряков по европейским стандартам и прекратить поборы. Участники акции говорят, что при прохождении сертификации моряки вынуждены отдавать от до тыс в карманы чиновников.
"Вчера мы до 2 часов ночи вели переговоры с министром инфраструктуры Криклием и получили обещание, что будет подписан приказ, что об отмене нормы, позволяющей чиновникам ежегодно грабить моряков на 100-150 миллионов долларов", - отметил Саакашвили. Он сказал, что "сейчас мяч на стороне министерства", и выразил надежду, что данное тысячам моряков и их семьям обещание, будет выполнено.
Стоит отметить, что это уже вторая акция протеста (после 25 января) на автотрассе Одесса - Киев, которая заставляет автомобилистов объезжать этот участок дороги. Участники акции считают виновниками ущемления их интересов главу Мининфраструктуры и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют его отставки, упрощения системы и снижения цен за дипломирования моряков.
Патрульные полицейские требуют от протестующих прекратить блокирование движения на автотрассе. Протестующие собираются перенести протест под здание Одесской ОГА.
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При аресте грузинских бандитов, чтобы не обижать порядочных грузинов, торгующих на украинских рынках, журналисты обычно пишут в репортажах» «арестованы граждане иностранного государства».
В бытность Президентом Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
вас, таких, мало
Синонимы к слову дерзкий - о великий и магучий язык рашистов !!!
- смелый, резкий, грубый, героический ,мужественный, не робкого десятка ,храбрый ,оскорбительный,отважный доблестный, бесстрашный!!!
Верните Омеляна . При нем Виз Эйр и РЕН эйр начали летать во все аэропорты Украины
А теперь Беня втихую всех удаляет и опять свои поганые МАУ впихивает
@RadioLemberg: У 2019 році санкції вже було скасовано проти А.Клюєва; у 2020 році проти Ставицького й Азарова. У 2021 році готують до скасування санкції до всіх решти крім, можливо, Пшонки та самого Януковича.
Реєстровий патріоте, а чим ще тобі надокучив "злочинний режим Порошенка"?..