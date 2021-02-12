13 665 37
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Соломенском районе на Чоколовском бульваре на детской площадке около 14.30 прогремел взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", по предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. Взрыв был такой силы, что его было слышно даже на радиорынке по соседству. Место происшествия перекрыто лентой, сейчас там работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В МВД подтвердили гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+30 Антон Чигур
показать весь комментарий12.02.2021 16:07
+9 Yegorov Vitali
показать весь комментарий12.02.2021 16:20
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий12.02.2021 16:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
Что только не придумают, лишь бы не работать.