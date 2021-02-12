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В Киеве мужчина подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Соломенском районе на Чоколовском бульваре на детской площадке около 14.30 прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", по предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. Взрыв был такой силы, что его было слышно даже на радиорынке по соседству. Место происшествия перекрыто лентой, сейчас там работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В МВД подтвердили гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+30
От дебил. Нет чтоб с собой какого-то депутата-паскудника забрать, так он только себя подорвал.
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12.02.2021 16:07
+9
Эх, не готово ещё наше общество к ношению оборонительных ручных гранат с целью самообороны.
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12.02.2021 16:20
+8
ще і на дитячому майданчику....
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
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12.02.2021 16:08
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От дебил. Нет чтоб с собой какого-то депутата-паскудника забрать, так он только себя подорвал.
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12.02.2021 16:07 Ответить
ще і на дитячому майданчику....
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
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12.02.2021 16:08 Ответить
собак покормить...)
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12.02.2021 16:33 Ответить
(предварительно) - у него 3 детей....он долго сидел на детской площадке... потом закричал на людей, чтоб отошли подальше и....
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12.02.2021 16:09 Ответить
А разве у нас свободная продажа гранат разрешена? Где он взял гранаты? Почему он просто не зарезался? Куда смотрит Геращенко? В Киеве мужчина подорвал себя гранатой - Цензор.НЕТ 8148
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12.02.2021 16:13 Ответить
скажу тебе одну вещь из АТО легче вывести гранату чем ствол - ствол номерной подотчетный а граната как бы расходный материал ее легче списать
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12.02.2021 16:21 Ответить
Я в курсе. Это был отсыл к - "МВД и Нацполиция категорически против в части обращения короткоствольного оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3247618"
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12.02.2021 16:27 Ответить
на самом деле ни когда не было проблемы что до АТО заиметь ствол , гранату кста еще проще
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12.02.2021 16:39 Ответить
вези трофеи))
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12.02.2021 17:53 Ответить
Которая Ирина?
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12.02.2021 17:28 Ответить
для авякяна он ирина
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12.02.2021 17:38 Ответить
У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 933
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12.02.2021 17:57 Ответить
а где именно на Чоколовском, кто нибудь знает?
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12.02.2021 16:14 Ответить
Эх, не готово ещё наше общество к ношению оборонительных ручных гранат с целью самообороны.
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12.02.2021 16:20 Ответить
юморист У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 544
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12.02.2021 16:22 Ответить
надеюсь , за такое наш справедливый суд даст пожизненное
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12.02.2021 16:20 Ответить
Он его уже получил...
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12.02.2021 16:23 Ответить
нужен показательный процесс, по тв и не только
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13.02.2021 11:06 Ответить
Кива?
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12.02.2021 16:32 Ответить
Як би то.
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12.02.2021 18:29 Ответить
Самоубийство по христианским канонам -большой грех. Я никогда не поощряю самоубюийства.Но, коль я решил -то выпью обязательно.Отклонения в психике у человека.Эгоизм его задрал.
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12.02.2021 16:38 Ответить
Алкашня на дитячих майданчиках треться цілодобово, гранатою майбуть вирішив закусити на п'яну голову
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12.02.2021 16:46 Ответить
Дуже інформативне відео.
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12.02.2021 16:47 Ответить
Полиция сразу определила, что мужчина решил покончить жизнь самоубийством именно на детской площадке. Это ведь так типично, по мнению полицейских. У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 9924
Что только не придумают, лишь бы не работать.
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12.02.2021 16:52 Ответить
Накуя на детской площадке прыгнул бы в люк к бомжам.
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12.02.2021 17:15 Ответить
зачем так ??? под радой надо, поближе к слугам...
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12.02.2021 18:16 Ответить
Во дворах недалеко от Радио-рынка. Чоколовка, дом.37.
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12.02.2021 18:35 Ответить
а мог пойти в гости у рыгианалу..и чеку сорвать
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12.02.2021 19:51 Ответить
 
 